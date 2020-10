Vorbörse: Wall Street hofft auf neues Konjunkturpaket – Dax ignoriert steigende Infektionszahlen

DEUTSCHLAND: – MODERATE GEWINNE ERWARTET – Zum Ende einer erfreulichen Börsenwoche könnte es mit den Kursen am deutschen Aktienmarkt noch etwas weiter nach oben gehen. Vom Handelshaus IG wurde der Leitindex Dax am Freitagmorgen 0,2 Prozent höher indiziert auf 13.070 Punkte. Damit summiert sich der Gewinn seit Wochenbeginn auf rund drei Prozent. Getragen werden die Kurse gegenwärtig von der Aussicht auf einen Wahlsieg der Demokraten bei den Präsidentschaftswahlen in den USA. „Sowohl die Umfragen als auch die Quoten der Wettanbieter legen nahe, dass (der demokratische Kandidat) Joe Biden Präsident werden wird, während seine Demokraten den Senat kontrollieren dürften und auch die Mehrheit im Repräsentantenhaus zurückgewinnen“, schrieb Stratege Peter Berezin vom Analysehaus BCA Research. Zudem scheint es aktuell eine Annäherung zwischen Demokraten und Republikanern beim Streit um ein weiteres Corona-Konjunkturpaket zu geben.

USA: – GEWINNE – Die Anleger am US-Aktienmarkt haben am Donnerstag wieder stärker auf US-Konjunkturhilfen gesetzt und die Kurse noch etwas weiter nach oben getrieben. Sowohl die Standardwerte als auch die Technologieindizes legten zu und machten damit ihre Kursverluste vom Dienstag endgültig wett, nachdem sie sie bereits am Vortag fast vollständig aufgeholt hatten. Der Leitindex Dow Jones Industrial ging mit einem Plus von 0,43 Prozent auf 28 425,51 Punkten aus dem Handel. Der breit gefasste S&P 500 rückte um 0,80 Prozent auf 3446,83 Zähler vor und der technologielastige Nasdaq 100 gewann 0,42 Prozent auf 11 550,94 Punkten.

ASIEN: – UNEINHEITLICH – Die Börsen Asiens haben am Freitag keine gemeinsame Richtung gefunden. Der japanische Leitindex Nikkei 225 fiel zuletzt moderat, während es in Australien und Südkorea ein wenig nach oben ging. Der Hang-Seng-Index in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong hielt sich zuletzt knapp über seinem Vortagesschluss. An den Börsen Festlandchinas wurde wegen eines Feiertages erneut nicht gehandelt.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

DEVISEN: Der Kurs des Euro ist am Freitag leicht gestiegen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1777 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,1765 Dollar festgesetzt.

In den ersten Handelsstunden am Freitag zeigte sich eine breitangelegte Dollar-Schwäche, die dem Euro im Gegenzug etwas Auftrieb verlieh. Der US-Dollar verzeichnete im Handel mit allem führenden Währungen Kursverluste. Marktbeobachter verwiesen auf Fortschritte im politischen Streit in Washington um ein neues staatliches Hilfspaket im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise.

Das Konjunkturprogramm, das Ökonomen und die US-Notenbank Fed dringend empfehlen, wird derzeit von US-Präsident Donald Trump blockiert. Zuletzt hatte das Weiße Haus den jüngsten Kurs aber wieder geändert und signalisiert, dass es einem groß angelegten Konjunkturprogramm offen gegenübersteht.

Finanzminister Steven Mnuchin habe Nancy Pelosi, der Sprecherin des Repräsentantenhauses, in einem Telefongespräch mitgeteilt, dass Präsident Trump eine Vereinbarung über ein umfassendes Konjunkturpaket anstrebe, sagte Pelosi-Sprecher Drew Hammill. Anfang der Woche hatte Trump die Verhandlungen noch auf Eis gelegt.

Die Aussicht auf ein schnelles Hilfsprogramm sorgte an den Finanzmärkten für eine freundliche Stimmung. Als sicher geltende Anlagen wie der US-Dollar gerieten dagegen unter Druck.

ROHÖL: – RÜCKGANG – Die Ölpreise haben am Freitagmorgen leicht nachgegeben, hielten sich aber weiterhin auf recht hohem Niveau. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 43,23 US-Dollar. Das waren 11 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sank um 7 Cent auf 41,12 Dollar.

Die Ölpreise wurden zuletzt sowohl durch weitreichende Förderstopps im Golf von Mexiko aufgrund des Wirbelsturms Delta gestützt, als auch durch einen Streik von Ölarbeitern in Norwegen.

Nach Einschätzung des Marktstrategen Michael McCarthy vom Handelshaus CMC Markets glich dieser Einfluss die zuletzt vorherrschenden Sorgen bezüglich einer mangelnden Förderdisziplin des Ölkartells Opec aus. Hier war es teilweise zu Überschreitungen der vereinbarten Förderkürzungen gekommen.

