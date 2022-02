Vorbörse: Wall Street erholt sich – Dax höher erwartet – Siemens Energy Aktien fallen

DEUTSCHLAND: – WEITER ERHOLT – Nach guten Vorgaben von den US-Börsen dürfte es am deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte weiter aufwärts gehen. Zutrauen in die Wirtschaftskraft der USA hatte in New York am Vortag für Aktienkäufe gesorgt. Die freundliche Börsenstimmung setzte sich dann an den asiatisch-pazifischen Handelsplätzen fort. Aus Unternehmenssicht sollten am Mittwoch frische Geschäftszahlen die Kursentwicklung dominieren.

Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte eine knappe Stunde vor dem Handelsstart ein Plus von 0,85 Prozent auf 15 372 Punkte. Der EuroStoxx 50 wird rund 0,9 Prozent höher erwartet.

„Die Stimmung wird besser“, konstatierte Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Die Intensität der Kursschwankungen lasse nach, das sei ein Zeichen für mehr Zuversicht unter den Investoren. Das Ausbleiben schlechter Nachrichten reiche aus, um Anleger an den Aktienmarkt zurückzulocken.

Der technische Analyst Martin Utschneider von der Privatbank Donner & Reuschel gibt allerdings zu bedenken, dass die markttechnischen Warn- und Schwächesignale noch intakt seien. Noch ist eine Fortsetzung der Erholung also keine ausgemachte Sache. So sei der Dax zuletzt unter wichtige Unterstützungen gefallen.

Die Aktien von Siemens Energy reagierten vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate mit einem Minus von 0,8 Prozent auf die Zahlen des Energietechnikkonzerns. Siemens Energy ist durch die schlechten Ergebnisse der Windkrafttochter Gamesa im ersten Geschäftsquartal tief in die roten Zahlen gerutscht. Die erneute Gewinnwarnung von Siemens Gamesa sei ein Rückschlag „und für alle Aktionäre enttäuschend“, kommentierte Konzernchef Christian Bruch.

Der Gewerbeimmobilien-Spezialist Dic Asset profitierte im abgelaufenen Jahr von höheren Mieteinnahmen. Der operative Gewinn (FFO) zog 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 11 Prozent an. Im laufenden Jahr rechnet Dic Asset mit einem Anstieg des operativen Gewinns von bis zu 11 Prozent. Auf Tradegate schnellten die Dic-Papiere zuletzt um 4,3 Prozent nach oben.

Der Technologiekonzern Jenoptik hat im vergangenen Jahr wegen einer Übernahme und des Booms in der Chipbranche deutlich mehr umgesetzt und verdient. Der Konzernumsatz legte um 17 Prozent zu. Das operative Ergebnis (Ebitda) stieg um 59 Prozent, womit das Unternehmen die durchschnittliche Analystenerwartung übertraf. Ein Händler lobte in einer ersten Reaktion vor allem den starken Auftragseingang, der Gutes für 2022 verheiße. Die Marge sehe niedrig aus, liege aber deutlich über dem Unternehmensziel. Die Jenoptik-Titel gewannen auf Tradegate zuletzt 2,6 Prozent.

Der Maschinenbauer Heidelberger Druck bleibt trotz der angespannten Lieferketten auf Erholungskurs. Dabei hilft auch der fortgesetzte Konzernumbau. Der Auftragsbestand lag zum Ende des dritten Geschäftsquartals per Ende Dezember über dem Niveau von vor der Pandemie. Die Anteilsscheine stiegen auf Tradegate um 7,2 Prozent.

USA: – GEWINNE – Die Anleger an den US-Börsen haben am Dienstag nach den jüngsten Rückschlägen neuen Mut gefasst. Auf einen uneinheitlichen Handelsstart an der Wall Street und der Technologiebörse Nasdaq folgten schließlich deutliche Gewinne. Am Markt sprachen Börsianer von einem zunehmenden Vertrauen der Anleger in das Wirtschaftswachstum der Vereinigten Staaten. Der Leitindex Dow baute seine frühen Gewinne aus und schloss mit plus 1,06 Prozent auf 35 462,78 Punkte knapp unter seinem Tageshoch. Der S&P 500 gewann nach einem anfangs kaum veränderten Verlauf 0,84 Prozent auf 4521,54 Punkte. Der Nasdaq 100 , der etwas schwächer gestartet war, legte sogar um 1,21 Prozent auf 14747,03 Punkte zu.

