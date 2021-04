Vorbörse: US-Techwerte erholen sich – Dax klettert ein Stückchen weiter hoch – Ölpreis legt vor Opec+Treffen zu

DEUTSCHLAND: – WEITERER REKORD ERWARTET – Nach dem ruhigen Vortag könnte der Dax vor dem verlängerten Osterwochenende wieder einen Rekord schaffen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Gründonnerstag zwei Stunden vor dem Xetra-Start etwas höher auf 15.030 Punkte und damit knapp über dem am Montag erreichten Rekord. Tags zuvor verharrte der Dax den gesamten Handelstag knapp darunter. Im ersten Quartal verbuchte der Dax einen Gewinn von gut neun Prozent

USA: – LEICHTE VERLUSTE NACH STARKEM QUARTAL – Der Dow Jones Industrial hat am Mittwoch zwar moderat nachgegeben, aber dank seines Rekordlaufs im ersten Quartal dennoch einen ordentlichen Gewinn eingefahren. Der marktbreite S&P 500 erreichte aktuell eine Bestmarke und legte im ersten Jahresviertel ebenfalls gut zu. Das Quartalsplus im technologielastigen Nasdaq 100 fiel indes moderat aus. Zur Wochenmitte standen einige Konjunkturdaten im Vordergrund sowie Details zum Infrastrukturprogramm des US-Präsidenten Joe Biden. Mit einem Abschlag von 0,26 Prozent auf 32.981,55 Punkte ging der Wall-Street-Index Dow aus dem Tag. Im ersten Quartal bedeutet das dennoch ein Plus von knapp 8 Prozent.

ASIEN: – KURSGEWINNE – Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag fester tendiert. Die Impffortschritte rund um den Globus lassen weiter auf eine kräftige Konjunkturerholung in wichtigen Teilen der Welt hoffen. Der CSI-300-Index mit den 300 größten Unternehmen, die an Chinas Festlandsbörsen gelistet sind, legte zuletzt um 0,63 Prozent zu. Der Hongkonger Hang-Seng-Index gewann 1,13 Prozent. In Japan kletterte der Leitindex Nikkei 225 um 0,66 Prozent. Die Stimmung in den Manageretagen der japanischen Großindustrie hat sich nach den schweren Einbrüchen wegen der Corona-Pandemie überraschend deutlich aufgehellt.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 171,26 0,04 %

DEVISEN: – DOLLAR WEITER STARK – Der Euro hat sich am Donnerstag im frühen Handel zunächst wenig bewegt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1715 US-Dollar und damit geringfügig weniger als in der vorherigen Nacht. Am Vortag hatte der Euro mit 1,1704 Dollar ein Fünfmonatstief markiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,1725 Dollar festgesetzt.

Der neue billionenschwere Investitionsplan von US-Präsident Joe Biden bewegte die Devisenkurse kaum. Mit dem Plan, den Biden in der Nacht verkündete, soll vor allem die Infrastruktur des Landes erneuert werden. Sowohl die Grundzüge als auch der ungefähre Umfang waren bereits zuvor bekannt geworden, so dass sich die Überraschung an den Märkten in Grenzen hielt.

An Konjunkturzahlen stehen am Donnerstag vor allem Stimmungsdaten aus der Industrie im Mittelpunkt. In Europa werden die Markit-Einkaufsmanagerindizes veröffentlicht, in den USA wird der ISM-Industrieindikator erwartet. Die Indikatoren basieren auf Unternehmensumfragen und geben einen Eindruck über die konjunkturelle Lage.

Euro/USD 1,1721 -0,08%

USD/Yen 110,6685 -0,05%

Euro/Yen 129,7145 -0,12%

ROHÖL: – ANSTIEG – Die Ölpreise sind am Donnerstag im frühen Handel leicht gestiegen. Im Mittelpunkt steht ein Treffen des Ölverbunds Opec+ zur künftigen Förderpolitik. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 63,12 US-Dollar. Das waren 38 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 45 Cent Cent auf 59,61 Dollar.

