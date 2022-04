Vorbörse: Wall Street freundlich – Dax erholt sich weiter – Euro und Ölpreis legen leicht zu

DEUTSCHLAND: – GEWINNE ERWARTET – Die Erholung am deutschen Aktienmarkt dürfte am Freitag weitergehen. „Die Stimmung hellt sich zum Ende der Woche hin auf“, schrieb der Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners. „Einige werden mutiger“. Der bisher ordentliche Verlauf der Saison der Quartalsberichte locke Anleger zurück in Aktien. Die Vorgaben großer US-Tech-Konzerne sind derweil gemischt: Während ein trister Ausblick von Amazon den Kurs am Vorabend schwer belastete, zogen Apple nach einem Quartalsgewinn von 25 Milliarden US-Dollar kräftig an.

Eine Stunde vor dem Xetra-Start signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex Dax ein Plus von 0,3 Prozent auf 14 122 Punkte. Damit hätte der deutsche Leitindex seine in dieser Woche aufgelaufenen Verluste weitgehend wettgemacht. Für den Monat April wäre die Bilanz allerdings noch negative. Auch für den EuroStoxx 50 werden am Morgen Gewinne erwartet.

Der von vielen Exportunternehmen geprägte Dax erhält auch vom immer schwächeren Euro Rückenwind. Die Gemeinschaftswährung fiel am Vortag erstmals seit mehr als fünf Jahren unter die Marke von 1,05 US-Dollar und steuert auf die Parität zu. Das verbessert die Exportchancen deutscher Unternehmen im internationalen Wettbewerb.

Im vorbörslichen Handel auf Tradegate stiegen BASF um gut ein Prozent. Der Chemiegigant bestätigte trotz aller Widrigkeiten die Ziele für das Gesamtjahr. Im Dax dürften Munich Re und RWE vor allem optisch niedriger notieren – wegen des Dividendenabschlags.

In der zweiten Reihe legten Aixtron um knapp vier Prozent zu nach einem überaus optimistischen Kommentar der US-Bank Jefferies.

USA: – GEWINNE – Die US-Aktienmärkte haben sich am Donnerstag nach einer weiteren Achterbahnfahrt von der jüngsten Verlustserie teilweise erholt und deutlich zugelegt. Die Börsen stiegen im Verlauf so stark wie seit sieben Wochen nicht mehr, nachdem gute Quartalszahlen einiger Tech-Schwergewichte den Optimismus nährten, dass die Unternehmensgewinne einer restriktiven US-Geldpolitik standhalten können. Zudem sahen Anleger trotz eines überraschenden Rückgangs des Wirtschaftswachstums Anzeichen für eine solide Verbrauchernachfrage. Der anfangs festere Dow Jones Industrial drehte im frühen Handel kurzzeitig ins Minus, erholte sich jedoch davon deutlich und schloss mit einem Plus von 1,85 Prozent bei 33 916,39 Punkten. Der marktbreite S&P 500 gewann 2,47 Prozent auf 4287,50 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 , der tags zuvor noch auf das niedrigste Niveau seit mehr als einem Jahr gefallen war, stieg am Donnerstag um 3,48 Prozent auf 13 456,06 Punkte.

ASIEN: – GEWINNE – Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag zugelegt. In Tokio stieg der japanische Leitindex Nikkei 225 kurz vor Handelsende um 1,8 Prozent. In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gewann der Hang Seng dreieinhalb Prozent hinzu. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland zog um fast zwei Prozent an.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 154,41 -0,01%

DEVISEN: Der Euro hat am Freitag vor einer Flut an Konjunkturdaten knapp über der Marke von 1,05 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0525 Dollar. Der Kurs lag damit etwas über dem am Vortag markierten fünfjährigen Tiefstand von 1,0472 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,0485 Dollar festgesetzt.

Vor dem Wochenende blicken die Marktteilnehmer auf zahlreiche Wirtschaftsdaten. In der Eurozone stehen unter anderem Wachstumszahlen zum ersten Quartal und Inflationsdaten für April auf dem Programm. In den USA wird neben anderen Zahlen ein von der US-Notenbank Fed besonders beachtetes Inflationsmaß erwartet. In Russland trifft die Notenbank ihre Zinsentscheidung.

