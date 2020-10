Vorbörse: Wall Street bügelt Trump-Rücksetzer wieder aus – Dax schaut wieder auf die 13.000

DEUTSCHLAND: – GEWINNE ERWARTET – Der Dax könnte am Donnerstag einen neuerlichen Angriff auf die runde Marke von 13.000 Punkten unternehmen. Der Broker IG indiziert das deutsche Börsenbarometer am Morgen mit 12.977 Zählern 0,37 Prozent über seinem Vortagesschluss. Damit würde sich die Aufwärtstendenz seit Wochenbeginn fortsetzen, diese hatte allerdings am Vortag merklich an Dynamik verloren. An der Wall Street hatten Anleger am Vortag bereits wieder nach Aktien gegriffen, nachdem die Absage des US-Präsidenten Donald Trump an weitere Verhandlungen über ein Konjunkturpaket die Kurse am Dienstag noch schwer belastet hatte. Die US-Notenbank hält die Beibehaltung ihrer sehr lockeren Zinspolitik für wahrscheinlich und stützt damit tendenziell die Aktienmärkte. Auch an den fernöstlichen Börsen ging es am Morgen überwiegend aufwärts.

USA: – GEWINNE – Der US-Aktienmarkt hat sich am Mittwoch von seinen Vortagesverlusten schnell und deutlich erholt. Der Leitindex Dow Jones Industrial gewann 1,91 Prozent auf 28 303,46 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,74 Prozent auf 3419,45 Zähler hoch. Der technologielastige Nasdaq 100 beendete den Tag mit plus 1,88 Prozent auf 11 503,19 Punkte. Damit machten die Indizes ihre Vortageseinbußen nahezu komplett wett.

ASIEN: – ÜBERWIEGEND GEWINNE – Die Börsen Asiens haben am Donnerstag überwiegend zugelegt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg zuletzt um rund ein Prozent. In Australien und Südkorea ging es ebenfalls nach oben. Der Hang-Seng-Index in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong fiel hingegen etwas. An den Börsen Festlandchinas wurde wegen eines Feiertages erneut nicht gehandelt.

Werbung Knock-Outs zum DAX Kurserwartung DAX-Index wird steigen DAX-Index wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

DAX 12928,57 0,17%

XDAX 12945,14 1,06%

EuroSTOXX 50 3233,43 0%

Stoxx50 2911,87 -0,32%

DJIA 28303,46 1,91%

S&P 500 3419,45 1,74%

NASDAQ 100 11503,19 1,88%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 174,14 +0,06%

DEVISEN: – STILLSTAND – Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag kaum verändert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,1770 US-Dollar gehandelt und damit nahezu zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,1770 Dollar festgesetzt.

Ein starker Anstieg der Corona-Neuinfektionen in Deutschland zeigte am Morgen keine Auswirkungen am Devisenmarkt. Am Morgen hatte das Robert Koch-Institut (RKI) in der größten Volkswirtschaft der Eurozone einen sprunghaften Anstieg der Neuinfektionen auf mehr als 4000 binnen eines Tages gemeldet.

Auch das Protokoll der jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank Fed konnte am Devisenmarkt keine Impulse setzen. Am Mittwochabend hatte die Fed die Mitschrift veröffentlicht. Demnach wurde die Projektion grundsätzlich bestätigt, dass der Leitzins in den USA bis 2023 quasi bei Null bleiben wird. Außerdem wurde die US-Regierung ermahnt, die Wirtschaft im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise zu unterstützen. Das Risiko einer unzureichenden Unterstützung sei derzeit größer als das Risiko, „zu viel zu tun“, hieß es.

Euro/USD 1,1769 0,05%

USD/Yen 105,96 -0,02%

Euro/Yen 124,71 0,03%

ROHÖL: – LEICHTER ANSTIEG – Die Ölpreise haben sich im asiatischen Handel am Donnerstag teils leicht von den Vortagesverlusten erholt. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 42,16 US-Dollar. Das waren 17 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) notierte wenig verändert um die 40 Dollar. Laut Marktbeobachtern stützte unter anderem den Wirbelsturm Delta die Preise. Er habe im Golf von Mexiko zur weitgehenden Schließung der dortigen Förderung geführt.

In den USA sind die Rohöllagerbestände in der vergangenen Woche überraschend gestiegen. Zudem stieg auch die Produktion. Dies führt zu einem höheren Angebot, was tendenziell die Ölpreise belastet.

Daneben kam wieder Hoffnungen auf eine Einigung beim US-Konjunkturpaket noch vor der Wahl im November auf. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump noch angeordnet, die Gespräche mit den Demokraten über weitere Hilfen für die Wirtschaft bis nach den US-Wahlen am 3. November auf Eis zu legen. Dies könnte die wirtschaftliche Erholung bremsen und die Nachfrage nach Rohöl dämpfen.

Brent 42,05 +0,06 USD

WTI 39,92 -0,03 USD

onvista Mahlzeit: Geht es den FANG-Aktien an den Kragen?

Keine Folge mehr verpassen? Einfach den onvista YouTube-Kanal abonnieren!

