Vorbörse: Wall Street im Minus – Dax tritt auf der Stelle – Ölpreise fallen weiter

DEUTSCHLAND: – KAUM VERÄNDERT – Nach zwei verlustreichen Börsentagen dürfte der Dax am Freitag im frühen Handel auf der Stelle treten. Anleger warten auf den Arbeitsmarktbericht aus den USA für den März, den konjunkturellen Höhepunkt der Woche. Knapp eine Stunde vor dem Börsenstart signalisierte der X-Dax als Indikator für den Dax ein Plus von wenigen Punkten auf 14 423 Zähler. Auf Wochensicht zeichnet sich ein moderates Plus ab. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 dürfte sich am Freitag zum Auftakt ebenfalls kaum bewegen.

Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners misst dem Arbeitsmarktbericht diesmal allerdings weniger Bedeutung als sonst: „Denn der Kurs der (US-Notenbank) Fed steht. Nur mehrere extrem schwache Berichte in Serie könnten die Fed auf ihrem Straffungskurs ausbremsen“. Die US-Notenbank dürfte die Zinsen wegen der hohen Inflation in diesem Jahr mehrfach erhöhen.

Neben der hohen Inflation bleibt der Krieg in der Ukraine der zentrale Faktor für die Aktienbörsen. „Geopolitische Bedenken belasten weiterhin die Stimmung der Anleger“, schrieben die Experten der Credit Suisse. Bei den Gesprächen zwischen der Ukraine und Russland mangele es an nennenswerten Fortschritten. Die Kämpfe gehen mit unverminderter Härte weiter.

Bei den Einzelwerten am deutschen Markt dürften vor allem Analystenkommentare für Bewegung sorgen. Aktien der Allianz gewannen auf Tradegate ein halbes Prozent, nachdem die Citigroup zum Kauf geraten hat. In der zweiten Reihe stiegen die Stammaktien von Sixt um gut zwei Prozent. Hier gab es eine Empfehlung der Berenberg Bank.

Aktien von Stratec schnellten auf Tradegate um 18 Prozent nach oben. Informierten Personen zufolge sind Finanzinvestoren an dem In-vitro-Diagnostiker interessiert.

Aktien von Hensoldt fielen dagegen um 5,5 Prozent. Der Großaktionär KKR platziert 8,8 Millionen Hensoldt-Aktien. Damit dürfte der Finanzinvestor nun komplett aussteigen.

USA: – VERLUSTE – Die US-Börsen haben am Donnerstag ihre Vortagesverluste kräftig ausgeweitet und minimal über ihrem Tagestief geschlossen. Der Dow Jones Industrial sackte wieder deutlich unter 35 000 Punkte. Druck kam vor allem in der letzten Handelsstunde auf. Seit Jahresbeginn verzeichneten die wichtigsten Indizes bisher allesamt ein deutliches Minus. Die Monatsbilanz blieb dennoch positiv. Der Dow ging am letzten Tag im März mit einem Abschlag von 1,56 Prozent auf 34 678,35 Punkte aus dem Handel. Der S&P 500 fiel um 1,57 Prozent auf 4530,41 Punkte. Der Nasdaq 100 gab um 1,55 Prozent auf 14 838,49 Punkte nach.

ASIEN: – UNEINHEITLICH – Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Freitag keine gemeinsame Richtung gefunden. In Japan fiel der Nikkei 225 zuletzt um knapp ein halbes Prozent. In Hongkong sank der Leitindikator Hang Seng um fast ein Prozent, während der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland um gut ein Prozent stieg.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 158,21 -0,28%

DEVISEN: Der Euro hat am Freitag vor einer Flut wichtiger Konjunkturdaten unter der Marke von 1,11 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1070 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag noch etwas höher auf 1,1101 Dollar festgesetzt.

