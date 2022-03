Vorbörse: Wall Street erholt sich deutlich – Dax vor Fed-Entscheid über 14.000 erwartet – Ölpreise legen leicht zu

DEUTSCHLAND: – ERHOLUNG – Vor der mit Spannung erwarteten US-Leitzinsentscheidung an diesem Mittwoch dürfte der Dax mit Schwung über die Marke von 14 000 Punkten springen. Knapp eine Stunde vor dem Börsenstart signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von 2,1 Prozent auf 14290,68 Zähler.

Schub kommt von einer Erholung des chinesischen Aktienmarktes sowie von der Wall Street, wo die Kurse am Vorabend im Zuge des stark gesunkenen Ölpreises anzogen. Dies gibt am Morgen auch dem Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 Rückenwind, der mit zwei Prozent Kursplus erwartet wird.

Die US-Notenbank dürfte am Abend die Zinswende mit einer Anhebung auf eine Spanne von 0,25 bis 0,50 Prozent starten. Vor zwei Jahren hatte die Fed zu Beginn der Corona-Krise den Leitzins auf fast Null gesenkt. Zwischenzeitliche Spekulationen auf einen großen Zinsschritt zum Auftakt seien wegen des Ukraine-Krieges vom Tisch, hieß es bei der Dekabank.

Werbung Knock-Outs zum db Ölpreis Brent Kurserwartung Rohstoff wird steigen Rohstoff wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

Spannend dürfte auch werden, mit wie vielen Zinsschritten die Notenbanker in diesem und im kommenden Jahr rechnen. Der Markt stelle sich bereits auf einen Zinsschritt bei jeder Sitzung ein, schrieb Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Dass die Fed mit einer noch strafferen – „falkenhaften“ – Gangart überraschen könne, sei bei diesen Erwartungen unwahrscheinlich.

Mit Blick auf den Ukraine-Konflikt hält sich am Markt beständig die Hoffnung auf eine Annäherung der beiden Kriegsparteien Ukraine und Russland. Positive Signale kamen zuletzt vom ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selensky, der sich zu den Gesprächen mit Russland vorsichtig optimistisch äußerte. Die Verhandlungspositionen hörten sich realistischer an, sagte er in einer in der Nacht zu Mittwoch veröffentlichten Videobotschaft.

USA: – GEWINNE – Nach einem durchwachsenen Wochenauftakt haben die US-Börsen am Dienstag wieder deutlich zugelegt. Ein kräftiger Rückgang der Ölpreise habe gestützt, hieß es. Die Sorge der Börsianer, dass der hohe Ölpreis die Inflation weiter anfacht und die US-Notenbank Fed noch stärker in Zugzwang bringen könnte, sei dadurch wieder etwas gemildert worden. Von den Währungshütern wird am Mittwoch die erste Zinserhöhung seit 2018 erwartet. Der Dow Jones Industrial baute die Gewinne im Verlauf aus und schloss 1,82 Prozent höher bei 33 544,34 Punkten. Andere New Yorker Aktienbarometer entwickelten sich sogar noch schwungvoller: Der marktbreite S&P 500 stieg um 2,14 Prozent auf 4262,45 Zähler und der technologielastige Nasdaq 100 zog sogar um 3,16 Prozent auf 13 458,56 Punkte an. Er hatte am Vortag stark nachgegeben.

ASIEN: – CHINA STARK ERHOLT – Politische Signale einer Unterstützung des Aktienmarktes haben am Mittwoch eine Erholung die Börsen Chinas angetrieben. So berichtete die Nachrichtenagntur Xinhua, dass die Regierung den Aktienmarkt stabil halten wolle und auch Börsennotierungen chinesischer Firmen in Übersee unterstützen wolle. In den vergangenen Tagen waren insbesondere die Börsen Chinas wegen des Krieges in der Ukraine sowie wegen Sorgen vor den konjunkturellen Folgen umfangreicher Corona-Lockdowns in wichtigen Wirtschaftszentren eingebrochen. Zur Wochenmitte stieg nun der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland um mehr als 4 Prozent und der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong schnellte um 7,6 Prozent nach oben. In Tokio legte der Leitindex Nikkei 225 um 1,6 Prozent zu.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 161,34 -0,21%

DEVISEN: Der Euro hat am Mittwoch im frühen Handel weiter unter der Marke von 1,10 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0970 Dollar und damit etwas mehr als am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag noch etwas höher auf 1,0991 Dollar festgesetzt.

