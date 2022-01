Vorbörse: Verluste an der Wall Street werden kleiner – Dax tritt auf der Stelle – Ölpreise steigen weiter

DEUTSCHLAND: – KAUM VERÄNDERT – Vor dem konjunkturellen Höhepunkt der Woche dürften die Anleger am Freitag in Wartestellung gehen. Am frühen Nachmittag wird der Bericht über den US-Arbeitsmarkt im Dezember veröffentlicht. Von ihm erwarten sich die Börsianer weiteren Aufschluss über die Lage der Beschäftigung sowie über Löhne und Gehälter. Sollten die Zahlen die Erwartungen übertreffen, könnten die zuletzt wieder hochgekochten Zinssorgen zunehmen und auf die Aktienkurse drücken. Die Sorge um steigende Zinsen hatten dem Dax am Vortag einen Rückschlag verpasst. Zudem richten sich die Blicke auf Daten zu den Verbraucherpreisen in der Europäischen Union. Der Broker IG indizierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start mit 16 048 Punkten nahezu unverändert. Auf Wochensicht zeichnet sich ein Gewinn von knapp einem Prozent ab. Am Mittwoch hatte der Dax ein Rekordhoch noch um Haaresbreite verpasst. Am Donnerstag hatten dann restriktive geldpolitische Signale der US-Notenbank Fed die Kurse belastet. Umso genauer dürften die Investoren den US-Arbeitsmarktbericht auf Signale für den zukünftigen Kurs der Fed durchleuchten.

USA: – VERLUSTE – Die Stimmung an der New Yorker Wall Street hat sich nach einem starken Jahresauftakt eingetrübt. Details aus dem Notenbank-Protokoll hatten bereits für einen schwachen Handelsschluss am Mittwoch gesorgt. Am Donnerstag verlor der Dow Jones Industrial weitere 0,47 Prozent auf 36 236,47 Punkte.

ASIEN: – UNEINHEITLICH – Die wichtigsten Aktienmärkten in Asien haben am Freitag keine gemeinsame Richtung gefunden, nachdem am Vortag noch Signale für eine womöglich restriktiver als erwartete Geldpolitik der US-Notenbank Fed die Kurse teils deutlich belastet hatte. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss zum Wochenschluss kaum verändert. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland stieg zuletzt um ein halbes Prozent und der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungsregion Hongkong gewann eineinhalb Prozent hinzu.

Werbung Knock-Outs zum db Ölpreis Brent Kurserwartung Rohstoff wird steigen Rohstoff wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 170,32 -0,04%

DEVISEN: – RUHE – Der Euro hat sich am Freitag vor wichtigen Konjunkturdaten aus der Eurozone und den USA nur wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1303 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,1315 Dollar festgesetzt.

Am Devisenmarkt bleibt die Entwicklung der Verbraucherpreise ein bestimmender Faktor. Die Anleger warten auf die Veröffentlichung der Inflationsdaten aus der Eurozone, die am späten Vormittag auf dem Programm steht. Am Markt wird erwartet, dass sich die Inflation im gemeinsamen Währungsraum ausgehend von einem hohen Niveau etwas abgeschwächt hat.

Zuletzt waren Inflationsdaten aus den größten Volkswirtschaften der Eurozone gemischt ausgefallen. Während sich die Teuerungsrate in Frankreich im Dezember nicht verändert hat, und die für europäische Vergleichszwecke harmonisierte Inflationsrate (HVPI) in Deutschland gesunken ist, legte sie in Italien zu. Die EZB strebt eine Inflationsrate von mittelfristig zwei Prozent an, bei der sie die Preisstabilität als gewährleistet ansieht. Innerhalb der Notenbank wird weiterhin mit einem Rückgang der Inflationsrate im Lauf des Jahres gerechnet.

Auch die Lage am US-Arbeitsmarkt könnte für Impulse sorgen. Am frühen Nachmittag wird der Bericht für die Entwicklung im Dezember veröffentlicht. Von ihm erwarten sich Börsianer weiteren Aufschluss über die Lage der Beschäftigung und die Löhne und Gehälter.

Euro/USD 1,1303 0,10%

USD/Yen 115,92 0,01%

Euro/Yen 131,03 0,11%

ROHÖL: – ANSTIEG – Die Ölpreise sind am Freitag gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 82,69 US-Dollar. Das waren 70 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 72 Cent auf 80,18 Dollar.

Am Donnerstag war der Preis für US-Öl noch um etwa drei Prozent und der für Brent-Öl um mehr als zwei Prozent gestiegen. Am Markt wurde unter anderem auf Unruhen im Förderland Kasachstan verwiesen. Mittlerweile hat Russland Soldaten in den zentralasiatischen Staat verlegt. International wächst die Sorge vor einer weiteren Eskalation. Kasachstan stemmt nach Einschätzung von Rohstoffexperten der Commerzbank eine Ölförderung von 1,6 Millionen Barrel pro Tag. Zudem ist das Land einer der wichtigsten Produzenten von Uran für Atomkraftwerke.

