Vorbörse: Wall Street erholt sich kräftig – Dax kämpft nächstes Stück nach oben

DEUTSCHLAND: – GEWINNE – Wirtschaftliche Hilfmaßnahmen des Internationalen Währungsfonds (IWF) in der Covid-19-Epidemie machen Börsianern am Donnerstagmorgen Mut. Der Broker IG indizierte den Dax rund zwei Stunden vor dem Handelsbeginn 0,7 Prozent höher auf 12 210 Punkte. Damit würde der Leitindex die Erholung der vergangenen beiden Tage fortführen. „Der IWF als Kreditgeber wird oft als letzte Zuflucht angesehen, aber diesmal hat er sich an die Spitze der Bewegung gesetzt“, schrieb Stratege Steven Innes vom Broker Axicorp. Investoren dürften nun darauf setzen, dass die Notenbanken und Finanzminister der G7-Staaten mit stützenden Maßnahmen folgen. Um ärmeren Staaten und Schwellenländern zu helfen, den wirtschaftlichen Folgen der Covid-19-Epidemie zu begegnen, stellt der IWF insgesamt 50 Milliarden US-Dollar (44,9 Mrd Euro) für Notkredite zur Verfügung. Zudem stellt das US-Repräsentantenhaus für den Kampf gegen das neuartige Coronavirus Finanzmittel in Höhe von 8,3 Milliarden US-Dollar bereit.

USA: – GEWINNE – Die US-Börsen haben zur Wochenmitte mit einer beeindruckenden Gegenbewegung auf den Rücksetzer vom Vortag reagiert. Als Stütze wurden die US-Vorwahlen zur Präsidentschaftskandidatur der Demokraten gesehen, bei denen sich der frühere US-Vizepräsident Joe Biden durchsetzte. Auch die Entschlossenheit der USA zur Bewältigung der Coronavirus-Krise half. Der Dow Jones Industrial gewann 4,53 Prozent auf 27 090,86 Punkte. Aus charttechnischer Sicht war wichtig, dass er dabei sein Vortageshoch aus dem frühen Handel hinter sich lassen konnte.

ASIEN: – GEWINNE – Die Börsen Asiens haben am Donnerstag im Sog der Erholung der Wall Street zugelegt. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörsen und der Hang Seng in Hongkong stiegen zuletzt jeweils um rund zwei Prozent. In Tokio schloss der japanische Leitindex Nikkei 225 mit einem Plus von etwas mehr als einem Prozent.

DAX 12 127,69 +1,19%

XDAX 12 244,46 +3,39%

EuroSTOXX 50 3420,56 +1,44%

Stoxx50 3173,67 +2,03%

DJIA 27 090,86 +4,53%

S&P 500 3130,12 +4,22%

NASDAQ 100 8949,281 +4,13%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 177,58 +0,02%

DEVISEN: – RUHE – Der Euro hat sich am Donnerstag im frühen Handel so gut wie nicht von der Stelle bewegt. Am Morgen kostete die gemeinsame Währung der 19 Euroländer 1,1140 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend. Auch zwischen anderen Währungspaaren gab es zunächst wenig Bewegung. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,1125 Dollar festgesetzt.

Am Donnerstag dürften sich die Impulse durch Konjunkturdaten in engen Grenzen halten. Aus der Eurozone werden keine nennenswerten Daten erwartet. In den USA stehen zwar einige Zahlen an, allerdings überwiegend aus der zweiten Reihe mit geringer Marktrelevanz. Von größerem Interesse könnten jedoch Auftragsdaten aus der amerikanischen Industrie sein. Da es sich um Daten für Januar handelt, sollten denkbare Effekte wegen der Corona-Krise noch nicht sichtbar werden.

Euro/USD 1,11355 -0,02%

USD/Yen 107,432 -0,07%

Euro/Yen 119,627 -0,08%

ROHÖL: – ANSTIEG – Die Ölpreise sind am Donnerstag vor Beginn eines wichtigen Treffens des Ölkartells Opec gestiegen. Marktteilnehmer nannten die Aussicht auf milliardenschwere Finanzhilfen in den USA zur Eindämmung der Corona-Krise als Grund. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 51,90 US-Dollar. Das waren 77 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte WTI stieg um 62 Cent auf 47,40 Dollar.

Für Unterstützung am Ölmarkt sorgte ein Beschluss des amerikanischen Repräsentantenhauses über Finanzhilfen von 8,3 Milliarden Dollar. Das Geld soll helfen, die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus unter Kontrolle zu bringen. Der US-Senat muss dem Gesetz noch zustimmen. Dem Ölmarkt half die mit dem Beschluss verbundene Hoffnung auf eine Stabilisierung der virusbedingt schwächelnden Erdölnachfrage.

In Wien treffen sich ab diesem Donnerstag die Förderstaaten des Rohölkartells Opec. Es geht um die Frage, ob die Produktionsmenge weiter gekürzt werden soll. Laut Medienberichten gibt es Streit zwischen den Ölriesen Saudi-Arabien und Russland. Die Saudis als Opec-Führungsmacht wollen demnach die Tagesförderung um bis zu 1,5 Millionen Barrel verringern. Russland, das der Opec nicht angehört, aber zu dem erweiterten Verbund Opec+ gehört, scheint sich bisher gegen jede Kürzung auszusprechen. Eine Lösung des Disputs ist bislang nicht in Sicht.

