Vorbörse: Wall Street ignoriert Jerome Powell – Dax im grünen Terrain erwartet – Ölpreise verharren auf hohem Niveau

DEUTSCHLAND: – LEICHT IM PLUS – Nach dem unentschlossen Vortag dürfte der Dax am Freitag zunächst leicht zulegen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Auftakt 0,3 Prozent höher auf 14 312 Punkte. Nach zwei stark erholten Wochen liegt er auf Wochensicht aktuell 1 Prozent im Minus. „Die Anleger haben das Bellen der Fed gehört, haben ihren Biss aber noch nicht eingepreist“, erklärte Stephen Innes von SPI Asset Management. Er spielt damit auf die jüngsten Signale des US-Notenbankchefs Jerome Powell und dennoch recht gelassene Aktienmärkte an. Powell hatte am Montagabend angesichts der „viel zu hohen“ Inflationsrate die Möglichkeit schnellerer Erhöhungen des Leitzinses auch um jeweils 50 Basispunkte avisiert. Der marktbreite US-Index S&P 500 liegt auf Wochensicht dank der Technologiewerte gar im Plus.

USA: – IM PLUS – Trotz des andauernden Kriegs in der Ukraine haben die Anleger am Donnerstag bei US-Aktien wieder zugegriffen. Auf die Verluste vom Vortag folgte beim Dow Jones Industrial ein Anstieg um 1,02 Prozent auf 34 707,94 Punkte. Im Verlauf nachgebende Ölpreise milderten dabei die Konjunktursorgen, die das hohe Preisniveau zuletzt geweckt hatte. Der marktbreite S&P 500 gewann 1,43 Prozent auf 4520,16 Zähler. Die deutlichsten Gewinne gab es an der Nasdaq-Börse mit dem technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 , der seine Gewinne mit 14 765,70 Punkten auf 2,20 Prozent ausbaute. Dort galten anziehende Chipwerte als zentraler Treiber.

ASIEN: – VERLUSTE IN CHINA – Die Anleger an den Börsen Asiens haben sich vor dem Wochenende zurückgehalten. In Hongkong sank der Leitindikator Hang Seng am Freitag zuletzt um rund zweieinhalb Prozent. In China sank der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland um gut eineinhalb Prozent, womit sich ein Wochenminus von etwa 1,7 Prozent ergibt. In Japan stieg der Nikkei 225 um 0,3 Prozent. Insgesamt hat sich der japanische Leitindex in der endenden Woche damit um rund fünf Prohzent erholt.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 159,13 -0,08%

DEVISEN: Der Euro ist am Freitag wieder über die Marke von 1,10 US-Dollar gestiegen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1030 Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,0978 Dollar festgelegt.

Zum Wochenausklang blicken Anleger auf die Unternehmensstimmung in Deutschland. Das Ifo-Institut in München veröffentlicht sein monatliches Geschäftsklima. Es wird mit einer deutlichen Eintrübung gerechnet. Der Einmarsch Russlands in die Ukraine dürfte die Unternehmen stark verunsichert haben.

In Brüssel trifft sich US-Präsident Joe Biden mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Anschließend fliegt Biden weiter in das östliche Nato-Land Polen, das direkt an die Ukraine grenzt. Etwa 2,2 Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine sind bislang nach Polen eingereist, ein Großteil ist dort geblieben.

Euro/USD 1,1028 0,29%

USD/Yen 121,70 -0,54%

Euro/Yen 134,21 -0,26%

ROHÖL: Die Ölpreise haben sich am Freitagmorgen auf hohem Niveau stabilisiert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete im frühen Handel 119,36 US-Dollar. Das waren 33 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 15 Cent auf 112,49 Dollar.

Trotz der jüngsten Stabilisierung bleiben die täglichen Preisschwankungen am Ölmarkt hoch. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine sorgt nach wie vor für große Verunsicherung, da Russland einer der größten Erdölförderer der Welt ist. Die Höchststände, die die Rohölpreise kurz nach der russischen Invasion erreicht hatten, werden derzeit aber nicht erreicht. Ein Fass Brent hatte mit bis zu 139 Dollar so viel gekostet wie seit dem Jahr 2008 nicht mehr.

Brent 119,20 +0,17 USD

WTI 112,27 -0,07 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BERENBERG SENKT VIB VERMÖGEN AUF ‚HOLD‘ (BUY) – ZIEL 56 EUR

– DEUTSCHE BANK RESEARCH SENKT ZIEL FÜR EVOTEC AUF 33 (39) EUR – ‚HOLD‘

– EXANE BNP STARTET DÜRR MIT ‚UNDERPERFORM‘ – ZIEL 29 EUR

– EXANE BNP STARTET KNORR-BREMSE MIT ‚OUTPERFORM‘ – ZIEL 83 EUR

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR HEIDELBERGCEMENT AUF 56 (60) EUR – ‚SELL‘

– JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR HENKEL AUF 75 (80) EUR – ‚BUY‘

– MORGAN STANLEY HEBT COMPUGROUP AUF ‚EQUAL-WEIGHT‘ (UW) – ZIEL 59 (70,50) EUR

– MORGAN STANLEY HEBT SOFTWARE AG AUF ‚EQUAL-WEIGHT‘ (UW) – ZIEL 34 (36,50) EUR

– RBC SENKT ZIEL FÜR VONOVIA AUF 52 (53) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– WDH/EXANE BNP NIMMT NORMA GROUP MIT ‚OUTPERFORM‘ WIEDER AUF – ZIEL 39 EUR

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR NUTRIEN AUF 120 (90) USD – ‚BUY‘

