Vorbörse: Wall Street erholt sich – Dax lässt die Woche gemütlich ausklingen

DEUTSCHLAND: – MODERATE GEWINNE – Der Dax dürfte sich am Freitagauf seinem wieder erhöhten Niveau behaupten. Eine Stunde vor dem Auftakt taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex 0,15 Prozent im Plus auf 15 394 Punkte. Für eine positive Wochenbilanz fehlen ihm aber noch einige Punkte, nach vier Handelstagen beträgt der Saldo minus 0,3 Prozent. Investoren zeigten sich derzeit unsicher, in welche Richtung der nächste Schritt gehen werde, schrieb Marktbeobachter Michael Hewson vom Broker CMC Markets. Sie seien derzeit gefangen zwischen Optimismus über die Lockerungen in der Corona-Krise und der Sorge vor einem Inflationsschub. Vor zwei Tagen war der Dax erneut unter die 15 000 Punkte gefallen, am Vortag hatte er sich mit einem Kurssprung um 1,7 Prozent dann aber wieder in Richtung seines auch in dieser Woche aufgestellten Rekordes von 15 538 Zählern begeben. Zum Wochenschluss dürften nun Einkaufsmanagerindizes in den Fokus rücken.

USA: – ERHOLUNG – Die US-Anleger haben am Donnerstag angesichts robuster Daten vom Jobmarkt wieder Mut gefasst. Dort sank die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe weiter und erreichte das tiefste Niveau seit Beginn der Corona-Krise. Deutliche Gewinne verzeichneten daraufhin vor allem die konjunktursensiblen Technologiewerte, doch mit Blick auf die Inflations- und Zinsentwicklung bleibt die Nervosität der Investoren hoch. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial legte nach drei Verlusttagen in Folge um 0,55 Prozent auf 34 084,15 Punkte zu. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,06 Prozent auf 4159,12 Zähler nach oben. Der technologielastige Nasdaq 100 zog um 1,94 Prozent auf 13 494,09 Punkte an.

ASIEN: – UNEINHEITLICH – Die Börsen Asiens haben am Freitag keine gemeinsame Richtung gefunden. In Tokio legte der Leitindex Nikkei 225 zuletzt um 0,8 Prozent zu. Der CSI-300-Index mit den 300 größten Unternehmen an Chinas Festlandsbörsen fiel um 0,7 Prozent und in Hongkong trat der Hang-Seng-Index nahezu auf der Stelle.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 168,87 +0,03%

DEVISEN: – EURO WEITER STARK – Der Euro hat sich am Freitag vor wichtigen Konjunkturdaten über der Marke von 1,22 US-Dollar gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,2235 Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,2202 Dollar festgesetzt.

Vor dem Wochenende stehen in Europa wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm. Das Forschungsunternehmen Markit veröffentlicht seine Einkaufsmanagerindizes. Die Unternehmensumfrage gibt Auskunft über die konjunkturelle Lage. Es wird mit einer Stimmungsaufhellung gerechnet.

Euro/USD 1,2234 +0,05%

USD/Yen 108,757 -0,01%

Euro/Yen 133,054 +0,04%

ROHÖL: – RUHIG – Die Ölpreise haben sich am Freitag im frühen Handel zunächst nur wenig bewegt. In der laufenden Woche stehen jedoch deutliche Verluste zu Buche. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 65,15 US-Dollar. Das waren vier Cent mehr als am Donnerstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg ebenfalls leicht auf 62,09 Dollar.

Etwas entlastet wurden die Ölpreise durch den schwächeren Dollar. Aufgrund eines Wechselkurseffekts wird Rohöl für Interessenten außerhalb des Dollarraums günstiger, wenn der Dollarkurs fällt. Davon profitiert zumeist die Nachfrage. Erdöl wird international in der US-Währung gehandelt.

In der laufenden Woche sind die Erdölpreise dagegen deutlich unter Druck geraten. Ein Belastungsfaktor sind Fortschritte in den Atomverhandlungen mit dem Iran. Am Markt wird darauf spekuliert, dass im Erfolgsfall Sanktionen gegen das Opec-Land gelockert werden, was zu einem höheren Angebot an Rohöl führen würde. Diese Aussicht lastet auf den Preisen.

