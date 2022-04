Vorbörse: US-Inflationsdaten heben nur kurzfristig die Stimmung an der Wall Street – Dax stabil erwartet – Ölpreise legen zu zu

DEUTSCHLAND: – STABIL – Die Erholung könnte für den Dax zur Wochenmitte weitergehen. Etwa eine Stunde vor dem Xetra-Start am Mittwoch deutete der X-Dax als Indikator für den Leitindex eine Eröffnung knapp im Plus an bei 14 126 Punkten. Beim Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zeichnet sich ebenfalls ein leichtes Plus zum Start ab.

Tags zuvor hatte sich der Dax nach einem anfänglichen Rutsch bis auf 13 887 Punkte schnell gefangen und war bei einem nur noch moderaten Minus wieder über 14 100 Punkte zurückgekehrt. An der Wall Street zeigte sich am Vortag ein gegensätzliches Bild: Es gab zunächst eine Erholung, die dann aber für Verkäufe genutzt wurde. Zwar waren die Verbraucherpreise im März in der Kernrate ohne Energie und Nahrungsmittel nicht ganz so deutlich gestiegen wie erwartet, insgesamt kletterte die Teuerung aber auf das höchste Niveau seit 40 Jahren. Steigende Ölpreise trieben die Anleger dann wieder in die Defensive.

Der Markt habe eine rasche Zinswende der US-Notenbank zwar bereits eingepreist, hieß es bei der Commerzbank. Entscheidender sei aber nun für die Fed, dass die Anleger den Glauben an Preisstabilität nicht verlören – ein harter Job im aktuellen geopolitischen Umfeld, das durch festgefahrene Verhandlungen im Ukraine-Krieg nicht gerade unkomplizierter geworden sei.

JPMorgan macht am Mittwoch in den USA den Auftakt der Berichtssaison der Investmentbanken. Am frühen Nachmittag richten sich die Blicke der Anleger daher auf die Kursreaktionen im Bankensektor.

Adidas gaben im vorbörslichen Handel auf Tradegate um 0,9 Prozent zum Xetra-Schluss nach. Eine Abstufung durch die Baader Bank auf „Reduce“ wirkte negativ. Das erste Quartal des Herstellers von Sportartikeln und Lifestyle-Produkten dürfte schwach verlaufen sein und es drohten niedrigere Jahresprognosen, schrieb Analyst Volker Bosse. Ein Händler verwies am Morgen als zusätzlichen Belastungsfaktor für Adidas auch auf jüngste Aussagen des französischen Luxuskonzerns LVMH , wonach gegenwärtig die Nachfrage nach Luxusgütern durch die Lockdowns in China beeinträchtigt wird.

Der Finanzdienstleister Hypoport startete mit kräftigen Zuwächsen in das neue Jahr. Im ersten Quartal stieg das Transaktionsvolumen auf der hauseigenen Kreditplattform Europace im Jahresvergleich um 26 Prozent. Auch in den übrigen Sparten legten die Geschäftsvolumina um zweistellige Prozentsätze zu. Vorbörslich verteuerten sich die im MDax notierten Anteile auf Tradegate um 4,2 Prozent.

Für die Papiere des Online-Gebrauchtwagenhändlers Auto1 ging es nach Absatz- und Ankaufszahlen für das erste Quartal um 0,6 Prozent auf Tradegate hoch.

USA: – VERLUSTE – Vor den Quartalsberichten der großen Geldhäuser an der Wall Street haben die US-Börsen am Dienstag geschwächelt. Der Leitindex Dow Jones Industrial hatte zwar im frühen Handel um gut ein Prozent zugelegt, anschließend bröckelten die Kurse aber wieder ab. Nicht ganz so stark wie befürchtet gestiegene Verbraucherpreise hatten nur vorübergehend für Erleichterung gesorgt. Am Ende schloss der Dow 0,26 Prozent tiefer bei 34 220,36 Punkten.

ASIEN: – UNEINHEITLICH – Die Börsen Asiens haben am Mittwoch keine gemeinsame Richtung gefunden. Der japanische Leitindex Nikkei 225 notierte zuletzt 1,1 Prozent höher. In Hongkong ging es für den Hang Seng um 0,4 Prozent nach oben, während der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland zuletzt um 0,4 Prozent fiel.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 154,91 -0,19%

DEVISEN: Der Euro hat sich am Mittwoch im frühen Handel kaum bewegt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0835 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Zwischenzeitlich war der Euro bis auf 1,0812 Dollar gefallen und hatte sich dadurch dem Tief von Anfang März bei 1,0806 Dollar genähert. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,0861 Dollar festgesetzt.

