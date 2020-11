Vorbörse: Wall Street im Rückwärtsgang – Dax wird knapp unter 13.000 Punkte erwartet

DEUTSCHLAND: – WEITERE VERLUSTE ERWARTET – Am Freitag muss der Dax um die Marke von 13 000 Punkten kämpfen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start etwa ein halbes Prozent tiefer auf 12.998 Punkte. In der Nacht hatte IG den Dax zeitweise bereits auf 12.930 Punkten gesehen. Der Dax zollt weiter dem Kurssprung vom Montag Tribut, der ihn zeitweise um über 800 Punkte auf fast 13.300 Punkten katapultierte. Trotz zwischenzeitlicher Gewinnmitnahmen beträgt die Wochenbilanz aktuell noch plus 4,5 Prozent.

USA: – GEWINNMITNAHMEN – Nach einem bislang überaus starken Börsenmonat November haben sich die Anleger am Donnerstag für Gewinnmitnahmen entschieden. Es fehlten laut Marktteilnehmern neue positive Impulse, um die jüngste Kurs-Rally fortzusetzen. Der Leitindex Dow Jones Industrial büßte 1,08 Prozent auf 29.080,17 Punkte ein. Zwischenzeitlich rutschte er erstmals seit vergangener Woche wieder unter die Marke von 29.000 Zählern.

ASIEN: – KURSVERLUSTE – Die Aktienmärkte in Asien haben am Freitag schwächer tendiert. Die Euphorie über einen möglichen Corona-Impfstoff hat sich inzwischen merklich abgeschwächt. Der japanische Nikkei 225 schloss 0,5 Prozent tiefer. In Hongkong ging es für den Hang Seng zuletzt um 0,40 Prozent nach unten. Der chinesische CSI 300 büßte 1,57 Prozent ein.

DAX 13052,95 -1,24%

XDAX 12985,42 -1,86%

EuroSTOXX 50 3428,20 -1,13%

Stoxx50 3056,89 -1,13%

DJIA 29080,17 -1,08%

S&P 500 3537,01 -1,00%

NASDAQ 100 11827,140 -0,55%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 174,96 -0,01%°

DEVISEN: – RUHE – Der Euro hat sich am Freitag zunächst wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1804 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,1791 Dollar festgesetzt.

Am Devisenmarkt rückt die Hoffnung auf einen wirksamen Corona-Impfstoff kurz vor dem Wochenende etwas in den Hintergrund und die weiter steigende Zahl an Neuinfektionen wieder stärker in den Vordergrund. So war am Morgen bekannt geworden, dass die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland einen neuen Höchststand erreicht hat. Am Devisenmarkt gingen die Anleger stärker auf Nummer sicher. Als besonders sicher geltende Anlagen wie der japanische Yen konnte zu allen anderen wichtigen Währungen zulegen.

Im weiteren Tagesverlauf dürften dann Konjunkturdaten stärker in den Fokus rücken und für neue Impulse am Devisenmarkt sorgen. Auf dem Programm stehen unter anderem Daten zur Wirtschaftsleistung der Eurozone im dritten Quartal. Nach dem Corona-Einbruch im Frühjahr wird mit einer starken Konjunkturerholung in den Sommermonaten gerechnet.

Euro/USD 1,18057 -0,01%

USD/Yen 104,9330 -0,19%

Euro/Yen 123,8773 -0,19%

ROHÖL: – RÜCKSCHLAG – Die Ölpreise sind am Freitag gefallen. Sie haben damit an die Kursverluste vom Vortag angeknüpft. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 43,02 US-Dollar. Das waren 51 Cent weniger als am Donnerstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 61 Cent auf 40,51 Dollar.

Nach einem starken Preisanstieg im Verlauf der Woche standen die Ölpreise seit Donnerstagnachmittag unter Druck. An den Finanzmärkten rückte die Hoffnung auf einen wirksamen Corona-Impfstoff kurz vor dem Wochenende etwas in den Hintergrund und der starke Anstieg der Neuinfektionen wieder stärker in den Vordergrund.

Außerdem war am Markt bekannt geworden, dass die Ölreserven in den USA in der vergangenen Woche überraschend zugelegt hatten. Die offiziellen Daten zur Entwicklung der Lagerbestände an Rohöl der US-Regierung zeigten einen Anstieg um 4,3 Millionen Barrel auf 488,7 Millionen Barrel. Zuvor war der Interessenverband American Petroleum Institute (API) noch von einem Rückgang der amerikanischen Ölreserven ausgegangen.

Steigende Ölreserven können ein Hinweis auf ein zu hohes Angebot oder eine sinkende Nachfrage sein und belasten in der Regel die Ölpreise. Zuletzt hatte die Internationale Energieagentur (IEA) ihre Prognose für die Nachfrage nach Rohöl in den Monaten Oktober bis Dezember angesichts neuer Corona-Lockdowns gesenkt.

Brent 42,88 -0,65 USD

WTI 40,36 -0,76 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

