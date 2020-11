Vorbörse: Wall Street erholt sich weiter – Dax stört unklarer Wahlausgang heute auch nicht

DEUTSCHLAND: – KURSGEWINNE – Mit der Aussicht auf einen neuen US-Präsidenten Joe Biden und nach zuletzt kräftigen Kursgewinnen zeigt sich der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag stabil. Der Broker IG taxierte den Dax gut eine Stunde vor dem Beginn des Xetra-Handels 0,5 Prozent höher auf 12.385 Punkte. Damit hat der Dax einen Großteil des Einbruchs der vergangenen Woche wettgemacht.Mit den von US-Sendern ausgerufenen wichtigen Siegen in Michigan und Wisconsin steht der Demokrat Joe Biden kurz vor dem Ziel: Ihm fehlt nur noch ein Staat zum Wahlsieg. Der Bundesstaat Nevada, der die Präsidentenwahl entscheiden könnte, will erst am Abend wieder Informationen zum Stand der Auszählung veröffentlichen.

USA: – GEWINNE – Trotz des noch völlig unklaren Ausgangs der US-Präsidentschaftswahl haben die US-Aktienmärkte am Mittwoch ihren klaren Erholungskurs fortgesetzt. Dabei hatten Börsianer im Vorfeld das Szenario einer Hängepartie mit einem sich hinziehenden Wahlergebnis und möglichen juristischen Anfechtungen befürchtet. Angeführt wurde die Gewinnerliste von Aktien aus dem Gesundheits- und Kommunikationssektor. Der Dow Jones Industrial stieg im frühen Handel über die Marke von 28.000 Punkte. Im späten Geschäft bröckelte er jedoch merklich ab und schloss mit einem Plus von 1,34 Prozent bei 27 847,66 Punkten.

ASIEN: – KURSGEWINNE – In Asien haben die Aktienmärkte am Donnerstag freundlich tendiert. Der chinesische Auswahlindex CSI 300 legte zuletzt um 1,40 Prozent zu und in Hongkong gewann der Hang Seng sogar 2,69 Prozent. Der japanische Nikkei 225 schloss 1,7 Prozent höher. Die Hängepartie bei der US-Präsidentenwahl schreckte die Anleger in Asien nicht. Zuletzt wuchsen die Aussichten für den Demokraten Joe Biden für eine Ablösung von Präsident Donald Trump in den Vereinigten Staaten.

Werbung Knock-Outs zum DAX Kurserwartung DAX-Index wird steigen DAX-Index wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

DAX 12324,22 1,95%

XDAX 12265,94 1,2%

EuroSTOXX 50 3161,07 2,01%

Stoxx50 2887,27 2,36%

DJIA 27847,66 1,34%

S&P 500 3443,44 2,2%

NASDAQ 100 11777,02 4,41%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 176,50 0,09%

DEVISEN: – STABIL – Der Euro hat am Donnerstag im frühen Handel stabil über der Marke von 1,17 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1735 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,1721 Dollar festgesetzt.

Hauptthema an den Finanzmärkten bleibt der ungewisse Ausgang der US-Präsidentschaftswahl. Nach derzeitigem Auszählungsstand stehen die Chancen für Herausforderer Joe Biden nicht schlecht, Präsident Donald Trump abzulösen. Dieser würde sich aber nicht so einfach geschlagen geben, sein Team initiiert in mehreren Bundesstaaten Klagen gegen die Auszählungen.

Am Donnerstag rückt auch wieder die Geldpolitik in den Blick der Märkte. Am Morgen trifft die britische Zentralbank ihre Zinsentscheidung. Angesichts neuer Corona-Beschränkungen wird mit zusätzlichen Wertpapierkäufen zur Konjunkturstützung gerechnet. In den USA entscheidet am Abend die Notenbank Federal Reserve über ihren Kurs. Wegen des ungewissen Wahlausgangs werden wesentliche Kurskorrekturen nicht erwartet.

Euro/USD 1,1738 0,19%

USD/Yen 104,3045 -0,21%

Euro/Yen 122,4345 -0,02%°

ROHÖL: – RÜCKGANG – Die Ölpreise haben am Donnerstag im frühen Handel nachgegeben. An den Finanzmärkten bleibt das offene Rennen um die US-Präsidentschaft das bestimmende Thema. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 40,50 US-Dollar. Das waren 73 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sank um 71 Cent auf 38,74 Dollar.

In den USA hat weiterhin kein Kandidat die notwendige Zahl an Wahlmännern erreicht, um sich zum Präsidenten wählen zu lassen. Amtsinhaber Donald Trump kündigte bereits an, die Gerichte anrufen zu wollen. Zuletzt deutete vieles auf einen Sieg des Herausforderers Joe Biden hin.

