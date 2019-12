Vorbörse: Wall Street lässt sich nicht bremsen – Dax fährt weiter mit angezogener Handbremse

DEUTSCHLAND: – KAUM VERÄNDERT – Vor dem großen Verfall an den Terminbörsen dürfte sich der Dax am Freitag zunächst kaum bewegen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor Handelsstart wenige Punkte höher auf 13 216 Punkte. Am Montag hatte der Dax mit 13 425 Punkten seinen bisherigen Höchststand seit Januar 2018 erreicht, bevor er um gut zwei Prozent zurücksetzte. Aus dem gleichen Monat stammt auch das Rekordhoch von 13 596 Punkten.

„Der Dezember ist der größte und bedeutendste Verfallstermin des Jahres. Starke Ausschläge in beide Richtungen sind da jederzeit möglich“, erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. „Beim Dax verfallen große Positionen mit Basispreisen bei 13 000 und 13 200 Punkten.“ Im Eurostoxx 50 sollten die Anleger laut Altmann wegen jeweils großer Volumina an Kaufoptionen die Marke von 3700 Punkten und im marktbreiten US-Index S&P 500 von 3150 Punkten im Auge haben.

USA: – WEITERE REKORDE – Die Aktien-Hausse zum Jahresende reißt nicht ab. Nach einer Pause zur Wochenmitte haben die US-Börsen am Donnerstag wieder zugelegt. Mit dem Dow, dem S&P 500 und dem Nasdaq 100 meldeten drei Leitindizes neue historische Höchstkurse. Wenige Minuten vor der Schlussglocke zogen die Kurse noch einmal an. Auch wenig überzeugende Konjunkturdaten konnten Anleger nicht von weiteren Aktienkäufen abhalten. Der Dow Jones Industrial rückte um 0,49 Prozent auf 28 376,96 Punkte vor.

ASIEN: – DURCHWACHSEN – Die Börsen Asiens haben am Freitag kaum von den guten Vorlagen der Wall Street profitieren können. Nach zuletzt teils deutlichen Kursgewinnen halten sich die Anleger aktuell zurück. Zudem haben viele Investoren die Bücher für 2019 bereits geschlossen. In Japan fiel der Nikkei um rund 0,2 Prozent auf 23 816,63 Punkte. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörsen sowie der Hang Seng in Hongkong legten zuletzt leicht zu.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

DEVISEN: -EURO WEITER ÜBER 1,11 $ – Der Euro hat sich am Freitag trotz leichter Kursverluste über der Marke von 1,11 US-Dollar halten können. Am Morgen kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1115 Dollar und damit etwas weniger als am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,1117 Dollar festgesetzt.

Vor dem Wochenende stehen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Plan, die am Devisenmarkt für Bewegung sorgen könnten. Von Interesse sind Wachstumsdaten aus den USA zur Wirtschaftsentwicklung im dritten Quartal. Allerdings handelt es sich um eine dritte Schätzung, die normalerweise nur leicht korrigiert wird. In der Eurozone stehen einige nationale Wirtschaftszahlen mit zumeist wenig Marktrelevanz an.

ROHÖL: – AUFWÄRTS – Die Ölpreise haben am Freitag in der Nähe ihrer dreimonatigen Höchststände notiert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 66,65 US-Dollar. Das waren elf Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel dagegen leicht auf 61,16 Dollar.

Am Donnerstag waren die Erdölpreise jeweils auf dreimonatige Höchststände gestiegen. Am Markt werden zwei Hauptgründe für die Preisaufschläge in den vergangenen Wochen genannt. Zum einen wird auf das Teilabkommen im amerikanisch-chinesischen Handelsstreit verwiesen. Das Abkommen ist zwar noch nicht unterzeichnet worden. Die Einigung hat aber merklich zur Deeskalation zwischen den beiden großen Wirtschaftsnationen beigetragen.

Zum anderen werden die steigenden Rohölpreise mit der neuerlichen Produktionskürzungen durch das Ölkartell Opec begründet. Zusammen mit weiteren großen Fördernationen wie Russland hatte die Opec vor einigen Wochen beschlossen, bereits bestehende Kürzungen zu verschärfen. Fachleute sind allerdings skeptisch, ob der Schritt ausreicht, um das steigende Angebot insbesondere aus den USA auszugleichen.

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BAADER BANK HEBT CECONOMY AUF ‚BUY‘ (ADD) – ZIEL 6,50 (5,20) EUR

– DEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR NIKE AUF 120 (105) USD – ‚BUY‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SANOFI AUF 80 (75) EUR – ‚UNDERWEIGHT‘

– GOLDMAN SENKT SWATCH AUF ‚NEUTRAL‘ (BUY) – ZIEL 307 (337) CHF

– JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR VALEO AUF 28 (29) EUR – ‚UNDERPERFORM‘

– MACQUARIE NIMMT PRUDENTIAL MIT ‚OUTPERFORM‘ WIEDER AUF – ZIEL 1790 PENCE

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

13:00 CDN: Blackberry, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers

00:01 DEU: Bundesfinanzministerium Monatsbericht 12/19

00:30 JPN: Verbraucherpreise 11/19

08:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen 11/19

08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 01/19

08:00 DEU: Bauhauptgewerbe (Auftragseingangsindex) 10/19

08:45 FRA: Erzeugerpreise 11/19

08:45 FRA: Konsumausgaben 11/19

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 10/19

10:00 PLD: Einzelhandelsumsatz 11/19

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 12/19

10:30 GBR: BIP Q3/19 (endgültig)

10:30 GBR: Leistungsbilanz Q3/19

14:30 USA: BIP Q3/19 (3. Veröffentlichung)

14:30 USA: Privater Konsum Q3/19 (3. Veröffentlichung)

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 12/19 (vorab)

16:00 USA: Private Einkommen und Ausgaben 11/19

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 12/19 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Jahres-Pk der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.

Die SdK-Vorstände präsentieren das „Schwarzbuch Börse 2019“, München

DEU: Großer Verfallstag „Hexensabbat“ an der Börse°

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

08.00 Uhr

Deutschland

GfK Verbrauchervertrauuen Januar (Punkte) 9,8 9,7

10.00 Uhr

Italien

Verbrauchervertrauen Dezember (Punkte) 109,0 108,5

Geschäftsklima Dezember (Punkte) 99,1 98,9

10.00 Uhr

EZB Leistungsbilanz Oktober (Mrd Euro)

Saisonbereinigt — 28,2

16.00 Uhr

Eurozone

Verbrauchervertrauen

Dezember (Punkte) -7,0 -7,2

VEREINIGTES KÖNIGREICH

10.30 Uhr

Bruttoinlandsprodukt (BIP)

Q3

Quartalsvergleich +0,3 +0,3

Jahresvergleich +1,0 +1,0

USA

14.30 Uhr

BIP, Q3 annualisiert +2,1 +2,1*

16.00 Uhr

Konsumausgaben, November

Monatsvergleich +0,4 +0,3

private Einkommen, November

Monatsvergleich +0,3 0,0

Inflationsmaß PCE, November

Jahresvergleich +1,4 +1,3

PCE-Kernrate, November +1,5 +1,6

Konsumklima Uni Michigan Dezember, final 99,2 99,2

Redaktion onvista / dpa-AFX

Foto: Imagentle / Shutterstock.com