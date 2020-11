Vorbörse: Wall Street feiert weiter Biden und möglichen Impfstoff – Dax legt wohl eine Pause ein

DEUTSCHLAND: – KAUM VERÄNDERT – Im Dax zeichnet sich am Mittwoch eine weitere Beruhigung nach dem spektakulären Wochenauftakt ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp eine Stunde vor dem Xetra-Start mit 13.156 Punkten nur wenige Punkte unter dem Vortagesniveau. Am Montag war der Dax getrieben durch neue Impfstoffhoffnung und den US-Wahlsieg von Joe Biden auf fast 13 300 Punkte gestiegen. Hier traf er im Chart dann jedoch zunächst auf massiven Widerstand. „Die ganz große Euphorie auf dem Parkett ist erst einmal vorbei, aber die positive Stimmung bleibt“, fasste Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners die Lage zusammen. Jetzt stehe aber ein „Realitätscheck“ der Rally an.

USA: – DOW LEGT ZU – Nach dem fulminanten Wochenauftakt hat der US-Leitindex Dow am Dienstag noch eine Schippe draufgelegt. Er rückte um 0,90 Prozent auf 29 420,92 Punkte vor. Am Vortag hatte der Leitindex bereits im frühen Handel ein Rekordhoch erreicht und war nahe an die Marke von 30 000 Punkten herangerückt. Er wurde angetrieben von der Aussicht auf einen wirksamen Impfstoff gegen die Lungenkrankheit Covid-19 und vom Sieg des Demokraten Joe Biden bei den US-Präsidentschaftswahlen.

ASIEN: – JAPAN FREUNDLICH – Die Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch überwiegend freundlich tendiert. Der japanische Nikkei 225 schloss 1,8 Prozent höher. In Hongkong ging es für den Hang Seng um 0,03 Prozent nach oben. Der chinesische CSI 300 sank zuletzt hingegen leicht um 0,76 Prozent. Die Hoffnung auf einen Corona-Impfstoff wirkt weiterhin positiv. Allerdings dämpften Kursverluste bei US-Technologieaktien die Kauflust etwas.

DAX 13163,11 +0,51%

XDAX 13179,05 +1,32%

EuroSTOXX 50 3442,62 +1,02%

Stoxx50 3054,02 +1,08%

DJIA 29420,92 +0,90%

S&P 500 3545,53 -0,14%

NASDAQ 100 11624,286 -1,74

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 173,89 -0,13%

DEVISEN: – RUHE – Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch nur wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1821 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,1808 Dollar festgesetzt. Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Handel am Devisenmarkt. Im Tagesverlauf werden in der Eurozone und auch in den USA keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht, an denen sich die Anleger orientieren könnten.

Am Nachmittag dürfte sich das Interesse der Anleger auf den Beginn einer zweitägigen Konferenz der Europäischen Zentralbank (EZB) richten, die von der EZB organisiert wird. Wegen der Corona-Pandemie wird das Treffen als Online-Veranstaltung stattfinden und nicht wie gewöhnlich im portugiesischen Sintra. Die Notenbank hatte zuletzt klare Signale für weitere geldpolitische Maßnahmen im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise gesendet, die im Dezember erwartet werden. Am Markt wird vor allem mit einem erneuten Aufstocken des Krisen-Kaufprogramms PEPP gerechnet.

Euro/USD 1,18258 +0,14%

USD/Yen 105,2195 -0,07%

Euro/Yen 124,4314 +0,03%

ROHÖL: – WEITER AUFWÄRTS – Die Ölpreise haben am Mittwoch an die Kursgewinne der vergangenen Handelstage angeknüpft und weiter zugelegt. Als wichtigster Preistreiber gilt die Aussicht auf einen wirksamen Corona-Impfstoff mit der Hoffnung auf eine stärkere konjunkturelle Belebung und eine damit verbundene höhere Nachfrage nach Rohöl. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 44,12 US-Dollar. Das waren 51 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 52 Cent auf 41,88 Dollar.

Seit Anfang November hat sich Rohöl aus den USA um mittlerweile etwa 24 Prozent und Rohöl aus der Nordsee um rund 23 Prozent verteuert. Aktuell liegen beide Preise nur noch knapp unter ihrem August-Hoch nach dem Corona-Crash im Frühjahr, aber dennoch weiter deutlich unter dem Stand von Ende 2019. Den stärksten Preisschub gab es in diesem Monat zum Wochenauftakt, als bekannt wurde, dass der vom Mainzer Unternehmen Biontech und vom US-Konzern Pfizer gemeinsam entwickelte Corona-Impfstoff über eine hohe Wirksamkeit verfügen soll.

Gestützt werden die Ölpreise aber auch durch die jüngste Entwicklung der Ölreserven in den USA. Am Dienstagabend war bekannt geworden, dass der Interessenverband American Petroleum Institute (API) in der vergangenen Woche einen Rückgang der Lagerbestände an Rohöl in den USA um 5,15 Millionen Barrel verzeichnet hat. Sinkende Ölreserven haben in der Regel steigende Ölpreise zur Folge. Am Donnerstag werden die offiziellen Daten der US-Regierung zur Entwicklung der Ölreserven erwarten.