Marktexperten hatten bereits angemerkt, dass Bidens Fokus auf alternative Energien eher negativ für die Ölmärkte zu werten sei. Zudem würde ein Präsident Biden die Chancen steigen lassen, dass der Iran wieder Zugang zum internationalen Markt bekommt. Ein erhöhtes Angebot würde die von der Corona-Krise belasteten Preise zusätzlich unter Druck setzen.

Brent 40,70 -0,53 USD

WTI 38,63 -0,52 USD

onvista Mahlzeit_ Bekommen Wirecard-Anleger Schadensersatz vom Bund?

Keine Folge mehr verpassen? Einfach den onvista YouTube-Kanal abonnieren!

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR BMW AUF 78 (75) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR FRAPORT AUF 32 (35) EUR – ‚UNDERWEIGHT‘

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR AIRBUS AUF 80 (76) EUR – ‚BUY‘

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE TELEKOM AUF 20 (17,70) EUR – ‚BUY‘

– BERENBERG SENKT ZIEL FÜR BAYER AUF 60 (76) EUR – ‚BUY‘

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR INFINEON AUF 22,50 (19,20) EUR – ‚UNDERPERFORM‘

– CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR HUGO BOSS AUF 23 (25) EUR – ‚NEUTRAL‘

– JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR EON AUF 9,80 (10,00) EUR – ‚HOLD‘

– JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR HANNOVER RÜCK AUF 160 (165) EUR – ‚BUY‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR BAYER AUF 52 (77) EUR – ‚NEUTRAL‘

– RBC HEBT ZIEL FÜR ZALANDO AUF 103 (97) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– COMMERZBANK SENKT ZIEL FÜR BAUER AUF 10 (13) EUR – ‚HOLD‘

– DEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR NORMA GROUP AUF 23 (20) EUR – ‚HOLD‘

– EXANE BNP HEBT ZIEL FÜR BMW AUF 70 (68) EUR – ‚NEUTRAL‘

– HÄNDLER: EXANE BNP HEBT ZIEL FÜR KLÖCKNER & CO AUF 8,40 (8) EUR

– HÄNDLER: EXANE BNP HEBT ZIEL FÜR ZALANDO AUF 46 (44) EUR – ‚UNDERPERFORM‘

– LBBW HEBT ZIEL FÜR BMW AUF 63 (60) EUR – ‚HALTEN‘

– MAINFIRST HEBT ZIEL FÜR MTU AUF 160 (150) EUR – ‚HOLD‘

– SOCGEN STARTET SIEMENS ENERGY MIT ‚BUY‘ – ZIEL 26 EUR

– JPMORGAN HEBT VERIZON AUF ‚OVERWEIGHT‘ (NEUTRAL) – ZIEL 65 (61) USD

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR QUALCOMM AUF 135 (120) USD – ‚EQUAL WEIGHT‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR TOTAL SA AUF 50 (40) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR SWISS RE AUF 97 (100) CHF – ‚OVERWEIGHT‘

– MORGAN STANLEY HEBT ZIEL FÜR AMADEUS IT AUF 67 (57) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– RBC HEBT ZIEL FÜR FERRARI AUF 204 (200) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– DZ BANK HEBT FAIREN WERT FÜR SAINT-GOBAIN AUF 36,50 (33) EUR – ‚HALTEN‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR BARCLAYS AUF 145 (130) PENCE – ‚NEUTRAL‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR AHOLD DELHAIZE AUF 22 (23) EUR – ‚NEUTRAL‘

– RBC HEBT ZIEL FÜR BBVA AUF 3,30 (3,10) EUR – ‚OUTPERFORM‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Commerzbank, Q3-Zahlen (10.30 h Call)

07:00 DEU: Lufthansa, Q3-Zahlen (detailliert) (11.00 h Call)

07:00 DEU: HeidelbergCement, Q3-Zahlen (10.00 h Call)

07:00 DEU: Stratec, 9Monatszahlen

07:00 DEU: Lanxess, Q3-Zahlen (10.00 h Call)

07:00 DEU: Wacker Neuson, Q3-Zahlen

07:00 AUT: S&T, Q3-Zahlen (Call 9.00 h)

07:00 BEL: Solvay, Q3-Zahlen

07:00 FRA: Societe Generale, Q3-Zahlen

07:00 ITA: UniCredit, Q3-Zahlen

07:00 NLD: Shop Apotheke, Q3-Zahlen (detailliert)

07:00 NLD: ING Groep, Q3-Zahlen

07:00 LUX: ArcelorMittal, Q3-Zahlen

07:00 JPN: Suzuki, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Munich Re, Q3-Zahlen (detailliert) (Call 9.00 h)

07:30 DEU: Dürr AG, Q3-Zahlen (15.00 h Call)

07:30 DEU: Gea Group, Q3-Zahlen

07:30 DEU: ProSiebenSat.1, Q3-Zahlen (8.15 h Call)

07:30 DEU: SLM Solutions, Q3-Zahlen

07:30 GBR: Dialog Semiconductor, Q3-Zahlen

07:30 SWE: Skanska, Q3-Zahlen

08:00 EUR: Acea, Fahrzeugzulassungen mit alternativem Antrieb Q3/20

08:00 DEU: Compugroup Medical, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Verbio, Q1-Zahlen

