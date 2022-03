Vorbörse: Wall Street klar erholt – Dax hält sich wohl über 14.000 – WTI kratzt an der Marke von 120 Dollar

DEUTSCHLAND: – STABIL – Die Anleger am deutschen Aktienmarkt können am Donnerstag trotz des weiter eskalierenden Kriegs in der Ukraine auf eine Stabilisierung hoffen. Rund eine Stunde vor dem Handelsstart signalisierte der X-Dax als Indikator für den Dax ein Plus von knapp 0,2 Prozent auf 14 027 Punkte. Zur Wochenmitte war der Leitindex zeitweise auf den tiefsten Stand seit einem Jahr abgerutscht, hatte es aber bis zum Börsenschluss noch in positives Terrain geschafft. Ähnlich war es seinem Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 ergangen, der am Donnerstag ebenfalls knapp im Plus erwartet wird.

US-Außenminister Antony Blinken hält indes diplomatische Verhandlungen im Ukraine-Krieg im Fall einer Deeskalation der russischen Seite weiter für möglich. „Wir halten die Tür für einen diplomatischen Weg offen“, sagte Blinken. Ohne eine militärische Deeskalation werde das aber sehr schwer sein, schränkte er ein. Blinken plant angesichts des Ukraine-Krieges eine Reise nach Osteuropa.

Unternehmensseitig steht am deutschen Aktienmarkt weiter die laufende Berichtssaison mit etlichen Geschäftszahlen im Fokus. Der Pharma- und Chemiekonzern Merck KGaA hat dank guter Geschäfte der Laborsparte mit Impfstoffentwicklern und -herstellern ein historisch starkes zweites Corona-Jahr hinter sich. Auch 2022 peilt der Dax-Konzern ein hohes organisches Wachstum bei Umsatz und bereinigtem Ergebnis an.

Aus dem MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen legten mehrere Mitglieder Zahlen vor. Die Lufthansa stellt sich angesichts des Ukraine-Kriegs nach zwei verlustreichen Pandemiejahren auf weiter schwierige Zeiten ein. Immerhin konnte die Fluggesellschaft 2021 ihren Verlust dank einer gewissen Erholung des Passagiergeschäfts und eines Milliardengewinns der Frachtsparte um zwei Drittel reduzieren. Ob die Lufthansa 2022 in die Gewinnzone zurückkehrt, ließ der Vorstand aber offen.

Der Spezialchemiekonzern Evonik traut sich hingegen trotz der hohen Rohstoffkosten im laufenden Jahr ein weiteres Gewinnwachstum zu. Dieses dürfte allerdings etwas geringer ausfallen als 2021.

Der Gabelstapler-Hersteller Kion profitierte im vergangenen Jahr von der großen Nachfrage nach Logistik-Fahrzeugen und blickt zuversichtlich auf 2022. Derweil übertraf der Außenwerber Ströer 2021 seine eigenen sowie die Analystenerwartungen und will 2022 noch einen draufsetzen.

Auch der Fernsehkonzern ProSiebenSat.1 will am Rekordumsatz des vergangenen Jahres anknüpfen und 2022 noch mehr schaffen. Dagegen bremsten beim Anlagenbauer Gea Lieferengpässe das Umsatzwachstum. Derweil legte der Gewinn dank der Restrukturierungsmaßnahmen des Unternehmens deutlich zu.

USA: – ERHOLUNG – Die zuletzt kräftig unter Druck stehenden US-Aktienmärkte haben am Mittwoch Boden gutgemacht. Die Lage an den Märkten ist aber weiterhin von der Unsicherheit um den Krieg in der Ukraine geprägt. Positive Impulse lieferte die Nachricht, dass Russland und die Ukraine Bereitschaft für eine Fortsetzung der Verhandlungen am Donnerstag signalisiert hatten. Zudem standen Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell im Fokus, der eine Zinserhöhung für März signalisiert hatte. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Plus von 1,79 Prozent bei 33 891,35 Punkten.

ASIEN: – ÜBERWIEGEND KURSGEWINNE – Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag überwiegend zugelegt. In Tokio schloss der Leitindex Nikkei 225 0,7 Prozent höher. Der Hang-Seng-Index in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong legte zuletzt um 0,5 Prozent zu, während der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland um 0,4 Prozent nachgab. Die Erholung an den US-Aktienmärkten sorgte auch in Asien für etwas mehr Zuversicht. Der Krieg in der Ukraine und der kräftige Anstieg der Ölpreise sorgt aber weiterhin für Verunsicherung.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 169,47 0,23%

DEVISEN: Der Euro hat am Donnerstag im frühen Handel zum US-Dollar leicht nachgegeben. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1095 Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Sie lag damit leicht über ihrem am Vortag markierten Tiefstand seit Mitte 2020 von 1,1058 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,1106 Dollar festgesetzt.

