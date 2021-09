Vorbörse: Wall Street durchweg rot – Dax klar unter 15.600 erwartet – Was macht die EZB heute?

DEUTSCHLAND: – ERNEUT IM MINUS – Vor den geldpolitischen Signalen der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstagnachmittag dürfte es am deutschen Aktienmarkt zunächst weiter abwärts gehen. Der X-Dax als vorbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte zuletzt rund eine Stunde vor dem Handelsstart ein Minus von 0,51 Prozent bei 15 530 Punkten.

Im bisherigen Wochenverlauf fiel der Dax bereits um gut ein Prozent und landete damit unter der 50-Tage-Linie, die als Indikator für den mittelfristigen Trend gilt. Allein am Mittwoch betrug der Rückgang des deutschen Leitindex rund 1,5 Prozent. Für den EuroStoxx 50 zeichnete sich am Donnerstagmorgen ein Rückgang um rund 0,5 Prozent ab.

Im Fokus steht vor allem das Pandemie-Programm (Pepp) der EZB. Auf der Pressekonferenz von Präsidentin Christine Lagarde geht es um mögliche Hinweise über den Fortgang des Anleihe-Kaufprogramms, das ein Volumen von 1,85 Billionen Euro hat und gemäß bisherigem Stand noch bis mindestens Ende März 2022 laufen soll. Schließlich hat die Inflation in der Eurozone angezogen und auch die Wirtschaft erholt sich von der Pandemie. Eine grundsätzliche Entscheidung wird allerdings noch nicht erwartet.

Am Vorabend hatte die US-Notenbank in ihrem Konjunkturbericht (Beige Book) eine Abschwächung der Wirtschaftsdynamik konstatiert. Auch in den USA steht eine Reduzierung der Fed-Anleihekäufe noch in diesem Jahr im Raum.

Aus Unternehmenssicht dürfte es mangels wichtiger fundamentaler Nachrichten ruhig zugehen. Insofern könnten zunächst vor allem Analystenstudien für Kursbewegungen sorgen, beispielsweise jene von Goldman Sachs zu Beiersdorf . Die US-Investmentbank stufte die Papiere des Konsumgüterkonzerns von „Neutral“ auf „Buy“ hoch und erhöhte das Kursziel von 96 auf 122 Euro. Mit den Papieren der Hamburger bekämen die Anleger qualitativ gutes Wachstum zum vernünftigen Preis, schrieb Analyst Olivier Nicolai. Beiersdorf-Titel stiegen vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate zuletzt um 1,2 Prozent auf 105,03 Euro.

Dagegen stufte Goldman Sachs die Aktien des Beiersdorf-Konkurrenten Henkel von „Buy“ auf „Neutral“ ab und reduzierte das Kursziel von 103 auf 84 Euro. Trotz Verkäufen komme das Konsumgütergeschäft der Düsseldorfer nicht in Gang, monierte Nicolai. Zudem bremsten steigende Kosten den Wachstumsmotor Klebstoff. Die Henkel-Anteilsscheine verloren auf Tradegate zuletzt 1,1 Prozent auf 79,63 Euro

USA: – LEICHT IM MINUS – Die Luft nach oben wird für den US-Aktienmarkt etwas dünner. Am Mittwoch verbuchten die Indizes an Wall Street und Nasdaq Verluste. Bank-Analysten beurteilen US-amerikanische Aktien nach ihrem Rekordlauf, der die internationalen Börsen in den Schatten stellte, nun etwas skeptischer. Der Leitindex Dow Jones Industrial sank zur Wochenmitte zeitweise wieder unter die runde Marke von 35 000 Punkten. Er beendete den Handel mit minus 0,20 Prozent auf 35 031,07 Punkten. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,13 Prozent auf 4514,07 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 , der erst am Vortag auf ein Rekordhoch gestiegen war, ging es nun um 0,35 Prozent auf 15 620,85 Punkte nach unten.

ASIEN: – VERLUSTE – In Asien haben wichtigsten Aktienmärkte am Donnerstag nachgegeben. In Tokio gab Nikkei 225 im späten Handel 0,78 Prozent auf 29 947 Punkte ab und rutschte damit wieder unter die psychologisch wichtige Marke von 30 000 Punkten. Der japanische Leitindex gab damit einen Teil seiner Gewinne der vergangenen acht Handelstage ab. Der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet, büßte zuletzt 0,70 Prozent ein. Noch höher waren die Verluste in der Sonderverwaltungszone Hongkong. Hier verbuchte der Hang-Seng-Index kurz vor Handelsende ein Minus von 1,8 Prozent.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

-Future 171,75 +0,01%

DEVISEN: – WARTEN AUF EZB – Der Euro hat am Donnerstag vor neuen Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) knapp über der Marke von 1,18 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1815 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die EZB hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,1827 Dollar festgesetzt.

Am Donnerstag steht die Geldpolitik im Euroraum im Mittelpunkt des Interesses. Fachleute halten es für möglich, dass die EZB nach ihrer Zinssitzung das Tempo ihrer monatlichen Anleihekäufe etwas zurücknimmt. Hintergrund ist die steigende Inflation und die solide Konjunkturerholung im Währungsrum. Im Frühjahr hatte die EZB das Kauftempo erhöht, um den damals steigenden Kapitalmarktzinsen entgegenzutreten.