Der Ukraine-Krieg dominiert weiterhin die Finanzmärkte. Am Mittwoch sollen Gespräche zwischen den Kriegsparteien Russland und Ukraine fortgesetzt werden. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte sich zuletzt vorsichtig optimistisch geäußert. Die Verhandlungspositionen hörten sich realistischer an, sagte er in einer in der Nacht zu Mittwoch veröffentlichten Videobotschaft.

Am Mittwochabend rückt die amerikanische Geldpolitik in den Fokus. Die US-Notenbank Federal Reserve gibt nach ihrer Zinssitzung neue Entscheidungen bekannt. Es wird mit der ersten Zinsanhebung der Fed seit dem Jahr 2018 gerechnet. Im Jahresverlauf werden weitere Anhebungen erwartet. Hintergrund ist die hohe Inflation, die zuletzt mit fast acht Prozent einen vierzigjährigen Höchststand erreicht hatte.

Euro/USD 1,0972 0,14%

USD/Yen 118,32 0,02%

Euro/Yen 129,82 0,16%

ROHÖL: Die Ölpreise sind am Mittwoch im frühen Handel wieder etwas gestiegen, nachdem sie an den Tagen zuvor deutlich gefallen waren. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 102,71 US-Dollar. Das waren 2,80 Dollar mehr als am Dienstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 2,12 Dollar auf 98,56 Dollar.

Aktuell notieren die Ölpreise nur wenig höher als vor dem Angriff Russlands auf die Ukraine. Nach der Invasion waren sie stark gestiegen und hatten den höchsten Stand seit dem Jahr 2008 erreicht. Ein Fass Brent hatte bis zu gut 139 Dollar gekostet, ein Fass WTI wurde mit mehr als 130 Dollar gehandelt. Russland ist eines der größten Förderländer der Welt.

Zuletzt haben mehrere Faktoren zu fallenden Erdölpreisen beigetragen. Zum einen bestehen Hoffnungen auf eine vorsichtige Annäherung der Kriegsparteien. Zum anderen scheinen die Verhandlungen über das iranische Atomprogramm Fortschritte zu machen, sodass weniger US-Sanktionen und damit zusätzliches Rohöl möglich werden könnten. Als dritten Punkt nennen Beobachter scharfe chinesische Maßnahmen gegen neue regionale Corona-Ausbrüche, die die Wirtschaft und die Ölnachfrage belasten dürften.

Brent 102,05 +2,14 USD

WTI 98,03 +1,59 USD

onvista Mahlzeit: Dax wieder im Rückwärtsgang – Berkshire Hathaway, Wacker Chemie, Traton und JPMorgan platzt der Kragen bei chinesischen Aktien

Keine Folge mehr verpassen? Einfach den onvista YouTube-Kanal abonnieren!

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR FRAPORT AUF 54 (57) EUR – ‚UNDERWEIGHT‘

– JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR GEA GROUP AUF 42 (43) EUR – ‚HOLD‘

– JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR KNAUS TABBERT AUF 66 (76) EUR – ‚BUY‘

– JPMORGAN SENKT DELIVERY HERO AUF ‚NEUTRAL‘ (OVERWEIGHT) – ZIEL 53,20 (107) EUR

– UBS SENKT ZIEL FÜR FMC AUF 75 (80) EUR – ‚BUY‘

– UBS SENKT ZIEL FÜR FRESENIUS SE AUF 30 (42) EUR – ‚NEUTRAL‘

– BERENBERG STARTET DEVOLVER DIGITAL MIT ‚HOLD‘ – ZIEL 180 PENCE

– HSBC HEBT ABN AMRO AUF ‚BUY‘ (HOLD)

