Vorbörse: US-Techwerte wieder schwer unter Druck – Dow dreht nach neuen Rekord ins Minus – Dax klar im Minus erwartet

DEUTSCHLAND: – SCHWACHER START ERWARTET – Der dürfte mit Verlusten in den großen Verfallstag an den Terminbörsen starten. Der Broker IG sieht den deutschen Leitindex am Freitag wieder unter 14.700 Punkten und taxiert ihn eine Stunde vor dem Xetra-Start 0,8 Prozent tiefer auf 14.665 Punkte. Bei 14.804 Punkten hatte der Dax tags zuvor ein Rekordhoch erreicht und dabei ein Wochenplus von zwei Prozent erzielt. Die Wall Street gibt einen schwächeren Trend vor, nachdem der Renditeanstieg am Anleihemarkt einmal mehr für Verunsicherung sorgte.

USA: – KURSVERLUSTE – Der rasante Anstieg der Renditen am Anleihemarkt hat am Donnerstag einen Ausverkauf im US-Technologiesektor ausgelöst. Höhere Zinsen machen vor allem diesen teilweise sehr hoch bewerteten Aktien zu schaffen, weil sich dadurch die Finanzierungskosten der stark wachstumsorientierten Tech-Unternehmen erhöhen. Generell könnten Alternativen zur Aktienanlage bei einer Fortsetzung des aktuellen Renditetrends attraktiver werden. Der Leitindex Dow Jones Industrial hatte im Handelsverlauf noch den Sprung auf ein Rekordhoch geschafft, bevor er leicht ins Minus drehte. Am Ende stand ein Verlust von 0,46 Prozent auf 32.862,30 Punkte zu Buche.

ASIEN: – SCHWACH – Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag deutlich nachgegeben. Der Renditeanstieg in den USA hatte bereits die dortigen Märkte ausgebremst und für Kursverluste insbesondere bei Technologiewerten gesorgt. In Japan schloss der Leitindex Nikkei 225 nach den Kursgewinnen am Vortag 1,4 Prozent schwächer. Japans Zentralbank will die Billiggeld-Politik künftig noch flexibler handhaben. Sie vergrößerte am Freitag den Schwankungsspielraum für langfristige Staatsanleihen. Der CSI-300-Index mit den 300 größten Unternehmen, die an Chinas Festlandsbörsen gelistet sind, büßte zuletzt drei Prozent ein und der Hongkonger Hang-Seng-Index gab um 1,93 Prozent nach.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 171,17 0,10%

DEVISEN: – RUHE – Der Euro hat sich am Freitag im frühen Handel über der Marke von 1,19 US-Dollar gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1920 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,1912 Dollar festgesetzt.

Vor dem Wochenende stehen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm, die für Bewegung sorgen könnten. Auch äußern sich nur wenige Notenbanker aus den großen Zentralbanken. Entscheidend für den Euro-Dollar-Kurs dürfte damit weiterhin die Entwicklung der Kapitalmarktzinsen bleiben. Der Dollar hat bis zuletzt von steigenden Marktzinsen in den USA profitiert, was den Euro unter Druck gesetzt hat.

Der Yen reagierte kaum auf neue Entscheidungen der japanischen Notenbank, obwohl die Währungshüter ihre geldpolitische Strategie in einigen Bereichen anpassten. Viele der Änderungen waren allerdings bereits einen Tag zuvor durch einen Zeitungsbericht bekannt geworden. Unter anderem gestaltet die Zentralbank ihre Zinskurvensteuerung und die Käufe am Aktienmarkt etwas flexibler.

ROHÖL: RÜCKSETZER – Die Ölpreise haben am Ende einer verlustreichen Woche weiter nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) Nordseeöl der Sorte Brent kostete am Freitagmorgen 62,60 US-Dollar. Das waren 68 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass amerikanisches Rohöl der Marke West Texas Intermediate (WTI) fiel um 66 Cent auf 59,34 Dollar.

