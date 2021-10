Vorbörse: Wall Street erholt sich weiter – Dax fehlt die Euphorie – Ölpreise stiegen – Euro schwächelt weiter

DEUTSCHLAND: – KAUM VERÄNDERT – Vor dem US-Arbeitsmarktbericht als Höhepunkt der Woche zeichnet sich für den Dax ein ruhiger Start ab: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Freitag rund zweieinhalb Stunden vor Handelsbeginn wenige Zähler tiefer auf 15 243 Punkte. Nach turbulenten Tagen mit zwischenzeitlichem Rutsch an das Mai-Tief von 14 816 Punkten heran, schaffte es der Dax auf Wochensicht inzwischen mit 0,6 Prozent ins Plus. Der erste Rutsch unter die 200-Tagen-Linie seit November 2020 wurde schnell abgefangen. An der Wall Street liefen Dow Jones Industrial und S&P 500 sogar wieder an ihre 50-Tage-Linien heran. Nun ist wieder „Payroll-Tag“, so der Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. „Nach dem durchwachsenen letzten Arbeitsmarktbericht rechnen die Börsianer diesmal mit einer stärkeren Erholung des Arbeitsmarktes“, erklärte er. „Mit einem starken Arbeitsmarktbericht springt die Tapering-Ampel auf Grün“ – die US-Notenbank könnte also erwartungsgemäß ihre Pandemie-Notkäufe von Staatsanleihen zur Konjunkturstütze reduzieren. Derweil sei zwar das „Gespenst der US-Zahlungsunfähigkeit vertrieben“, so Altmann weiter – allerdings nur bis zur Vorweihnachtszeit. „Damit hat die US-Schuldengrenze das Potenzial, eine Jahresendrally an den Börsen frühzeitig zu ersticken oder gar komplett zu verhindern.“

USA: – GEWINNE – Die US-Börsen haben ihre Erholung mit Schwung fortgesetzt. Allerdings bröckelten die teils kräftigen Gewinne gegen Handelsende etwas ab. Die vor dem Handelsstart am Donnerstag veröffentlichten wöchentlichen Arbeitsmarktdaten waren sehr robust ausgefallen. Vor allem aber herrschte Erleichterung, dass im Streit zwischen Demokraten und Republikanern über die Schuldenobergrenze eine vorübergehende Einigung erzielt wurde. Der drohende Zahlungsausfall der US-Regierung mit potenziell katastrophalen wirtschaftlichen Folgen sollte damit vorerst abgewendet worden sein. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Plus von 0,98 Prozent auf 34 754,94 Punkte, so dass die Verluste der vergangenen eineinhalb Wochen wettgemacht wurden. Der S&P 500 stieg um 0,83 Prozent auf 4399,76 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,88 Prozent auf 14 897,13 Punkte nach oben.

ASIEN: – UNEINHEITLICH – Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Freitag keine gemeinsame Richtung gefunden. Der japanische Leitindex Nikkei-225 stieg zuletzt um 1,7 Prozent. Der Hongkonger Hang-Seng-Index fiel hingegen leicht. Derweil meldeten sich Chinas Festbörsen aus einer Feiertagspause zurück: Der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet, stieg um 1 Prozent. Verluste gab es indes in Südkorea.

Werbung Knock-Outs zum db Ölpreis Brent Kurserwartung Rohstoff wird steigen Rohstoff wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 169,48 -0,09%

DEVISEN: – EURO WEITER SCHWACH – Der Euro hat sich am Freitag knapp über seinem zur Wochenmitte markierten 15-Monatstief gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1550 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,1562 Dollar festgesetzt.

Vor dem Wochenende richtete sich die Aufmerksamkeit an den Finanzmärkten auf Arbeitsmarktdaten aus den USA. Es steht der monatliche Arbeitsmarktbericht der Regierung an. Dem Bericht wird hohe Bedeutung für die kurzfristige Geldpolitik der US-Notenbank Fed zugesprochen. Die Fed will ihre milliardenschweren Wertpapierkäufe bald zurückfahren und macht den konkreten Zeitpunkt vom Zustand des Arbeitsmarkts abhängig.

Euro/USD 1,1550 -0,01

USD/Yen 111,90 0,25

Euro/Yen 129,24 0,23

ROHÖL: – ANSTIEG – Die Ölpreise haben am Freitag im frühen Handel spürbar zugelegt. Bis zu den in dieser Woche markierten mehrjährigen Höchstständen ist es nicht mehr weit. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 82,95 US-Dollar. Das war genau ein Dollar mehr als am Donnerstag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,10 Dollar auf 79,40 Dollar.

Haupttreiber der Rohölpreise bleibt die angespannte Versorgungslage. Sie hatte die Preise in dieser Woche auf mehrjährige Höchststände getrieben, bevor eine Korrektur einsetzte. Ausschlaggebend hierfür waren Äußerungen aus Russland, die eine hohe Gasversorgung Europas nahelegten. Die derzeit hohen Gaspreise machen sich Experten zufolge auch am Ölmarkt bemerkbar, da Erdöl in Grenzen als Gasersatz dienen kann.

