Vorbörse: Wall Street erholt sich – Dax weiterhin im Rückwärtsgang

DEUTSCHLAND: – KAUM BEWEGUNG – Nach einer bisher schwächeren Woche zeichnet sich am Freitag im Dax ein verhaltener Start ab. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zwei Stunden vor der Xetra-Eröffnung wenige Punkte tiefer auf 15 142 Punkte. Tags zuvor war der Dax mit 15 085 Punkte zwischenzeitlich fast an das Tief der Vorwoche zurückgekehrt, konnte die Verluste dann aber etwas eindämmen. Auf Wochensicht steht aktuell ein Minus von rund 0,8 Prozent zu Buche.

USA: – ERHOLUNG – Getragen von überwiegend positiv aufgenommenen Unternehmenszahlen haben sich die US-Aktienmärkte am Donnerstag auf Erholungskurs begeben. Zudem stützten Aussagen von US-Präsident Joe Biden über Impffortschritte in den Vereinigten Staaten sowie positive Konjunkturdaten. Die US-Wirtschaft wuchs im im ersten Quartal auf das Jahr hochgerechnet um 6,4 Prozent zum Vorquartal. Ferner verbesserte sich die Lage auf dem US-Arbeitsmarkt wöchentlichen Daten zufolge weiter. Der Dow Jones Industrial eroberte die zu Wochenbeginn gerissene Marke von 34 000 Punkten zurück und schloss mit einem Plus von 0,71 Prozent bei 34 060,36 Zählern.

ASIEN: – TIEFER – An Asiens Börsen ist es am Freitag inmitten schwacher chinesischer Wirtschaftsdaten bergab gegangen. Hongkongs Hang Seng notiert 1,53 Prozent tiefer. Chinas CSI 300 fiel um 0,26 Prozent, und Japans Nikkei 225 rutschte zuletzt um 0,74 Prozent ab.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 169,92 + 0,04%

DEVISEN: – KAUM BEWEGUNG – Der Euro hat sich am Freitag vor einer Flut an Konjunkturdaten über der Marke von 1,21 US-Dollar gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,2115 US-Dollar und damit etwas weniger als im asiatischen Handel. Am Vortag war sie mit 1,2150 Dollar auf ein Zweimonatshoch gestiegen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,2129 Dollar festgesetzt.

Zum Wochenausklang blicken Analysten und Anleger auf zahlreiche Konjunkturdaten. Unter anderem werden aus den Mitgliedsländern der Eurozone und dem Währungsraum insgesamt Wachstumsdaten für das erste Quartal erwartet. Darüber hinaus stehen Inflationsdaten auf dem Programm. In den USA werden etwa Zahlen zum privaten Verbrauch veröffentlicht.

Euro/USD 1,2116 -0,04%USD/Yen 108,891 -0,03%Euro/Yen 1,1014 -0,03%

ÖL: – RÜCKGANG – Die Ölpreise sind am Freitag im frühen Handel moderat gefallen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 68,17 US-Dollar. Das waren 39 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 46 Cent auf 64,55 Dollar.

Leicht belastet wurden die Ölpreise durch den etwas stärkeren US-Dollar, der die in der US-Währung gehandelten Rohstoffe für Anleger außerhalb des Dollarraums verteuert. Das lastet auf der Nachfrage und den Marktpreisen. Ansonsten gab es wenig nennenswerte Impulse.

Die Marktlage ist weiterhin geprägt durch hohe Kurzfristrisiken in Form hoher Corona-Infektionen in Ländern wie Indien oder Brasilien. Die mittelfristigen Aussichten werden von Fachleuten besser bewertet, da die Impfkampagnen in vielen Ländern Fortschritte machen und perspektivisch weniger Corona-Beschränkungen möglich erscheinen lassen. Davon würde auch die Ölnachfrage profitieren.

Brent 68,21 -0,21 USD

WTI 64,60 -0,41 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR BEIERSDORF AUF 113 (108) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SIEMENS HEALTHINEERS AUF 47 (41) EUR – ‚EQUAL WEIGHT‘

– BERENBERG HEBT AIXTRON AUF ‚BUY‘ (HOLD) – ZIEL 20 (18) EUR

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR AIRBUS AUF 135 (134) EUR – ‚CONVICTION BUY LIST‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE TELEKOM AUF 25 (24,60) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– LBBW HEBT ZIEL FÜR LUFTHANSA AUF 10 (6) EUR – ‚VERKAUFEN‘

– MORGAN STANLEY SENKT DWS AUF ‚EQUAL-WEIGHT‘ (OVERWEIGHT)

