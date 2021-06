Vorbörse: Wall Street geht die Pust aus – Dax hält die Stellung – Ölpreise ziehen weiter an

DEUTSCHLAND: – LEICHTE KURSGEWINNE ERWARTET – Der Dax dürfte am Mittwoch zunächst auf Schlagdistanz zu seinem Vortagesrekord bleiben. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex gut eine Stunde vor Handelsbeginn wenige Punkte höher auf 15.575 Punkte. Nach zuletzt zähem Ringen hatte es der Dax am Dienstag klar über die Hürde von 15 500 Punkten geschafft und bei 15 685 Punkten einen Rekord erreicht. Ab dem frühen Nachmittag schmolzen die Gewinne jedoch deutlich zusammen, als die Wall Street die Stärke der europäischen Börsen nicht aufnahm.

USA: – ANFÄNGLICHER SCHWUNG VERSIEGT – Die US-Börsen haben am ersten Handelstag im Juni nach einem starken Auftakt den Schwung verloren. Der Dow Jones Industrial legte nach dem langen Wochenende erst um fast ein Prozent zu, die Freude über die deutlichen Kursgewinne währte aber nicht lange. Über die Ziellinie ging der Leitindex nur leicht mit 0,13 Prozent im Plus bei 34 575,31 Punkten.

ASIEN: – OHNE EINHEITLICHE RICHTUNG – Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch erneut keine einheitliche Richtung eingeschlagen. In Tokio legte der Leitindex Nikkei 225 zuletzt um 0,36 Prozent zu. Der CSI-300-Index mit den 300 größten Unternehmen an Chinas Festlandsbörsen büßte hingegen rund ein Prozent ein und in Hongkong ging es für den Hang-Seng-Index um 0,5 Prozent nach unten. Vor dem Hintergrund ihres andauernden Handelsstreits haben sich Chinas Vizepremier Liu He und die neue US-Finanzministerin Janet Yellen unterdessen in einem Video-Gespräch ausgetauscht.

Werbung Knock-Outs zum db Ölpreis Brent Kurserwartung Rohstoff wird steigen Rohstoff wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 169,97 -0,01%

DEVISEN: – STABIL – Der Euro hat am Mittwoch im frühen Handel stabil über der Marke von 1,22 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,2220 Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,2225 Dollar festgesetzt.

Zur Wochenmitte stehen nur wenige Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an, die den Markt bewegen könnten. Allerdings äußern sich im Tagesverlauf einige hochrangige Zentralbanker, darunter EZB-Präsidentin Christine Lagarde. Am Abend veröffentlicht die US-Notenbank Fed ihren Konjunkturbericht, der an den Finanzmärkten jedoch zumeist keine starke Reaktion hervorruft, sondern eher nüchtern zur Kenntnis genommen wird.

Euro/USD 1,2218 0,04

USD/Yen 109,6735 0,17

Euro/Yen 133,9955 0,23

ROHÖL: – AUFWÄRTS – Die Ölpreise sind am Mittwoch weiter gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 70,53 US-Dollar. Das waren 28 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 21 Cent auf 67,93 Dollar. Am Dienstag war der WTI-Preis mit zeitweise mehr als 68 Dollar auf den höchsten Stand seit Oktober 2018 gestiegen, Brent hatte ein Dreimonatshoch markiert.

Unterstützung erhalten die Ölpreise von der zuversichtlichen Bewertung der Nachfrageperspektiven durch den Ölverbund Opec+. Dennoch bleiben die Rohölproduzenten vorsichtig mit Blick auf ihre mittelfristige Ausrichtung. Zwar bestätigte der Verbund während eines Treffens am Dienstag seine geplante Produktionssteigerung ab Juli. Für den weiteren Jahresverlauf wurde jedoch kein Kurs bekanntgegeben.

Für Verunsicherung dürfte zum einen der ungewisse Fortgang der Corona-Pandemie sorgen. Die Virus-Krise hatte die Ölpreise in der ersten Welle vor etwa einem Jahr drastisch einbrechen lassen. Zum anderen ist der Ausgang der Verhandlungen über das iranische Atomprogramm unklar. Nur im Fall einer Einigung kann der Iran auf weniger Sanktionen und mehr Ölausfuhren hoffen.