Euro/USD 1,1814 -0,02%

USD/Yen 110,17 -0,08%

Euro/Yen 130,15 -0,1%

ROHÖL: AUF DER STELLE – Die Ölpreise haben sich am Donnerstag im frühen Handel so gut wie nicht von der Stelle bewegt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 72,65 US-Dollar. Das waren fünf Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel hingegen geringfügig auf 69,26 Dollar.

Noch immer liegen weite Teile der Rohölförderung im Golf von Mexiko still. Knapp zwei Wochen nachdem die Förderung wegen des schweren Hurrikans Ida überwiegend stillgelegt wurde, sind erst gut 20 Prozent der Produktion in der US-Golfregion wieder angelaufen.

Der Hurrikan Ida dürfte sich auch in den wöchentlichen Bestandszahlen aus den USA, die am Donnerstagnachmittag anstehen, bemerkbar machen. Es wird mit einem spürbaren Rückgang der landesweiten Ölvorräte gerechnet. Da allerdings auch Teile der Weiterverarbeitung in den Raffinerien wegen des Hurrikans geschlossen wurden, dürfte sich der Lagerrückgang in Grenzen halten.

Brent 72,66 +0,06 USD

WTI 69,28 -0,02 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR EON AUF 13,20 (11,00) EUR – ‚BUY‘

– GOLDMAN HEBT BEIERSDORF AUF ‚BUY‘ (NEUTRAL) – ZIEL 122 (96) EUR

– GOLDMAN SENKT HENKEL AUF ‚NEUTRAL‘ (BUY) – ZIEL 84 (103) EUR

– HSBC SENKT ZIEL FÜR LUFTHANSA AUF 7 (8) EUR – ‚REDUCE‘

– JEFFERIES STARTET VOSSLOH MIT ‚HOLD‘ – ZIEL 53 EUR

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR VANTAGE TOWERS AUF 33 (31) EUR – ‚NEUTRAL‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR EBAY AUF 83 (67) USD – ‚HOLD‘

– CITIGROUP NIMMT BEFESA MIT ‚NEUTRAL‘ WIEDER AUF – ZIEL 78 EUR

– JEFFERIES HEBT SANTANDER AUF ‚HOLD‘ (UNDERPERFORM) – ZIEL 3,10 (2,60) EUR

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR BNP PARIBAS AUF 72 (69) EUR – ‚BUY‘

– JPMORGAN HEBT PERNOD RICARD AUF ‚OVERWEIGHT‘ (NEUTRAL) – ZIEL 225 (200) EUR

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR WORLDLINE AUF 91 (90) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– JPMORGAN STARTET INWIT MIT ‚OVERWEIGHT‘ – ZIEL 12,50 EUR

– SOCGEN HEBT ZIEL FÜR ASTRAZENECA AUF 15000 (12000) PENCE – ‚BUY‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

09:00 DEU: Fortsetzung „Handelsblatt“-Bankentagung

10:30 CHE: Swiss Re – Media Conference anlässlich Rückversicherer-

Branchentreffs

11:00 DEU: Pk R+V-Versicherung zum Thema „Ängste der Deutschen 2020“

22:05 USA: Oracle, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Deutsche Bank, Technology Conference u.a. mit ASML Holdings, HP Incl.

DEU: Merck KGaA, Capital Markets Day

DEU: Fortsetzung der 69. Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA).

USA: Wells Fargo, Virtual Healthcare Conference u.a. mit Moderna, Medtronic Plc, Johnson & Johnson

USA: Moderna, Research and Development Day

USA: Danaher, Investor- and Analyst Event

TERMINE KONJUNKTUR

03:30 CHN: Verbraucherpreise 08/21

03:30 CHN: Erzeugerpreise 08/21

08:00 DEU: Handels- und Leistungsbilanz 07/21

08:00 DEU: Im- und Exporte 07/21

08:00 DEU: Leistungsbilanz 07/21

13:45 EUR: EZB Zinsentscheid (14.30 Pk mit EZB-Chefin Christine Lagarde)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

17:00 USA: EIA Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

08:45 DEU: BGH verkündet Urteil zur Zulässigkeit des Rechtsdokumente-Generators Smartlaw, Karlsruhe

09:30 DEU: Fortsetzung Prozess im „Cum-Ex“-Verfahren gegen ehemalige Mitarbeiter der inzwischen insolventen Maple Bank

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

08.00 Uhr

Deutschland

Außenhandel Juli

Handelsbilanz (Mrd Euro) 14,6 16,2

Leistungsbilanz (Mrd Euro) 18,0 22,5

Exporte

Monatsvergleich +0,1 +1,3

Importe

Monatsvergleich +0,1 +0,6

13.45 Uhr

Eurozone

Leitzins Europäische Zentralbank (EZB)

Hauptrefinanzierungssatz 0,00 0,00

Spitzenrefinanzierungssatz 0,25 0,25

Einlagenfazilität -0,50 -0,50

GROSSBRITANNIEN

— Keine marktbewegenden Daten erwartet —

USA

14.30 Uhr

Erstanträge Arbeitslosenhilfe 335 340 (Vorwoche, in Tsd)

Redaktion onvista / dpa-AFX

