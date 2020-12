Vorbörse: Wall Street auf Rekordniveau – Dax steuert auf neues Allzeithoch zu – Euro nach Fed-Entscheid weiter stark

DEUTSCHLAND: – DAX-REKORD RÜCKT NÄHER – Die Hausse am deutschen Aktienmarkt dürfte sich am Donnerstag fortsetzen. Nachdem der Dax am Vortag noch an der Hürde von 13 600 Punkten gescheitert war, wird er nun vorbörslich darüber indiziert: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex 0,38 Prozent fester bei 13 618 Punkten. Bis zu einem Rekordhoch fehlt dem Dax damit nur noch gut ein Prozent. Die Nebenwerte-Indizes MDax und SDax hatten zuletzt bereits historische Höchststände erreicht.

USA: – DOW ETWAS SCHWÄCHER – Die US-Aktienmärkte haben am Mittwoch nach einem bewegungsarmen Handel ohne klaren Trend geschlossen. Auf die Ergebnisse der US-Notenbanksitzung reagierten die Indizes, die allesamt auf Rekordniveaus notieren, nur geringfügig, entwickelten sich aber in unterschiedliche Richtungen. Der Dow Jones Industrial verlor letztlich 0,15 Prozent auf 30 154,54 Punkte. Der marktbreite S&P 500 stieg hingegen um 0,18 Prozent auf 3701,17 Punkte. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um deutlichere 0,57 Prozent auf 12 668,16 Zähler aufwärts.

ASIEN: – KURSGEWINNE – Die Stimmung an den Aktienmärkten in Asien bleibt freundlich. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss am Donnerstag 0,2 Prozent höher. Der chinesische CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der Börsen Schanghai und Shenzhen gewann sogar rund ein Prozent und der Hang Seng der Sonderverwaltungszone Hongkong legte um 0,35 Prozent zu. Impfhoffnungen in Europa und den USA hellen die Stimmung weiterhin auf.

DAX 13565,98 +1,52%

XDAX 13581,65 +1,12%

EuroSTOXX 50 3543,00 +0,61%

Stoxx50 3101,23 +0,93%

DJIA 30154,54 -0,15%

S&P 500 3701,17 +0,18%

NASDAQ 100 12668,163 +0,57%

onvista ETF-Ratgeber: So finden Sie die besten Indexfonds

——————————————————————————-

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

——————————————————————————-

RENTEN:

Bund-Future 177,52 -0,08%

DEVISEN: – MEHRJAHRESHOCH BEIM EURO – Der Euro hat am Donnerstag seinen jüngsten Höhenflug fortgesetzt und ist im asiatischen Handel auf den höchsten Stand seit April 2018 gestiegen. Der Kurs der europäischen Gemeinschaftswährung stieg in der Nacht auf Donnerstag bis auf 1,2235 Dollar und konnte damit die kurze Schwäche vom Mittwochabend nach der US-Notenbank-Entscheidung wieder abschütteln.

Die US-Notenbank Federal Reserve setzt ihre Krisenpolitik angesichts der weiter schwelenden Corona-Pandemie fort. Die Leitzinsen bleiben in der Nähe der Nulllinie, während weiterhin jeden Monat dreistellige Milliardenbeträge in die amerikanische Wirtschaft gepumpt werden. Die Fed werde all ihre Instrumente nutzen, um die Wirtschaft in dieser „herausfordernden Zeit“ zu stützen, hieß es in einer Erklärung zum Zinsentscheid der Notenbank vom Mittwochabend.

Während der Leitzins in einer Spanne von null bis 0,25 Prozent bleibt, sollen die milliardenschweren Anleihekäufe so lange fortgesetzt werden, bis „substanzielle Fortschritte“ in den Zielen der Fed erreicht sind. Auf diese Klarstellung hatten Beobachter gewartet. Der Euro sackte daraufhin bis auf fast 1,21 Dollar ab, nachdem er am Mittwoch im europäischen Handel gestützt auf positive EU-Konjunkturdaten seit über zweieinhalb Jahren wieder mehr als 1,22 Dollar gekostet hatte.

