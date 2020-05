Vorbörse: Wall Street geht gegen Handelsende die Puste aus – Dax verschnauft auch ein wenig

DEUTSCHLAND: – ETWAS LEICHTER – Das Auf und Ab am deutschen Aktienmarkt dürfte sich zur Wochenmitte fortsetzen. Rund zweieinhalb Stunden vor dem Start des Xetra-Handels taxierte der Broker IG den Dax am Mittwoch auf 10 658 Punkte, das waren 0,66 Prozent unter dem Vortagsschluss. An der Wall Street hatten die Kurse im späten Handel einen Großteil ihrer vorangegangenen Gewinne wieder abgegeben. Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets sieht die Aktienkurse „in ein gewisses Loch fallen, weil neue Kurstreiber erst einmal nicht am Horizont zu sehen sind“. Die historisch einmaligen staatlichen Hilfspakete und ein erfolgreicher Lockdown zur Eindämmung des Coronavirus seien in die Aktienkurse eingepreist. Der deutsche Leitindex dürfte folglich weiter um die Marke von 10.500 Zählern pendeln.

USA: – ERHOLUNG VERLIERT AN SCHWUNG – Die Aussicht auf weltweite Lockerungen in der Coronakrise hat die US-Börsen am Dienstag auf Erholungskurs gehalten. Gemeinsam mit dem wieder anspringenden Ölpreis sorgte sie dafür, dass der Dow Jones Industrial mit 23.883,09 Punkten ein Plus von 0,56 Prozent über die Ziellinie brachte. Allerdings hatte er dabei im Späthandel merklich an Schwung verloren. Noch eine Stunde vor Schluss hatte er etwa eineinhalb Prozent im Plus gestanden.

ASIEN: – LEICHTE KURSGEWINNE – Die Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch etwas freundlicher tendiert. Allerdings wird weiterhin nicht an allen wichtigen Börsenplätzen gehandelt. In Japan ruhte der Handel feiertagsbedingt weiterhin. In Festlandchina trat der CSI auf der Stelle. Hongkong verzeichnete leichte Kursgewinne von 0,9 Prozent. In den USA hatte die Erholung am Vortag etwas an Schwung verloren.

Werbung Knock-Outs zum DAX Kurserwartung DAX-Index wird steigen DAX-Index wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

DAX +2,51% 10729,46

XDAX +0,51% 10637,22

EuroSTOXX 50 +2,11% 2875,91

Stoxx50 +2,12% 2825,60

DJIA +0,56% 23883,09

S&P 500 +0,90% 2868,44

NASDAQ 100 +1,09% 8930,618

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future -0,07% 174,12

DEVISEN: – STREIT UM ANLEIHENKÄUFE BELASTET – Der Kurs des Euro hat nach Vortagesverlusten am Mittwochmorgen wenig verändert notiert. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde mit 1,0838 US-Dollar gehandelt. Sie lag damit auf dem Niveau vom Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,0843 (Montag: 1,0942) Dollar festgesetzt.

Am Dienstag war der Euro noch nach dem Urteil des Bundesverfassungsgericht zu den milliardenschweren Staatsanleihekäufe der EZB unter Druck geraten. Vor dem Urteil hatte er noch knapp über 1,09 Dollar notiert. Das Gericht hatte die Anleihekäufe im Rahmen des Programms PSPP, das im Jahr 2015 aufgelegt wurde, als teilweise kompetenzwidrig erklärt. Das in der Corona-Krise neu aufgelegte Programm PEPP ist von dem Urteil nicht direkt betroffen.

Die EZB hatte am Vorabend erklärt, dass sie das Urteil zur Kenntnis nehme. Die Notenbank werde jedoch an ihrer Politik festhalten und alles tun, um Preisstabilität zu gewähren. „So wichtig das gestrige Urteil daher aus juristischer Sicht sein mag, in absehbarer Zeit schränkt es die EZB in dem, was sie sich bislang vorgenommen hat, nicht ein“, kommentierte Ulrich Leuchtmann, Devisenexperte bei der Commerzbank. Eine Erholung der Gemeinschaftswährung bei weiterem Abklingen der Corona-Unsicherheit sei weiterhin wahrscheinlich.

Am Vormittag werden für Deutschland die Daten zu den Industrieaufträgen für den Monat März veröffentlicht. Volkswirte erwarten angesichts der Auswirkungen der Corona-Krise einen deutlichen Rückgang.

Euro/USD -0,01% 1,08384

USD/Yen -0,19% 106,3570

Euro/Yen -0,18% 115,2810

ROHÖL: – AUF DER STELLE – Die Ölpreise haben sich am Mittwoch zunächst wenig verändert. Sie verteidigten so ihre Vortagesgewinne. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent lag am Morgen bei 30,96 US-Dollar. Das war ein Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI legte um 8 Cent auf 24,64 Dollar zu.