Der Krieg Russlands gegen die Ukraine steht an den Finanzmärkten unverändert im Mittelpunkt, was den russischen Rubel unter erheblichem Druck hält. Auch der Euro hat unter der teils erheblichen Unsicherheit zuletzt gelitten, während als sicher empfundene Währungen wie etwa der Dollar und der Schweizer Franken gefragt sind.

Am Donnerstag blicken die Märkte neben dem Ukraine-Krieg auch auf Konjunkturdaten. In der Eurozone und den USA stehen die Einkaufsmanagerindizes für die Dienstleister auf dem Programm. Sie geben Hinweise auf die konjunkturelle Lage. Seitens der US-Notenbank Fed äußert sich deren Chef Jerome Powell vor dem Bankenausschuss des US-Senats. Am Vortag hatte er die Aussicht auf höhere Leitzinsen in den USA bestätigt, zugleich aber auf die hohe Unsicherheit aufgrund des Ukraine-Kriegs hingewiesen.

Euro/USD 1,1103 -0,22

USD/Yen 115,6555 0,12

Euro/Yen 128,4070 -0,11

ROHÖL: Die Ölpreise legen angesichts des Kriegs in der Ukraine immer weiter zu. Am Donnerstag markierten die beiden wichtigsten Erdölsorten Brent und West Texas Intermediate (WTI) abermals die höchsten Stände seit vielen Jahren. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete bis zu 118,20 US-Dollar und damit so viel wie zuletzt im Jahr 2013. Ein Fass der US-Sorte WTI wurde mit bis zu 114,99 Dollar gehandelt. Das ist der höchste Stand seit dem Jahr 2008. Gegenüber dem Vortag legten die Preise um jeweils rund vier Dollar zu.

Der Krieg Russlands in der Ukraine ruft große Sorgen über das Ölangebot hervor. Russland ist einer der weltgrößten Förderer und Exporteure. Händler scheuen momentan das dortige Angebot, unter anderem aus der Angst vor Sanktionen großer Volkswirtschaften wie den USA. Das treibt die Preise der anderen Erdölsorten nach oben. Darüber hinaus herrscht Sorge vor einem kompletten Lieferausfall Russlands, entweder wegen Einfuhrverboten anderer Länder oder eines Ausfuhrstopps Russlands.

Auf große Hilfe seitens der 23 Förderländer im Verbund Opec+, dem auch Russland angehört, können die Industrieländer nicht zählen. Der Verbund setzt seinen Kurs einer schrittweisen und moderaten Ausweitung des Rohölangebots fort, wie die Opec+ am Mittwoch mitteilte. Die Mitglieder der Internationalen Energieagentur (IEA) hatten deshalb unlängst beschlossen, einen Teil ihrer strategischen Ölreserven freizugeben. Dazu zählt auch Deutschland.

Brent 116,92 3,99 USD

WTI 114,44 3,84 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– RBC HEBT ZIEL FÜR COMMERZBANK AUF 8,50 (8,30) EUR – ‚SECTOR PERFORM‘

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR CONTINENTAL AG AUF 87 (95) EUR – ‚SELL‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR BASF AUF 74,00 (76,50) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR EXXONMOBIL AUF 89 (87) USD – ‚OVERWEIGHT‘

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR ENEL AUF 9,60 (9,70) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR JUST EAT TAKEAWAY.COM AUF 58 (85) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR PHILIPS AUF 29,20 (36,40) EUR – ‚NEUTRAL‘

– RBC HEBT ZIEL FÜR KERING AUF 885 (830) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– UBS HEBT ZIEL FÜR SAINT-GOBAIN AUF 70 (68) EUR – ‚BUY‘

– UBS SENKT ZIEL FÜR HERMES AUF 1312 (1610) EUR – ‚NEUTRAL‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SANTANDER AUF 4,30 (4,10) EUR – ‚NEUTRAL‘

– RBC HEBT ZIEL FÜR STELLANTIS AUF 19 (18) EUR – ‚SECTOR PERFORM‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Merck KGaA, Jahreszahlen (9.30 h Online-Pk, 14.00 Analysten-Call)

07:00 DEU: Lufthansa, Jahreszahlen (10.00 Online-Pk)

