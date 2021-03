Vorbörse: Wall Street geht die Puste aus – Dax startet im Minus erwartet – Ölpreise erholen sich etwas

DEUTSCHLAND: – KURSVERLUSTE ERWARTET – Pandemiesorgen vor allem in Europa zusammen mit schwachen Vorgaben von den Überseebörsen dürften zur Wochenmitte zunächst auf dem Dax lasten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start am Mittwoch mit 0,44 Prozent im Minus auf 14.597 Punkten. Er bewegt sich nach seinem Rekordhoch vom vergangenen Donnerstag von 14.804 Punkten aber weiter auf hohem Niveau. Die fallenden Ölpreise seien ein Indikator für eine sich hinziehende wirtschaftliche Erholung aufgrund der erneuten Lockdowns in vielen Ländern, sagten Marktbeobachter.

USA: – SCHWÄCHER – Die US-Aktienmärkte sind am Dienstag nach einem lange unspektakulären Handel in den letzten zwei Stunden unter Druck geraten. Der Leitindex Dow Jones Industrial notierte fast durchgängig moderat im Minus, schloss dann aber 0,94 Prozent tiefer bei 32.423,15 Punkten. Am Montag hatte er noch moderat zugelegt. Marktbeobachter sahen die Lockdown-Maßnahmen in Europa infolge hoher Corona-Infektionszahlen und dessen Auswirkungen auf das weltweite Wirtschaftswachstum als Belastung.

ASIEN: – DEUTLICHE KURSVERLUSTE – Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch deutliche Kursverluste verzeichnet. In Japan schloss der Leitindex Nikkei 225 zwei Prozent schwächer. Der CSI-300-Index mit den 300 größten Unternehmen, die an Chinas Festlandsbörsen gelistet sind, büßte zuletzt 1,59 Prozent ein und der Hongkonger Hang-Seng-Index sank um 2,23 Prozent. Am Markt schwindet die Hoffnung auf ein rasches Durchstarten der Wirtschaft nach der Corona-Pandemie für manche Teile der Welt.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 172,23 +0,06%

DEVISEN: – DOLLAR WIRD STÄRKER – Der Euro hat am Mittwoch weiter unter Druck gestanden. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung im Tief 1,1834 US-Dollar. Sie rangierte damit in der Nähe ihres tiefsten Stands seit vier Monaten. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag noch auf 1,1883 Dollar festgesetzt.

Zur Wochenmitte stehen wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm. In der Eurozone werden die Markit-Einkaufsmanagerindizes erwartet. Die Umfrage unter Unternehmen gibt Auskunft über den Zustand der Konjunktur im Währungsraum. Auch in den USA werden solche Stimmungsindikatoren veröffentlicht. Sie spielen an den Märkten aber eine geringere Rolle als der wesentlich ältere Indikator ISM. Dieser wird etwas später im Monat veröffentlicht.

Euro/USD 1,1842 -0,06%

USD/Yen 108,4880 -0,09%

Euro/Yen 128,4750 -0,15%

ROHÖL: – ERHOLUNG – Die Ölpreise sind am Mittwoch wegen Problemen in einer wichtigen Energietransportroute gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) Nordseeöl der Sorte Brent 61,63 US-Dollar. Das waren 84 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass amerikanisches Rohöl der Marke West Texas Intermediate (WTI) stieg um 62 Cent auf 58,38 Dollar.

Noch am Dienstag waren die Erdölpreise deutlich gefallen und hatten den tiefsten Stand seit Anfang Februar markiert. Ausschlaggebend waren Sorgen um die Rohölnachfrage aufgrund steigender Corona-Infektionen und neuer Beschränkungen vor allem in Europa. Beides lastet auf den konjunkturellen Aussichten.

Am Mittwoch überwogen jedoch Angebotssorgen. Ein Frachter ist im Suezkanal in der Nacht auf Grund gelaufen und blockiert seither die wichtige Schifffahrtsstraße zwischen Asien und Europa. Durch den Kanal läuft ein erheblicher Teil der Energietransporte vom Mittleren Osten in Richtung Europa und USA. Betroffen sind in der Gegenrichtung auch Lieferungen aus der Nordsee nach Asien.