ASIEN: – GEWINNE – Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben Mittwoch im Sog der Erholung der Wall Street zugelegt. Der Hang-Seng-Index in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong stieg zuletzt um gut 2 Prozent. Der chinesische CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland gewann fast ein Prozent hinzu. In Tokio schloss der Leitindex Nikkei 225 mit einem Plus von rund einem Prozent.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 165,51 +0,12%

DEVISEN: Der Euro hat sich am Mittwoch zunächst kaum bewegt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1421 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,1408 (Montag: 1,1447) Dollar festgesetzt.

Seit dem deutlichen Sprung der Gemeinschaftswährung über 1,14 US-Dollar letzte Woche Donnerstag hat der Euro an Schwung verloren und konnte die runde Marke nur mit Mühe halten. „Fraglich ist, inwieweit der Euro noch fundamental unterstützt werden kann, denn die Zinserwartungen für die EZB sind schon weit gediehen und wurden zuletzt gedämpft“, schrieben die Experten der Landesbank Helaba. Letztlich habe es die Europäische Zentralbank nicht besonders eilig, während die US-Notenbank Fed im März die Zinswende einleiten wolle. Auf die Notwendigkeit einer weniger expansiven US-Geldpolitik würden auch die am Donnerstag anstehenden Inflationszahlen hinweisen.

Am Mittwoch stehen aus der Eurozone Daten zum deutschen Außenhandel im Fokus. Experten zufolge dürften im Dezember die Exporte und vor allem die Importe im Monatsvergleich zurückgegangen sein.

Euro/USD 1,1425 0,06%

USD/Yen 115,44 -0,09%

Euro/Yen 131,89 -0,03%

ROHÖL: Die Ölpreise haben sich nach ihrem Kursrutsch vom Vortag etwas stabilisiert. Am Mittwochmorgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 90,72 US-Dollar. Das waren 6 Cent weniger als am Dienstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) gab um 5 Cent auf 89,31 Dollar nach.

Zuletzt hatte die Aussicht auf eine Rückkehr der iranischen Ölexporte die Ölpreise unter Druck gesetzt, denn bei den Atomgesprächen mit dem Land scheint sich eine Einigung abzuzeichnen. Falls die Vereinbarungen des Atomabkommens von 2015 wiederbelebt werden, könnte Iran nach Aufhebung der Sanktionen wieder deutlich mehr Erdöl an andere Länder liefern.

Die jüngste Entwicklung der Ölreserven in den USA stützte derweil die Preise etwas. Der Interessenverband American Petroleum Institute (API) meldete einen Rückgang der Ölreserven. Im Handelsverlauf werden die offiziellen Lagerdaten der US-Regierung erwartet. Diese werden am Markt stark beachtet und könnten für deutliche Impulse bei den Ölpreisen sorgen.

Brent 91,02 +0,24 USD

WTI 89,61 +0,25 USD

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

08.00 Uhr

Deutschland

Außenhandel Dezember

Leistungsbilanz (Mrd Euro) 20,0 18,9

Handelsbilanz (Mrd Euro) 11,0 11,6

Exporte

Monatsvergleich -0,5 +1,8

Jahresvergleich -2,1 +3,9

10.00 Uhr

Italien

Industrieproduktion Dezember

Monatsvergleich -0,7 +1,9

Jahresvergleich

arbeitstäglich bereinigt +4,6 +6,3

Unbereinigt — +6,3

GROSSBRITANNIEN

— Keine marktbewegenden Daten erwartet —

USA

— Keine marktbewegenden Daten erwartet —

