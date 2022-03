Vorbörse: Vorsichtige Hoffnung lässt Anleger weiter zugreifen – Euro bleibt schwach – Ölpreisegeben deutlich nach

DEUTSCHLAND: – IM PLUS – Vorsichtige Hoffnung auf mögliche Fortschritte in der Ukraine-Krise könnten die jüngste Erholung des deutschen Aktienmarktes am Montag weiter antreiben. Der Broker IG taxierte den Dax knapp zwei Stunden vor dem Auftakt auf 13 821 Punkte und damit 1,42 Prozent höher als zum Freitagsschluss. Ein wenig Hoffnung macht, dass Unterhändler der Ukraine und Russlands in einem Online-Format miteinander sprechen wollen. Zuletzt hatten sich Vertreter der Delegationen zurückhaltend optimistisch zu den Verhandlungen geäußert. Kremlsprecher Dmitri Peskow schloss am Sonntag ein Treffen von Russlands Präsident Wladimir Putin mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nicht aus.

USA: – IM MINUS – An den US-Börsen haben am Freitag Aussagen des russischen Präsidenten über die Gespräche mit der Ukraine nicht gezündet, im Gegenteil: Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor 0,69 Prozent auf 32 946,76 Punkte. Wladimir Putin hatte „gewisse positive Veränderungen“ ausgemacht in den Gesprächen mit den Vertretern der Ukraine. US-Investoren ließen sich davon jedoch nicht beeindrucken. Auf Wochensicht verbuchte der Dow Jones Industrial ein Minus von rund zwei Prozent. Die anderen großen Indizes wiesen am Freitag höhere Verluste auf: So verlor der marktbreite S&P 500 1,30 Prozent auf 4204,31 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 büßte 2,13 Prozent auf 13 301,83 Zähler ein. Hier summierte sich der Wochenverlust auf knapp vier Prozent, das war das größte Wochenminus seit Januar 2021.

ASIEN: – UNEINHEITLICH – In Asien haben die Aktienmärkte zum Wochenstart keine klare Richtung gefunden. Während es in Japan und Indien leicht nach oben ging, gab es in China und Hongkong wegen der anhaltenden Schwäche der Technologiewerte deutliche Verluste. In Tokio gewann der Leitindex Nikkei 225 0,60 Prozent auf 25 307,85 Punkte. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland verlor dagegen zuletzt rund zweieinhalb Prozent. In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong sank der Hang-Seng-Index sogar mehr als vier Prozent.

Werbung Knock-Outs zum db Ölpreis Brent Kurserwartung Rohstoff wird steigen Rohstoff wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 162,24 -0,50%

DEVISEN: Der Euro hat sich am Montagmorgen über der Marke von 1,09 US-Dollar gehalten. Die Gemeinschaftswährung kostete im frühen Handel 1,0920 Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag noch etwas höher auf 1,0990 Dollar festgesetzt.

Der Krieg in der Ukraine bleibt das bestimmende Thema an den Finanzmärkten. Für etwas Hoffnung sorgen neue Gespräche zwischen Unterhändlern der Ukraine und Russlands, die am Montag in einem Online-Format miteinander sprechen wollen. Zuletzt hatten sich Vertreter der Delegationen zurückhaltend optimistisch zu den Verhandlungen geäußert.

Konjunkturdaten stehen zu Wochenbeginn nur sehr wenige an. Ohnehin spielen Wirtschaftszahlen im aktuellen Umfeld eine untergeordnete Rolle.

Euro/USD 1,0913 0,02%

USD/Yen 117,80 0,47%

Euro/Yen 128,55 0,49%

ROHÖL: Die Ölpreise sind am Montag von hohem Niveau aus spürbar gesunken. Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 109,83 US-Dollar. Das waren 2,84 Dollar weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 2,96 Dollar auf 106,37 Dollar.

Der Krieg in der Ukraine dominiert nach wie vor den Ölmarkt. Die Invasion Russlands und scharfe Sanktionen vieler Länder hatten die Preise vor einer Woche auf das höchste Niveau seit dem Jahr 2008 getrieben. Mittlerweile haben sich die Preise wieder etwas von diesen Höchstständen entfernt. Ein Barrel Brent war vergangenen Montag bis auf rund 139 Dollar gestiegen.