Brent 61,04 +0,25 USD

WTI 57,96 +0,20 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BERENBERG SENKT ZIEL FÜR TEAMVIEWER AUF 50 (55) EUR – ‚BUY‘

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR DELIVERY HERO AUF 173 (170) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– MORGAN STANLEY HEBT SALZGITTER AUF ‚EQUAL-WEIGHT‘ (UNDERWEIGHT)

– MORGAN STANLEY HEBT SALZGITTER-ZIEL AUF 21,50 (16) EUR

– RBC HEBT ZIEL FÜR BMW AUF 86 (79) EUR – ‚SECTOR PERFORM‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR BRENNTAG AUF 77 (67) EUR – ‚BUY‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR ADOBE SYSTEMS AUF 610 (600) USD – ‚BUY‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR ADOBE SYSTEMS AUF 595 (585) USD – ‚OVERWEIGHT‘

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR TRIGANO AUF 185 (155) EUR – ‚BUY‘

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR BAT AUF 4100 (3920) PENCE – ‚OUTPERFORM‘

– HSBC SENKT ENGIE AUF ‚HOLD‘ (BUY) – ZIEL 13,60 (15,70) EUR

– JPMORGAN HEBT FERROVIAL AUF ‚OVERWEIGHT‘ (NEUTRAL) – ZIEL 24 EUR

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR AIR LIQUIDE AUF 134 (130) EUR – ‚NEUTRAL‘

– MORGAN STANLEY HEBT BHP-GROUP-ZIEL AUF 2110 (1910) PENCE

– MORGAN STANLEY SENKT BHP GROUP AUF ‚EQUAL-WEIGHT‘ (OVERWEIGHT)

– RBC HEBT ZIEL FÜR AXA AUF 27 (24) EUR – ‚OUTPERFORM‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Eon, Jahreszahlen (Online-Jahres-Pk 9.00 h)

07:00 DEU: Norma, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Rational, Jahreszahlen (detailliert) (Call 15.00 h)

07:00 LUX: Corestate Capital, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Koenig & Bauer AG, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 DEU: LPKF, Jahreszahlen

08:30 DEU: Sixt Leasing, Jahreszahlen

10:00 DEU: Agravis, Jahreszahlen

10:00 DEU: DIC Asset, Hauptversammlung

10:30 DEU: Helaba, Online-Bilanz-Pk

10:30 DEU: Interhyp, Jahres-Pk

10:30 DEU: Boehringer Ingelheim, Online-Jahres-Pk

11:00 DEU: Motel-One, Online-Bilanz-Pk

11:00 DEU: Deutsche Bahn AG, Online Bilanz-Pk zur Vorstellung des Alternativen Geschäftsberichts

11:00 DEU: Daimler Truck, Online-Pk zur Zwischenbilanz der E-Laster-Fahrerprobung im Nordschwarzwald

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: Swiss Life, Geschäftsbericht

DEU: Auto1 Group, Jahreszahlen

DEU: Stemmer Imaging, Jahreszahlen (detailliert)

DEU: Leifheit, Jahreszahlen (detailliert) (Online-Pk 10.30 h)

DEU: PSI, Jahreszahlen

DEU: Commerzbank, Geschäftsbericht

USA: General Mills, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 GBR: Verbraucherpreise 02/21

08:00 GBR: Erzeugerpreise 02/21

08:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen 02/21

09:00 DEU: Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) Online-Pk zur Konjunkturprognose für 2021

09:15 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 03/21 (1. Veröffentlichung)

09:30 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 03/21 (1. Veröffentlichung)

10:00 DEU: ifo-Institut Online-Pressekonferenz zur Vorstellung der Konjunktur-Prognose für 2021 und 2022

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 03/21 (1. Veröffentlichung)