Zum Wochenausklang werden Analysten und Anleger mit einer Reihe wichtiger Konjunkturdaten konfrontiert. In der Eurozone stehen Inflationszahlen für den gesamten Währungsraum im Mittelpunkt. Es wird erneut mit einem Rekordanstieg seit Einführung des Euro gerechnet. Hintergrund sind vor allem stark steigende Energie- und Rohstoffpreise wegen des Ukraine-Kriegs.

In den USA stehen gleich zwei Schwergewichte an: Zum einen veröffentlicht die Regierung ihren monatlichen Arbeitsmarktbericht, der unter anderem für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed von Bedeutung ist. Zum anderen gibt das Institut ISM seinen Einkaufsmanagerindex für die Industrie bekannt. Der Indikator gilt als verlässliche Schätzgröße für die tatsächliche Konjunkturentwicklung in der weltweit größten Volkswirtschaft.

Euro/USD 1,1066 -0,01%

USD/Yen 122,56 +0,71%

Euro/Yen 135,62 +0,70%

ROHÖL: Die Ölpreise sind am Freitag weiter gefallen. Händler nannten die erhebliche Freigabe strategischer Ölreserven der USA als Grund. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 103,59 US-Dollar. Das waren 1,12 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 1,37 Dollar auf 98,91 Dollar.

Am Donnerstag hatte die US-Regierung bekannt gegeben, über sechs Monate etwa eine Million Barrel Erdöl je Tag aus ihrer strategischen Erdölreserve freizugeben. Die Gesamtmenge beläuft sich damit auf rund 180 Millionen Barrel. Die Ölpreise reagierten auf die Ankündigung mit deutlichen Abschlägen, allerdings auf hohem Niveau. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine hat die Rohölpreise stark steigen lassen.

Der Ölverbund Opec+ gab ebenfalls am Donnerstag bekannt, an seinem Kurs moderater Produktionsausweitungen festhalten zu wollen. Mit den Anhebungen werden Förderkürzungen, die in der Corona-Pandemie ergriffen wurden, rückgängig gemacht. Bisher hält sich die Allianz rund um Saudi-Arabien und Russland mit Reaktionen und Äußerungen zum Ukraine-Krieg überwiegend zurück.

Brent 104,35 -0,36 USD

WTI 99,67 -0,61 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR FREENET AUF 27 (29) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR TELEFONICA DEUTSCHLAND AUF 3 (3,30) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BERENBERG HEBT SIXT-STÄMME AUF ‚BUY‘ (HOLD) – ZIEL 183 (126) EUR

– BERENBERG HEBT SIXT-VORZÜGE AUF ‚BUY‘ (HOLD) – ZIEL 100 (76) EUR

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR ENCAVIS AUF 21,50 (19,30) EUR – ‚BUY‘

– CITIGROUP SENKT TRATON AUF ‚NEUTRAL‘ (BUY)

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BANK AUF 11 (10) EUR – ‚UNDERPERFORM‘

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR AROUNDTOWN AUF 6,50 (7,30) EUR – ‚BUY‘

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR BIONTECH AUF 255 (299) USD – ‚NEUTRAL‘

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR GRAND CITY PROPERTIES AUF 21 (25,40) EUR – ‚BUY‘

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR LEG IMMOBILIEN AUF 133,30 (158,80) EUR – ‚BUY‘

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR VONOVIA AUF 58,40 (62,40) EUR – ‚CONVICTION BUY LIST‘

– JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR BASLER AUF 102 (134) EUR – ‚HOLD‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BANK AUF 15 (14) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR GOLDMAN SACHS AUF 416 (415) USD – ‚OVERWEIGHT‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR MORGAN STANLEY AUF 103 (102) USD – ‚OVERWEIGHT‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR RECKITT AUF 9100 (8800) PENCE – ‚OVERWEIGHT‘

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR H&M AUF 175 (190) SEK – ‚OVERWEIGHT‘

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR ORANGE AUF 9 (10) EUR – ‚UNDERWEIGHT‘

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR TELEFONICA SA AUF 4 (4,20) EUR – ‚EQUAL WEIGHT‘

