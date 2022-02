Vorbörse: Wall Street ist ebenfalls erleichtert – Dax leicht im Plus erwartet – Ölpreise stoppen Rücksetzer

DEUTSCHLAND: – LEICHTE KURSGEWINNE – Nach der deutlichen Erleichterung am Vortag gehen die Anleger etwas vorsichtiger in den Mittwoch. Die Angst vor einem unmittelbar bevorstehenden Krieg in der Ukraine war am Vortag geschwunden. Der Dax hatte deutlich zugelegt. Der Broker IG taxierte den Leitindex am Mittwoch zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit 0,15 Prozent im Plus auf 15 436 Punkte. „In unserem Basisszenario gehen wir nach wie vor nur von einem dauerhaften Anstieg des Risikobewusstseins aus, nicht aber von weiteren signifikanten militärischen Eskalationen“, schrieben am Morgen die Experten der DWS. Am Vortag hatte es Entspannungssignale aus Moskau gegeben mit Meldungen, einige Militäreinheiten zögen von der ukrainischen Grenze ab. US-Präsident Joe Biden hält die befürchtete russische Invasion in der Ukraine aber weiter für möglich.

USA: – KURSGEWINNE – Eine mögliche Entspannung im Konflikt um die Ukraine hat am Dienstag an der Wall Street für Aktienkäufe gesorgt. Der Dow Jones Industrial stieg um 1,22 Prozent auf 34 988,84 Punkte. Das russische Verteidigungsministerium kündigte an, dass erste Truppen nach Manövern an ihre Standorte zurückkehren. Russlands Außenminister Sergej Lawrow sagte, der Dialog mit den USA und der Nato über die von Russland geforderten Sicherheitsgarantien werde fortgesetzt.

ASIEN: – DEUTLICHE KURSGEWINNE – Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch freundlich tendiert. Entspannungssignale im Ukraine-Konflikt hellten die Stimmung etwas auf. In Tokio schloss der Leitindex Nikkei 225 nach den Verlusten der Vortage mit Kursgewinnen von 2,2 Prozent. Der Hang-Seng-Index in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong legte um 1,2 Prozent zu und der chinesische CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland gewann 0,4 Prozent.

Werbung Knock-Outs zum db Ölpreis Brent Kurserwartung Rohstoff wird steigen Rohstoff wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 164,77 0,08%

DEVISEN: Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch vor der Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank nur wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1356 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,1345 Dollar festgesetzt.

Nachdem der Euro zu Beginn der Woche noch zeitweise unter 1,13 Dollar gehandelt worden war, hatte die Hoffnung auf Fortschritte bei den diplomatischen Bemühungen zur Entschärfung der Krise an der russisch-ukrainischen Grenze der Gemeinschaftswährung am Dienstag spürbaren Auftrieb verliehen. Im weiteren Handelsverlauf dürfte sich das Interesse der Anleger stärker auf die Geldpolitik richten. Am Abend steht die Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank Fed auf dem Programm. Anleger erhoffen sich Hinweise auf die Geschwindigkeit der Zinserhöhungen durch die US-Notenbank, deren Beginn im März erwartet wird.

Außerdem rücken Konjunkturdaten stärker in den Fokus am Devisenmarkt. Am späten Vormittag werden Daten zur Industrieproduktion in der Eurozone im Dezember erwartet und am Nachmittag entsprechende Daten zur Produktionsentwicklung in den USA. Am Markt wird jeweils mit einem Anstieg im Monatsvergleich gerechnet.

Euro/USD 1,1353 -0,05

USD/Yen 115,7035 0,07

Euro/Yen 131,3590 0,02

ROHÖL: Die Ölpreise haben sich am Mittwoch nur wenig verändert. Am Morgen verharrte der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent auf 93,28 US-Dollar. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg geringfügig um zehn Cent auf 94,17 Dollar.

Damit haben die Notierungen am Ölmarkt die deutlichen Verluste vom Vortag vorerst nicht fortgesetzt. Nach diplomatischen Bemühungen zur Entschärfung der Krise an der russisch-ukrainischen Grenze hat Russland laut eigenen Angaben mit dem Abzug von Truppen im Süden und Westen des Landes begonnen. An den Märkten wurde dies als Entspannungssignal gewertet. Zuvor hatte die Sorge vor einer Eskalation der Krise die Ölpreise bis in die Reichweite der 100-Dollar-Marke steigen lassen.

