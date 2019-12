Vorbörse: Wall Street geht die Puste aus – Dax beruhigt sich wieder

DEUTSCHLAND: – KAUM VERÄNDERT – Nach dem jüngsten Rückschlag dürfte der Dax am Donnerstag zunächst auf der Stelle treten: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor Handelsstart stabil auf 13.222 Punkte. Am Montag hatte der Dax mit 13.425 Punkten seinen bisherigen Höchststand seit Januar 2018 erreicht. Aus dem gleichen Monat stammt auch das Rekordhoch von 13.596 Punkten. „Es ist vollkommen normal, dass so kurz vor Weihnachten Ruhe auf dem Börsenparkett einkehrt“, erklärte Thomas Altmann, Portfoliomanager bei QC Partners. „Mit dem großen Verfall steht morgen der letzte liquide Handelstag dieses Jahres an.“

USA: – MODERATE VERLUSTE – Die Luft am US-Aktienmarkt wird immer dünner. Zwar schwangen sich der marktbreite S&P 500 und der technologielastige Nasdaq 100 am Mittwoch nochmals zu neuen Rekorden auf. Am Ende gaben sie die ohnehin bescheidenen Gewinne jedoch wieder ab. Der Leitindex Dow Jones Industrial verbuchte zur Schlussglocke ein Minus von 0,10 Prozent auf 28 239,28 Punkte. Ein neues Rekordhoch blieb der Dow schuldig.

ASIEN: – VERLUSTE – Die Börsen Asiens haben am Donnerstag nachgegeben. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörsen sowie der Hang Seng in Hongkong sanken zuletzt moderat. In Japan fiel der Nikkei um rund 0,3 Prozent auf 23.864,85 Punkte.

DAX 13 222,16 -0,49%

XDAX 13 228,48 -0,42%

EuroSTOXX 50 3739,00 -0,17%

Stoxx50 3382,11 -0,07%

DJIA 28 239,28 -0,10%

S&P 500 3191,14 -0,04%

NASDAQ 100 8580,62 0,06%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 171,54 -0,02%

DEVISEN: – EURO LEICHT STÄRKER – Der Euro ist am Donnerstag im frühen Handel leicht gestiegen. Am Morgen kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1125 US-Dollar und damit etwas mehr als am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,1115 Dollar festgesetzt.

Der Donnerstag steht im Zeichen der Geldpolitik. In der Nacht auf Donnerstag hatte die japanische Notenbank ihren extrem lockeren Kurs bestätigt. Am Vormittag dürfte sich die schwedische Notenbank nach fast fünf Jahren von ihrer Negativzinspolitik verabschieden. Und gegen Mittag steht die Zinsentscheidung der britischen Notenbank auf dem Programm. Es wird mit einer Fortsetzung des lockeren Kurses gerechnet.

Konjunkturdaten stehen dagegen nur wenige auf dem Programm, zumindest im Euroraum. In den USA werden zwar einige Zahlen veröffentlicht, allerdings keine von gehobener Bedeutung für die Finanzmärkte.

Euro/USD 1,1128 0,07%

USD/Yen 109,58 0,01%

Euro/Yen 121,93 0,08%

ROHÖL: – RUIHIG – Die Ölpreise haben sich am Donnerstag zunächst kaum von der Stelle bewegt. Am Markt war von fehlenden Impulsen die Rede. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 66,24 US-Dollar. Das waren sieben Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg ebenfalls geringfügig auf 60,97 Dollar.

An der grundsätzlichen Lage am Ölmarkt hat sich in den vergangenen Tagen wenig geändert. Zurzeit bewegen sich die Erdölpreise in der Nähe dreimonatiger Höchststände. Unterstützung kommt vor allem von zwei Seiten: Zum einen von der Annäherung der USA und China in ihrem Handelsstreit, zum anderen von der neuerlichen Förderkürzung des Rohölkartells Opec.

Tendenziell belastend wirken dagegen die nach wie vor durchwachsenen Wachstumsaussichten für die Weltwirtschaft. An den Finanz- und Rohstoffmärkten nimmt die Aktivität vor dem Weihnachtsfest und dem Jahreswechsel ab. Die geringere Marktliquidität kann zwar zu stärkeren Kursausschlägen führen, die sich jedoch meist als nicht nachhaltig herausstellen.