Für zeitweise Belastung hatten zuletzt auch Spekulationen gesorgt, dass die USA einen Teil ihrer strategischen Erdölreserven freigeben könnten. Am Donnerstag stellte jedoch das Energieministerium klar, dass dies derzeit nicht geplant sei. Daraufhin hatten die Ölpreise spürbar angezogen.

Brent 82,86 +0,91 USD

WTI 79,25 +0,95 USD

onvista Mahlzeit: Dax zurück über 15.000 – Affirm, BMW, Teamviewer und Moderna hat Probleme in Skandinavien

Keine Folge mehr verpassen? Einfach den onvista YouTube-Kanal abonnieren!

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BARCLAYS HEBT STRÖER AUF ‚OVERWEIGHT‘ (EQUAL WEIGHT) – ZIEL 82,50 (74) EUR

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR COVESTRO AUF 72 (71) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR PROSIEBENSAT.1 AUF 19,50 (19) EUR – ‚EQUAL WEIGHT‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR RTL AUF 60 (57) EUR – ‚EQUAL WEIGHT‘

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR AUTO1 AUF 44 (48) EUR – ‚EQUAL WEIGHT‘

– CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR HELLOFRESH AUF 93 (96) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR NEMETSCHEK AUF 82 (72) EUR – ‚NEUTRAL‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR SIEMENS AUF 177 (170) EUR – ‚BUY‘

– JEFFERIES SENKT NAGARRO AUF ‚HOLD‘ (BUY) – ZIEL 151 (110) EUR

– JPMORGAN NIMMT LANXESS MIT ‚NEUTRAL‘ WIEDER AUF – ZIEL 66 EUR

– UBS HEBT DAIMLER AUF ‚BUY‘ (NEUTRAL) – ZIEL 100 (79) EUR

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR ERICSSON AUF 150 (145) SEK – ‚OVERWEIGHT‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR EUTELSAT COM. AUF 13,90 (11,25) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR JCDECAUX AUF 25 (24,20) EUR – ‚EQUAL WEIGHT‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR RELX AUF 2500 (2390) PENCE – ‚OVERWEIGHT‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR VIVENDI AUF 12,50 (12) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BARCLAYS SENKT AKER ASA AUF ‚EQUAL WEIGHT‘ (OVERWEIGHT) – ZIEL 340 (305) NOK

– BARCLAYS SENKT DANSKE BANK AUF ‚UNDERWEIGHT‘ (EQUAL WEIGHT) – ZIEL 95 (134) DKK

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR ASM INTERNATIONAL AUF 330 (370) EUR – ‚EQUAL WEIGHT‘

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR ASOS AUF 4250 (5000) PENCE – ‚EQUAL WEIGHT‘

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR PROSUS AUF 95,70 (104) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BERENBERG SENKT ZUR ROSE GROUP AUF ‚HOLD‘ (BUY) – ZIEL 400 CHF

– UBS SENKT ZIEL FÜR AMADEUS IT AUF 60 (62) EUR – ‚NEUTRAL‘

– UBS SENKT ZIEL FÜR NOVARTIS AUF 92 (95) CHF – ‚BUY‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

AUS: OMV, Q3 Trading Update

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Leistungsbilanz 08/21

03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 09/21

08:00 DEU: Inlandstourismus, 08/21

08:00 DEU: Umsatz und Beschäftigte im Bauhauptgewerbe 07/21

08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 09/21

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 09/21

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 08/21 (2. Veröffentlichung)

SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Online-Start der Equal-Pay-Day-Kampagne 2021

12:00 DEU: Start der Tarifrunde für den Öffentlichen Dienst der Länder

+ u.a. mit den Verhandlungsführern der Gewerkschaft Verdi, Frank Werneke, des Beamtenbund dbb, Ulrich Silberbach, und der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL), dem Niedersächsischen Finanzminister Reinhold Hilbers; verhandelt wird für rund 1 Million Beschäftigte des öffentlichen Dienstes der Länder (außer Hessen), mit Auswirkung für rund 1,4 Millionen Beamtinnen und Beamten sowie rund 1 Million VersorgungsempfängerStart der Tarifrunde für den Öffentlichen Dienst der Länder

12:00 DEU: Eröffnung des neuen Entwicklungsbüros von Rolls-Royce durch den Koordinator der Bundesregierung für Luft- und Raumfahrt Thomas Jarzombek

NOR: Bekanntgabe Friedensnobelpreis

RUS: „Panik auf dem Gasmarkt? – Russland und EU besorgt wegen hoher Energiepreise.

EUR: Treffen der EU-Innenminister. U.a. stehen die Situation in Afghanistan sowie die aktuelle Migrationslage auf der Tagesordnung.

+ 17.15 Pk

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

08.00 Uhr

Deutschland

Außenhandel August

Handelsbilanz (Mrd Euro) 15,0 17,9

Leistungsbilanz (Mrd Euro) 17,6 17,6

Exporte Monatsvergleich +0,5 +0,6

Importe Monatsvergleich +1,8 -3,6

GROSSBRITANNIEN

— Keine marktbewegenden Daten erwartet —

USA

14.30 Uhr

Arbeitsmarktbericht, Sept

Beschäftigung ex Farm +500 +235 (in Tsd)

Arbeitslosenquote 5,1 5,2

Stundenlöhne gg VM +0,4 +0,6

Redaktion onvista / dpa-AFX

Foto: Anathomy / shutterstock.com