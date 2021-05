Vorbörse: Wall Street geht komplett rot aus dem Handel – 15.000 Punkte wackeln erneut kräftig im Dax

DEUTSCHLAND: – 15 000ER-MARKE WACKELT – An einem nochmals heißen Tag der Berichtsaison wackelt zur Wochenmitte im Dax die runde Marke von 15 000 Punkten. Weltweit beschleunigt sich derzeit angesichts der Inflationssorgen an den Börsen der Abverkauf. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,78 Prozent tiefer auf 15 002 Punkte. Bereits am Vortag hatte der Dax deutlich tiefer geschlossen und den Rutsch unter die 15 000er-Marke zeitweise nur knapp vermeiden können.

USA: – IM MINUS – Inflations- und Zinsängste haben die Anleger an der Wall Street am Dienstag in die Flucht getrieben. Steigende Rohstoffpreise sowie die am Mittwoch anstehende Bekanntgabe aktueller Preisdaten aus den Vereinigten Staaten sorgten zunehmend für Nervosität. Die Aktien an der Technologiebörse Nasdaq hingegen konnten sich von einem schwächeren Handelsauftakt erholen. Der Dow Jones Industrial , der tags zuvor erstmals über die Marke von 35 000 Punkten auf ein weiteres Rekordhoch gestiegen war, schloss am Dienstag mit einem Minus von 1,36 Prozent tiefer bei 34 269,16 Punkten. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,87 Prozent auf 4152,10 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 sank um 0,06 Prozent auf 13 351,27 Punkte, nachdem er zum Wochenstart um 2,6 Prozent abgesackt war.

ASIEN: – ERNEUT SCHWÄCHER – In Asien haben die Aktienmärkte am Mittwoch erneut deutlich schwächer tendiert. Inflationsängste belasteten auch dort Technologieaktien weiterhin. In Tokio büßte der Leitindex Nikkei 225 zuletzt mehr als zwei Prozent ein. Der CSI-300-Index mit den 300 größten Unternehmen an Chinas Festlandsbörsen sank um 0,28 Prozent. In Hongkong gab der Hang-Seng-Index zuletzt um 0,37 Prozent nach.

Werbung Knock-Outs zum DAX Kurserwartung DAX-Index wird steigen DAX-Index wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 169,38 -0,05%

DEVISEN: – DOLLAR WIRD STÄRKER – Der Euro hat am Mittwochmorgen nachgegeben und ist in Richtung 1,21 US-Dollar gefallen. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,2125 Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,2170 Dollar festgesetzt.

Zur Wochenmitte stehen wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm. In den Vereinigten Staaten werden Inflationsdaten für den Monat April erwartet. Es zeichnet sich ein Teuerungssprung ab. Hauptgrund sind statistische Effekte aufgrund des Preiseinbruchs während der ersten Corona-Welle vor etwa einem Jahr.

Allerdings hat das Thema Inflation an den Finanzmärkten zuletzt wieder an Bedeutung gewonnen. Gründe sind die Erwartung konjunktureller Besserung und stark steigende Preise für Rohstoffe und Vorprodukte. Noch geben sich die großen Notenbanken gelassen: Sie erachten den Preisanstieg als lediglich temporäres Phänomen.

Euro/USD 1,2121 -0,21%USD/Yen 108,88 0,24%Euro/Yen 131,97 0,02%

ROHÖL: – ANSTIEG – Die Ölpreise sind am Mittwoch im frühen Handel leicht gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 68,62 US-Dollar. Das waren sieben Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg ebenfalls leicht auf 65,37 Dollar.

Etwas Unterstützung erhielten die Ölpreise durch neue Lagerdaten aus den USA. Das American Petroleum Institute (API) gab am Dienstagabend einen Rückgang der Ölreserven bekannt. Am Mittwochnachmittag veröffentlicht das Energieministerium seine wöchentlichen Daten, die an den Märkten stets genau beäugt werden.