Daneben gab es zuletzt Signale aus dem Weißen Haus, dass die stockenden Verhandlungen um ein neues US-Konjunkturpaket fortgesetzt werden könnten, nachdem sich US-Präsident Donald Trump zunächst kritisch gezeigt hatte. Laut Medienberichten telefonierte Finanzminister Steven Mnuchin diesbezüglich mit der Sprecherin des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi.

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR HAPAG-LLOYD AUF 43 (37) EUR – ‚HOLD‘

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR ZALANDO AUF 87 (70) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR BASF AUF 53 (52) EUR – ‚NEUTRAL‘

– RBC HEBT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 310 (260) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– RBC HEBT ZIEL FÜR PUMA SE AUF 90 (74) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– RBC HEBT ZIEL FÜR ZALANDO AUF 97 (80) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– RBC SENKT ZIEL FÜR HUGO BOSS AUF 21 (25) EUR – ‚SECTOR PERFORM‘

– COMMERZBANK SENKT SÜDZUCKER AUF ‚HOLD‘ (BUY) – ZIEL 16 (19) EUR

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ZALANDO AUF 100 (92) EUR – ‚BUY‘

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR SÜDZUCKER AUF 15,00 (15,70) EUR – ‚NEUTRAL‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR ZALANDO AUF 63 (53) EUR – ‚NEUTRAL‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR CHEVRON CORPORATION AUF 88 (85) USD – ‚OVERWEIGHT‘

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR BBVA AUF 3,50 (3,70) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR SANTANDER AUF 2,60 (2,90) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR A.P. MOLLER-MAERSK AUF 8500 (5500) DKK – ‚SELL‘

– BERENBERG SENKT ZIEL FÜR EASYJET AUF 730 (800) PENCE – ‚BUY‘

– BERENBERG SENKT ZIEL FÜR ROLLS-ROYCE AUF 250 (270) PENCE – ‚BUY‘

– CREDIT SUISSE HEBT AMUNDI AUF ‚OUTPERFORM‘ (NEUTRAL) – ZIEL 70 (65) EUR

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ARCELORMITTAL AUF 15 (14) EUR – ‚BUY‘

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR RIO TINTO AUF 4800 (4830) PENCE – ‚NEUTRAL‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR ESSILORLUXOTTICA AUF 125 (110) EUR – ‚HOLD‘

– JEFFERIES SENKT AHOLD DELHAIZE AUF ‚HOLD‘ (BUY) – ZIEL 25,50 EUR

– JEFFERIES SENKT SVENSKA CELLULOSA AUF ‚UNDERPERFORM‘ (HOLD) – ZIEL 110 (101)SEK

– RBC HEBT ZIEL FÜR KERING AUF 660 (615) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– RBC HEBT ZIEL FÜR LVMH AUF 440 (415) EUR – ‚OUTPERFORM‘

TERMINE UNTERNEHMEN

AUS: Cimic Group, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

03:45 CHN: Caixin Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 09/20

08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 09/20

08:00 DEU: Bauhauptgewerbe (Umsatz und Beschäftigte), 07/20

08:00 GBR: BIP 08/20

08:00 GBR: Handelsbilanz 08/20

08:00 GBR: Industrieproduktion 08/20

08:45 FRA: Industrieproduktion 08/20

10:00 ITA: Industrieproduktion 08/20

16:00 USA: Großhandel Lagerbestände/Umsatz 08/20

EUR: S&P Ratingergebnis Polen

EUR: Fitch Ratingergebnis Lettland

EUR: Moody’s Ratingergebnis Bulgarien, Albanien

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Pk Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) nach Mitgliederversammlung

DEU: Weitere Entwicklung in der Corona-Krise

12:30 Schalt-Konferenz Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Bürgermeistern von Berlin, Hamburg und Bremen sowie München, Frankfurt am Main, Köln, Düsseldorf, Dortmund, Essen, Leipzig und Stuttgart

14:40 Online-Pk „Welche nationale Teststrategie bringt uns optimal durch den Winter?“ Wissenschaftler ordnen die geplante Erweiterung der nationalen Corona-Teststrategie von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ein

15:00 DEU: Ministerpräsident Markus Söder (CSU) trifft Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP)

15:30 DEU: Pk Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner im Anschluss an das Branchengespräch Fleisch

DEU: Aufsichtsratssitzung der Flughafen Berlin-Brandenburg GmbH u.a. zur geplanten Eröffnung des neuen Hauptstadtflughafens BER am 31.10.2020 + ca. 16:00 Pk

DEU: ÖPNV-Warnstreiks in Berlin, Brandenburg und Bayern

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

08.45 Uhr

Frankreich

Industrieproduktion, Aug

Monatsvergleich +1,7 +3,8

Jahresvergleich -5,7 -8,3

10.00 Uhr

Italien

Industrieproduktion, Aug

Monatsvergleich +1,4 +7,4

Jahresvergleich -6,4 -8,0

GROSSBRITANNIEN

08.00 Uhr

Bruttoinlandsprodukt (BIP) August

Monatsvergleich +4,6 +6,6

Dreimonatszeitraum

Juni bis August +8,2 -7,2

Industrieproduktion August

Monatsvergleich +2,5 +5,2

Jahresvergleich -4,7 -7,8

USA— keine entscheidenden Daten erwartet —