Am Ölmarkt haben die Anleger aber auch wichtige Konjunkturdaten im Blick, die im Verlauf des Tages für Impulse sorgen könnten. Am frühen Nachmittag wird der US-Arbeitsmarktbericht für Dezember veröffentlicht. Diese dürfte Aufschluss über die Lage der Beschäftigung sowie über die Entwicklung der Löhne und Gehälter geben. Sollten die US-Arbeitsmarktdaten die Erwartungen übertreffen, könnten die zuletzt wieder hochgekochten Zinssorgen zunehmen und die Stimmung an den Finanzmärkten belasten.

Brent 82,70 +0,71 USD

WTI 80,23 +0,77 USD

Keine Folge mehr verpassen? Einfach den onvista YouTube-Kanal abonnieren!

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BARCLAYS HEBT LANXESS AUF ‚OVERWEIGHT‘ (EQUAL WEIGHT) – ZIEL 70 (60) EUR

– CITIGROUP NIMMT EVOTEC MIT ‚NEUTRAL‘ WIEDER AUF – ZIEL 40 EUR

– ODDO BHF NIMMT THYSSENKRUPP MIT ‚NEUTRAL‘ WIEDER AUF – ZIEL 12 EUR

– RBC HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BANK AUF 13,00 (12,50) EUR – ‚SECTOR PERFORM‘

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR FLATEXDEGIRO AUF 34 (37) EUR – ‚BUY‘

– BERENBERG HEBT RIO TINTO AUF ‚BUY‘ (HOLD) – ZIEL 5500 (5000) PENCE

– BERENBERG STARTET KINDRED GROUP MIT ‚BUY‘ – ZIEL 154 SEK

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR SAINT-GOBAIN AUF 66 (64,70) EUR – ‚HOLD‘

– JEFFERIES SENKT STHREE AUF ‚HOLD‘ (BUY) – ZIEL 500 (650) PENCE

– JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR ORSTED AUF 680 (780) DKK – ‚UNDERPERFORM‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR VIVENDI AUF 14,10 (14) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– JPMORGAN SENKT FERROVIAL AUF ‚NEUTRAL‘ (OVERWEIGHT)

– RBC SENKT ZIEL FÜR CREDIT SUISSE AUF 11,00 (11,50) CHF – ‚SECTOR PERFORM‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR RICHEMONT AUF 158 (154) CHF – ‚BUY‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

07:25 CHE: SNB, vorläufige Jahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 12/21

07:45 CHE: Arbeitslosenquote 12/21

08:00 DEU: Industrieproduktion 11/21

08:00 DEU: Handels- und Leistungsbilanz 11/21

08:00 DEU: Statistisches Bundesamt zu Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 12/21

08:30 CHE: Einzelhandelsumsatz 11/21

08:45 FRA: Industrieproduktion 11/21

08:45 FRA: Privater Verbrauch 11/21

09:00 HUN: Industrieproduktion 11/21

10:00 ITA: Arbeitslosenquote 11/21

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 11/21

11:00 EUR: Verbraucherpreise 12/21 (vorab)

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 12/21 (endgültig)

11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 12/21

12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 11/21

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 12/21

21:00 USA: Konsumentenkredite 11/21

SONSTIGE TERMINE

DEU: Bund/Länder-Gipfel zur Corona-Pandemie

USA: Fortsetzung der Technik-Messe CES

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

08.00 Uhr

Deutschland

Industrieproduktion November

Monatsvergleich +1,0 +2,8

Jahresvergleich -0,8 -0,6

Deutschland

Außenhandel November

Handelsbilanz (Mrd Euro) 12,8 12,7

Leistungsbilanz (Mrd Euro) 17,0 15,4

Exporte

Monatsvergleich -0,2 +4,2

Importe

Monatsvergleich -1,3 +5,2

08.45 Uhr

Frankreich

Industrieproduktion November

Monatsvergleich +0,5 +0,9

Jahresvergleich +0,6 -0,5

11.00 Uhr

Eurozone

Einzelhandelsumsätze November

Monatsvergleich -0,5 +0,2

Jahresvergleich +5,6 +1,4

Eurozone

Verbraucherpreise HVPI Dezember

Monatsvergleich +0,3 +0,4

Jahresvergleich +4,8 +4,9

Kernrate

Jahresvergleich +2,5 +2,6

11.00 Uhr

Eurozone

Wirtschaftsvertrauen ESI

Dezember (Punkte) 116,0 117,5

GROßBRITANNIEN

— Keine marktbewegenden Daten erwartet —

USA

14.30 Uhr

Arbeitsmarktbericht Dezember

Veränderung Beschäftigungszahl (Tsd) 442 210

Arbeitslosenquote 4,1 4,2

Stundenlöhne

Monatsvergleich +0,4 +0,3

21.00 Uhr

Verbraucherkredite

November (Mrd USD) +22,5 +16,9

Redaktion onvista / dpa-AFX

Foto: Anathomy / shutterstock