Brent 66,24 +0,07 USD

WTI 60,97 +0,04 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR SÜDZUCKER AUF 14,50 (13,40) EUR – ‚NEUTRAL‘

– HSBC SENKT SIEMENS GAMESA AUF ‚HOLD‘ (BUY) – ZIEL 16 (15) EUR

– NATIONAL-BANK SENKT ADLER REAL ESTATE AUF ‚HALTEN'(KAUFEN) – ZIEL 14,50(16) EUR

– DEUTSCHE BANK SENKT HUGO BOSS AUF ‚HOLD‘ (BUY) – ZIEL 48 (67) EUR

– DEUTSCHE BANK SENKT ZIEL FÜR JUNGHEINRICH AUF 20 (22) EUR – ‚HOLD‘

– MAINFIRST STARTET 1&1 DRILLISCH MIT ‚BUY‘ – ZIEL 28 EUR

– MAINFIRST STARTET FREENET MIT ‚HOLD‘ – ZIEL 20 EUR

– MORGAN STANLEY SENKT ZIEL FÜR COVESTRO AUF 51 (52) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– MORGAN STANLEY SENKT ZIEL FÜR JUNGHEINRICH AUF 25 (28) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– HSBC HEBT ZIEL FÜR AT&S AUF 25 (20) EUR – ‚BUY‘

– HSBC HEBT ZIEL FÜR VESTAS AUF 600 (570) DKK – ‚HOLD‘

– HSBC SENKT RIO TINTO AUF ‚HOLD‘ (BUY) – ZIEL 4630 (4725) PENCE

– UBS SENKT LOGITECH AUF ‚NEUTRAL‘ (BUY) – ZIEL 47 CHF

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Hornbach, Q3-Zahlen (endgültig)

09:00 DEU: Heckler & Koch, ao Hauptversammlung, Rottweil

12:00 DEU: Volkswagen Marke, Jahresabschlussgespräch, Wolfsburg

22:15 USA: Nike, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

03:30 JPN: BoJ Zinsentscheid

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 11/19

07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 11/19 (endgültig)

08:00 DEU: Schulden der öffentlichen Haushalte (vorläufige Ergebnisse) Q3/19

08:45 FRA: Geschäftsklima 12/19

09:00 DEU: Konjunkturprognose des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung, Berlin

09:30 SWE: Riksbank, Zinsentscheid

10:00 NOR: Norges Bank, Zinsentscheid

10:00 PLD: Industrieproduktion 11/19

10:00 PLD: Erzeugerpreise 11/19

10:30 GBR: Einzelhandelsumsatz 11/19

11:00 DEU: Pk ifo Institut Dresden zu Wirtschaftsperspektiven und Konjunkturentwicklung in Ostdeutschland und Sachsen Winter 2019, Dresden

13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid und Sitzungsprotokoll

14:30 USA: Leistungsbilanz Q3/19

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Leistungsbilanz Q3/19

15:00 BEL: Geschäftsklima 12/19

16:00 USA: Frühindikator 11/19

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 11/19

SONSTIGE TERMINE

09:30 LUX: Europäischer Gerichtshof urteilt über Pflichten des deutschen Pensions-Sicherungs-Vereins. Ein Ruheständler aus Deutschland kämpft darum, seine volle Betriebsrente zu bekommen, nachdem zunächst die zuständige Pensionskasse in Schwierigkeiten geriet und anschließend sein früherer Arbeitgeber insolvent wurde.

09:30 LUX: EuGH-Gutachten zur Klage des Datenaktivisten Schrems gegen Facebook

09:30 LUX: Europäischer Gerichtshof urteilt im Streit über Airbnb in Frankreich. Es um die Frage, ob die Tätigkeit von Airbnb in Frankreich unter die E-Commerce-Richtlinie und damit unter Dienstleistungsfreiheit fällt.

09:30 LUX: Urteil des Europäischen Gerichtshofs zum Recht auf Rücktritt bei Lebensversicherungen. In einem Fall aus Österreich prüft der EuGH die Einzelheiten des Rechts auf Rücktritt von einem Versicherungsvertrag wegen fehlerhafter Belehrung. Es geht unter anderem um die Frage, ob eine Belehrung fehlerhaft ist, wenn für den Rücktritt eine bestimmte Form verlangt wurde.

10:00 DEU: Pk Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) zu aktuellen energiepolitischen und energiewirtschaftlichen Entwicklungen, Berlin

DEU: Frankfurter Volksbank und Taunus Sparkasse eröffnen erste gemeinsame Filiale in neuem Gewand („Finanzpunkt“), Bad Soden

RUS: Russlands Präsident Wladimir Putin stellt sich bei Jahrespressekonferenz Fragen von Journalisten aus aller Welt und allen Teilen des Landes

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

08.45 Uhr

Frankreich

Geschäftsklima Insee

Dezember (Punkte) 104 105

15.00 Uhr

Belgien

Geschäftsklima

Dezember (Punkte) -3,5 -3,9

VEREINIGTES KÖNIGREICH

10.30 Uhr

Einzelhandelsumsätze November

Monatsvergleich +0,2 -0,1

Jahresvergleichh +2,1 +3,1

13.00 Uhr

Bank of England

Leitzins 0,75 0,75

USA

14.30 Uhr

BIP, Q3

annualisiert +2,1 +2,1*

16.00 Uhr

Konsumausgaben, November

Monatsvergleich +0,4 +0,3

private Einkommen, November

Monatsvergleich +0,3 0,0

Inflationsmaß PCE, November

Jahresvergleich +1,4 +1,3

PCE-Kernrate, November +1,5 +1,6

Konsumklima Uni Michigan Dezember, final 99,2 99,2