Euro/USD 1,0531 +0,30%

USD/Yen 130,41 -0,33%

Euro/Yen 137,34 +0,02%

ROHÖL: Die Ölpreise sind am Freitag im frühen Handel weiter gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseeölsorte Brent 108,53 US-Dollar. Das waren 94 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 71 Cent auf 106,07 Dollar. Bereits am Donnerstag hatten die Ölpreise nach einem Pressebericht zugelegt. Demnach hat Deutschland seinen Widerstand gegen ein Verbot für Rohölimporte aus Russland aufgegeben. Deutschland sei nun bereit, kein russisches Öl mehr zu kaufen und mache damit den Weg für ein EU-Importverbot frei, berichtete das „Wall Street Journal“ unter Berufung auf Regierungsvertreter. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte ein Ölembargo gegen Russland in dieser Woche bereits als „handhabbar“ bezeichnet.

Brent 108,50 +0,91 USD

WTI 105,96 +0,60 USD

Keine Folge mehr verpassen? Einfach den onvista YouTube-Kanal abonnieren!

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR WACKER CHEMIE AUF 199 (197) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR DWS AUF 45 (50) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BERENBERG STARTET HELIAD EQUITY PARTNERS MIT ‚BUY‘ – ZIEL 10,50 EUR

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR GLOBAL FASHION GROUP AUF 3,50 (3,80) EUR – ‚BUY‘

– JEFFERIES HEBT AIXTRON AUF ‚BUY‘ (HOLD) – ZIEL 35 (18) EUR

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR FREENET AUF 29,80 (27,40) EUR – ‚BUY‘

– JEFFERIES STARTET ADESSO MIT ‚BUY‘ – ZIEL 225 EUR

– JEFFERIES STARTET ATOSS SOFTWARE MIT ‚HOLD‘ – ZIEL 130 EUR

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR QIAGEN AUF 60 (62) USD – ‚OVERWEIGHT‘

– UBS HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BANK AUF 16,30 (15,30) EUR – ‚BUY‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR APPLE AUF 200 (205) USD – ‚OVERWEIGHT‘

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR AMAZON AUF 3700 (4000) USD – ‚BUY‘

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR APPLE AUF 167 (170) USD – ‚EQUAL WEIGHT‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR GLAXOSMITHKLINE AUF 1800 (1775) PENCE – ‚EQUAL WEIGHT‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR PERNOD RICARD AUF 260 (255) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BOFA HEBT ZIEL FÜR NOKIA AUF 6,12 (6,07) EUR – ‚NEUTRAL‘

– DEUTSCHE BANK RESEARCH HEBT ZIEL FÜR PERNOD RICARD AUF 234 (230) EUR – ‚BUY‘

– GOLDMAN HEBT ESSITY AUF ‚NEUTRAL‘ (SELL) – ZIEL 260 (220) SEK

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR THALES AUF 143 (133) EUR – ‚BUY‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: BASF, Q1-Zahlen (detailliert) (10.00 h Hauptversammlung online)

07:00 NLD: Signify, Q1-Zahlen

07:00 AUT: OMV, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Fuchs Petrolub, Q1-Zahlen (10.00 h Pk, 12.00 h Telefonkonferenz)

07:00 DEU: Windeln.de, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 ESP: BBVA, Q1-Zahlen

07:00 FRA: Safran, Q1-Umsatz

07:30 AUT: Erste Group Bank, Q1-Zahlen

07:30 NLD: KPN, Q1-Zahlen

07:30 DNK: Danske Bank, Q1-Zahlen

07:30 FRA: Remy Cointreau, Q1-Umsatz

08:00 DEU: MTU Aero Engines, Q1-Zahlen

08:00 SWE: Svenska Cellulosa, Q1-Zahlen

08:00 SWE: Electrolux, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Natwest, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Q1-Umsatz

08:00 GBR: AstraZeneca, Q1-Zahlen

08:00 SWE: Vattenfall, Q1-Zahlen

08:15 DEU: Nagarro, Jahreszahlen (detailliert)

10:00 CHE: SNB, Hauptversammlung, Bern

10:00 DEU: Vonovia, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Hella, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Continental, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Bayer, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Mercedes-Benz Group AG, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: BMW stellt Konzept für künftige iFactory im Werk Regensburg vor, München

11:00 DEU: Atoss Software, Hauptversammlung (online)

12:30 USA: Honeywell International, Q1-Zahlen

12:45 USA: Chevron Corporation, Q1-Zahlen

13:00 CHE: Credit Suisse, Hauptversammlung (online)

13:30 USA: ExxonMobil, Q1-Zahlen

13:45 USA: Abbvie, Q1-Zahlen

16:00 USA: Boeing, Hauptversammlung (online)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

AUT: Palfinger, Q1-Zahlen

AUT: Andritz AG, Q1-Zahlen

ESP: CaixaBank, Q1-Zahlen

GBR: Pearson Group, Q1-Umsatz

ITA: Eni, Q1-Zahlen

USA: Bristol Myers Squibb, Q1-Zahlen

USA: Colgate-Palmolive, Q1-Zahlen

USA: Weyerhaueser, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 03/22

07:30 FRA: BIP Q1/22 (1. Veröffentlichung)