– HSBC SENKT CREDIT AGRICOLE AUF ‚HOLD‘ (BUY)

– JEFFERIES HEBT ATLAS COPCO AUF ‚HOLD‘ (UNDERPERFORM) – ZIEL 520 (300) SEK

– JEFFERIES HEBT ON THE BEACH AUF ‚HOLD‘ (UNDERPERFORM) – ZIEL 240 (220) PENCE

– JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR KONE AUF 63 (70) EUR – ‚BUY‘

– JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR TUI AUF 175 (180) PENCE – ‚UNDERPERFORM‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR DELIVEROO AUF 163 (201) PENCE – ‚OVERWEIGHT‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR JUST EAT TAKEAWAY.COM AUF 3391 (5099) PENCE – ‚OW‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR NESTLE AUF 135 (145) CHF – ‚OVERWEIGHT‘

– UBS HEBT KUEHNE + NAGEL AUF ‚BUY‘ (NEUTRAL) – ZIEL 301 (270) CHF

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR GENERALI AUF 23 (22) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR H&M AUF 180 (220) SEK – ‚OVERWEIGHT‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

06:50 LUX: Grand City Properties, Jahreszahlen

07:00 DEU: Eon, Jahreszahlen (10.00 h Bilanz-Pk online, 12.00 h Analystencall)

07:30 DEU: BMW Jahreszahlen (detailliert) (10.00 h Jahres-Pk online)

07:30 DEU: Synlab, Jahreszahlen

07:30 ESP: Inditex, Jahreszahlen

08:00 GBR: Ferrexpo, Jahreszahlen

08:00 DEU: DMG Mori, Jahreszahlen

10:00 DEU: Volkswagen Marke, Jahres-Pk (online)

11:00 DEU: Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV), Bilanz-Pk (online)

14:00 DEU: Traton Jahres-Pk, München

17:45 DEU: Patrizia, Jahreszahlen (detailliert)

21:00 DEU: Morphosys, Jahreszahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Teamviewer AG, Geschäftsbericht

DEU: Deutsche Börse, FIA Boca – Investor Gruppen Meeting organisiert von Piper Sandler

ESP: Wallbox, Jahreszahlen

ITA: Saipem, Jahreszahlen

USA: American Express, Investor Day

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht 03/22

05:30 JPN: Kapazitätsauslastung 01/22

05:30 JPN: Industrieproduktion 01/22 (endgültig)

08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Beschäftigte) 01/22

10:00 ITA: Verbraucherpreise 02/22

10:00 FRA: IEA, Monatsbericht Ölmarkt

11:00 GRC: Arbeitslosenquote 01/22

11:30 DEU: Anleihe, Laufzeit: 10 Jahre, Volumen: 4 Mrd EUR

13:30 USA: Einzelhandelsumsatz 02/22

13:30 USA: Im- und Exportpreise 02/22

14:00 POL: Leistungsbilanz 01/22

14:00 POL: Verbraucherpreise 02/22

15:00 USA: NAHB Index 03/22

15:00 USA: Lagerbestände 01/22

15:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

19:00 USA: FOMC Zinsentscheid (19.30 h Pk mit Fed-Chef Jerome Powell)

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

10.00 Uhr

Italien

Verbraucherpreise HVPI Februar

Jahresvergleich +6,2 +6,2*

GROSSBRITANNIEN

— Keine marktbewegenden Daten erwartet —

USA

13.30 Uhr

Einzelhandelsumsatz, Februar

Monatsvergleich +0,4 +3,8

ex Autos

Monatsvergleich +0,9 +3,3

Importpreise, Februar

Monatsvergleich +1,6 +2,0

Jahresvergleich +11,3 +10,8

15.00 Uhr

Lagerbestände. Januar

Monatsvergleich +1,1 +2,1

NAHB-Hauspreisindex

März (in Pkt.) 81 82

19.00 Uhr

Zinsentscheidung US-Notenbank Fed 0,25-0,5 0,0-0,25

Redaktion onvista / dpa-AFX

Foto: H-AB / shutterstock.com