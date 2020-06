DEUTSCHLAND: – KAUM VERÄNDERT – Vor dem großen Verfall an den Terminbörsen, dem so genannten Hexensabbat, zeichnet sich im Dax am Freitag ein recht stabiler Start ab: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start kaum verändert auf 12.294 Punkte. Tags zuvor hatte sich der Dax zunächst der Marke von 12 500 Punkten genähert, war dann jedoch einmal mehr in Richtung seiner 200-Tage-Linie bei aktuell 12.149 Punkten abgedreht. Einen Verlust von zeitweise anderthalb Prozent konnte er bis zum Handelsende dann aber eindämmen.

USA: – WENIG VERÄNDERT – Die US-Aktienmärkte haben am Donnerstag im Handelsverlauf relativ träge reagiert und mit freundlicher Tendenz geschlossen. Lediglich die Standardwerte an der Wall Street endeten etwas leichter. Wieder zunehmende Spannungen zwischen den USA und China sowie steigende Coronavirus-Infektionszahlen in einigen Ländern sorgten für Risikoscheu unter den Anlegern, hieß es. Frische US-Konjunkturdaten hatten kaum Einfluss auf die Börsen. Der Dow Jones Industrial verlor letztlich 0,15 Prozent auf 26.080,10 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 legte um 0,06 Prozent auf 3.115,34 Punkte zu. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 0,30 Prozent auf 10.012,05 Zähler.

ASIEN: – WARTEN AUF FRISCHE IMPULSE – In einem insgesamt dünnen Handel haben die Anleger an den wichtigsten Börsen Asiens am Freitag auf frische Impulse gewartet. Übergeordnete Themen bleiben unverändert die Corona-Welle, die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel sowie, auf der anderen Seite, die Hoffnung auf eine rasche Belebung der Wirtschaft. In Shanghai stieg der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen zuletzt um knapp 1 Prozent, während in Hongkong der Hang Seng um 0,06 Prozent nachgab. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte rund eine Stunde vor Handelsende gut ein halbes Prozent zu.

DAX 12281,53 -0,81%

XDAX 12257,41 -0,66%

EuroSTOXX 50 3249,90 -0,53%

Stoxx50 3020,16 -0,73%

DJIA 26080,10 -0,15%

S&P 500 3115,34 0,06%

NASDAQ 100 10012,05 0,3%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 175,68 +0,01%

DEVISEN: – DOLLAR LEICHT SCHWÄCHER – Der Kurs des Euro ist am Freitag im frühen Handel etwas gestiegen. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am Morgen mit 1,1215 US-Dollar gehandelt. Sie notierte damit ein wenig höher als am Vortag. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,1222 (Mittwoch: 1,1232) Dollar festgesetzt.

Der Handel verlief zunächst in ruhigen Bahnen. Der Markt schaut am Freitag vor allem auf den EU-Gipfel. Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihre EU-Kollegen beraten erstmals über das geplante Konjunkturprogramm zum Wiederaufbau nach der Corona-Krise. Bei einem Videogipfel ist eine Aussprache zu dem von der EU-Kommission vorgeschlagenen Milliarden-Paket geplant. Eine rasche Einigung wird nicht erwartet. Sie soll möglichst bei einem persönlichen Gipfeltreffen im Juli erzielt werden.

Euro/USD 1,1214 0,08%

USD/Yen 106,83 -0,13%

Euro/Yen 119,80 -0,05%

ROHÖL: – ANSTIEG – Die Ölpreise haben am Freitag an ihre Vortagesgewinne angeknüpft und erneut zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 41,92 US-Dollar. Das waren 41 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 37 Cent auf 39,21 Dollar.

Vor allem die Lockerungen der Corona-Auflagen in vielen Ländern stützten zuletzt die Ölpreise. Dies führt tendenziell zu einem Anziehen der Nachfrage nach Ölprodukten. Allerdings gibt es in verschiedenen Ländern immer wieder Ausbrüche des Virus, was die Unsicherheit hoch hält.

