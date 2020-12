Vorbörse: Wall Street gibt wieder Gas – Dax versucht über 13.400 zu kommen

DEUTSCHLAND: – KURSGEWINNE – Den Ausbruch aus der Handelsspanne der vergangenen Wochen nach oben könnte der Dax zur Wochenmitte erneut versuchen. Nach starken Vorgaben von der Wall Street taxierte der Broker IG den Dax gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,3 Prozent höher auf etwa 13.400 Punkte. Zuletzt war der deutsche Leitindex mehrfach an einem Widerstand bei 13.450 Zählern gescheitert. Seit mehr als einem Monat pendelt der Dax zwischen 13.000 und 13.450 Punkten auf und ab. Die Verhandlungen in den USA über das nächste Konjunkturpaket gingen auf die Zielgerade und in die Brexit-Verhandlungen sei neue Bewegung gekommen, nannte Analyst Thomas Altmann von QC Partners zwei Kaufgründe für Aktien.

USA: – DEUTLICHE KURSGEWINNE – Die Anleger an der Wall Street haben am Dienstag die Fortschritte bei den Gesprächen über ein weiteres US-Hilfspaket und den Corona-Impfbeginn im ganzen Land honoriert. Der Dow Jones Industrial überwand die vielbeachtete Marke von 30.000 Punkten und schloss 1,13 Prozent im Plus mit 30.199,31 Zählern. Am Vortag hatte der US-Leitindex mit 30.325 Punkten ein Rekordhoch markiert, war dann aber zurückgefallen.

ASIEN: – FREUNDLICH – Die Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch überwiegend fester tendiert. Positive Vorgaben aus den Vereinigten Staaten sorgten auch dort für Rückenwind. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 0,3 Prozent höher. Der chinesische CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der Börsen Schanghai und Shenzhen gewann 0,48 Prozent und der Hang Seng der Sonderverwaltungszone Hongkong legte um 0,9 Prozent zu.

DAX 13362,87 +1,06%

XDAX 13431,28 +1,71%

EuroSTOXX 50 3521,50 +0,50%

Stoxx50 3072,61 -0,07%

DJIA 30199,31 +1,13%

S&P 500 3694,62 +1,29%

NASDAQ 100 12595,922 +1,07%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 178,28 +0,02%

DEVISEN: – WENIG BEWEGUNG – Der Euro hat sich am Mittwoch vor wichtigen Konjunkturdaten kaum bewegt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,2160 US-Dollar und damit in etwa so viel wie in der Nacht zuvor. Zurzeit bewegt sich der Euro in der Nähe seines höchsten Standes seit Frühjahr 2018. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,2140 Dollar festgesetzt.

Zur Wochenmitte werden in vielen Ländern der Welt wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht. Das Forschungsunternehmen Markit veröffentlicht seine Konjunkturumfrage für die Industrie. Die daraus abgeleiteten Einkaufsmanagerindizes geben Auskunft über den Zustand der Wirtschaft. Bisher ist die Industrie wesentlich besser durch die Corona-Pandemie gekommen als die Dienstleister, die unter den Beschränkungen leiden.

Euro/USD 1,21622 +0,01%

USD/Yen 103,5585 -0,07%

Euro/Yen 125,9440 -0,03%

ROHÖL: – AUF DER STELLE – Die Ölpreise haben sich am Mittwoch im frühen Handel zunächst wenig bewegt. Sie liegen weiterhin in der Nähe ihres höchsten Standes seit der ersten Corona-Welle im Frühjahr. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent kostete am Morgen 50,60 US-Dollar. Das waren 14 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel ebenfalls leicht um 14 Cent auf 47,48 Dollar.

Leichten Druck auf die Rohölpreise übten zuletzt neue Lagerdaten aus den USA aus. Der Industrieverband API hatte am Dienstagabend einen Anstieg der landesweiten Erdölvorräte gemeldet. An diesem Mittwoch folgen die offiziellen Wochendaten der Regierung. Diese lösen oft deutliche Marktbewegungen aus, die sich jedoch häufig als kurzlebig erweisen.

Die Lage am Ölmarkt ist gegenwärtig gekennzeichnet durch die Hoffnung auf konjunkturelle Besserung bei zugleich hohen Risiken. Erfolge in der Corona-Impfstoffforschung haben den Ölpreisen in den vergangenen Wochen einen deutlichen Schub verliehen. Dem stehen jedoch praktische Probleme wie eine ausreichende Impfstoffproduktion und eine flächendeckende Verteilung gegenüber. Entsprechend ungewiss sind die Aussichten für die Konjunktur und die Ölnachfrage.

Brent 50,69 -0,07 USD

WTI 47,56 -0,06 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR VOSSLOH AUF 48 (38) EUR – ‚BUY‘

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR HEIDELBERGCEMENT AUF 69 (60) EUR – ‚NEUTRAL‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR QIAGEN AUF 47 (46) EUR – ‚HOLD‘