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR VODAFONE AUF 155 (165) PENCE – ‚OVERWEIGHT‘

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR BBVA AUF 5,50 (5,40) EUR – ‚NEUTRAL‘

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR SANTANDER AUF 4,00 (3,30) EUR – ‚OUTPERFORM‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 DEU: Baader Bank, Jahreszahlen (detailliert)

14:00 DEU: Villeroy & Boch, Hauptversammlung (online)

USA: Pkw-Absatz 03/22

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Tankan Q1/22

02:20 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/22

03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/22

08:00 DEU: Baugenehmigungen 01/22

08:00 DEU: Statistisches Bundesamt zu Durchschnittspreisen für Strom und Erdgas, 2. Halbjahr 2021

08:30 CHE: Verbraucherpreise 03/22

09:15 ESP: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/22

09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/22

09:45 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/22

09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/22 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/22 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/22 (2. Veröffentlichung)

10:00 POL: Verbraucherpreise 03/22 (vorläufig)

10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/22

11:00 EUR: Verbraucherpreise 03/22 (vorläufig)

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 03/22

15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/22 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: Bauausgaben 02/22

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 03/22

EUR: Moody’s Ratingergebnis Italien, Bulgarien

EUR: S&P Ratingergebnis Türkei, Polen

SONSTIGE TERMINE

08:00 DEU: Statistisches Bundesamt zu Sonderauswertung experimenteller Daten zum Absatz von Speiseöl und Mehl im Einzelhandel

Zeitraum: September 2021 bis 11. Kalenderwoche 2022

13:30 DEU: Pk zur Agrarministerkonferenz der Länder unter Vorsitz Sachsen-Anhalts (Videokonferenz)

DEU/RUS/UKR: Weitere Entwicklung im Ukraine-Krieg

+ 09.00 Russlands Außenminister Lawrow trifft Indiens Außenminister Jaishankar in Neu Delhi

+ 10.00 EU-China Gipfel

+ 11:00 Gespräch Bundeskanzler Olaf Scholz mit den Spitzenverbänden der Wirtschaft (BDA, BDI, DIHK, ZDH)

+ 12.00 und 15.00 Bundesarbeitsminister Heil besucht Flüchtlingsunterkünfte

+ 14.30 Gespräch Bundeskanzler Olaf Scholz mit den kommunalen Spitzenverbänden und den betroffenen Ministerinnen und Ministern zum Thema Ukraine

+ 19.30 US-Präsident Biden äußert sich zu den hohen Energiepreise

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

09.15 Uhr

Spanien

Einkaufsmanagerindex, März

Industrie 55,7 56,9

09.45 Uhr

Italien

Einkaufsmanagerindex, März

Industrie 57,0 58,3

09.50 Uhr

Frankreich

Einkaufsmanagerindex, März

Industrie 54,8 54,8*

09.55 Uhr

Deutschland

Einkaufsmanagerindex, März

Industrie 57,6 57,6*

10.00 Uhr

Eurozone

Einkaufsmanagerindex, März

Industrie 57,0 57,0*

11.00 Uhr

Eurozone

Verbraucherpreise, März

Monatsvergleich +1,8 +0,9

Jahresvergleich +6,7 +5,8

Kernrate +3,1 +2,7

GROSSBRITANNIEN

10.30 Uhr

Einkaufsmanagerindex, März

Industrie 55,5 55,5*

USA

14.30 Uhr

Arbeitsmarktbericht Regierung, März

Beschäftigung ex Farm +490 +678 (in Tsd)

Arbeitslosenquote 3,7 3,8

Stundenlöhne gg VM +0,4 unv.

Stundenlöhne gg VJ +5,5 +5,1

15.45 Uhr

S&P Global-PMI Industrie, März 58,5 58,5

16.00 Uhr

ISM-Einkaufsmanagerindex, März 59,0 58,6 (in Pkt.)

Bauausgaben, Februar

Monatsvergleich +1,0 +1,3