Die Ölpreise waren am Dienstag deutlich gestiegen und hatten so ihre jüngste Kurserholung fortgesetzt. Ende April hatten die Ölpreise noch rund zehn Dollar niedriger notiert. Händler verwiesen auf die verringerte Ölförderung in den USA. Die Lockerungen der Beschränkungen in der Corona-Krise haben zudem die Hoffnung gestärkt, dass die Ölnachfrage langsam wieder anziehen könnte.

Auch wenn das Schlimmste für die Ölmärkte möglicherweise vorbei ist, sehen die meisten Analysten keine baldige durchgreifende Erholung der Nachfrage nach Rohöl. So bestehe in den USA das Risiko einer zweiten Infektionswelle. Zudem stelle der Konflikt zwischen den USA und China über die Ursache der Corona-Pandemie eine Gefahr für den Welthandel dar. Dies könne auch die Ölnachfrage belasten.

Brent 30,84 -0,13 USD

WTI 24,45 -0,11 USD

Keine Folge mehr verpassen? Einfach den onvista YouTube-Kanal abonnieren!

PS: Das Musterdepot und die Watchlisten von Redaktionsleiter Markus Weingran können Sie auch kostenlos abonnieren und haben Sie damit noch besser im Blick – auch mobil. Legen Sie noch heute gratis Ihren my.onvista-Account an und probieren Sie es aus! >> my.onvista.de

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR BEIERSDORF AUF 105 (103) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR HELLOFRESH AUF 40 (33) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BARCLAYS SENKT WIRECARD AUF ‚EQUAL WEIGHT‘ (OVERWEIGHT) – ZIEL 200 EUR

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR BEIERSDORF AUF 86 (85) EUR – ‚SELL‘

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR HELLOFRESH AUF 43 (40) EUR – ‚BUY‘

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR SIEMENS HEALTHINEERS AUF 44 (36) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– DEUTSCHE BANK SENKT ZIEL FÜR INFINEON AUF 22 (23) EUR – ‚BUY‘

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR HUGO BOSS AUF 30 (34) EUR – ‚NEUTRAL‘

– HSBC SENKT ZIEL FÜR COMMERZBANK AUF 5 (5,60) EUR – ‚BUY‘

– JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR HUGO BOSS AUF 27 (32) EUR – ‚BUY‘

– JEFFERIES STARTET FLATEX MIT ‚BUY‘ – ZIEL 43 EUR

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SIEMENS HEALTHINEERS AUF 40,10 (31,30) EUR

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR AIRBUS AUF 51 (59) EUR – ‚NEUTRAL‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR HUGO BOSS AUF 41 (45) EUR – ‚NEUTRAL‘

– MAINFIRST HEBT WACKER CHEMIE AUF ‚BUY‘ (HOLD) – ZIEL 73 (69) EUR

– MORGAN STANLEY HEBT STRÖER AUF ‚OVERWEIGHT‘ (EQUAL-WEIGHT) – ZIEL 69 (73) EUR

– MORGAN STANLEY NIMMT SCOUT24 MIT ‚EQUAL-WEIGHT‘ WIEDER AUF – ZIEL 62 EUR

– BAADER BANK HEBT THYSSENKRUPP AUF ‚BUY‘ (ADD) – ZIEL 7,50 (13) EUR

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR TEAMVIEWER AUF 44 (39) EUR – ‚BUY‘

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR BEIERSDORF AUF 83 (86) EUR – ‚SELL‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR L’OREAL AUF 217 (204) EUR – ‚UNDERWEIGHT‘

– CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR TOTAL SA AUF 43 (47) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR TOTAL SA AUF 37 (33) EUR – ‚BUY‘

– JEFFERIES SENKT KERING AUF ‚HOLD‘ (BUY) – ZIEL 505 (600) EUR

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR BNP PARIBAS AUF 45 (46) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– RBC SENKT ZIEL FÜR BARCLAYS AUF 110 (120) PENCE – ‚SECTOR PERFORM‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR MICHELIN AUF 91 (87) EUR – ‚BUY‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Lanxess, Q1-Zahlen (Call 10.00 h)

07:00 DEU: Rational, Q1-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: FMC, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Fresenius, Q1-Zahlen

07:00 BEL: Solvay, Q1-Zahlen

07:00 FRA: Credit Agricole, Q1-Zahlen

07:10 DEU: Norma Group, Q1-Zahlen

07:30 DEU: BMW, Q1-Zahlen (Call 10.00 h)