Am Dienstag hatten die Verbraucherpreise aus den USA den Dollar nur vorübergehend belastet. Die Inflationsrate stieg zwar im März mit 8,5 Prozent auf den höchsten Stand seit Ende 1981. Die Kernrate, bei der schwankungsanfällige Energie- und Lebensmittelpreise herausgerechnet werden, legte jedoch weniger als erwartet zu.

Im Moment befinde sich der Eurokurs im Spannungsfeld zwischen Eskalationsängsten, die den Euro belasteten, und Rezessionsängsten, die Abwärtsdruck auf den Dollar ausüben können, schrieb Devisenanalystin Antje Praefcke von der Commerzbank. „Da aber gerade jetzt wieder die Eskalationsängste im Ukraine-Konflikt überwiegen, die für den Markt realer und zeitlich ’näher‘ sind, steht der Euro wieder stärker unter Druck.“

Euro/USD 1,0833 0,03%

USD/Yen 125,54 0,14%

Euro/Yen 135,99 0,18%

ROHÖL: Die Ölpreise haben am Mittwoch auf erhöhtem Niveau etwas weiter zugelegt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 105,13 US-Dollar. Das waren 49 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 30 Cent auf 100,91 Dollar.

Am Dienstag hatten die Ölpreise stark angezogen. Auftrieb erhielten sie vor allem durch Lockerungen der ansonsten scharfen Corona-Maßnahmen in der chinesischen Finanzmetropole Shanghai. Die Volksrepublik ist eines der größten Ölnachfrageländer der Welt.

Neben der Aussicht auf eine wieder stärkere Nachfrage nach Rohöl stützte angesichts des Ukraine-Kriegs auch die Sorge über eine Verknappung des Angebotes die Preise. Russlands Präsident Wladimir Putin zeigte sich kurz vor der erwarteten Großoffensive in der Ostukraine siegessicher. Ein Embargo russischen Rohöls ist laut dem EU-Außenbeauftragten Josep Borrel noch nicht vom Tisch.

Brent 104,64 -0,00 USD

WTI 100,58 -0,02 USD

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 03/22

07:00 CHE: Barry Callebaut, Halbjahreszahlen

08:00 CHE: Swiss Re, Hauptversammlung

08:00 GBR: Tesco, Jahreszahlen

12:30 USA: BlackRock, Q1-Zahlen

12:45 USA: J.P. Morgan Chase & Co, Q1-Zahlen

13:00 USA: Fastenal, Q1-Zahlen

14:00 NLD: Ahold Delhaize, Hauptversammlung

15:00 NLD: Stellantis, Hauptversammlung (online)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Auto1 Group, Q1-Umsatz

NLD: KPN, Hauptversammlung

USA: First Republik Bank, Q1-Zahlen

USA: Delta Airlines, Q1-Zahlen

USA: Bed Bath & Beyond, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Handelsbilanz 03/22

DEU: Bundeswirtschaftsministerium Monatsbericht 04/22

01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 02/22

08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 02/22

08:00 DEU: Einnahmen aus der Luftverkehrsteuer, Jahr 2021

08:00 GBR: Verbraucherpreise 03/22

09:00 ESP: Verbraucherpreise 03/22 (endgültig)

10:00 ITA: Industrieproduktion 02/22

10:00 FRA: Internationale Energieagentur, Monatsbericht Ölmarkt

11:00 EUR: Industrieproduktion 02/22

11:30 DEU: Anleihe, Volumen: 4 Mrd EUR, Laufzeit: 10 Jahre

14:00 POL: Leistungsbilanz 02/22

14:30 USA: Erzeugerpreise 03/22

16:00 CND: Zentralbank, Zinsentscheid

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Gemeinschaftsdiagnose der Wirtschaftsforschungsinstitute Frühjahr 2022

10:30 DEU: Jahres-Pk der Wellpappen-Industrie, Darmstadt

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

09.00 Uhr

Spanien

Verbraucherpreise HVPI März

Monatsvergleich +3,9 +3,9*

Jahresvergleich +9,8 +9,8*

10.00 Uhr

Italien

Industrieproduktion Februar

Monatsvergleich +1,0 -3,4

Jahresvergleich +0,9 -2,6

GROSSBRITANNIEN

08.00 Uhr

Verbraucherpreise März

Monatsvergleich +0,8 +0,8

Jahresvergleich +6,7 +6,2

USA

14.30 Uhr

Erzeugerpreise, März

Monatsvergleich +1,1 +0,8

Jahresvergleich +10,6 +10,0

Redaktion onvista / dpa-AFX

