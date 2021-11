Vorbörse: Wall Street kommt wieder in Schwung - Dax etwas müde - Euro jetzt unter 1,13 $ - Ölpreise geben nach

DEUTSCHLAND: – LEICHTE KURSVERLUSTE – Der Dax dürfte am Mittwoch etwas schwächer in den Handel gehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp eine Stunde vor dem Xetra-Start mit minus 0,17 Prozent auf 16 221 Punkte. Angesichts der jüngsten Rekorde mit am Vortag bis zu gut 16 266 Punkten ist dies aber noch immer kein nennenswerter Rücksetzer. „Die Stimmung auf dem Parkett ist weiterhin exzellent“, schrieb der Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Parters. „Noch immer gibt es keine Antwort auf die Frage, wie hoch der Dax noch steigen kann.“ Aus technischer Sicht sei er inzwischen allerdings massiv überkauft.

USA: – KURSGEWINNE – Robuste US-Konjunkturdaten haben der zu Wochenbeginn noch trägen Wall Street etwas frischen Schwung verliehen. Die wichtigsten Aktienindizes schlossen am Dienstag allesamt im Plus. Für gute Laune insbesondere im konjunktursensiblen Tech-Sektor sorgte unter anderem, dass der Einzelhandel seine Umsätze im Oktober stärker ausgeweitet hatte als erwartet. Zudem hat sich die Industrie überraschend deutlich von den Folgen des schweren Hurrikans Ida erholt. Der Dow Jones Industrial legte um 0,15 Prozent auf 36 142,22 Punkte zu.

ASIEN: – ETWAS SCHWÄCHER – Die Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch etwas schwächer tendiert. Nach der Erholung am Vortag ließ der Schwung merklich nach. Der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong büßte zuletzt 0,5 Prozent ein. Der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland umfasst, sank um 0,06 Prozent. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 0,4 Prozent schwächer.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 170,73 0,04%

DEVISEN: – EURO UNTER 1,13 $ – Der Euro steht weiter unter Druck. Der Kurs der Gemeinschaftswährung ist in der Nacht auf Mittwoch bis auf 1,1264 Dollar gefallen und war damit erstmals seit Juli vergangenen Jahres weniger als 1,13 Dollar wert. Zuletzt konnte sich der Eurokurs zwar wieder etwas erholen, kostete mit 1,1292 Dollar aber immer noch etwas weniger als am Dienstagabend. Der Euro gibt seit Tagen unter anderem wegen robuster Konjunkturdaten aus den USA und der angespannten Corona-Lage in Europa stark nach. Anfang vergangener Woche hatte die Gemeinschaftswährung noch rund 1,16 Dollar gekostet.

Euro/USD 1,1299 -0,12

USD/Yen 114,8985 0,06

Euro/Yen 129,8225 -0,06

ROHÖL: – ABWÄRTS – Die Ölpreise haben am Mittwoch im frühen Handel nachgegeben. Bestimmend ist nach wie vor die Frage, ob große Verbrauchsländer gegen das hohe Preisniveau vorgehen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 81,57 US-Dollar. Das waren 86 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel in ähnlichem Ausmaß auf 79,90 Dollar.

Am Markt halten sich Spekulationen, große Volkswirtschaften könnten Teile ihrer nationalen Ölreserven freigeben, um die immer noch hohen Erdölpreise zu drücken. Laut chinesischen Medienberichten haben die politischen Führer der USA und China, Joe Biden und Xi Jinping, in dieser Woche über ein beiderseitiges Vorgehen gesprochen. Die Initiative sei von den USA ausgegangen.

Im Oktober waren die Erdölpreise auf mehrjährige Höchststände gestiegen, seither haben sie jedoch etwas nachgegeben. Ausschlaggebend für den Preisanstieg ist die globale Konjunkturerholung vom Corona-Einbruch und das zugleich begrenzte Angebot an Rohöl. Der mächtige Ölverbund Opec+ hebt seine Förderung seit Sommer zwar an, allerdings nur schrittweise und in moderatem Tempo.

Brent 81,69 -0,74 USD

WTI 80,05 -0,71 USD

Redaktion onvista / dpa-AFX

