Vorbörse: Wall Street grenzt Verluste gegen Handelsende ein – Dax ein halbes Prozent höher erwartet – Ölpreise bleiben bei rund 110 Dollar

DEUTSCHLAND: – STABIL – Die Situation an den Aktienmärkten bleibt angesichts des Ukraine-Kriegs und der hohen Inflation angespannt. Entsprechend dürften die Anleger am Freitag zunächst weiter zögerlich an deutsche Aktien herangehen: Der Broker IG taxierte den Dax etwa eine Stunde vor dem Start auf 13.519 Punkte – ein Plus von circa 0,5 Prozent. Das Treffen der Außenminister Russlands und der Ukraine in der Türkei hatte keine wesentlichen Fortschritte gebracht. Auch die Aussicht auf steigende Zinsen wegen der hohen Inflation hält die Aktienkurse derzeit im Zaum.

USA: – VERLUSTE – Nach den Gewinnen vom Vortag haben die Kurse an den US-Börsen am Donnerstag wieder nachgegeben. Sie grenzten aber die Verluste im späten Handel merklich ein. Der Dow Jones Industrial beendete den Tag mit einem Verlust von 0,34 Prozent auf 33 174,07 Punkte. Am Vortag hatte der US-Leitindex noch zwei Prozent gewonnen. Die Hoffnung vom Mittwoch auf eine Annäherung Russlands und der Ukraine hat sich zunächst zerschlagen. Das Treffen der Außenminister beider Länder brachte keine wesentlichen Fortschritte. Auch die Aussicht auf steigende Zinsen wegen der hohen Inflation in den USA hielt die Aktienkurse im Zaum. Die Investoren rechnen fest damit, dass die US-Notenbank den Leitzins in der kommenden Woche erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie erhöhen wird.

ASIEN: – SCHWACH – Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag nach der Erholung am Vortag wieder nachgegeben. Das Treffen der Außenminister der Ukraine und Russlands brachte keine greifbaren Ergebnisse. Auch die Aussicht auf steigende Leitzinsen in den USA wegen der hohen Inflation hält die Aktienkurse derzeit im Zaum. In Tokio schloss der Leitindex Nikkei 225 mit einem Abschlag von 2,1 Prozent. Der Hang Seng Index in Hongkong büßte zuletzt 2,4 Prozent ein. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland sank um 1,1 Prozent.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 163,03 0,09

DEVISEN: Der Euro hat am Freitagmorgen an der Marke von 1,10 US-Dollar notiert. Die Gemeinschaftswährung kostete im frühen Handel 1,1005 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag etwas höher auf 1,1084 Dollar festgesetzt.

Auch zum Wochenausklang dürfte der Ukraine-Krieg an den Finanzmärkten im Mittelpunkt stehen. Zuletzt hatte für Ernüchterung gesorgt, dass ein Vermittlungsversuch der Türkei keine wesentlichen Ergebnisse gebracht hat.

Konjunkturdaten stehen zum Wochenausklang zwar einige auf dem Programm, allerdings eher aus der zweiten Reihe, mit meist geringerer Marktrelevanz. Wegen des Ukraine-Kriegs spielen Wirtschaftsdaten derzeit eine geringere Rolle als sonst.

Ein Auge dürften Anleger auf Inflationsdaten aus Deutschland und Spanien werfen. Am Donnerstag hatte die EZB wegen der hohen Inflation eine raschere Verringerung ihrer konjunkturstützenden Wertpapierkäufe beschlossen. Aus den Reihen der Notenbank äußern sich vor dem Wochenende einige Vertreter.

Euro/USD 1,1002 0,23

USD/Yen 116,6795 0,48

Euro/Yen 128,3725 0,71

ROHÖL: Die Ölpreise haben sich am Freitagmorgen auf hohem Niveau stabilisiert. Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 109,87 US-Dollar. Das waren 54 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg in ähnlichem Umfang auf 106,56 Dollar.

Diese Woche war für den Ölmarkt denkwürdig. Zu Wochenbeginn waren die Preise massiv gestiegen, weil wegen des Ukraine-Kriegs die Furcht vor Erdölknappheit umging. Einfuhrverbote russischen Rohöls seitens der USA und – mit späterer Wirkung – Großbritanniens kamen hinzu. Ab der Wochenmitte setzte jedoch eine Gegenbewegung ein, die Ölpreise fielen auf das aktuelle Niveau.

Preisbewegungen wie zuletzt hat man am Erdölmarkt selten gesehen. Zu Wochenbeginn wurden die höchsten Preise seit dem Jahr 2008 markiert. Ein Fass Brent kostete bis zu rund 139 Dollar, ein Barrel WTI wurde zu gut 130 Dollar gehandelt. Viele Experten aus großen Banken haben mittlerweile ihre Preisprognosen für dieses Jahr deutlich angehoben. Die Kriegspartei Russland ist einer der größten Ölproduzenten der Welt.