Am Donnerstag beraten die in der Opec+ vereinten Förderländer rund um Saudi-Arabien und Russland über ihre künftige Produktion. Seit längerem ist die Förderung aufgrund der coronabedingt schwachen Nachfrage per Absprache gedeckelt. Es gilt als wahrscheinlich, dass sich an der Gesamtproduktion des Verbunds zunächst nichts oder nur wenig ändert. Zu ungewiss erscheinen die konjunkturellen Aussichten aufgrund der Corona-Pandemie, insbesondere in Europa und Teilen Asiens.

Brent 63,05 0,32 USD

WTI 59,50 0,34 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR STRÖER AUF 73,50 (77) EUR – ‚EQUAL WEIGHT‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR PORSCHE AUF 128 (83) EUR – ‚BUY‘

– UBS HEBT ZIEL FÜR HENKEL AUF 93 (88) EUR – ‚NEUTRAL‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR HENKEL AUF 105 (104) EUR – ‚BUY‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR BIONTECH AUF 104 (90) USD – ‚NEUTRAL‘

– JEFFERIES STARTET UBER MIT ‚BUY‘ – ZIEL 75 USD

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Next plc, Jahreszahlen

09:00 DEU: SHW, Jahreszahlen

10:00 DEU: Deutsche Telekom, Hauptversammlung (online)

10:30 DEU: Beiersdorf, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: VNG, Bilanz-Pk (online)

USA: Pkw-Absatz 03/21

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Tankan Q1/21

02:30 JPN: Jibun PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/21 (2. Veröffentlichung)

03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/21

08:00 RUS: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/21

08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 02/21

08:30 CHE: Verbraucherpreise 03/21

09:00 CZE: BIP Q4/20 (endgültig)

09:00 HUN: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/21

09:00 POL: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/21

09:00 NLD: NEVI PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/21

09:15 ESP: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/21

09:30 CZE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/21

09:45 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/21 (2. Veröffentlichung)

09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/21 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/21 (2. Veröffentlichung)

10:00 GRI: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/21

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/21 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/21

16:00 USA: Bauinvestitionen 02/21

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 03/21

SONSTIGE TERMINE

DEU: Weitere Entwicklung in der Corona-Pandemie

11:00 Pk Bundesgesundheitsminister Jens Spahn zum Impfstart in den Hausarztpraxen

Corona international

+ in Österreich gehen drei Bundesländer (Wien, Burgenland, Niederösterreich) mindestens über Ostern in einen Lockdown. Grund ist die hohe Auslastung der Intensivbetten und die im Osten des Landes grassierende britische Virus-Variante.

+ Frankreich: Premierminister Jean Castex erläutert im Parlament neue Maßnahmen, die am Vorabend von Präsident Emmanuel Macron ankündigt wurden

HINWEIS

DNK/NOR: Feiertage, Börse geschlossen

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

08.00 Uhr

Deutschland

Einzelhandelsumsatz, Februar

Monatsvergleich +2,0 -6,5

Jahresvergleich -5,0 -9,3

09.15 Uhr

Spanien

Markit-Einkaufsmanagerindex

Industrie, März 56,0 52,9 (in Pkt.)

09.45 Uhr

Italien

Markit-Einkaufsmanagerindex Industrie, März 59,8 56,9 (in Pkt.)

09.50 Uhr

Frankreich

Markit-Einkaufsmanagerindex Industrie, März 58,8 58,8 (in Pkt.)

09.55 Uhr

Deutschland

Markit-Einkaufsmanagerindex Industrie, März 66,6 66,6 (in Pkt.)

10.00 Uhr

Eurozone

Markit-Einkaufsmanagerindex

Industrie, März 62,4 62,4 (in Pkt.)

GROSSBRITANNIEN

10.30 Uhr

Markit-Einkaufsmanagerindex Industrie, März 57,9 57,9 (in Pkt.)

USA

14.30 Uhr

Erstanträge Arbeitslosenhilfe 675 684

15.45 Uhr

Markit-PMI Industrie, März 59,2 58,6 (final, in Pkt)

16.00 Uhr

ISM-Index Industrie, März 61,5 60,8 (in Pkt)

Bauausgaben, Februar Monatsvergleich -1,0 +1,7

Redaktion onvista / dpa-AFX

Foto: Curioso / shutterstock.com

