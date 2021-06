Vorbörse: Wall Street im Rückwärtsgang – Dax legt a bisserl zu – Euro schwächelt und Öl steigt leicht

DEUTSCHLAND: – WENIG BEWEGUNG – Der Dax dürfte sich am Freitag zunächst nur wenig bewegen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,1 Prozent höher auf 15 654 Punkte. Er bleibt damit in Sichtweite des am Dienstag erreichten Rekordhochs von 15 685 Punkten. In den USA konnten sich die Anleger am Donnerstag zwar über starke Signale vom Arbeitsmarkt freuen, sie machen sich aber umso mehr Sorgen um die Kehrseite der Wirtschaftserholung – die Inflations- und Zinsentwicklung. Entsprechend zurückhaltend agieren die Anleger aktuell an der Wall Street.

USA: – LEICHTE KURSVERLUSTE – Die wichtigsten US-Börsen sind am Donnerstag mit Verlusten aus dem Handel gegangen. Aktuelle Konjunkturdaten signalisierten zwar Gutes für die US-Wirtschaft, verstärkten damit aber auch die Inflations- und Zinssorgen der Anleger. Berichte, denen zufolge sich US-Präsident Joe Biden mit einer Unternehmenssteuer unterhalb von 28 Prozent zufrieden gibt, sorgten nur vorübergehend für eine etwas bessere Stimmung. Der Dow Jones Industrial verlor 0,07 Prozent auf 34 577,04 Punkte.

ASIEN: – KEINE EINHEITLICHE RICHTUNG – Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben auch zum Wochenausklang keine einheitliche Tendenz eingeschlagen. In Tokio büßte der Leitindex Nikkei 225 nach den jüngsten Gewinnen 0,4 Prozent ein. Der CSI-300-Index mit den 300 größten Unternehmen an Chinas Festlandsbörsen gewann hingegen etwa ein halbes Prozent und in Hongkong ging es für den Hang-Seng-Index um 0,1 Prozent abwärts. Vor den US-Arbeitsmarktdaten am Freitagnachmittag halten sich viele Marktteilnehmer eher zurück.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 169,91 0,01%

DEVISEN: – LEICHTER RÜCKGANG – Der Euro hat am Freitagmorgen weiter an der Marke von 1,21 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,2111 Dollar und damit etwas weniger als in der Nacht zuvor. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,2187 Dollar festgesetzt.

Vor dem Wochenende stehen vor allem in den USA wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm. Die Regierung veröffentlicht ihren monatlichen Arbeitsmarktbericht. Nach einem enttäuschenden Bericht für April wird für den Berichtsmonat Mai mit einem robusteren Ergebnis gerechnet. Daneben äußern sich einige ranghohe Notenbanker.

Euro/USD 1,2113 -0,12

USD/Yen 110,2570 -0,03

Euro/Yen 133,5505 -0,15

ROHÖL: – HÖHER – Die Ölpreise sind am Freitag im frühen Handel leicht gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 71,40 US-Dollar. Das waren neun Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) legte um elf Cent auf 68,92 Dollar zu.

Am Donnerstag hatten die Rohölpreise mehrjährige Höchststände markiert, waren im Verlauf des Tages aber zurückgefallen. Für Belastung sorgte vor allem der auf breiter Front stärkere Dollar. Ein starker Dollar verteuert Rohstoffe, die international in der amerikanischen Devise gehandelt werden. Dies dämpft häufig die Nachfrage aus Ländern außerhalb des Dollarraums.

Für Unterstützung sorgt hingegen nach wie vor die entspanntere Corona-Lage in großen Verbrauchsländern wie den USA oder China. Auch in Europa hat sich die Lage in vielen Ländern entspannt. In einigen größeren asiatischen Ländern und in Südamerika ist die Virus-Situation hingegen wesentlich angespannter. Das sorgt auch am Ölmarkt für tendenzielle Belastung.

Brent 71,21 -0,10 USD

WTI 68,73 -0,08 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– CITIGROUP HEBT BEIERSDORF AUF ‚BUY‘ (SELL)

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR INFINEON AUF 43 (42,50) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– ODDO BHF SENKT HOCHTIEF AUF ‚NEUTRAL‘ (OUTPERFORM)

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR BMW AUF 109 (108) EUR – ‚NEUTRAL‘

– ODDO BHF SENKT HOCHTIEF AUF ‚NEUTRAL‘ (OUTPERFORM) – ZIEL 67 (92) EUR

– BARCLAYS SENKT GALP ENERGIA AUF ‚EQUAL WEIGHT‘ (OVERWEIGHT) – ZIEL 12 EUR

– BARCLAYS SENKT ING AUF ‚UNDERWEIGHT‘ (EQUAL WEIGHT) – ZIEL 9 EUR

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR IBERDROLA AUF 14,70 (15) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

13:00 DEU: GSW Immobilien, Hauptversammlung

USA: Pharmakonferenz ASCO 2021 (online, bis 8.6.)

USA: Netflix, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Destatis: Kurzstrecken-, Inlands- und Auslandsflüge, Jahre 2010-2020

08:00 DEU: Destatis: Stand der Vorbereitung des Zensus 2022

09:00 SVK: BIP Q1/21 (endgültig)

11:00 GRC: BIP Q1/21

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 04/21

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 05/21

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 04/21

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 04/21 (endgültig)

EUR: Fitch Ratingergebnis Italien, Schweden, Malta

EUR: Moody’s Ratingergebnis Türkei, Russland

SONSTIGE TERMINE

GBR: Treffen der G7-Finanzminister in London

RUS: Fortsetzung des Internationalen Wirtschaftsforums SPIEF

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

11.00 Uhr

Eurozone

Einzelhandelsumsatz April

Monatsvergleich -1,5 +2,7

Jahresvergleich +25,0 +12,0

GROSSBRITANNIEN

— keine entscheidenden Daten erwartet —

USA

14.30 Uhr

Arbeitsmarktbericht, Mai

Beschäftigung ex Agrar +674 +266 (in Tsd)

Arbeitslosenquote 5,9 6,1

Stundenlöhne gg VM +1,6 +0,3

Stundenlöhne gg VJ +0,2 +0,7

16.00 Uhr

Auftragseingang Industrie, April -0,3 +1,1

ohne Transport —- +1,7

Aufträge langlebige Güter, April -1,3 -1,3

ohne Transport —- +1,0