Brent 70,39 +0,14 USD

WTI 67,81 +0,09 USD

onvista Mahlzeit: Autowerte ziehen Dax auf Allzeithoch – Nokia, Sixt, LPKF Laser und ein Blick auf Cybersecurity-Aktien

Keine Folge mehr verpassen? Einfach den onvista YouTube-Kanal abonnieren!

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR AIRBUS AUF 138 (113) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BERENBERG HEBT BEIERSDORF AUF ‚BUY‘ (HOLD) – ZIEL 114 (92) EUR

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR VIB VERMOEGEN AG AUF 36,50 (32,00) EUR – ‚BUY‘

– COMMERZBANK HEBT ZIEL FÜR MERCK KGAA AUF 185 (163) EUR – ‚BUY‘

– HSBC HEBT EVONIK AUF ‚HOLD‘ (REDUCE) – ZIEL 26 (22) EUR

– ALPHAVALUE HEBT RWE AUF ‚ADD‘ (REDUCE) – ZIEL 36 EUR

– COMMERZBANK SENKT GRAND CITY PROPERTIES AUF ‚HOLD‘ (BUY) – ZIEL 26 (25) EUR

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR FMC AUF 70 (69) EUR – ‚BUY‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR FRESENIUS SE AUF 46 (44) EUR – ‚BUY‘

– BERENBERG HEBT TATE & LYLE AUF ‚BUY‘ (HOLD) – ZIEL 855 (730) PENCE

– BERNSTEIN SENKT VIVENDI AUF ‚MARKET-PERFORM‘ (OUTPERFORM)

– CITIGROUP SENKT ENDESA AUF ‚NEUTRAL‘ (BUY) – ZIEL 21,20 (23,60) EUR

– HSBC HEBT VIENNA INSURANCE AUF ‚BUY‘ (HOLD)

– GOLDMAN HEBT MOL AUF ‚NEUTRAL‘ (SELL) – ZIEL 2600 (2100)

– GOLDMAN HEBT MOTOR OIL SA AUF ‚BUY‘ (NEUTRAL) – ZIEL 17 (13,50) EUR

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Wizz Air, Jahreszahlen

10:00 DEU: Evonik, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Aumann, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau 04/21

11:00 DEU: Eckert & Ziegler, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Leifheit, Hauptversammlung (online)

14:00 AUT: OMV, Hauptversammlung

16:00 DEU: SAP „SAPPHIRE NOW“ (bis 03.06.2021) Keynote mit CEO Christian Klein

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: F8 Refresh- Online-Version der Facebook-Entwicklerkonferenz

USA: Pkw-Absatz 05/21

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 04/21

08:00 DEU: Großhandelsumsatz Q1/21

09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 05/21

11:00 EUR: Erzeugerpreise 04/21

20:00 USA: Fed Beige Book

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: KfW stellt 16. Evaluierungsbericht über die Wirksamkeit der Finanziellen Zusammenarbeit mit Entwicklungs- und Schwellenländern vor

12:00 EUR: EU-Kommission zur wirtschaftlichen Entwicklung in den Mitgliedsstaaten

13:30 DEU: Digitales Branchengespräch „Luftfracht und Klimaschutz“, Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL); Bundesverband Spedition und Logistik (DSLV)

14:00 DEU: Jahresveranstaltung von Neustaat (als Videokonferenz) „Was bringt der NEUSTAAT in der Zukunft?“ u.a. mit CDU/CSU-Fraktionschef Ralph Brinkhaus

+ 14.05 Online-Teilnahme von Bundeskanzlerin Angela Merkel

GBR: Online-G7-Impfgipfel zur Stärkung des Vertrauens in Impfstoffe

RUS: Internationales Wirtschaftsforum SPIEF mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Sankt Petersburg

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

08.00 Uhr

Deutschland

Einzelhandelsumsätze April

Monatsvergleich -2,5 +7,7

Jahresvergleich +10,1 +11,6

11.00 Uhr

Eurozone

Erzeugerpreise April

Monatsvergleich +0,9 +1,1

Jahresvergleich +7,3 +4,3

GROSSBRITANNIEN

— Keine marktbewegenden Daten erwartet —

USA

20.00 Uhr

US-Notenbank

Beige Book

Redaktion / onvista

Foto: Imagentle / Shutterstock.com