Brent 51,97 +0,84 USD

WTI 47,48 +0,70 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BERENBERG SENKT ZIEL FÜR BEIERSDORF AUF 93 (97) EUR – ‚SELL‘

– BERENBERG SENKT ZIEL FÜR FMC AUF 89,70 (89,95) EUR – ‚BUY‘

– BERENBERG STARTET ALLIANZ SE MIT ‚BUY‘ – ZIEL 282 EUR

– CITIGROUP HEBT KION AUF ‚BUY‘ (NEUTRAL)

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR HELLA AUF 50 (56) EUR – ‚BUY‘

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR MTU AUF 249 (260) EUR – ‚NEUTRAL‘

– HSBC HEBT FREENET AUF ‚BUY‘ (HOLD) – ZIEL 21 EUR

– JPMORGAN HEBT HELLOFRESH AUF ‚OVERWEIGHT‘ (NEUTRAL) – ZIEL 28 (20) EUR

– RBC SENKT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 290 (310) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– RBC SENKT ZIEL FÜR PUMA SE AUF 87 (90) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– UBS HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE TELEKOM AUF 20,70 (18,70) EUR – ‚BUY‘

– COMMERZBANK SENKT ZIEL FÜR BRENNTAG AUF 44 (45) EUR – ‚HOLD‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR COMMERZBANK AUF 6,10 (6,80) EUR – ‚NEUTRAL‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR DEUTSCHE BANK AUF 6,70 (7,00) EUR – ‚NEUTRAL‘

– BARCLAYS HEBT KBC GROEP AUF ‚EQUAL WEIGHT‘ (UNDERWEIGHT) – ZIEL 59 (56,20) EUR

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR IAG AUF 763 (777) PENCE – ‚OVERWEIGHT‘

– BERENBERG STARTET AXA MIT ‚HOLD‘ – ZIEL 29,70 EUR

– BERENBERG STARTET GENERALI MIT ‚HOLD‘ – ZIEL 20,90 EUR

– BERENBERG STARTET SAMPO OYJ MIT ‚BUY‘ – ZIEL 49,40 EUR

– BERENBERG STARTET ZURICH MIT ‚BUY‘ – ZIEL 477,90 CHF

– CITIGROUP SENKT SKF AB AUF ‚SELL‘

– GOLDMAN HEBT ARKEMA AUF ‚BUY‘ (SELL) – ZIEL 101 (85) EUR

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR SANOFI AUF 104 (100) EUR – ‚NEUTRAL‘

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR ROLLS-ROYCE AUF 1169 (1191) P – ‚CONVICTION BUY LIST‘

– JPMORGAN SENKT ADECCO AUF ‚NEUTRAL‘ (OVERWEIGHT) – ZIEL 57 (70) CHF

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR RIO TINTO AUF 4710 (4830) PENCE – ‚NEUTRAL‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR BARCLAYS AUF 210 (220) PENCE – ‚OVERWEIGHT‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR BBVA AUF 5,45 (5,60) EUR – ‚NEUTRAL‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR BNP PARIBAS AUF 53 (55) EUR – ‚NEUTRAL‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR CREDIT SUISSE AUF 13,80 (14,50) CHF – ‚NEUTRAL‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR ING AUF 11,50 (12,10) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR LLOYDS AUF 60 (64) PENCE – ‚NEUTRAL‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR SANTANDER AUF 3,80 (4,00) EUR – ‚NEUTRAL‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR SOCIETE GENERALE AUF 34 (38) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR UBS AUF 14 (15) CHF – ‚OVERWEIGHT‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR UNICREDIT AUF 16 (17) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Merck KGaA, Jahreszahlen (10.00 h Pk)

07:00 DEU: GFT, Jahreszahlen

07:30 DEU: Vonovia, Jahreszahlen (7.30 h Call)

07:30 DEU: Hugo Boss, Jahreszahlen (9.30 h Pk)

07:30 DEU: ProSiebenSat.1, Jahreszahlen

07:30 DEU: Drägerwerk, Jahreszahlen (endgültig)

08:00 GBR: Admiral, Jahreszahlen

08:00 GBR: Aviva, Jahreszahlen

08:30 DEU: Continental, Jahreszahlen (9.30 h Online-Pk)

08:30 DEU: Henkel, Bilanz-Pk, London

10:00 DEU: Merck KGaA, Jahreszahlen (10.00 h Pk)

10:00 DEU: MLP, Bilanz-Pk (Online)

10:00 DEU: VDMA Auftragseingang Maschinenbau 01/20

10:30 DEU: Brain Technology, Hauptversammung, Zwingenberg

22:15 USA: Costco Wholesale, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Verbraucherpreise 02/20

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Produktivität Q4/19 (endgültig)

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 01/20

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 01/20 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Bundestag u.a. mit erster Lesung des Kohleausstiegsgesetzes und einer Debatte über das Arbeitsprogramm der EU-Kommission

DEU: Schmalenbach-Tagung zu Trends und Perspektiven in Corporate Governance, Beratung und Wirtschaftsprüfung, Köln

DEU: 1. German Startup Awards des Bundesverbands Deutsche Startups für die Persönlichkeiten hinter erfolgreichen neuen Unternehmen, Berlin

09:30 LUX: Mündliche Verhandlung des EuGH wegen Steuererleichterungen für Versandhändler Amazon, Luxemburg

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

(Keine marktbewegenden Daten erwartet.)

VEREINIGTES KÖNIGREICH

(Keine marktbewegenden Daten erwartet.)

USA

14.30 Uhr

Produktivität, Q4

Quartalsvergleich +1,3 +1,4

Wöchentlichen Erstanträge

auf Arbeitslosenhilfe 215 219

16.00 Uhr

Auftragseingang

Industrie, Januar

Monatsvergleich -0,1 +1,8

Redaktion onvista / dpa-AFX

Foto: H-AB / shutterstock