Der Betreiber der großen US-Ölpipeline, die nach einem Cyberangriff ausgefallen ist, arbeitet weiter an einem Neustart der Systeme. Über die Pipeline läuft ein großer Teil der Benzinversorgung der amerikanischen Ostküste. Die Auswirkungen am Erdölmarkt halten sich bisher in Grenzen. Fachleute sehen aber Probleme, falls der Ausfall länger anhält.

Brent 68,36 -0,19 USDWTI 65,14 -0,14 USD

onvista Mahlzeit: Dax bekommt wieder Inflationsängste – Vuzix, EON, Va-Q-Tec und Plug Power hilft ein gutes Trading-Update auch nicht mehr

Keine Folge mehr verpassen? Einfach den onvista YouTube-Kanal abonnieren!

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR 1&1 DRILLISCH AUF 30 (29) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR FRAPORT AUF 44 (39) EUR – ‚UNDERWEIGHT‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR GEA GROUP AUF 40 (39) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR TRATON AUF 33 (30) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR CECONOMY AUF 4,20 (4,30) EUR – ‚UNDERWEIGHT‘

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR EON AUF 11,50 (11) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR EVONIK AUF 26 (24) EUR – ‚UNDERPERFORM‘

– DEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR JENOPTIK AUF 22 (21) EUR – ‚HOLD‘

– HSBC HEBT ZIEL FÜR FREENET AUF 24,50 (22) EUR – ‚BUY‘

– JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR NORDEX AUF 31 (34) EUR – ‚BUY‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR FMC AUF 58,80 (52,40) EUR – ‚NEUTRAL‘

– GOLDMAN HEBT SWEDBANK AB AUF ‚NEUTRAL‘ (SELL) – ZIEL 150 SEK

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR IAG AUF 2,70 (2,85) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: Zurich Insurance Group

06:45 DEU: KWS Saat, 9Monatszahlen

07:00 DEU: Allianz, Q1-Zahlen (Call 8.30 h)

07:00 DEU: Merck KGaA, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Commerzbank, Q1-Zahlen (Call 9.00 h)

07:00 DEU: Lanxess, Q1-Zahlen (Call 10.00 h)

07:00 DEU: Deutsche Telekom, Q1-Zahlen

07:00 DEU: RWE, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Varta, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Bauer, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Demire Deutsche Mittelstand Real Estate, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Deutsche Wohnen, Q1-Zahlen (Call 11.00 h)

07:00 DEU: Leoni, Q1-Zahlen (detailliert) (Call 8.30 h)

07:00 DEU: Cewe Stiftung, Q1-Zahlen

07:00 DEU; Procredit Holding, Q1-Zahlen

07:00 DEU: SMA Solar, Q1-Zahlen

07:00 NLD: ABN Amro, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Bayer, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Hapag-Lloyd, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Zooplus, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Scout24, Q1-Zahlen

07:30 DEU: MVV Energie, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Aurelius, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Tele Columbus, Q1-Zahlen

07:30 DEU: ProSiebenSat.1, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Telefonica Deutschland, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Tui, Q2-Zahlen (Call 9.00 h)

07:30 DEU: MLP, Q1-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Sixt SE, Q1-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: HHLA, Q1-Zahlen

07:30 DEU: GFT Technologies, Q1-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Salzgitter, Q1-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: SGL Carbon, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Indus Holding, Q1-Zahlen

07:30 FRA: EdF, Q1-Umsatz

07:30 FIN: Ferratum Oyj, Q1-Zahlen

07:30 NLD: Aegon, Q1-Zahlen

07:30 GBR: Dialog Semiconductor, Q1-Zahlen

07:30 LUX: SAF Holland, Q1-Zahlen

07:45 NLD: Ahold Delhaize, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Westwing Group, Q1-Zahlen (detailliert)

08:00 DEU: DMG Mori, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Douglas, Halbjahreszahlen

08:00 DEU: Cancom, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Schaeffler, Q1-Zahlen (detailliert)

08:00 DEU: Deutsche Beteiligungs AG, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Dr. Hönle, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Jost Werke, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Süss Microtec, Q1-Zahlen

