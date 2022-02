Vorbörse: Wall Street deutlich im Minus – Dax erholt sich leicht – Ölpreise geben etwas nach

DEUTSCHLAND: – WEITERE STABILISIERUNG – Die Ukraine-Krise bleibt auch am Mittwoch das dominierende Thema am deutschen Aktienmarkt. Der Dax dürfte vorerst nicht an die Aufholjagd vom Vortag anknüpfen, in deren Zuge er zunächst deutliche Verluste fast wettgemacht hatte. Rund eine Dreiviertelstunde vor dem Börsenauftakt signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex ein Minus von 0,1 Prozent auf 14 678 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone wird gut behauptet erwartet.

„Das Risiko eines Krieges vor unserer Haustür sorgt für große Unsicherheit und ist Gift für Wirtschaft und Finanzmärkte. Besonders hart trifft es die Aktienmärkte“, schrieb Analystin Antje Praefcke von der Commerzbank. Die Lage spitze sich immer mehr zu, ein militärischer Konflikt werde immer wahrscheinlicher.

Daneben könnten wie schon am Vortag die Quartalsberichte von Unternehmen die Kurse bewegen. Mit dem Rückversicherer Munich Re und dem Konsumgüterhersteller Henkel haben zwei Dax-Konzerne vor Börsenbeginn Zahlen vorgelegt. Beide Aktien legten auf Tradegate leicht zu.

Die Aktien von Eon verloren vorbörslich rund ein Prozent. Die Bank JPMorgan strich die Kaufempfehlung für die Papiere und begründete dies mit der zuletzt starken Kursentwicklung. Eine Kaufempfehlung der Baader Bank für die Papiere der Software AG ließen diese um knapp vier Prozent zulegen.

Bei den Nebenwerten schnellten Flatexdegiro um 13 Prozent nach oben, angetrieben von Spekulationen um eine Übernahme des Finanzdienstleisters.

USA: – VERLUSTE – Der eskalierende Konflikt zwischen Russland und der Ukraine hat die Anleger an den US-Aktienmärkten am Dienstag weiter sehr nervös gemacht. Nach dem langen Wochenende waren die Indizes zwar robust gestartet, dann aber mit einigem Hin und Her abgerutscht. Am Ende büßte der Dow Jones Industrial 1,42 Prozent auf 33 596,61 Punkte ein. Mit 33 364 Punkten hatte er sich zwischenzeitlich dem Januar-Tief von 33 150 Punkten genähert.

ASIEN: – ERHOLT – Nach dem deutlichen Vortagesrutsch infolge der Eskalation der Ukraine-Krise durch Russland haben sich die Börsen Asiens am Mittwoch ein Stück weit erholt. Die Stimmung bleibt aber angeschlagen angesichts der fortbestehenden Unsicherheiten über den weiteren Verlauf der Krise. Der Hang-Seng-Index in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong stieg zuletzt um ein halbes Prozent und für den CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland ging es um 0,8 Prozent nach oben. Auch die Börsen in Indien und Australien verzeichneten Gewinne. In Tokio wurde wegen eines Feiertages nicht gehandelt.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 165,64 -0,14%

DEVISEN: Der Euro hat sich am Mittwoch stabil über 1,13 US-Dollar gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1328 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,1342 (Montag: 1,1338) Dollar festgesetzt.

Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine bleibt auch zur Wochenmitte im Fokus. Die USA und Europa haben mit einem Paket von Strafen auf die jüngste Eskalation Moskaus in der Krise reagiert. US-Außenminister Antony Blinken sagte ein für diesen Donnerstag in Genf geplantes Treffen mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow ab. Das Weiße Haus schloss ein mögliches Treffen von US-Präsident Joe Biden mit Russlands Präsidenten Wladimir Putin vorerst aus.

Der Kremlchef hatte am Montag ungeachtet großen internationalen Protests die Unabhängigkeit der Separatistenregionen Donezk und Luhansk in der Ostukraine anerkannt und eine Entsendung russischer Soldaten angeordnet. Derweil besteht die Hoffnung weiter, dass die Diplomatie die Krise entschärfen kann und kein kriegerischer Konflikt entsteht.

Der Konjunkturkalender ist zur Wochenmitte recht dünn bestückt. Auf der Agenda stehen das GfK Konsumklima für Deutschland, die zweite Schätzung für die Verbraucherpreise in der Eurozone im Januar sowie Daten zum Geschäftsklima und zum Industrievertrauen in Frankreich.

Euro/USD 1,1322 -0,02%

USD/Yen 115,05 0,02%

Euro/Yen 130,26 0,00%

ROHÖL: Die Ölpreise haben nach den starken Schwankungen am Vortag nur leicht nachgegeben. Am Mittwoch kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 96,69 US-Dollar. Das waren 15 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 19 Cent auf 91,72 Dollar.

Am Dienstag hatten die Ölpreise angesichts der eskalierten Ukraine-Krise zunächst Höchststände seit dem Jahr 2014 erreicht, waren im Handelsverlauf aber deutlich unter Druck geraten. Die Anleger blicken derzeit unter anderem auf die vom Westen bereits beschlossenen oder nun angedrohten Strafmaßnahmen gegen Russland. Russlands Präsident Wladimir Putin hatte am Montag ungeachtet großen internationalen Protests die Unabhängigkeit der Separatistenregionen Donezk und Luhansk in der Ostukraine anerkannt und eine Entsendung russischer Soldaten angeordnet.

Die US-Regierung kündigte Sanktionen gegen zwei große russische Banken, gegen den Handel mit russischen Staatsanleihen und gegen Unterstützer Putins und deren Familien an. Noch härtere Strafmaßnahmen wie etwa Exportkontrollen oder ein Ausschluss Russlands aus dem internationalen Bezahlungssystem Swift wurden aber noch nicht verkündet. Dies hatte am Dienstag dazu beigetragen, dass die Angebotssorgen abflauten und die Ölpreise wieder unter Druck kamen.

Hinzu kommt die Aussicht auf auf einen Durchbruch in den Atomverhandlungen mit dem Iran. Bei einer Einigung könnten Sanktionen gegen das Land aufgehoben werden, so dass Erdölexporte des Irans einen Teil möglicher Lieferausfälle aus Russland kompensierten könnten.

Brent 97,02 +0,18 USD

WTI 92,12 +0,21 USD