– MORGAN STANLEY SENKT DWS-KURSZIEL AUF 41,30 (43,10) EUR

– SOCGEN SENKT ZIEL FÜR BEIERSDORF AUF 90 (91) EUR – ‚SELL‘

– UBS SENKT EON AUF ‚NEUTRAL‘ (BUY) – ZIEL 10,50 EUR

– COMMERZBANK HEBT ZIEL FÜR VOSSLOH AUF 54 (52) EUR – ‚BUY‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR DWS AUF 47 (45) EUR – ‚BUY‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR HELLOFRESH AUF 62 (60) EUR – ‚NEUTRAL‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR STRÖER AUF 92 (97) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– SOCGEN HEBT AIRBUS AUF ‚HOLD‘ (SELL) – ZIEL 104 (76) EUR

– SOCGEN HEBT MTU AUF ‚HOLD‘ (SELL) – ZIEL 206 (170) EUR

– WDH/DZ BANK SENKT ZIEL FÜR MERCK & CO AUF 86 (91) USD – ‚KAUFEN‘

– JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR TWITTER AUF 62 (76) USD – ‚HOLD‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR RECKITT BENCKISER AUF 10400 (9600) PENCE – ‚OVERWEIGHT‘

– BERENBERG SENKT ACCOR AUF ‚SELL‘ (HOLD) – ZIEL 27,50 (27) EUR

– BERENBERG SENKT LUNDIN ENERGY AUF ‚HOLD‘ (BUY) – ZIEL 280 (275) PENCE

– BERNSTEIN HEBT KERING AUF ‚OUTPERFORM‘ (MARKET-PERFORM) – ZIEL 779 (636) EUR

– BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR LVMH AUF 703 (625) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR NOKIA AUF 4,45 (3,65) EUR – ‚NEUTRAL‘

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR STMICRO AUF 41 (39) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR UNILEVER PLC AUF 4850 (4800) PENCE – ‚BUY‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR KERING AUF 755 (700) EUR – ‚BUY‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR SHELL AUF 1930 (1890) PENCE – ‚BUY‘

– SOCGEN HEBT DASSAULT AVIATION AUF ‚BUY‘ (HOLD) – ZIEL 1047 (960) EUR

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Wacker Chemie, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Grenke, Jahreszahlen (Call 10.00 h)

07:00 CHE: Swiss Re, Q1-Zahlen

07:00 CHE: PSP Swiss Property, Q1-Zahlen

07:00 FRA: BNP Paribas, Q1-Zahlen

07:00 NLD: Signify, Q1-Zahlen

07:00 ESP: BBVA, Q1-Zahlen

07:45 ITA: Eni, Q1-Zahlen

07:30 AUT: Erste Group Bank, Q1-Zahlen

07:30 NLD: KPN, Q1-Zahlen

08:00 DEU: MTU Aero Engines, Q1-Zahlen (Online-Pk 9.30 h)

08:00 SWE: Svenska Cellulosa, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Barclays, Q1-Zahlen

08:00 GBR: AstraZeneca, Q1-Zahlen

10:00 DEU: Gea Group, Hauptversammlung (online)

10:30 CHE: Credit Suisse, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Atoss Software, Hauptversammlung (online)

13:00 NLD: Steinhoff International, Hauptversammlung (online)

13:30 USA: Chevron Corporation, Q1-Zahlen

13:30 USA: Exxon Mobil, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: 468 Spac I SE, Erstnotiz im General Standard

DEU: Synlab, Erstnotiz im Prime Standard

ESP: Siemens Gamesa, Q2-Zahlen

AUS: Cimic, Q1-Zahlen

DEU: Akasol AG, Bilanz-Pk

FRA: Safran, Q1-Umsatz

USA: AbbVie, Q1-Zahlen

USA: Weyerhaeuser, Q1-Zahlen

USA: Colgate-Palmolive, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

BGR: Zentralbank, Zinsentscheid

01:30 JPN: Arbeitslosenquote 03/21

01:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 04/21

01:50 JPN: Industrieproduktion 03/21 (vorab)

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/21

03:00 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 04/21

06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 03/21

07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 03/21

07:30 FRA: BIP Q1/21 (1. Veröffentlichung)

08:00 DEU: Statistisches Landesamt zu Unternehmens- und Verbraucherinsolvenzen im Februar 2021

08:45 FRA: Erzeugerpreise 03/21

08:45 FRA: Verbraucherpreise 04/21 (vorläufig)

09:00 CHE: KOF Konjunkturbarometer 04/21

09:00 CZE: BIP Q1/21 (vorab)

09:00 ITA: Arbeitslosenquote 03/21 (vorläufig)

