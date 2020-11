Vorbörse: Wall Street kann neue Rekordestände nicht halten – Dax wieder unter 13.000 Punkte erwartet

DEUTSCHLAND: – KURSVERLUSTE ERWARTET – Nach dem spektakulären Wochenauftakt mit hohem Kursgewinn dürfte der Dax am Dienstag zunächst etwas zurückfallen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor dem Xetra-Start 1,31 Prozent schwächer bei 12.924 Punkten. Am Vortag hatte der US-Wahlsieg von Joe Biden sowie der mögliche Durchbruch bei einem Corona-Impfstoff den Dax zeitweise bis auf fast 13.300 Punkte nach oben katapultiert. In New York feierten die Anleger neue Rekorde. Der Dow Jones Industrial kletterte bis nahe an die 30.000-Punkte-Marke heran, gab zum Schluss aber einen Teil seiner Gewinne wieder ab.

USA: – DOW AUF REKORD – Der Sieg des Demokraten Joe Biden bei den US-Präsidentschaftswahlen und ein möglicher Durchbruch bei der Suche nach einem Impfstoff gegen das Coronavirus hat den US-Börsen zum Wochenbeginn neue Rekorde beschert. Der Leitindex Dow Jones Industrial und der marktbreite S&P 500 schnellten am Montag bereits in den ersten Handelsminuten auf Höchststände. Aktien, die unter der Corona-Pandemie besonders gelitten hatten, erlebten Kursfeuerwerke. Zur Schlussglocke stand für den Dow Jones Industrial ein Gewinn von 2,95 Prozent auf 29.157,97 Punkte zu Buche.

ASIEN: – ÜBERWIEGEND FESTER – Die Aussicht auf einen Corona-Impfstoff hat an den Börsen Asiens am Dienstag nicht für Euphorie gesorgt. Der japanische Nikkei 225 schloss 0,3 Prozent höher. In Hongkong ging es für den Hang Seng um 0,38 Prozent nach oben. Der chinesische CSI 300 sank zuletzt hingegen leicht um 0,63 Prozent. Auch an den US-Börsen waren die zum Teil sehr kräftigen Kursgewinne am Montag im Verlauf etwas abgeschmolzen.

DAX 13095,97 +4,94%

XDAX 13006,75 +4,09%

EuroSTOXX 50 3407,91 +6,36%

Stoxx50 3021,42 +4,17%

DJIA 29157,97 +2,95%

S&P 500 3550,50 +1,17%

NASDAQ 100 11830,385 -2,16%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 174,59 +0,04%

DEVISEN: – KAUN BEWEGUNG – Der Euro hat sich am Dienstag im frühen Handel über der Marke von 1,18 US-Dollar gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1830 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor am Montagnachmittag auf 1,1883 Dollar festgesetzt.

Am Montag war der Euro erheblich unter Druck geraten, nachdem sich an den Finanzmärkten starke Hoffnungen auf ein Corona-Impfmittel breit gemacht hatten. Ausschlaggebend war eine Mitteilung der Pharmaunternehmen Biontech und Pfizer, in der von einer hohen Wirksamkeit eines Impfstoffs die Rede war. Besonders stark verloren als sehr sicher empfundene Währungen wie der japanische Yen oder der Schweizer Franken.

Am Dienstag stehen die Konjunkturerwartungen des Mannheimer ZEW-Instituts im Fokus. Angesichts der angespannten Corona-Lage in Europa wird mit einer Stimmungseintrübung gerechnet. Die an den Märkten sehr positiv aufgenommenen Testresultate von Biontech und Pfizer dürften zum Zeitpunkt der Umfrage noch nicht bekannt gewesen sein.

Euro/USD 1,18317 +0,17%

USD/Yen 104,9780 -0,37%

Euro/Yen 124,1961 -0,23%

ROHÖL: – WTI WIEDER UNTER 40 € – Nach der Rally vom Vortag haben die Ölpreise am Dienstag im frühen Handel nachgegeben. Am Montag hatten die Preise stark von der positiven Stimmung an den Finanzmärkten profitiert.

Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 41,95 US-Dollar. Das waren 45 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sank um 54 Cent auf 39,75 Dollar.

Im Zuge des Wahlsiegs von Joe Biden in den USA und positiver Testergebnisse der an einem Corona-Impfstoff forschenden Pharmaunternehmen Biontech und Pfizer hatten die Preise am Ölmarkt zum Wochenstart um mehr als drei Dollar zugelegt. Sowohl die Wahl des moderaten Demokraten Biden als auch die Aussicht auf einen Impfstoff hellten die mittelfristigen Aussichten an den Finanzmärkten auf. Riskante Anlagen wie Rohöl profitierten hiervon.

Laut Marktbeobachtern wurde die Euphorie am Ölmarkt jedoch von der aktuell immer noch stark von den Auswirkungen der Pandemie belasteten Nachfrage-Situation gebremst. Die Corona-Neuinfektionen erreichen weltweit immer neue Höchststände. Zudem bleibt abzuwarten, ob die in Europa kürzlich erlassenen Beschränkungen die Ausbreitung bremsen werden.