Brent 65,29 +0,17 USD

WTI 62,23 +0,29 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BARCLAYS SENKT UNIPER AUF ‚UNDERWEIGHT‘ (EQUAL WEIGHT) – ZIEL 30 EUR

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR COMMERZBANK AUF 5,60 (5) EUR – ‚HOLD‘

– CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 350 (290) EUR – ‚BUY‘

– CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR HANNOVER RÜCK AUF 171 (172) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR TEAMVIEWER AUF 38 (52) EUR – ‚BUY‘

– HSBC HEBT KRONES AUF ‚BUY‘ (HOLD)

– JPMORGAN NIMMT COVESTRO MIT ‚UNDERWEIGHT‘ WIEDER AUF – ZIEL 52 EUR

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR MORPHOSYS AUF 105 (110) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– DEUTSCHE BANK STARTET PATRIZIA MIT ‚BUY‘ – ZIEL 33 EUR

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR EASYJET AUF 1000 (960) PENCE – ‚HOLD‘

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR ENGIE AUF 14,50 (14,20) EUR – ‚NEUTRAL‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR STELLANTIS AUF 21 (20) EUR – ‚BUY‘

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR GENERALI AUF 16 (14) EUR – ‚UNDERPERFORM‘

– DZ BANK SENKT FAIREN WERT FÜR BOUYGUES AUF 38 (39) EUR – ‚KAUFEN‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 CHE: Richemont, Jahreszahlen

09:00 DEU: Hgears, Erstnotiz im Prime Standard

10:00 DEU: Hypoport, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Fresenius, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: SGL Carbon, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Kuka, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Va-Q-Tec, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: RWE und BASF Online-Pk zu einer strategischen Zusammenarbeit der Konzerne zur Erreichung der Klimaneutralität

11:00 DEU: Deutsche Telekom, Capital Markets Day Abschluss (online)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: ad pepper media, Q1-Zahlen

DEU: Grenke, Geschäftsbericht 2020

TERMINE KONJUNKTUR

01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 05/21

01:30 JPN: Verbraucherpreise 04/21

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 05/21 (vorab)

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 04/21

09:15 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 05/21 (1. Veröffentlichung)

09:30 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 05/21 (1. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 05/21 (1. Veröffentlichung)

10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 05/21 (1. Veröffentlichung)

11:00 BEL: Verbrauchervertrauen 05/21

12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht 05/21

15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 05/21 (1. Veröffentlichung)

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 04/21

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 05/21 (vorab)

EUR: S&P Ratingergebnis Slowakei

EUR: Moody’s Ratingergebnis Griechenland

EUR: Fitch Ratingergebnis Schweiz

SONSTIGE TERMINE

DEU: Weitere Entwicklung in der Corona-Pandemie

+ 10.00 Pk Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, RKI-Präsident Lothar H. Wieler und Henriette Reker, Kölner Oberbürgermeisterin

10:00 EUR: EU-Gesundheitskommissarin Kyriakides im Gesundheitsausschuss des Bundestages zugeschaltet für ein Gespräch über die COVID-19-Pandemie.

FRA: Treffen des Ministerkomitees des Europarats in Hamburg – Ungarn übernimmt turnusgemäß den Vorsitz von Deutschland

+ 13.00 Pressekonferenz mit Bundesaußenminister Heiko Maas, der Generalsekretärin des Europarates, Marija Pejcinovic Buric, und Ungarns Außenminister Péter Szijjártó

ITA: Globaler Gesundheitsgipfel zu dem Italien im Rahmen seiner G20-Präsidentschaft einlädt.

USA: US-Präsident Joe Biden empfängt den südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In im Weißen Haus

15:45 EUR: Informelles Treffen der EU-Wirtschafts- und Finanzminister (bis 22. Mai)

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

09.15 Uhr

Frankreich

Markit-Einkaufsmanagerindex Mai (Punkte)

Industrie 58,5 58,9

Dienstleistungen 53,0 50,3

09.30 Uhr

Deutschland

Markit-Einkaufsmanagerindex Mai (Punkte)

Industrie 65,9 66,2

Dienstleistungen 52,0 49,9

10.00 Uhr

Eurozone

Markit-Einkaufsmanagerindex Mai (Punkte)

Industrie 62,5 62,9

Dienstleistungen 52,5 50,5

Gesamt 55,1 53,8

16.00 Uhr

Eurozone

Verbrauchervertrauen Mai (Punkte) -6,5 -8,1

GROSSBRITANNIEN

8.00 Uhr

Einzelhandelumsatz, April

Monatsvergleich +4,5 +5,4

Jahresvergleich +36,8 +7,2

10.30 Uhr

Markit-Einkaufsmanagerindex Mai (Punkte)

Industrie 60,8 60,9

Dienstleistungen 62,2 61,0

Gesamt 61,9 60,7

USA

15.45 Uhr

Markit-PMI Industrie, Mai 60,1 60,5

Markit-PMI Dienste, Mai 64,4 64, (jeweils in Pkt)

16.00 Uhr

Verkäufe bestehender Häuser, April +1,1 -3,7