Für etwas Hoffnung sorgten zuletzt neue Gespräche zwischen Unterhändlern der Ukraine und Russlands, die am Montag in einem Online-Format miteinander sprechen wollen. Zuletzt hatten sich Vertreter der Delegationen zurückhaltend optimistisch zu den Verhandlungen geäußert.

Brent 109,86 -2,81 USD

WTI 106,25 -3,08 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BARCLAYS SENKT STRÖER AUF ‚UNDERWEIGHT‘ (OVERWEIGHT) – ZIEL 65 (83) EUR

– BERENBERG HEBT DEUTSCHE BANK AUF ‚HOLD‘ (SELL) – ZIEL 11,00 (10,50) EUR

– BERENBERG HEBT NEW WORK AUF ‚BUY‘ (HOLD) – ZIEL 220 (234) EUR

– BERENBERG SENKT K+S AUF ‚HOLD‘ (BUY) – ZIEL 22 (20) EUR

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR GLOBAL FASHION GROUP AUF 3,80 (9,50) EUR – ‚BUY‘

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR HUGO BOSS AUF 60,80 (63,50) EUR – ‚NEUTRAL‘

– JEFFERIES NIMMT BAYER MIT ‚BUY‘ WIEDER AUF – ZIEL 64 EUR

– JEFFERIES SENKT HELLA AUF ‚HOLD‘ (BUY) – ZIEL 60 (67) EUR

– JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR HOME24 AUF 13 (23) EUR – ‚BUY‘

– JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR MERCEDES-BENZ AUF 66 (82) EUR – ‚HOLD‘

– JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR WESTWING AUF 28 (45) EUR – ‚BUY‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR MTU AUF 245 (220) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR COMMERZBANK AUF 7,80 (8,80) EUR – ‚NEUTRAL‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR DEUTSCHE BANK AUF 14 (16) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR HAPAG-LLOYD AUF 165 (167,20) EUR – ‚UNDERWEIGHT‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR MERCK KGAA AUF 250 (270) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– RBC SENKT ZIEL FÜR HUGO BOSS AUF 63 (68) EUR – ‚OUTPERF

– JPMORGAN SENKT UNICREDIT AUF ‚NEUTRAL‘ (OVERWEIGHT) – ZIEL 12 (18) EUR

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR ABN AMRO AUF 11,20 (13,60) EUR – ‚UNDERWEIGHT‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR BARCLAYS AUF 220 (270) PENCE – ‚OVERWEIGHT‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR BNP PARIBAS AUF 62 (73) EUR – ‚NEUTRAL‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR CREDIT SUISSE AUF 7,90 (9,50) CHF – ‚UNDERWEIGHT‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR ERSTE GROUP BANK AG AUF 36 (48) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR HSBC AUF 510 (570) PENCE – ‚NEUTRAL‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR ING AUF 12,70 (15) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR INTESA SANPAOLO AUF 2,70 (3,20) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR SANTANDER AUF 3,70 (4,30) EUR – ‚NEUTRAL‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR SOCIETE GENERALE AUF 32 (41) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Hyopoport, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Talanx, Jahreszahlen (detailliert) (11.00 h Bilanz-Pk)

07:30 DEU: Deutz, Jahreszahlen (9.00 Call)

10:30 DEU: Deutsche Leasing, Bilanz-Pk (online)

10:30 DEU: Mensch und Maschine Software, Bilanz-Pk (online) T

ERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Großhandelspreise 02/22

08:45 FRA: Handels- und Leistungsbilanz 01/22

09:00 CHE: Seco, Konjunkturerwartungen 03/22

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 01/22 11:00 EUR: Industrieproduktion 01/22

14:00 RUS: Handelsbilanz 01/22

SONSTIGE TERMINE

DEU: Bundeskanzler Olaf Scholz reist nach Ankara PHL: 21. Weltgipfel des World Travel & Tourism Council (WTTC), Manila BEL: Treffen des EU-Ministerrates für Beschäftigung, Sozialpolitik, Gesundheit und Verbraucher, Brüssel BEL: Treffen der Eurogruppe, Brüssel \°

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

— Keine marktbewegende Daten erwartet —

USA

— keine marktbewegenden Daten erwartet —