Brent 41,83 +0,32 USD

WTI 39,16 +0,32 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR BEIERSDORF AUF 116 (105) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– CS HEBT DEUTSCHE POST AUF ‚NEUTRAL‘ (UNDERPERFORM) – ZIEL 32,03(28,36)EUR

– HSBC SENKT ZIEL FÜR WIRECARD AUF 43 (95) EUR – ‚HOLD‘

– JPMORGAN NIMMT THYSSENKRUPP MIT ‚UNDERWEIGHT‘ WIEDER AUF – ZIEL 6 EUR

– MAINFIRST SENKT CANCOM AUF ‚HOLD‘ (BUY) – ZIEL 56 (60) EUR

– CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR BIOGEN AUF 270 (310) USD – ‚NEUTRAL‘

– CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR T-MOBILE US AUF 120 (115) USD – ‚BUY‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR TUI AUF 400 (260) PENCE – ‚EQUAL WEIGHT‘

– JPMORGAN HEBT SWEDBANK AB AUF ‚OVERWEIGHT‘ (UNDERWEIGHT) – ZIEL 160 (100) SEK

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR A.P. MOLLER-MAERSK AUF 7800 (7500) DKK – ‚HOLD‘

TERMINE UNTERNEHMEN

09:00 DEU: PharmaSGP Holding, Erstnotiz im Prime Standard

09:30 GBR: Zeal Network, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Nemetschek, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Kuka, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Deutsche Telekom, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: CTS Eventim, Hauptversammlung (online)

14:00 DEU: VW-Digitalvorstand Christian Senger informiert Konzernbelegschaft über Stand der Software-Pläne

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FRA: Renault, Hauptversammlung

GBR: Carnival, Halbjahreszahlen

DEU: Deutsche Börse Verfallstag „Hexensabbat“

TERMINE KONJUNKTUR

00:01 DEU: Bundesfinanzministerium Monatsbericht 06/20

01:30 JPN: Verbraucherpreise 05/20

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 05/20

08:00 DEU: Erzeugerpreise 05/20

08:00 DEU: Statistisches Bundesamt zu Bevölkerung, Dezember 2019

08:00 DEU: Statistisches Bundesamt zu Umsatz im Gastgewerbe, April 2020

10:00 ITA: Leistungsbilanz 04/20

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 04/20

10:00 POL: Industrieproduktion 05/20

10:00 POL: Erzeugerpreise 05/(20

11:00 BEL: Verbrauchervertrauen 06/20

12:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Leistungsbilanz Q1/20

EUR: Moody’s Ratingergebnis Zypern, Serbien

SONSTIGE TERMINE

EUR: Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs (online)

08:00 DEU: Online-Diskussion des TÜV „Wer digitalisiert die Arbeitswelt?“ mit Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD)

10:00 DEU: Fortsetzung Zivilprozess um Neckermann-Pleite aus dem Jahr 2012 mit einem Verkündungstermin (voraussichtlich ohne Urteil)

12:00 DEU: Pressekonferenz zum Abschluss der Innenministerkonferenz (IMK)

12:00 DEU: Bundesweite Protestaktion von Luftverkehrsbeschäftigten

DEU: Debatte um Deutschlands Wasserstoff-Strategie -Innovationsbeauftrager „Grüner Wasserstoff“ wird vorgestellt

10:30 h Bundesforschungsministerin Anja Karliczek stellt den neuen Innovationsbeauftragten „Grüner Wasserstoff“ vor

DEU: Bundesweiter Digitaltag – Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier würdigt digitales soziales Leben in der Corona-Pandemie

HINWEIS

SWE / FIN: Feiertag, Börsen geschlossen

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

08.00 Uhr

Deutschland

Erzeugerpreise Mai

Monatsvergleich -0,3 -0,7

Jahresvergleich -2,0 -1,9

10.00 Uhr

Eurozone

Leistungsbilanz April (Mrd Euro)

Saisonbereinigt — 27,4

VEREINIGTES KÖNIGREICH

08.00 Uhr

Einzelhandelsumsatz, Mai

Monatsvergleich +6,3 -18,1

Jahresvergleich -16,4 -22,6

USA

14.30 Uhr

Leistungsbilanzsaldo, Q1 -102,9 -109, (in Mrd USD)

Redaktion onvista / dpa-AFX

Foto: anathomy / Shutterstock.com