– BERENBERG STARTET SOVEREIGN METALS MIT ‚BUY‘ – ZIEL 44 PENCE

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR SANOFI AUF 105 (96) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR CRH AUF 41 (38) EUR – ‚SELL‘

– GOLDMAN SENKT TELENOR AUF ‚SELL‘ (NEUTRAL) – ZIEL 120 (160) NOK

– HSBC STARTET DELIVEROO MIT ‚HOLD‘ – ZIEL 140 PENCE

– JEFFERIES HEBT BRITISH LAND AUF ‚HOLD‘ (UNDERPERFORM) – ZIEL 455 PENCE

– JEFFERIES HEBT HOMESERVE AUF ‚HOLD‘ (UNDERPERFORM) – ZIEL 830 (775) PENCE

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR GENERALI AUF 17,50 (17) EUR – ‚HOLD‘

– JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR CERES POWER AUF 700 (1150) PENCE – ‚HOLD‘

– JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR ITM POWER AUF 600 (800) PENCE – ‚BUY‘

– JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR MCPHY ENERGY AUF 19 (22) EUR – ‚HOLD‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR PROSUS AUF 45,40 (47) EUR – ‚NEUTRAL‘

– MORGAN STANLEY HEBT DRAX AUF ‚OVERWEIGHT‘ (EQUAL-WEIGHT) – ZIEL 930 (420) PENCE

– MORGAN STANLEY SENKT OVHCLOUD AUF ‚UNDERWEIGHT‘ (EQUAL-W) – ZIEL 20 (22) EUR

– MORGAN STANLEY STARTET INDIVIOR MIT ‚EQUAL-WEIGHT‘ – ZIEL 930 PENCE

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Vitesco, Jahreszahlen (detailliert) (9.00 h Jahres-Pk online)

08:00 DEU: Secunet Security Networks, Jahreszahlen (detailliert) 10:00 DEU: BayernLB, Bilanz-Pk (online)

12:00 DEU: Sartorius, Hauptversammlung (online)

13:00 NLD: Steinhoff, Hauptversammlung (online)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

ITA: Buzzi Unicem, Jahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 03/22

01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 03/22

06:30 NLD: BIP Q4/21 (2. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 02/22

08:00 DEU: Bauhauptgewerbe (Auftragseingangs- und Umsatzindex), 01/22

09:00 ESP: Erzeugerpreise 02/22

09:00 ESP: BIP Q4/21 (2. Veröffentlichung)

10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 03/22

10:00 EUR: EZB, Geldmenge M3

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 03/22

15:00 BEL: Geschäftsklima 03/22

15:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 03/22 (endgültig)

DEU: Destatis: ?Tagesdurchschnittspreise für Kraftstoffe, 11. Kalenderwoche 2022″ EUR: S&P Ratingergebnis Deutschland EUR: Moody’s Ratingergebnis Ungarn, Schweden EUR: Fitch Ratingergebnis Niederlande

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Sonderkonferenz der Verkehrsminister – Themen: Hohe Spritpreise und ÖPNV sowie Regionalisierungsmittel

+ 12.00 Pressekonferenz DEU: Weitere Entwicklung in der Corona-Pandemie

+ 10.00 Pk Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Lothar Wieler, Präsident des Robert-Koch-Instituts zur aktuellen Corona-Lage

10:30 DEU: Digitales Pressegespräch Deutscher Bauernverband zu Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine auf Landwirtschaft und Agrarmärkte EUR: Klimastreik von Fridays for Future weltweit und auch in Deutschland unter dem Motto „#PeopleNotProfit“ EUR: EU-Gipfel (zweiter und letzter Tag) Zum Abschluss der Beratungen wollen die Staats- und Regierungschefs u.a. anderem über Fragen in Zusammenhang mit der Gemeinschaftswährung Euro beraten. UKR/RUS/DEU: Weitere Entwicklung im Ukraine-Krieg: US-Präsident Biden in Polen

+ US-Präsident Biden plant voraussichtlich, in Polen stationierte US-Truppen zu besuchen

+ Anschließend Weiterreise Biden nach Warschau.

+ 10.30 Digitales Pressegespräch Deutscher Bauernverband (DBV) zu Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine auf die Landwirtschaft und Agrarmärkte

+ Nato-Generalsekretär Stoltenberg besucht Militärübung «Cold Response» in Norwegen

+ Bilaterales Treffen von US-Präsident Joe Biden und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Brüssel geplant

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

09.00 Uhr

Spanien

Bruttoinlandsprodukt Q4 Februar

Monatsvergleich +2,0 +2,0* Jahresvergleich +5,2 +5,2*

10.00 Uhr

Deutschland

Ifo-Umfrage März (Punkte) Geschäftsklima 94,2 98,9

Aktuelle Lage 96,6 98,6

Erwartungen 92,0 99,2

Italien

Verbrauchervertrauen März (Punkte) 108,0 112,4

Produzentenvertrauen März (Punkte) 111,3 113,4

Eurozone Geldmenge M3 Februar Jahresvergleich +6,3 +6,4

15.00 Uhr

Belgien

Geschäftsklima März (Punkte) — +2,3

GROSSBRITANNIEN

08.00 Uhr

Einzelhandelsumsätze Februar

Monatsvergleich +0,7 +1,9 Jahresvergleich +7,8 +9,1

USA

15.00 Uhr

Schwebende Hausverkäufe, Februar Monatsvergleich +1,0 -5,7

Konsumlaune Uni Michigan, März 59,7 59,7

Redaktion onvista / dpa-AFX

Foto: Imagentle / Shutterstock.com