08:00 AUT: Verbund, Q1-Zahlen

08:00 CHE: Coca-Cola HBC AG, Q1-Zahlen

08:00 LUX: Global Fashion Group, Q1-Zahlen

08:00 GBR: National Express, Q1-Zahlen

09:00 FIN: Fortum, Q1-Zahlen (Call 11.00 h)

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

10:00 DEU: K+S, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Rational, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: SAP, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: BMW, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Pfeiffer Vacuum, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Nemetschek, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Wacker Chemie, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Adidas, Hauptversammlung (online)

10:30 DEU: Klöckner & Co, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: q.beyond, Hauptversammlung (online)

18:30 ITA: Pirelli, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

AUT: Wienerberger, Q1-Zahlen

DEU: Wüstenrot & Württembergische, Q1-Zahlen

DEU: Creditshelf, Q1-Zahlen

ESP: Iberdrola, Q1-Zahlen

ITA: Tod’s, Q1-Zahlen

ITA: De Longhi, Q1-Zahlen

JPN: Toyota Motor, Jahreszahlen

USA: Sonos, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 GBR: BIP Q1/21 (1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Industrieproduktion 03/21

08:00 GBR: Handelsbilanz 03/21

08:00 DEU: Verbraucherpreise 04/21 (endgültig)

08:45 FRA: Verbraucherpreise 04/21 (endgültig)

09:30 SWE: Verbraucherpreise 04/21

11:00 EUR: Industrieproduktion 03/21

11:00 GRC: Verbraucherpreise 04/21

12:00 PRT: Verbraucherpreise 04/21 (endgültig)

14:30 USA: Verbraucherpreise 04/21

14:30 USA: Realeinkommen 04/21

15:00 RUS: Handelsbilanz 03/21

15:00 DEU: Bundesfinanzminister Olaf Scholz Pk zur Steuerschätzung

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

09:30 LUX: EuGH-Gutachten zum Verbot der Befolgung drittstaatlicher Sekundärsanktionen. Die Zweigniederlassung der Bank Melli Iran in Hamburg klagt gegen die ordentliche Kündigung eines Vertrags über Telekommunikationsdienstleistungen seitens der deutschen Telekom.

11:00 LUX: Urteil des Europäischen Gerichts zur Frage, ob Engie wegen unzulässiger Steuervorteile in Luxemburg 120 Millionen Euro nachzahlen muss

11:30 DEU: Weitere Entwicklung in der Corona-Pandemie

Pk mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und dem Präsidenten des Robert Koch-Instituts, Lothar H. Wieler

HINWEIS

SWE: Verkürzter Börsenhandel (bis 13.00 h)

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

08.00 Uhr

Deutschland

Verbraucherpreise HVPI April

Monatsvergleich +0,7 +0,7

Jahresvergleich +2,0 +2,0

Verbraucherpreise April

Monatsvergleich +0,5 +0,5

Jahresvergleich +2,1 +2,1

08.45 Uhr

Frankreich

Verbraucherpreise HVPI April

Monatsvergleich +0,3 +0,3

Jahresvergleich +1,7 +1,7

11.00 Uhr

Eurozone

Industrieproduktion März

Monatsvergleich +0,8 -1,0

Jahresvergleich +11,8 -1,6

GROSSBRITANNIEN

08.00 Uhr

Bruttoinlandsprodukt (BIP) Q1

Quartalsvergleich -1,6 +1,3

Jahresvergleich -6,1 -7,3

Industrieproduktion März

Monatsvergleich +1,0 +1,0

Jahresvergleich +2,9 -3,5

USA

14.30 Uhr

Verbraucherpreise, April

Monatsvergleich +0,2 +0,6

Jahresvergleich +3,6 +2,6

Kernrate gg VJ +2,3 +1,6

Redaktion onvista / dpa-AFX

Foto: H-AB / shutterstock.com

onvista-Ratgeber: Richtig in Gold anlegen: Die besten Tipps für Ihren Goldkauf