10:00 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 03/21 (1. Veröffentlichung)

11:30 DEU: Anleihe, Laufzeit: 10 Jahre, Volumen: 4 Mrd EUR

13:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 02/21 (vorläufig)

14:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 03/21 (1. Veröffentlichung)

15:00 USA: Reden von Fed-Chef Jerome Powell sowie Finanzministerin Janet Yellen

15:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 03/21 (vorab)

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: ImmoScout24 Online-Pk zu „Ein Jahr Corona – Wie verändert sich der Wohnimmobilienmarkt?“

09:45 DEU: IG Metall Bezirk Niedersachsen und Sachsen-Anhalt – Statement zur vierten Verhandlungsrunde bei Volkswagen

10:00 DEU: Bundesverband deutscher Banken Online-Pk zuz „Corona-Werkzeugkasten für Banken?“. Der Bankenverband stellt Möglichkeiten vor, die Finanzierungsmöglichkeiten für die Wirtschaft verbessern sollen.

11:00 DEU: Oberlandesgericht Düsseldorf verhandelt über Verfügung des Bundeskartellamts gegen Umfang von Facebooks Datensammlung, Düsseldorf

11:00 DEU: Online-Pk Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), Greenpeace u.a. zur am Dienstag beschlossenen Leitentscheidung Braunkohle

11:15 DEU: Vorstellung des Gutachtens „Digitalisierung“ des Sachverständigenrates zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen

1:30 DEU: Digitale Talkrunde Zentralverband Deutsches Baugewerbe „ZDB live“ mit der stellvertretenden Vorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion, Katja Mast

13:00 DEU: Finanzminister Olaf Scholz stellt Eckwerte des Bundeshaushalts 2022 und des Finanzplans bis 2025 vor

13:00 DEU: Bundestag: Themen u.a.: Regierungsbefragung mit Bundeskanzlerin Angela Merkel, Debatten zu den Bundeswehreinsätzen vor der somalischen und der libyschen Küste

14:00 EUR: Veranstaltung der Europäischen Investitionsbank zum Klimaschutz (Online)

Thema ist die Vorbereitung von Investitionen in Klimaschutz.

14:00 Rede EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen

15:45 Rede EU-Kommissarin Mairead McGuiness

17:45 Diskussion mit EU-Kommissionsvize Frans Timmermans

17:00 DEU: Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung stellt „Exzellente Beispiele ambulanter Versorgung“ vor mit Grußwort von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn zum Auftakt

DEU: 22. Technischer Kongress des Verbands der Automobilindustrie (VDA)

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

09.15 Uhr

Frankreich

Markit-Einkaufsmanagerindizes März (Punkte)

Industrie 56,3 56,1

Dienstleistungen 45,5 45,6

09.30 Uhr

Deutschland

Markit-Einkaufsmanagerindizes März (Punkte)

Industrie 60,5 60,7

Dienstleistungen 46,5 45,7

10.00 Uhr

Eurozone

Markit-Einkaufsmanagerindizes März (Punkte)

Industrie 57,6 57,9

Dienstleistungen 46,0 45,7

Gesamt 49,1 48,8

16.00 Uhr

Eurozone

Verbrauchervertrauen

März (Punkte) -14,5 -14,8

GROSSBRITANNIEN

08.00 Uhr

Verbraucherpreise, Feb

Monatsvergleich +0,5 -0,2

Jahresvergleich +0,8 +0,7

10.30 Uhr

Markit-Einkaufsmanagerindizes März (Punkte)

Industrie 55,0 55,1

Dienstleistungen 51,0 49,5

USA

13.30 Uhr

Auftragseingang

langl. Güter, Februar

Monatsvergleich +0,6 +3,4 ex Transport

Monatsvergleich +0,5 +1,3

14.45 Uhr

Markit-Einkaufsmanagerindex

Industrie, März 59,5 58,6 (in Pkt.)

Markit-Einkaufsmanagerindex

Dienste, März. 60,1 59,8 (in Pkt.)