Im Jahresverlauf konnte der Euro seine Kursgewinne inzwischen auf rund zehn Cent ausbauen. Ende 2019 hatte der Euro noch rund 1,12 Dollar gekostet. Im Zuge des coronabedingten Crashs an den Finanzmärkten war der Euro im März bis fast auf 1,06 Dollar abgesackt, befindet sich aber seit Mitte Mai in einem starken Aufwärtstrend.

Euro/USD 1,22259 +0,35%

USD/Yen 103,3025 -0,19%

Euro/Yen 126,3063 +0,08%

ROHÖL: CORONACRASH AUSGEBÜGELT – Die Ölpreise haben am Donnerstag weiter zugelegt und sind auf den höchsten Stand seit der ersten Corona-Welle im Frühjahr gestiegen. Mit der Pandemie waren die Ölpreise drastisch abgestürzt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent kostete im frühen Handel 51,66 US-Dollar. Das waren 58 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 59 Cent auf 48,41 Dollar.

Unterstützung erhalten die Ölpreise derzeit vor allem aus zwei Richtungen. Zum einen sorgt der schwache US-Dollar für eine rege Rohölnachfrage. Ausschlaggebend ist, dass der Rohstoff Öl international in der amerikanischen Währung gehandelt wird. Fällt der Dollarkurs, wird Erdöl für Investoren aus anderen Währungsgebieten günstiger, was deren Nachfrage tendenziell belebt.

Hinzu kommt die Aussicht auf eine allmähliche Besserung der Corona-Lage. Derzeit schränken viele Länder, so auch Deutschland, das öffentliche Leben zwar ein, um der Pandemie Herr zu werden. Doch viele Anleger blicken weiter in die Zukunft und hoffen auf eine Besserung der Lage im Laufe des kommenden Jahres. Dann dürften zunehmende Impfungen dafür sorgen, dass das öffentliche Leben Zug um Zug geöffnet werden kann, was Wirtschaft und Ölnachfrage zugute käme.

Brent 51,59 +0,51 USD

WTI 48,34 +0,52 USD

onvista Mahlzeit: 5 x regenerative Energie für das Musterdepot!

Keine Folge mehr verpassen? Einfach den onvista YouTube-Kanal abonnieren!

——————————————————————————-

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

——————————————————————————-

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR CECONOMY AUF 4,30 (3,60) EUR – ‚UNDERWEIGHT‘

– BERENBERG SENKT ZIEL FÜR DEUTZ AUF 5,00 (5,20) EUR – ‚HOLD‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR FLATEXDEGIRO AUF 73 (54) EUR – ‚BUY‘

– BAADER BANK SENKT K+S AUF ‚ADD‘ (BUY) – ZIEL 9 (8) EUR

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR HAPAG-LLOYD AUF 56 (35) EUR – ‚SELL‘

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR SAFRAN AUF 122 (128) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ARCELORMITTAL AUF 24 (15) EUR – ‚BUY‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ASML AUF 443 (395) EUR – ‚BUY‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR NOKIA AUF 3,00 (2,90) EUR – ‚NEUTRAL‘

——————————————————————————-

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

——————————————————————————-

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Carl Zeiss, Jahres-Pk (online)

10:30 DEU: Sitzung Wirecard-Untersuchungsausschuss im Bundestag u.a. mit Befragung des früheren Verteidigungsministers Karl Theodor zu Guttenberg und von Finanzstaatssekretär Wolfgang Schmidt

14:30 DEU: BGH verkündet Urteil zur Verjährung bei Schadenersatz-Klagen von Diesel-Käufern gegen Volkswagen

22:05 CDN: Blackberry, Q3-Zahlen

DEU: Wacker Chemie, Capital Markets Day

IRL: Accenture, Q1-Zahlen

NOR: Norwegian, außerordentliche Hauptversammlung

USA: General Mills, Q2-Zahlen

USA: Navistar, Q4-Zahlen

USA: FedEx, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Destatits: Neues Eurostat-Datenportal „European Statistical Recovery

Dashboard“

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 11/20

08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestandsindex und Reichweiten) 10/20