Brent 41,96 -0,44 USD

WTI 39,75 -0,54 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BERENBERG HEBT RHEINMETALL AUF ‚BUY‘ (HOLD) – ZIEL 100 (86) EUR

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR SIEMENS HEALTHINEERS AUF 44 (43) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR INFINEON AUF 27,50 (27) EUR – ‚NEUTRAL‘

– COMMERZBANK HEBT SIXT-VORZÜGE AUF ‚BUY‘ (HOLD) – ZIEL 65 (57) EUR

– COMMERZBANK HEBT ZIEL FÜR SIXT-STÄMME AUF 84 (74) EUR – ‚HOLD‘

– LBBW HEBT ZIEL FÜR PROSIEBENSAT.1 AUF 14 (11) EUR – ‚KAUFEN‘

– WARBURG RESEARCH HEBT HOLIDAYCHECK AUF ‚BUY‘ (HOLD) – ZIEL 2 (1,10) EUR

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR NIKOLA AUF 40 (41) USD – ‚OVERWEIGHT‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR BEYOND MEAT AUF 104 (122) USD – ‚UNDERWEIGHT‘

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR BEYOND MEAT AUF 105 (112) USD – ‚SELL‘

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR VESTAS AUF 1300 (1050) DKK – ‚BUY‘

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR EASYJET AUF 840 (729) PENCE – ‚OUTPERFORM‘

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR RYANAIR AUF 17,23 (15,16) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– GOLDMAN HEBT ICADE AUF ‚NEUTRAL‘ (SELL) – ZIEL 50,50 (50,40) EUR

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR NOVARTIS AUF 85 (82) CHF – ‚UNDERWEIGHT‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR BNP PARIBAS AUF 51 (52) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– COMMERZBANK HEBT TUI AUF ‚BUY‘ (HOLD) – ZIEL 5,20 (3,30) EUR

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ASTRAZENECA AUF 6400 (6300) PENCE – ‚SELL‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Deutsche Post, Q3-Zahlen (detailliert) (8.30 h Call)

07:00 DEU: Siemens Energy, Jahreszahlen (10.00 h Bilanz-Pk online)

07:00 DEU: Teamviewer AG, Q3-Zahlen (9.30 h Call)

07:00 DEU: 1&1 Drillisch, 9Monatszahlen

07:00 DEU: United Internet, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Hamborner Reit, 9Monatszahlen

07:30 AUT: Voestalpine, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Henkel, Q3-Zahlen (detailliert) (10.30 h Call)

07:30 DEU: Jungheinrich, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Jenoptik, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Adidas, Q3-Zahlen (10.00 h Call)

07:30 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Q2-Zahlen

07:30 DEU: ElringKlinger, Q3-Zahlen (14.00 h Call)

07:30 DEU: Deutz, 9Monatszahlen (9.00 h Call)

07:30 DEU: Uniper, Q3-Zahlen (8.30 h Call)

07:45 DEU: Eckert & Ziegler, Q3-Zahlen (detailliert)

08:00 GBR: Direct Line Insurance, Q3-Umsatz

08:00 DEU: Schaeffler, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Westwing Group, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Traton SE, Q3-Zahlen

09:00 DEU: Nordex, Call 9M-Eckdaten/Prognosen

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

18:00 FRA: Alstom, Halbjahreszahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Porsche SE, Q3-Zahlen

DEU: BioNTech, Q3-Zahlen

DEU: Süss MicroTec, Q3-Zahlen

ITA: Telecom Italia, Q3-Zahlen

USA: Lyft, Q3-Zahlen

USA: Eastman Kodak, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 09/20

02:30 CHN: Verbraucherpreise 10/20

07:30 FRA: Arbeitslosenquote Q3/20

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 09/20

08:00 DEU: Bauhauptgewerbe (Umsatz und Beschäftigte) 08/20

08:45 FRA: Industrieproduktion 09/20

10:00 ITA: Industrieproduktion 09/20

11:00 GRC: Verbraucherpreise 10/20

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 11/20

PRT: Notenbankkonferenz Europäische Zentralbank (EZB), Sintra

SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Pk Creditreform zum „Schuldneratlas Deutschland 2020“, Düsseldorf

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

08.45 Uhr

Frankreich

Industrieproduktion September

Monatsvergleich +0,7 +1,3

Jahresvergleich -5,5 -6,2

10.00 Uhr

Italien

Industrieproduktion September

Monatsvergleich -2,0 +7,7

Jahresvergleich

arbeitstäglich bereinigt -1,3 -0,3

unbereinigt -1,2 -0,3

11.00 Uhr

Deutschland

ZEW-Umfrage November (Punkte)

Erwartungen 44,3 56,1

Aktuelle Lage -63,5 -59,5

GROSSBRITANNIEN

08.00 Uhr

Arbeitsmarktbericht Regierung

Arbeitslosenquote September 4,8 4,5

USA

— keine entscheidenden Daten erwartet —