Am Ölmarkt haben die Anleger die weitere Entwicklung der Krise in der Ukraine im Blick. Marktbeobachter wollten erneute Preisanstiege nicht ausschließen.

Gestützt wurden die Ölpreise am Morgen durch jüngste Daten zur Entwicklung der Ölreserven in den USA. Am Vorabend war bekannt geworden, dass der Interessenverband American Petroleum Institute (API) in der vergangenen Woche einen Rückgang der Lagerbestände an Rohöl um 2,4 Millionen Barrel verzeichnet hat. Sinkende Ölreserven stützen in der Regel die Ölpreise. Am Nachmittag werden die offiziellen Lagerdaten der US-Regierung erwartet, die für neue Impulse am Ölmarkt sorgen dürften.

Brent 93,32 0,04 USD

WTI 92,22 0,15 USD

Keine Folge mehr verpassen? Einfach den onvista YouTube-Kanal abonnieren!

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR VIB VERMÖGEN AUF 62 (40) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BERENBERG SENKT ZIEL FÜR JUNGHEINRICH AUF 52 (54) EUR – ‚BUY‘

– DEUTSCHE BANK SENKT DELIVERY HERO AUF ‚HOLD‘ (BUY) – ZIEL 80 (140) EUR

– JEFFERIES STARTET ZEAL NETWORK MIT ‚BUY‘ – ZIEL 47 EUR

– JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR ASTRAZENECA AUF 8800 (9100) PENCE – ‚HOLD‘

– UBS HEBT NESTE AUF ‚BUY‘ (NEUTRAL) – ZIEL 50 (56) EUR

– DEUTSCHE BANK HEBT ADYEN AUF ‚BUY‘ (HOLD)

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Norma, Jahreszahlen

07:00 DEU: Intershop, Jahreszahlen

07:00 CHE: Clariant, Jahreszahlen

07:00 NLD: Heineken, Jahreszahlen

07:20 FRA: Air Liquide, Jahreszahlen

07:45 NLD: Ahold Delhaize, Jahreszahlen

08:00 DEU: MTU Aero Engines, Jahreszahlen (9.30 h Pk)

10:00 LUX: Stabilus, Hauptversammlung (online)

13:00 USA: Analog Devices, Q4-Zahlen

13:00 USA: Kraft Heinz, Jahreszahlen

14:00 DEU: Bayer, Crop Science R&D Pipeline Update Webinar Februar 2022

17:45 FRA: Carrefour, Jahreszahlen

22:00 CDN: Nutrien, Q4-Zahlen

22:05 USA: Cisco Systems, Q2-Zahlen

22:30 USA: Nvidia, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

BEL: Umicore, Jahreszahlen

CHE: Schindler, Jahreszahlen

GBR: Hilton Group, Q4-Zahlen

IRL: Kerry Group, Jahreszahlen

PRT: EDP Renovaveis, Jahreszahlen

USA: American International Group, Q4-Zahlen

USA: Applied Materials, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 CHN: Erzeugerpreise 01/22

02:30 CHN: Verbraucherpreise 01/22

08:00 GBR: Verbraucherpreise 01/22

11:00 EUR: Industrieproduktion 12/21

11:30 DEU: Anleihe, Laufzeit: 10 Jahre, Volumen: 4 Mrd EUR

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 01/22

14:30 USA: Im- und Exportpreise 01/22

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 01/22

15:15 USA: Industrieproduktion 01/22

16:00 USA: Lagerbestände 12/21

16:00 USA: NAHB-Index 02/22

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 26.1.22

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

11.00 Uhr

Eurozone

Industrieproduktion Dezember

Saisonbereinigt +0,3 +2,3

Arbeitstäglich bereinigt -0,5 -1,5

GROSSBRITANNIEN

08.00 Uhr

Verbraucherpreise Januar

Monatsvergleich -0,2 +0,5

Jahresvergleich +5,4 +5,4

USA

14.30 Uhr

Einzelhandelsumsatz, Jan +2,0 -1,9

ohne Autoverkäufe +1,0 -2,3

Einfuhrpreise, Jan

Monatsvergleich +1,2 -0,2

15.15 Uhr

Industrieproduktion, Jan +0,5 -0,1

Kapazitätsauslastung, Jan 76,8 76,5

16.00 Uhr

NAHB Hausmarktindex, Feb 82 83 (in Pkt)

20.00 Uhr

US-Notenbank Sitzungsprotokoll (Fed Minutes)

Redaktion onvista / dpa-AFX

Foto: Curioso / shutterstock.com