08:00 DEU: Umsatz im Gastgewerbe 10/20

08:00 EUR: Acea Kfz-Neuzulassungen 11/20

08:00 CHE: Handelsbilanz 11/20

08:45 FRA: Geschäftsklima 12/20

09:00 ESP: Arbeitskosten Q3/20

09:30 CHE: SNB, Zinsentscheid

10:00 NOR: Norges Bank, Zinsentscheid

11:00 EUR: Verbraucherpreise 11/20 (endgültig)

11:00 BEL: Verbrauchervertrauen 12/20

11:00 GRI: Arbeitslosenquote Q3/20

11:00 EUR: Verbraucherpreise 11/20 (endgültig)

13:00 GBR: BoE Zinsentscheid

14:30 USA: Baugenehmigungen- und beginne 11/20

14:30 USA: Philly Fed Index 12/20

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

SONSTIGE TERMINE

08:00 DEU: Pk Umfrage der Deutschen Handelskammer über Geschäftsklima für die in China tätigen deutschen Unternehmen

08:30 DEU: Online-Pk Deutsche Energie-Agentur (dena) zur Einführung eines Systementwicklungsplans für eine erfolgreiche Energiewende

09:00 DEU: Bundestag – Verabschiedung Reform des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes

09:30 LUX: Urteil des Europäischen Gerichtshofs (Große Kammer) zur Unverletzlichkeit der Archive der EZB

09:30 LUX: EuGH-Urteil zu Stickoxidausstoß von Dieselfahrzeugen

10:00 DEU: Online-Pk Hauptverband der Deutschen Bauindustrie und Zentralverband des Deutschen Baugewerbes

11:00 DEU: Online-Pressegespräch Bundesbank zur Vorstellung eines neuen digitalen Hilfsmittel zur Bearbeitung beschädigter Banknoten („ePuzzler“)

11:00 DEU: Gespräch zur Übergabe der EU-Ratspräsidentschaft von Deutschland an Portugal

DEU: Weitere Entwicklung in der Corona-Pandemie

11:10 Debatte im Bundestag über Priorisierung bei Corona-Schutzimpfungen

12:00 DEU: Beginn Tarifgespräche in bayerischer Metall- und Elektroindustrie

13:30 DEU: Online-Präsentation zum „Cyber Valley“ – mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) außerdem mit Bundeswissenschaftsministerin Anja Karliczek (CDU), EU-Kommissarin für Digitales und Wettbewerb, Margrethe Vestager, Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) u.a.

Vorgestellt wird das „AI Breakthrough Hub“

14:00 DEU: Online-Pk u.a mit Bundeswirtschaftsminister Altmaier und EU-Kommissionsvizepräsidentin Vestager zu Wasserstoff-Allianz

15:30 DEU: Online-Diskussion zur Digitalisierung in Deutschland – Erfolge, Ziele, Barrieren von OECD Berlin Centre und dem Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (Sachverständigenrat für Wirtschaft)

RUS: Kremlchef Wladimir Putin hält seine große internationale Jahres-Pressekonferenz wegen der Corona-Pandemie diesmal im Video-Format ab

——————————————————————————-

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

——————————————————————————-

Prognose Vorwert

EUROZONE

08.45 Uhr

Frankreich Geschäftsklima Dezember (Punkte) 81 79

Produzentenvertrauen Dezember (Punkte) 93 92

11.00 Uhr

Eurozone

Verbraucherpreise HVPI November

Monatsvergleich -0,3 -0,3*

Jahresvergleich -0,3 -0,3*

Kernrate Jahresvergleich +0,2 +0,2*

GROSSBRITANNIEN

13.00 Uhr

Bank of England

Leitzins 0,1 0,1

Unternehmensanleiheziel 20 20

Staatsanleiheziel 875 875

USA

14.30 Uhr

Erstanträge Arbeitslosenhilfe 815 853 (Vorwoche, in Tsd)

Baubeginne, Nov 0,3 4,9

Baugenehmigungen, Nov +1,0 -0,1

Phily-Fed-Index, Dez 20,0 26,3

Redaktion onvista / dpa-AFX

Foto: H-AB / Shutterstock.com

Werbung:

Die Trading-Flatrate für 2,99 €/Monat. Unbegrenzt alle Aktien und ETFs handeln. Über 1.300 ETFs als Sparplan verfügbar – dauerhaft und kostenlos.

—>>> Hier geht es zur Flatrate