Brent 109,67 0,34 USD

WTI 106,45 0,43 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR HAPAG-LLOYD AUF 150 (120) EUR – ‚HOLD‘

– CITIGROUP HEBT DEUTSCHE BANK AUF ‚NEUTRAL‘ (SELL) – ZIEL 11 (11,90) EUR

– HSBC HEBT ADIDAS AUF ‚BUY‘ (HOLD) – ZIEL 270 (280) EUR

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR CONTINENTAL AG AUF 103 (110) EUR – ‚NEUTRAL‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR DEUTSCHE POST AUF 62,40 (75,05) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR VANTAGE TOWERS AUF 32,50 (33) EUR – ‚NEUTRAL‘

– RBC HEBT VONOVIA AUF ‚OUTPERFORM‘ (SECTOR PERFORM) – ZIEL 53 EUR

– RBC HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BANK AUF 12 (11) EUR – ‚SECTOR PERFORM‘

– UBS SENKT ZIEL FÜR DEUTSCHE POST AUF 60 (65) EUR – ‚BUY‘

– UBS SENKT ZIEL FÜR SILTRONIC AUF 96 (120) EUR – ‚NEUTRAL‘

– RBC SENKT ZIEL FÜR CONTINENTAL AG AUF 94 (106) EUR – ‚SECTOR PERFORM‘

– UBS SENKT ZIEL FÜR 3M AUF 118 (168) USD – ‚SELL‘

– RBC SENKT ZIEL FÜR RIVIAN AUF 100 (116) USD – ‚OUTPERFORM‘

– BARCLAYS HEBT VIVENDI AUF ‚OVERWEIGHT‘ (EQUAL WEIGHT) – ZIEL 12,80 (12,30) EUR

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR ASOS AUF 2280 (2450) PENCE – ‚EQUAL WEIGHT‘

– BARCLAYS STARTET DELIVEROO MIT ‚EQUAL WEIGHT‘ – ZIEL 165 PENCE

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR NEL ASA AUF 22 (17) NOK – ‚BUY‘

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR VIVENDI AUF 14,5 (14,7) EUR – ‚BUY‘

– JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR PRUDENTIAL AUF 1650 (1800) PENCE – ‚BUY‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SAFRAN AUF 140 (137) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR ROCHE AUF 370 (390) CHF – ‚NEUTRAL‘

– DZ BANK SENKT FAIREN WERT FÜR ORANGE AUF 12,50 (13) EUR – ‚KAUFEN‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 02/22

07:00 DEU: Lanxess, Jahreszahlen (10.00 h Bilanz-Pk online)

07:00 FRA: EssilorLuxottica, Jahreszahlen

08:00 DEU: Atoss Software, Jahreszahlen (detailliert)

10:00 DEU: MVV Energie, Hauptversammlung (online)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Mercedes-Benz Group AG, Geschäftsbericht

DEU: Deutsche Bank, Geschäftsbericht

DEU: Deutsche Börse, Geschäftsbericht

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Verbraucherpreise 02/22 (endgültig)

08:00 GBR: Industrieproduktion 01/22

08:00 GBR: Handelsbilanz 01/22

08:00 GBR: BIP 01/22

08:00 TRK: Leistungsbilanz 01/22

08:00 TRK: Industrieproduktion 01/22

09:00 ESP: Verbraucherpreise 02/22 (endgültig)

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 03/21 (vorläufig)

EUR: Moody’s Ratingergebnis Moldawien, Montenegro

EUR: S&P Ratingergebnis Norwegen, Malta, Portugal

SONSTIGE TERMINE

EUR: Zweiter und letzter Tag informelles Treffen der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union, Versailles

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

08.00 Uhr

Deutschland

Verbraucherpreise Februar

Monatsvergleich +0,9 +0,9*

Jahresvergleich +5,1 +5,1*

Verbraucherpreise HVPI Februar

Monatsvergleich +0,9 +0,9*

Jahresvergleich +5,5 +5,5*

09.00 Uhr

Spanien

Verbraucherpreise HVPI Februar

Monatsvergleich +0,7 +0,7*

Jahresvergleich +7,5 +7,5*

GROSSBRITANNIEN

08.00 Uhr

Industrieproduktion Januar

Monatsvergleich +0,1 +0,3

Jahresvergleich +1,9 +0,4

Bruttoinlandsprodukt (BIP) Januar

Monatsvergleich +0,1 -0,3

USA

16.0 Uhr

Konsumklima Uni Michigan, März 61,0 62,8 (in Pkt)