07:00 DEU: Kion, Jahreszahlen (10.00 h Online-Pk)

07:00 DEU: Ströer, Q4-Umsatz (detailliert)

07:00 DEU: Evonik, Jahreszahlen (9.30 Online-Pk)

07:00 FRA: Thales, Jahreszahlen

07:30 DEU: ProSiebenSat.1, Jahreszahlen (10.30 h Online-Pk)

07:30 DEU: Drägerwerk, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Gea Group, Jahreszahlen (10.30 h Jahres-Pk, online)

07:30 AUT: Raiffeisen Bank International, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 FIN: Fortum, Jahreszahlen

08:00 GBR: London Stock Exchange (LSE), Jahreszahlen

08:00 GBR: Schroders, Jahreszahlen

08:00 GBR: Admiral, Jahreszahlen

08:00 GBR: Rentokil Initial, Jahreszahlen

08:00 IRL: CRH, Jahreszahlen

10:00 DEU: VDMA Auftragseingang Maschinenbau 01/22

10:30 DEU: Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba), Bilanz-Pk (online)

14:00 DEU: Volkswagen, Online-Pressekonferenz mit Thomas Ulbrich vom Geschäftsbereich „Technische Entwicklung“

17:45 NLD: Universal Music Group, Jahreszahlen

22:00 DEU: Deutsche Börse, Überprüfung der Börsen-Indizes Dax, MDax und SDax

22:15 USA: Costco Wholesale, Q2-Zahlen

22:15 USA: The Gap, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: KBA, VDA, VdIK, Kfz-Neuzulassungen 02/22

DEU: GFT, Jahreszahlen

DEU: SAP, Geschäftsbericht

CHE: VAT, Jahreszahlen

USA: Best Buy, Q4-Zahlen

USA: Broadcom, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 02/22 (2. Veröffentlichung)

02:45 CHN: Caixin PMI Dienste 02/22

07:00 RUS: PMI Dienste 02/22

08:00 TRK: Verbraucherpreise 02/22

08:30 CHE: Verbraucherpreise 02/22

09:15 ESP: PMI Dienste 02/22

09:45 ITA: PMI Dienste 02/22

09:50 FRA: PMI Dienste 02/22 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: PMI Dienste 02/22 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Dienste 02/22 (2. Veröffentlichung)

10:00 ITA: Arbeitslosenzahlen 01/22

10:30 GBR: PMI Dienste 02/22 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 01/22

11:00 EUR: Arbeitslosenzahlen 01/22

11:00 BEL: Arbeitslosenzahlen 01/22

13:30 EUR: EZB, Sitzungsprotokoll 3.2.22

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:45 USA: PMI Dienste 02/22 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM Dienste Index 02/22

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 01/22

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 01/22 (endgültig)

16:00 USA: US-Notenbankchef Powell spricht bei Anhörung im Senat

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

09.15

Spanien

Einkaufsmanagerindex-Markit Dienstleistungen

Februar (Punkte) 51,6 46,6

09.45 Uhr

Italien

Einkaufsmanagerindex-Markit Dienstleistungen

Februar (Punkte) 52,5 48,5

09.50 Uhr

Frankreich

Einkaufsmanagerindex-Markit Dienstleistungen

Februar (Punkte) 57,9 57,9*

09.55 Uhr

Deutschland

Einkaufsmanagerindex-Markit Dienstleistungen

Februar (Punkte) 56,6 56,6*

10.00 Uhr

Eurozone

Einkaufsmanagerindex-Markit Februar (Punkte)

Dienstleistungen 55,8 55,8*

Gesamt 55,8 55,8*

11.00 Uhr

Eurozone

Erzeugerpreise Januar

Monatsvergleich +2,8 +2,9

Jahresvergleich +27,3 +26,2

Eurozone

Arbeitslosenquote

Januar 6,9 7,0

GROSSBRITANNIEN

10.30 Uhr

Einkaufsmanagerindex-Markit Februar (Punkte)

Dienstleistungen 60,8 60,8*

Gesamt 60,2 60,2*

USA

14.30 Uhr

Erstanträge Arbeitslosenhilfe 225 232

Produktivität ex Agrar, Q4 +6,7 +6,6

Lohnstückkosten, Q4 +0,3 +0,3

15.45 Uhr

Markit-PMI Dienste, Feb 56,7 56,7 (in Pkt)

16.00 Uhr

ISM-Index Dienste, Feb 61,1 59,9 (in Pkt)

Auftragseingang Industrie, Jan +0,7 -0,4

ohne Transportgüter —- +0,1