Die Erdölpreise sind in der laufenden Woche erheblich unter Druck geraten, waren davor aber auch wegen Konjunkturhoffnungen stark gestiegen. Mit Verlusten von jeweils knapp sieben Dollar seit Montag rangieren die Preise in etwa auf dem Niveau von Anfang März. Ein Grund für die Preisabschläge ist der steigende Dollarkurs, der Rohöl für Investoren außerhalb des Dollarraums verteuert und auf die von dort stammende Nachfrage drückt.

Damit gerät die Strategie des Ölverbunds Opec+ ins Wanken. Die Förderländer versuchen seit längerem, die Erdölpreise mit einer gedrosselten Produktion unter Kontrolle zu halten. Das hat bisher recht gut funktioniert, zumal sich die konjunkturellen Aussichten mit zunehmenden Corona-Impfungen aufgehellt haben. Der steigende Dollar macht dem Ölverbund jetzt aber ein Stück weit einen Strich durch die Rechnung.

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR CONTINENTAL AG AUF 130 (115) EUR – ‚EQUAL WEIGHT‘

– CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR HUGO BOSS AUF 37 (26) EUR – ‚NEUTRAL‘

– CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR SIEMENS HEALTHINEERS AUF 56 (55) EUR – ‚BUY‘

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BANK AUF 9,50 (8) EUR – ‚UNDERPERFORM‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR HEIDELBERGCEMENT AUF 84,60 (81,20) EUR – ‚BUY‘

– UBS HEBT GEA GROUP AUF ‚BUY‘ (NEUTRAL) – ZIEL 40 (33) EUR

– UBS HEBT ZIEL FÜR BASF AUF 78 (75) EUR – ‚BUY‘

– UBS HEBT ZIEL FÜR COVESTRO AUF 50 (46) EUR – ‚SELL‘

– UBS HEBT ZIEL FÜR FRAPORT AUF 58 (44) EUR – ‚NEUTRAL‘

– COMMERZBANK HEBT ZIEL FÜR RHEINMETALL AUF 125 (120) EUR – ‚BUY‘

– COMMERZBANK HEBT ZIEL FÜR TALANX AUF 44 (40) EUR – ‚BUY‘

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR HEIDELBERGCEMENT AUF 81 (69) EUR – ‚NEUTRAL‘

– DEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR HAPAG-LLOYD AUF 150 (128) EUR – ‚BUY‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR VONOVIA AUF 83,7 (82,8) EUR – ‚CONVICTION BUY LIST‘

– LBBW HEBT ZIEL FÜR RHEINMETALL AUF 130 (120) EUR – ‚KAUFEN‘

– LBBW HEBT ZIEL FÜR SARTORIUS AUF 500 (425) EUR – ‚KAUFEN‘

– LBBW HEBT ZIEL FÜR VOLKSWAGEN VORZÜGE AUF 266 (203) EUR – ‚KAUFEN‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR FEDEX AUF 365 (356) USD – ‚CONVICTION BUY LIST‘

– RBC HEBT ZIEL FÜR NIKE AUF 165 (160) USD – ‚OUTPERFORM‘

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR NIKE AUF 176 (162) USD – ‚OUTPERFORM‘

– BARCLAYS HEBT FORD AUF ‚OVERWEIGHT‘ (EQUAL WEIGHT) – ZIEL 16 (9) USD

– BARCLAYS HEBT MICHELIN AUF ‚OVERWEIGHT‘ (EQUAL WEIGHT) – ZIEL 145 (105) EUR

– BARCLAYS SENKT VALEO AUF ‚EQUAL WEIGHT‘ (OVERWEIGHT) – ZIEL 32 (28) EUR

– BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR NATIONAL GRID AUF 1020 (1005) PENCE – ‚OUTPERFORM‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR SWATCH AUF 360 (322) CHF – ‚BUY‘