– JEFFERIES SENKT AIRBUS AUF ‚HOLD‘ (BUY) – ZIEL 90 (80) EUR

– SOCGEN HEBT GEA GROUP AUF ‚HOLD‘ (SELL) – ZIEL 30 (13) EUR

– SOCGEN HEBT ZIEL FÜR KION AUF 70 (62) EUR – ‚HOLD‘

– SOCGEN HEBT ZIEL FÜR KNORR-BREMSE AUF 126 (125) EUR – ‚BUY‘

– SOCGEN HEBT ZIEL FÜR SIEMENS ENERGY AUF 30 (26) EUR – ‚BUY‘

– SOCGEN HEBT ZIEL FÜR SIEMENS GAMESA AUF 33 (28) EUR – ‚BUY‘

– SOCGEN HEBT ZIEL FÜR TRATON AUF 25 (24) EUR – ‚HOLD‘

– CREDIT SUISSE SENKT SPOTIFY AUF ‚NEUTRAL‘ (OUTPERFORM) – ZIEL 315 USD

– JPMORGAN HEBT TWITTER AUF ‚OVERWEIGHT‘ (NEUTRAL) – ZIEL 65 (52) USD

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR UBER AUF 63 (46) USD – ‚OVERWEIGHT‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR LYFT AUF 64 (46) USD – ‚OVERWEIGHT‘

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR TOYOTA MOTORS AUF 9350 (8800) JPY – ‚OUTPERFORM‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR CREDIT SUISSE AUF 12,70 (12) CHF – ‚NEUTRAL‘

– DZ BANK HEBT FAIREN WERT FÜR VODAFONE AUF 165 (160) PENCE – ‚KAUFEN‘

– SOCGEN HEBT ZIEL FÜR ABB AUF 26 (25) CHF – ‚HOLD‘

– SOCGEN HEBT ZIEL FÜR SCHNEIDER ELECTRIC AUF 130 (125) EUR – ‚BUY‘

– SOCGEN HEBT ZIEL FÜR VESTAS AUF 1400 (1100) DKK – ‚BUY‘

– SOCGEN HEBT ZIEL FÜR VOLVO B AUF 210 (200) SEK – ‚HOLD‘

– SOCGEN SENKT KONE AUF ‚SELL‘ (HOLD) – ZIEL 65 (64) EUR

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

09:30 DEU: Continental, Kapitalmarkttag Online-Pk zu Unternehmensstrategie mit CEO Nikolai Setzer und CFO Wolfgang Schäfer

10:00 DEU: All fo One Group, Jahres-Pk (online)

10:30 DEU: KfW, Pressegespräch (online) „Kapitalmarkt-Aktivitäten 2020 und Ausblick auf 2021“

11:00 DEU: Verband der Chemischen Industrie (VCI), Jahres-Pk

11:00 DEU: Claas, Jahres-Pk

11:00 DEU: KWS Saat, Hauptversammlung (online)

14:00 DEU: Medigene, Hauptversammlung (onlilne)

14:00 NLD: Centogene, Q3-Zahlen

14:30 FRA: Bouygues, Climates Market Day

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 GBR: Verbraucherpreise 11/20

08:00 GBR: Erzeugerpreise 11/20

09:15 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/20 (vorläufig)

09:30 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/20 (vorläufig)

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/20 (vorläufig)

10:00 DEU: Ifo-Institut, Pk zur Ifo-Konjunkturprognose

10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/20 (vorläufig)

11:00 EUR: Arbeitskosten Q3/20

11:00 EUR: Handelsbilanz 10/20

12:00 DEU: IWH-Konjunkturprognose

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 11/20

15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/20 (vorläufig)

16:00 USA: Lagerbestände 10/20

16:00 USA: NAHB-Index 12/20

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

20:00 USA: FOMC Zinsentscheid (20.30 Pk mit Fed-Chef Jerome Powell)

DEU: Destatis: Gemeinsame Strategie zur Krisenbewältigung im Europäischen

Statistischen System (Wiesbaden Memorandum „ESS coordinated response to future crises“)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Nationales Digital Health Symposium 2020 zu nachhaltiger Digitalisierung im Gesundheitssystem

09:30 LUX: EuGH-Urteil zu Schadensersatzklage wegen Umstrukturierung des zyprischen Bankensektors

18:00 DEU: Live-Rede von Dr. Jens Weidmann, Präsident der Deutschen Bundesbank, zur Corona-Krise

DEU: Beginn der Tarifverhandlungen für die Metall- und Elektroindustrie in Baden-Württemberg

EUR: Treffen der EU-Landwirtschaftsminister – 2. und letzter Tag

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

09.15 Uhr

Frankreich

Einkaufsmanagerindex-Markit Dezember

Industrie 50,1 49,6

Dienstleistungen 40,0 38,8

09.30 Uhr

Deutschland

Einkaufsmanagerindex-Markit Dezember

Industrie 56,5 57,8

Dienstleistungen 44,0 46,0

10.00 Uhr

Eurozone

Einkaufsmanagerindex-Markit Dezember

Industrie 53,0 53,8

Dienstleistungen 41,9 41,7

Gesamtindex 45,5 45,3

11.00 Uhr

Eurozone

Handelsbilanzsaldo Oktober (Mrd Euro)

Saisonbereinigt — 24,0

Unbereinigt — 24,8

GROSSBRITANNIEN

08.00 Uhr

Verbraucherpreise November

Monatsvergleich +0,1 0,0

Jahresvergleich +0,6 +0,7

10.30 Uhr

Einkaufsmanagerindex-Markit Dezember

Industrie 56,0 55,6

Dienstleistungen 50,7 47,6

USA

14.30 Uhr

Einzelhandelsumsätze, Nov -0,3 +0,3

ohne Autoverkäufe +0,1 +0,2

15.45 Uhr

Markit-PMI Industrie, Dez 55,8 56,7

Markit-PMI Dienste, Dez 56,0 58,4

16.00 Uhr

Lagerbestände Unternehmen, Okt +0,6 +0,7

NAHB Hausmarktindex, Dez 88 90 (in Pkt)

20.00 Uhr

Zinsentscheid US-Notenbank (Pk ab 20.30 Uhr)