08:00 DEU: New Work, Q3-Zahlen

08:00 ESP: Siemens Gamesa, Jahreszahlen (10.30 h Call)

08:00 JPN: Nintendo, Halbjahreszahlen

08:00 AUT: Verbund, Q3-Zahlen

08:00 FRA: Lagardere, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Wizz Air, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Sainsbury, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: AstraZeneca, Q3-Zahlen

08:00 GBR: RSA Insurance Group, Q3-Umsatz

10:30 DEU: Online-Pk Handelsverband Deutschland (HDE) zum Weihnachtsgeschäft

10:30 DEU: Online-Pk Maschinenbauer Trumpf und Sensorhersteller Sick zu Kooperation bei Fertigung von Quantensensoren

12:00 DEU: Linde, Q3-Zahlen (Call 16.00 h)

12:30 CHN: Alibaba, Q3-Zahlen

13:30 USA: General Motors, Q3-Zahlen

14:00 SWE: Volvo Group, Capital Markets Day (online)

17:50 ITA: Enel, Q3-Zahlen

18:00 DEU: Freenet, Q3-Zahlen

22:05 USA: T-Mobile US, Q3-Zahlen

22:05 USA: Uber Technologies, Q3-Zahlen

22:15 USA: News Corp, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

AUT: Andritz AG, Q3-Zahlen

AUT: Wienerberger, Q3-Zahlen

FIN: Outokumpu, Q3-Zahlen

FRA: Veolia Environnement, Q3-Zahlen

FRA: Legrand, Q3-Zahlen

ITA: Banca Montei dei Paschi di Siena, Q3-Zahlen

ITA: Leonardo, Q3-Zahlen

NLD: Euronext, Q3-Zahlen

USA: Electronic Arts, Inc, Q2-Zahlen

USA: Bristol Myers Squibb, Q3-Zahlen

USA: Cigna, Q3-Zahlen

USA: Allstate, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Jibun PMI Dienste 10/20 (endgültig)

06:30 NLD: Verbraucherpreise 10/20

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 09/20

08:00 GBR: BoE Zinsentscheid

08:00 DEU: Kaufverhalten in der Corona-Krise bis einschließlich 44. Kalenderwoche

10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 09/20

11:00 EUR: EU-Kommission stellt ihre neue Konjunkturprognose vor

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

20:00 USA: Fed Zinsentscheid mit Pk Fed-Chef Jerome Powell 20.30 h

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Online-Pressegespräch zur US-Präsidentschaftswahl – Reaktionen und Ausblick auf die EU-US-Beziehungen. Mit David McAllister, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses, Bernd Lange, Vorsitzender des Ausschusses für internationalen Handel und Reinhard Bütikofer, Mitglied des Auswärtigen Ausschusses und der USA-Delegation.

09:30 DEU: Digitaler „Handelsblatt Auto-Gipfel 2020“ (bis 6.11.20), 09:45 h VDA-Präsidentin Hildegard Müller, 10:00 h bayerischer Ministerpräsident Markus Söder (CSU), 10:20 h Vorstandschef Oliver Blume (Porsche), 10:35 h Markus Duesmann (Audi-Chef), 10:45 h Michael Lohscheller (Opel-Chef)

11:00 DEU: Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) stellt Aufsichtsratsstudie 2020 vor – Einfluss und Vergütung der Kontrolleure (Online-Pk)

11:00 DEU: Online-Pk zur Jahrestagung der Bundesvereinigung Deutscher Stahlrecycling und Entsorgungsunternehmen

15:00 DEU: Online-Jahreskonferenz der Stiftung 2°, deutsche Unternehmer für Klimaschutz, zum Thema „The Power of Europe“ mit Grußwort von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Keynote von EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen

u.a. mit den Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Bahn, Richard Lutz, Volkswagen, Herbert Diess, und EnBW Frank Mastiaux

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

08.00 Uhr

Deutschland

Auftragseingang Industrie September

Monatsvergleich +2,0 +4,5

Jahresvergleich -1,2 -2,2

11.00 Uhr

Eurozone

Einzelhandelsumsätze September

Monatsvergleich -1,5 +4,4

Jahresvergleich +2,8 +3,7

GROSSBRITANNIEN

08.00 Uhr

Bank of England

Zinssitzung

Leitzins 0,10 0,10

Anleihekaufprogramm (Mrd Pfund) 845 745

USA

14.30 Uhr

Erstanträge Arbeitslosenhilfe 735 751 (in Tsd.)

Produktivität ex Agrar, Q3 +5,6 +10,1

20.00 Uhr

Zinsentscheidung US-Notenbank Fed 0,0-0,25 0,0-0,25

Redaktion onvista / dpa-AFX

Foto: H-AB / shutterstock.com