07:30 DEU: Dialog Semiconductor, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Elmos Semiconductor, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Telefonica Deutschland, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Hannover Rück, Q1-Zahlen (detailliert) und Hauptversammlung

07:30 DNK: Novo Nordisk, Q1-Zahlen

07:30 ESP: Siemens Gamesa, Q1-Zahlen (Call 10.30 h)

08:00 DEU: Schaeffler, Q1-Zahlen

10:00 DEU: Allianz, Hauptversammlung (Online-Veranstaltung)

14:00 USA: General Motors, Q1-Zahlen

17:45 ITA: Enel, Q1-Zahlen

18:30 DEU: Metro, Q2-Zahlen

22:00 DEU: Morphosys, Q1-Zahlen

22:00 USA: PayPal, Q1-Zahlen

22:05 USA: T-Mobile US, Q1-Zahlen

22:05 NLD: Qiagen, Q1-Zahlen (detailliert)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CDN: Nutrien, Q1-Zahlen

FIN: Outokumpu, Q1-Zahlen

FRA: Natixis, Q1-Zahlen

FRA: Veolia, Q1-Zahlen

ITA: UniCredit, Q1-Zahlen (Call 14.00 h)

NLD: Wolters Kluwer, Q1 Trading Update

USA: Allstate, Q1-Zahlen

USA: Philip Morris, Hauptversammlung

USA: Fox, Q3-Zahlen

USA: Lyft, Q1-Zahlen

USA: New York Times, Q1-Zahlen

USA: KKR & Co, Q1-Zahlen

USA: Fitbit, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 03/20

09:15 ESP: PMI Dienste 04/20

09:45 ITA: PMI Dienste 04/20

09:50 FRA: PMI Dienste 04/20 (endgültig)

09:55 DEU: PMI Dienste 04/20 (endgültig)

10:00 EUR: PMI Dienste 04/20 (endgültig)

12:00 EUR: EU-Kommission legt ihre Frühjahrs-Konjunkturprognose vor

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 03/20

14:15 USA: ADP-Beschäftigungsänderung 04/20

16:30 USA: EIA Energieministerium, Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Maschinenbauverband VDMA stellt Studie zur Produktpiraterie vor

DEU: Weitere Entwicklung in der Coronavirus-Krise

+ Telefonkonferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten der Länder

+ Sonderausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft zur Corona-Krise startet

+ Sondersitzung des Berlinern Senats zu möglichen Lockerungen etwa in der Gastronomie, anschließend Pk geplant (Uhrzeiten noch offen)

+ 1300 Sitzung des Bundestags

+ 1300 Bundespressekonferenz

+ 0930 Sitzung des Bundeskabinetts

+ 1500 Statement von Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans (CDU)

16:30 EUR: EU-Videokonferenz mit den West-Balkan-Staaten

RUS: Russlands Präsident Wladimir Putin informiert nach mehr als einem Monat Lockdown in Russland über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise

HINWEIS

JPN: Feiertag, Börse geschlossen

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

08.00 Uhr

Deutschland

Auftragseingang Industrie März

Monatsvergleich -10,0 -1,4

Jahresvergleich -10,2 +1,5

09.15 Uhr

Spanien

Einkaufsmanagerindex

Dienstleistungen April (Punkte) 10,0 23,0

09.45 Uhr

Italien

Einkaufsmanagerindex

Dienstleistungen April (Punkte) 9,3 17,4

09.50 Uhr

Frankreich

Einkaufsmanagerindex April (Punkte)

Dienstleistungen 10,4 10,4*

09.55 Uhr

Deutschland

Einkaufsmanagerindex April (Punkte)

Dienstleistungen 15,9 15,9*

10.00 Uhr

Eurozone

Einkaufsmanagerindex April (Punkte)

Dienstleistungen 11,7 11,7*

Gesamt 13,5 13,5*

11.00 Uhr

Eurozone

Einzelhandelsumsätze März

Monatsvergleich -10,6 +0,9

Jahresvergleich -5,0 +3,0

USA

14.15 Uhr

ADP-Arbeitsmarktbericht, April -21 000 -27 (in Tsd)°

Redaktion onvista / dpa-AFX

Foto: H-AB / shutterstock.com

- Werbung -

Mit Wechselpilot jährlich bis zu 500 € Energiekosten sparen

Nie wieder zu viel für Strom & Gas zahlen! Der preisgekrönte Wechselservice findet für Sie jedes Jahr automatisch den besten Tarif und kümmert sich zuverlässig um Ihren Wechsel. Einmal anmelden, jedes Jahr sparen.

Zur Anmeldung ->>>>>