09:00 ESP: BIP Q1/21 (1. Veröffentlichung)

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 03/21

09:00 AUT: BIP Q1/21 (1. Veröffentlichung)

10:00 POL: Verbraucherpreise 04/21 (vorläufig)

10:00 DEU: BIP Q1/21 (1. Veröffentlichung)

10:00 ITA: BIP Q1/21 (1. Veröffentlichung)

10:30 PRT: Verbraucherpreise 04/21 (vorläufig)

10:30 PRT: BIP Q1/21 (1. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 03/21

11:00 BEL: Arbeitslosenquote 03/21

11:00 EUR: Verbraucherpreise 04/21 (vorläufig)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 04/21 (vorläufig)

11:00 EUR: BIP Q1/21 (vorab)

12:00 PRT: Industrieproduktion 03/21

14:30 USA: Beschäftigungskostenindex Q1/21

14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 03/21

15:45 USA: MNI Chicago PMI 04/21

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 04/21

EUR: Fitch Ratingergebnis Slowakei, Deutschland

EUR: Moody’s Ratingergebnis Polen, Norwegen

EUR: S&P Ratingergebnis Tschechien

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: PresseClub-Gespräch mit Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer zu „Maut, Macht und Mut zur Zukunft“, München

11:00 DEU: Wirtschaftsminister Altmaier zu Wettbewerb um kleine Trägerraketen. Es geht um eine Förderung deutscher Start-Ups, die sogenannte Mikrolauncher entwickeln – das sind kleine Trägerraketen. Ziel sind Demonstrationsflüge 2022 und 2023.

13:30 DEU: Online: Tagesspiegel Debate.Energy u.a. mit Bundesumweltministerin Svenja Schulze.Es diskutieren Experten aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft über die Wasserstoffrepublik Deutschland, die Mission Klimaneutralität und die Frage, wie Ökologie und Ökonomie miteinander vereint werden können.

14:00 DEU: Parlamentarischer Untersuchungsausschuss der Bürgerschaft zum Cum-Ex-Skandal mit Aussage von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD), Hamburg

EUR: Online-Veranstaltung „Münchner Europa-Mai 2021“. Auftaktveranstaltung zur Online-Konferenz zur Zukunft Europas mit Kommissionsvertreter Jörg Wojahn.

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

07.30 Uhr

Frankreich

Bruttoinlandsprodukt (BIP) Q1

Quartalsvergleich 0,0 -1,4

Jahresvergleich +1,0 -4,9

08.45 Uhr

Frankreich

Verbraucherpreise April

Monatsvergleich +0,1 +0,7

Jahresvergleich +1,6 +1,4

09.00 Uhr

Spanien

Bruttoinlandsprodukt (BIP) Q1

Quartalsvergleich -0,5 0,0

Jahresvergleich -4,2 -8,0

10.00 Uhr

Deutschland

Bruttoinlandsprodukt (BIP) Q1

Quartalsvergleich -1,5 +0,3

Jahresvergleich

Unbereinigt -3,6 -2,7

Bereinigt -3,2 -3,7

Italien

Bruttoinlandsprodukt (BIP) Q1

Quartalsvergleich -0,5 -1,9

Jahresvergleich -1,6 -6,6

11.00 Uhr

Eurozone

Verbraucherpreise April

Monatsvergleich +0,5 +0,9

Jahresvergleich +1,6 +1,3

Kernverbraucherpreise

Jahresvergleich +0,8 +0,9

Eurozone

Bruttoinlandsprodukt (BIP) Q1

Quartalsvergleich -0,8 -0,7

Jahresvergleich -2,0 -4,9

Eurozone

Arbeitslosenquote

März 8,3 8,3

Italien

Verbraucherpreise HVPI April

Monatsvergleich +0,8 +1,8

Jahresvergleich +0,9 +0,6

GROSSBRITANNIEN

— keine marktbewegenden Daten erwartet —

USA

14.30 Uhr

Arbeitskostenindex, Q1

Quartalsvergleich +0,7 +0,7

private Einkommen, März Monatsvergleich +20,0 -7,1

Konsumausgaben, März Monatsvergleich +4,2 -1,0

PCE-Preisdeflator, März Monatsvergleich +0,5 +0,2

Jahresvergleich +2,3 +1,6

Kernrate +1,8 +1,4

15.45 Uhr

Chicago-Einkaufsmanagerindex, April 65,0 66,3 (in Pkt.)

16.00 Uhr

Verbrauchervertrauen

Uni Michigan, April 87,5 86,5* (in Pkt.)

Redaktion onvista / dpa-AFX

Foto: Curioso / shutterstock.com