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BARCLAYS HEBT NEMETSCHEK AUF ‚OVERWEIGHT‘ (EQUAL WEIGHT) – ZIEL 75 (60) EUR

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE POST AUF 47 (38) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR MTU AUF 134 (131) EUR – ‚EQUAL WEIGHT‘

– BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR SYMRISE AUF 94 (96) EUR – ‚MARKET-PERFORM‘

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 240 (198) EUR – ‚UNDERPERFORM‘

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR BASF AUF 56 (50) EUR – ‚NEUTRAL‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE POST AUF 48 (42) EUR – ‚BUY‘

– JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR HUGO BOSS AUF 23 (25) EUR – ‚HOLD‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE POST AUF 49,52 (42,29) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– MAINFIRST HEBT BASF AUF ‚BUY‘ (HOLD) – ZIEL 64 (47) EUR

– BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR BAYER AUF 73,00 (83,41) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE POST AUF 45,95 (40,42) EUR – ‚NEUTRAL‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 310 (295) EUR – ‚BUY‘

– BARCLAYS HEBT POSTNL AUF ‚OVERWEIGHT‘ (EQUAL WEIGHT) – ZIEL 3,60 (2,40) EUR

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR AB INBEV AUF 51 (48) EUR – ‚EQUAL WEIGHT‘

– BERENBERG SENKT NOVOZYMES A/S AUF ‚SELL‘ (HOLD) – ZIEL 350 (340) DKK

– BERENBERG SENKT ZIEL FÜR BP AUF 260 (320) PENCE – ‚HOLD‘

– BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR GIVAUDAN AUF 2740 (2780) CHF – ‚UNDERPERFORM‘

– RBC HEBT ZIEL FÜR SCHNEIDER ELECTRIC AUF 120 (95) EUR – ‚OUTPERFORM‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

06:50 CHE: Givaudan, 9Monatsumsatz

07:00 DEU: Südzucker, Q2-Zahlen

07:30 AUT: OMV, Trading Update Q3

08:00 GBR: Imperial Brands, Trading Statement

08:00 GBR: Easyjet, Pre-Close Trading Statement

10:00 DEU: Hamborner Reit, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Pk Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) zu Aktionärsklagen gegen die Autobauer Volkswagen und Porsche

13:00 DEU: FMC, Kapitalmarkttag (online)

14:00 DEU: Video-Konferenz mit dem scheidenden VDMA-Präsidenten Martin Welcker über anstehende Herausforderungen für den Maschinen- und Anlagenbau

16:30 CHE: Pk Dachverband der Fluggesellschaften (IATA) zu Ansteckungsgefahr an Bord

18:00 DEU: Townhall-Talkrunde von Microsoft mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU)

USA: Carnival Corp, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Handelsbilanz 08/20

08:00 DEU: Inlandstourismus 08/20

08:00 DEU: Insolvenzen Juli 2020 einschließlich Trendindikator September 2020

13:30 DEU: EZB Sitzungsprotokoll 10.9.20

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (wöchentlich)

16:00 USA: IWF veröffentlicht Analyse zur Auswirkung der Pandemie auf die Weltwirtschaft

EUR: Weitere Verhandlungsrunde zu langfristigem EU-Haushalt und Corona-Konjunkturprogramm

SONSTIGE TERMINE

03:00 USA: TV-Duell der beiden Anwärter um die US-Vizepräsidentschaft. In dem etwa 90 Minuten langen TV-Duell werden sich Vizepräsident Mike Pence und Kamala Harris für die Demokraten gegenüberstehen.

DEU: Weitere Entwicklung in der Corona-Krise

09:00 „Die Corona-Lage im Herbst“ u.a. mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und dem Präsidenten des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar H. Wieler

10:00 DEU: Pk Creditreform Wirtschaftsforum zu Wirtschaftslage und Finanzierung im Mittelstand in Deutschland und Sachsen Herbst 2020

10:00 EUR: Videokonferenz der EU-Innenminister

11:30 DEU: Abschluss-Pk der Konferenz von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) mit seinen EU-Amtskollegen und EU-Verkehrskommissarin Adina Valean

15:00 DEU: Bundeskanzlerin Angela Merkel bei Vollversammlung des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH) (per Video)

DEU: Gewerkschaft Verdi ruft zu landesweitem Warnstreik im Öffentlichen Personennahverkehr in NRW auf

DEU: Bundesverwaltungsgericht verhandelt über Klagen der Stadt Fehmarn und eines Landwirts zum Großprojekt Feste Fehmarnbeltquerung

THA: Internationaler Frauengipfel Global Summit of Women (bis 10.10.)

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

08.00 Uhr

Deutschland

Handelsbilanz, Aug +16,0 +19,2 (in Mrd. Euro)

Leistungsbilanz, Aug +16,2 +20,0 (in Mrd. Euro)

Exporte, Aug +1,4 +4,7

Importe, Aug +1,4 +1,1

GROSSBRITANNIEN

(Keine marktbewegenden Daten erwartet.)

USA

14.30 Uhr

Erstanträge Arbeitslosenhilfe +820 +837 (Vorwoche, in Tsd)

Redaktion onvista / dpa-AFX

Foto: H-AB / shutterstock.com