08:30 CHE: Einzelhandelsumsatz 03/22

08:45 FRA: Verbraucherpreise 04/22 (vorläufig)

08:45 FRA: Erzeugerpreise 03/22

09:00 CZE: BIP Q1/22 (1. Veröffentlichung)

09:00 AUT: Verbraucherpreise 04/22 (vorläufig)

09:00 AUT: BIP Q1/22

09:00 ESP: BIP Q1/22 (1. Veröffentlichung)

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 03/22

09:00 CHE: KOF Frühindikator 04/22

09:00 TRK: Handelsbilanz 03/22

10:00 EUR: EZB Geldmenge M3 03/22

10:00 POL: Verbraucherpreise 04/22 (vorläufig)

10:00 ITA: BIP Q1/22 (1. Veröffentlichung)

10:00 DEU: BIP Q1/22 (1. Veröffentlichung)

10:30 PRT: BIP Q1/22 (1. Veröffentlichung)

10:30 PRT: Verbraucherpreise 04/22 (vorläufig)

10:30 PRT: BIP Q1/22 (1. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 04/22 (vorläufig)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 04/22 (vorläufig)

11:00 EUR: BIP Q1/22 (1. Veröffentlichung)

12:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Beschäftigungskostenindex Q1/22

14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 03/22

15:45 USA: MNI Chicago PMI 04/22

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 04/22 (endgültig)

EUR: Fitch Ratingergebnis Deutschland, Belarus,

EUR: S&P Ratingergebnis Tschechien, SChweden

EUR: Moody’s Ratingergebnis Polen

SONSTIGE TERMINE

DEU: Übergabe des Deutschen Innovationspreises, München

Accenture, EnBW, Evonik und das Magazin „Wirtschaftswoche“ verleihen den Preis in den Kategorien Großunternehmen, mittelständische Unternehmen sowie kleinere Unternehmen und Startups.

09:15 DEU: Fortsetzung Kapitalanlegermusterverfahren gegen Porsche und VW, Celle

HINWEIS

JPN: Feiertag, Börse geschlossen

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

07.30 Uhr

Frankreich

Bruttoinlandsprodukt (BIP) Q1

Quartalsvergleich +0,3 +0,7

Jahresvergleich +5,5 +5,4

08.00 Uhr

Deutschland

Einfuhrpreise März

Monatsvergleich +3,4 +1,3

Jahresvergleich +28,6 +26,3

08.45 Uhr

Frankreich

Verbraucherpreise HVPI April

Monatsvergleich +0,2 +1,6

Jahresvergleich +5,1 +5,1

09.00 Uhr

Spanien

Bruttoinlandsprodukt Q1

Quartalsvergleich +0,6 +2,2

Jahresvergleich +6,7 +5,5

10.00 Uhr

Deutschland

Bruttoinlandsprodukt (BIP) Q1

Quartalsvergleich +0,2 -0,3

Jahresvergleich +3,7 +1,8

Arbeitstäglich bereinigt +3,6 +1,8

10.00 Uhr

Italien

Bruttoinlandsprodukt (BIP) Q1

Quartalsvergleich -0,2 +0,6

Jahresvergleich +5,8 +6,2

10.00 Uhr

Eurozone

Geldmenge M3 März

Jahresvergleich +6,2 +6,3

11.00 Uhr

Eurozone

Verbraucherpreise April

Monatsvergleich +0,5 +2,4

Jahresvergleich +7,5 +7,5

Kernrate April

Jahresvergleich +3,2 +2,9

11.00 Uhr

Italien

Verbraucherpreise HVPI April

Monatsvergleich +1,0 +2,4

Jahresvergleich +6,5 +6,8

11.00 Uhr

Eurozone

Bruttoinlandsprodukt (BIP) Q1

Quartalsvergleich +0,3 +0,3

Jahresvergleich +5,0 +4,6

GROSSBRITANNIEN

— keine marktbewegenden Daten erwartet —

USA

14.30 Uhr

Private Einkommen, März

Monatsvergleich +0,4 +0,5

Konsumausgaben, März

Monatsvergleich +0,6 +0,2

PCR-Preisdeflator, März

Monatsvergleich +0,9 +0,6

Jahresvergleich +6,7 +6,4

Kernrate +5,3 +5,4

15.45 Uhr

Chicago-Einkaufsmanagerstimmung, April 62,0 62,9 (in Pkt.)

16.00 Uhr

Konsumklima Uni Michigan, April 65,7 65,7 (in Pkt.)

Redaktion onvista / dpa-AFX