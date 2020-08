Vorbörse: Wall Street geht unterschiedlich aus dem Handel – Dax sucht weiterhin seine Richtung

DEUTSCHLAND: – ZÄH- Der Dax dürfte am Freitag so gut wie unverändert starten. Der Broker IG taxierte den Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Auftakt auf 12 993 Punkte und damit auf dem Schlusskurs vom Vortag. Im Laufe der Woche hat er den Kampf um die Marke von 13.000 Punkten wieder aufgenommen, nun mangelt es ihm aber an Impulsen, um diese nachhaltig zu überwinden. Laut Marktbeobachter Jeffrey Halley vom Broker Oanda konnten aktuelle Wirtschaftsdaten aus China die Anleger schon an den asiatischen Börsen nicht so richtig zum Zugreifen ermutigen.

USA: – TRÄGE – Die Anleger an der Wall Street haben sich am Donnerstag nach Gewinnen zur Wochenmitte mit Investments zurückhalten. Zugleich nahmen die technologielastigen Nasdaq-Börsen ihren Lauf in Richtung weiterer historischer Hochs erneut auf. Daten vom Arbeitsmarkt zeigten, dass sich in der vergangen Woche die Lage etwas deutlicher als erwartet entspannt hat. Die Anträge auf Arbeitslosenhilfe sanken erstmals seit Mitte März wieder unter eine Million. Mit Blick auf die Verhandlungen über ein weiteres Corona-Hilfspaket zwischen Republikanern und Demokraten gab es indes immer noch keine offensichtlichen Fortschritte. Das US-Börsenbarometer Dow Jones Industrial verlor 0,29 Prozent auf 27.896,72 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 0,19 Prozent auf 11.178,370 Punkte.

ASIEN: – UNEINHEITLICH – Die Anleger an den Börsen Asiens haben sich zum Wochenschluss überwiegend zurückgehalten. So zeichneten chinesische Konjunkturdaten ein gemischtes Bild von der fortgesetzten Erholung des Landes vom Corona-Schock. Zudem hatte bereits die Wall Street am Vorabend erneut Ermüdungserscheinungen nach der Rally der letzten Wochen und Monate gezeigt. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen stieg am Freitag zuletzt um 0,11 Prozent, während der Hang Seng in Hongkong 0,19 Prozent einbüßte. In Japan legte der Leitindex Nikkei 225 zuletzt um 0,17 Prozent zu.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

ROHÖL: – AUFWÄRTS – Die Ölpreise haben am Freitag etwas zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 45,13 US-Dollar. Das waren 17 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Ölsorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 15 Cent auf 42,39 Dollar.

Damit steuert der Ölmarkt auf die zweite Handelswoche in Folge mit steigenden Preisen zu. Seit Montag ist die Notierung für Nordsee-Öl um mehr als ein Prozent gestiegen. Als Preistreiber gilt unter anderem ein unerwartet starker Rückgang der Ölreserven in den USA, der am Mittwoch für Auftrieb bei den Ölpreisen gesorgt hatte.

Marktbeobachter verwiesen auf eine Erholung der Nachfrage nach Rohöl in den USA. Dies habe die jüngste Nachfrageprognose der Internationalen Energieagentur (IEA) überlagert. Die IEA hatte am Donnerstag ihre Prognose für die weltweite Nachfrage nach Rohöl in diesem Jahr wegen der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise gesenkt.

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Varta, Halbjahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Klöckner & Co, Q2-Zahlen (Call 10.00 h)

07:00 DEU: Hella, Jahreszahlen (detailliert) (Telefon-Pk 9.00 h)

07:30 DEU: Hapag-Lloyd, Q2-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: MVV Energie, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Aumann, Halbjahreszahlen

10:00 DEU: BayernLB, Q2-Zahlen

10:00 DEU: Va-Q-Tec, Hauptversammlung (online)

10:30 DEU: Wüstenrot & Württembergische, Q2-Zahlen

11:00 DEU: VW Auslieferungszahlen 07/20

DEU/USA: Eventuell Erstnotiz Curevac an der New Yorker Technologiebörse Nasdaq

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Bundeswirtschaftsministerium Monatsbericht 08/20

04:00 CHN: Industrieproduktion 07/20

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 07/20

06:30 JPN: Dienstleistungsindex 06/20

08:45 FRA: Verbraucherpreise 07/20 (endgültig)

09:30 NLD: BIP Q2/20 (vorläufig)

10:30 PRT: BIP Q2/20 (vorläufig)

11:00 EUR: Handelsbilanz 06/20

11:00 EUR: Beschäftigung Q2/20 (vorläufig)

11:00 EUR: BIP Q2/20 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 07/20 (vorläufig)

14:30 USA: Produktivität Q2/20 (vorläufig)

15:15 USA: Industrieproduktion 07/20

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 07/20

16:00 USA: Lagerbestände 06/20

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 08/20 (vorläufig)

EUR: S&P Ratingergebnis Schweden, Litauen, Ungarn

EUR: Fitch Ratingergebnis Ungarn

EUR: Moody’s Ratingergebnis Irland

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

08.45 Uhr

Frankreich

Verbraucherpreise HVPI Juli

Monatsvergleich +0,4 +0,4

Jahresvergleich +0,9 +0,9

11.00 Uhr

Eurozone

Handelsbilanz Juni

Saisonbereinigt 14,5 8,0

Unbereinigt — 9,4

11.00 Uhr

Eurozone

Bruttoinlandsprodukt (BIP) Q2

Quartalsvergleich -12,1 -12,1*

Jahresvergleich -15,0 -15,0*

VEREINIGTES KÖNIGREICH

(Keine marktbewegenden Daten erwartet.)

USA

14.30 Uhr

Einzelhandelsumsatz, Juli

Monatsvergleich +2,0 +7,5 ex Autos +1,3 +7,3

Produktivität, Q2 +1,5 -0,9

15.15 Uhr

Industrieproduktion, Juli

Monatsvergleich +3,0 +5,4

Kapazitätsauslastung 70,3 68,6

16.00 Uhr

Lagerbestände, Juni -1,1 -2,3

Konsumlaune Uni Michigan, August 71,9 72,5 (in Pkt.)

Redaktion onvista / dpa-AFX

Foto: Imagentle / Shutterstock.com