Brent 43,99 +0,38 USD

WTI 41,77 +0,41 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE POST AUF 48 (47) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR TEAMVIEWER AUF 45 (53) EUR – ‚EQUAL WEIGHT‘

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE TELEKOM AUF 22 (20) EUR – ‚BUY‘

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR EVONIK AUF 26 (24) EUR – ‚HOLD‘

– BERENBERG SENKT ZIEL FÜR STRATEC AUF 124 (135) EUR – ‚BUY‘

– BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR EVONIK AUF 33 (32) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR SYMRISE AUF 99 (94) EUR – ‚MARKET-PERFORM‘

– CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR RWE AUF 38,50 (34) EUR – ‚BUY‘

– CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR SIEMENS ENERGY AUF 28 (27) EUR – ‚BUY‘

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR SIEMENS ENERGY AUF 27 (26) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR CUREVAC AUF 47 (52) USD – ‚NEUTRAL‘

– EVERCORE ISI HEBT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 280 (225) EUR – ‚IN-LINE‘

– GOLDMAN HEBT FRAPORT AUF ‚NEUTRAL‘ (SELL) – ZIEL 50 (33) EUR

– GOLDMAN HEBT LUFTHANSA AUF ‚NEUTRAL‘ (SELL) – ZIEL 9,40 (4,10) EUR

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 330 (325) EUR – ‚BUY‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR BASF AUF 68 (66) EUR – ‚BUY‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR NORDEX AUF 19,50 (15,50) EUR – ‚BUY‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR SCHAEFFLER AUF 6,40 (5,80) EUR – ‚HOLD‘

– JPMORGAN HEBT SIEMENS ENERGY AUF ‚OVERWEIGHT‘ (NEUTRAL) – ZIEL 26 (25) EUR

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR HENKEL AUF 94 (85) EUR – ‚NEUTRAL‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR RTL AUF 45 (38) EUR – ‚NEUTRAL‘

– RBC SENKT ZIEL FÜR TEAMVIEWER AUF 56 (58) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– BAADER BANK HEBT SAP AUF ‚BUY‘ (ADD) – ZIEL GESENKT AUF 123 (148) EUR

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 250 (240) EUR – ‚UNDERPERFORM‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR PROSIEBENSAT.1 AUF 15,20 (14,60) EUR – ‚BUY‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR BIONTECH AUF 90 (68) USD – ‚NEUTRAL‘

– BERENBERG HEBT SHELL B AUF ‚BUY‘ (HOLD) – ZIEL 1450 PENCE

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Barry Callebaut, Jahreszahlen

07:00 NLD: ABN Amro, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Eon, Q3-Zahlen (9.00 h Call)

07:00 DEU: Leoni, Q3-Zahlen (8.30 h Call)

07:00 DEU: Ado Properties, Q3-Zahlen

07:00 LUX: Corestate Capital, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Bechtle, Q3-Zahlen (detailliert) (10.30 h Call)

07:30 DEU: Scout24, Q3-Zahlen

07:30 DEU: PBB Deutsche Pfandbriebank, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Koenig & Bauer AG, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Home24, Q3-Zahlen

08:00 DEU: PNE, 9Monatszahlen

08:30 DEU: Continental, Q3-Zahlen (detailliert) (13.00 h Call)

08:30 DEU: Sixt Leasing, 9Monatszahlen

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

10:00 DEU: VCI Bericht zur Branchenkonjunktur im 3. Quartal 2020

10:00 DEU: Union Investment Online-Konferenz zum Thema Risikomanagement

14:00 DEU: Online-Premiere des BMW iNext

17:30 DEU: Patrizia, Q3-Zahlen

17:45 ITA: Pirelli, Q3-Zahlen

22:00 DEU: Morphosys, Q3-Zahlen (detailliert)

22:30 USA: Alcon, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Leifheit, 9Monatszahlen (detailliert)

CHE: Coca-Cola HBC AG, Q3-Zahlen

ESP: Iberdrola, Capital Markets Day

USA: Air Products and Chemicals, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 10/20 (vorläufig)

14:00 EUR: Notenbankkonferenz Europäische Zentralbank (EZB) mit einer Eröffnungsrede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde

14:30 DEU: Online-Übergabe des Jahresgutachtens 2020/21 durch den Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier und Bundeskanzlerin Angela Merkel

22:30 API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

09:30 LUX: Urteil des Europäischen Gerichtshofs zu Risiken der kontaktlosen Kartenzahlung

09:30 LUX: Urteil des Europäischen Gerichtshofs zum Datenschutz bei Mobilfunkverträgen

10:00 DEU: Gemeinsame Pk Grüne, Dehoga, HDE und Deutscher Kulturrat zu Forderungen an die Bundesregierung zur Rettung der Innenstädte

12:00 DEU: Videokonferenz des Digitalrates unter Leitung von Bundeskanzlerin Angela Merkel

16:00 DEU: Spitzentreffen zu alternativen Antrieben für Nutzfahrzeuge

Online-Pk mit Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, der Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie (VDA), Hildegard Müller, dem Vorstandssprecher des Bundesverbands Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL), Dirk Engelhardt, und Kerstin Andreae vom Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW)

HINWEIS

USA: Anleihenmarkt geschlossen°

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

— keine marktbewegenden Daten erwartet —

GROSSBRITANNIEN

— keine marktbewegenden Daten erwartet —

USA

— keine marktbewegenden Daten erwartet —

Redaktion onvista / dpa-AFX

Foto: anathomy / Shutterstock.com