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR ENEL AUF 12,00 (12,50) EUR – ‚CONVICTION BUY LIST‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR VEOLIA ENVIRONNEMENT AUF 24 (20) EUR – ‚HOLD‘

– DZ BANK HEBT FAIREN WERT FÜR BT GROUP AUF 185 (170) PENCE – ‚KAUFEN‘

– EXANE BNP HEBT ASOS AUF ‚OUTPERFORM‘ (NEUTRAL) – ZIEL 6400 (5500) PENCE

– EXANE BNP SENKT INDITEX AUF ‚NEUTRAL‘ (OUTPERFORM) – ZIEL 30 (28) EUR

– SOCGEN HEBT RIO TINTO AUF ‚BUY‘ (HOLD)

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 DEU: Bechtle, Jahreszahlen (detailliert) (Online-Bilanz-Pk 10.00 h)

08:00 DEU: Secunet Security Network, Jahreszahlen (detailliert)

09:00 DEU: Untersuchungsausschuss zum Bilanzskandal Wirecard

10:00 DEU: Porsche AG, Online-Bilanz-Pk

10:00 DEU: R+V Versicherung, Online-Bilanz-Pk

10:30 DEU: Sparkassenverband Rheinland-Pfalz, Online-Bilanz-Pk

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Siemens Energy, Hydrogen Day

DEU: Continental, Geschäftsbericht

DEU: Baader Bank, Jahreszahlen (detailliert)

DEU: Artnet, Jahreszahlen

DEU: AlzChem Group, Jahreszahlen

Deutsche Börse: Großer Verfallstag an der Börse

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Bundesfinanzministerium Monatsbericht 03/21

JPN: BoJ Zinsentscheid

00:30 JPN: Verbraucherpreise 02/21

01:01 GBR: GfK-Verbrauchervertrauen 03/21

08:00 DEU: Erzeugerpreise 02/21

08:45 FRA: Löhne Q4/21 (endgültig)

09:00 AUT: Verbraucherpreise 02/21

10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 02/21

11:30 RUS: Zentralbank Zinsentscheid

17:00 RUS: Arbeitslosenquote 02/21

17:00 RUS: Einzelhandelsumsatz 02/21

EUR: S&P Ratingergebnis Spanien, Belgien

EUR: Fitch Ratingergebnis Estland, Lettland, Polen

EUR: Moody’s Ratingergebnis EU, Portugal

SONSTIGE TERMINE

Weitere Entwicklung in der Corona-Pandemie: Bund-Länder-Runde zu Impfungen

08:00 Statements Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet vor ihrem Gespräch

+ Tagung der Gesundheitsminister von Bund und Ländern

15:00 Kanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten beraten in einer Telefonkonferenz das weitere Vorgehen bei den Impfungen

10:00 DEU: Kanzlerin Merkel und der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmygal eröffnen ein digitales Deutsch-Ukrainisches Wirtschaftsforum

08:50 Bundesratspräsident Reiner Haseloff empfängt Schmygal im Bundesrat

10:00 DEU: Online: EVG-Betriebsrätekonferenz DB Netz, DB Station & Service, Bahnbau Gruppe u.a. mit Bundesfinanzminister Olaf Scholz

DEU: Verleihung des Verdienstordens der Bundesrepublik an die Wissenschaftler und Unternehmer Özlem Türeci und Ugur Sahin

11:30 Ansprache Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Beisein von Bundeskanzlerin Angela Merkel

13:15 EUR/TUR: Videokonferenz zwischen EU-Kommissionschefin von der Leyen, EU-Ratschef Michel und dem türkischen Präsidenten Erdogan

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

08.00 Uhr

Deutschland

Erzeugerpreise Februar

Monatsvergleich +0,8 +1,4

Jahresvergleich +2,0 +0,9

GROSSBRITANNIEN

— keine entscheidenden Daten erwartet —

USA

— keine entscheidenden Daten erwartet —

