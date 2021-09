Vorbörse: Wall Street legt Pause ein – Dax leicht im Plus erwartet – Ölpreise ziehen an

DEUTSCHLAND: – LEICHT IM PLUS – Nach den Verlusten am letzten Handelstag im August dürfte der Dax mit leichten Gewinnen in den September starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Mittwoch rund eine Stunde vor Handelsbeginn 0,2 Prozent höher auf 15 870 Punkte, nachdem der Index im August 1,9 Prozent zugelegt hatte. Am Dienstag hatte es der Dax zunächst wieder zurück über die Marke von 16 000 Punkte geschafft und das Rekordhoch von 16 030 Punkten schien greifbar. Hinweise auf eine Reduzierung der Corona-Pandemiehilfen der Europäischen Zentralbank (EZB) angesichts der hohen Inflation warfen den Dax dann jedoch zeitweise auf 15 761 Punkte zurück. Letztlich konnte er die Verluste aber wieder etwas eindämmen und diese Erholung setzt sich nun fort. Dabei helfen festere Börsen in Asien – trotz erneut enttäuschender Wirtschaftsdaten aus China. Im US-Handel gab es am Abend keine weiteren Rekorde.

USA: – LEICHTE VERLUSTE – Die Wall Street hat am Dienstag bei der jüngsten Rekordjagd eine Pause eingelegt. Die wichtigsten Indizes schlossen leicht im Minus. Insgesamt bleibt die Stimmung am Aktienmarkt durchaus gut, nachdem US-Notenbankchef Jerome Powell zuletzt die Anleger beruhigt hatte. Powell zufolge dürfte die Fed zwar die konjunkturstützenden Anleihekäufe reduzieren, aber die Zinsen noch nicht erhöhen. Die rekordniedrigen Zinsen gelten als einer der Treiber der jahrelangen Börsenrally. Der Leitindex Dow Jones Industrial gab um 0,11 Prozent auf 35 360,73 Punkte nach. Auf Monatssicht bedeutet dies ein Plus von 1,2 Prozent. Für den breiter gefassten S&P 500 ging es am Dienstag um 0,13 Prozent auf 4522,68 Punkte nach unten. Unter den Technologieindizes fiel der Nasdaq 100 um 0,14 Prozent auf 15 582,51 Punkte.

ASIEN: – DEUTLICH IM PLUS – Gestützt von deutlichen Kursgewinnen bei Technologieaktien legten die asiatischen Aktienmärkte am Mittwoch deutlich zu. In Tokio gewann der japanische Leitindex Nikkei 225 im späten Handel etwas mehr als ein Prozent und steuert damit auf den dritten Tag mit Gewinnen in Folge zu. Der CSI-300-Index , der die Aktien der 300 wichtigsten Unternehmen auf dem chinesischen Festland enthält, legte rund eineinhalb Prozent zu und bügelte damit die Verluste vom Montag und Dienstag aus.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 175,35 -0,05%

DEVISEN: – KAUM BEWEGUNG – Der Euro hat am Mittwoch weiter stabil an der Marke von 1,18 US-Dollar notiert. Am Morgen stand die Gemeinschaftswährung knapp unterhalb der runden Marke und kostete mit 1,1797 Dollar in etwa so viel wie am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag etwas höher auf 1,1834 Dollar festgesetzt.

Zur Wochenmitte stehen in zahlreichen Ländern die Einkaufsmanagerindizes für den Industriesektor auf dem Programm, die aus einer Unternehmensumfrage der Marktforscher von IHS Markit abgeleitet werden. Die Indikatoren geben einen Hinweis über den Zustand der Konjunktur. In den USA wird jedoch stärker auf den entsprechenden Indikator des Instituts ISM geachtet, der ebenfalls an diesem Mittwoch ansteht.

Euro/USD 1,1796 -0,11%

USD/Yen 110,24 0,21%

Euro/Yen 130,04 0,09%

ROHÖL: – ANSTIEG – Die Ölpreise sind am Mittwoch vor einer Entscheidung des Erdölverbunds Opec+ über seine kurzfristige Förderpolitik moderat gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 73,08 US-Dollar. Das waren 45 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 46 Cent auf 68,96 Dollar.

Zur Wochenmitte entscheidet der Ölverbund Opec+ über seine Förderpolitik für Oktober. Es wird erwartet, dass die tägliche Förderung um weitere 400 000 Barrel angehoben wird. Dieser Kurs wurde vor einigen Monaten durch die Ölproduzenten vorgezeichnet. Die Opec+ besteht aus dem Rohölkartell Opec unter Führung Saudi-Arabiens sowie weiteren größeren Förderländern, darunter Russland.

Für Unsicherheit hat zuletzt allerdings die vielerorts angespanntere Corona-Lage gesorgt. Die rasche Ausbreitung der Delta-Variante könnte die Ölnachfrage belasten, soweit erneut scharfe Beschränkungen des öffentlichen Lebens ergriffen werden. Weil es in vielen Ländern danach zurzeit eher nicht aussieht, wird erwartet, dass die Produzenten Kurs halten.

Brent 72,12 +0,49 USD

WTI 69,00 +0,50 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR GRAND CITY PROPERTIES AUF 25,80 (25,30) EUR – ‚BUY‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR LEG IMMOBILIEN AUF 159,30 (155,60) EUR – ‚BUY‘

– MORGAN STANLEY SENKT ALSTRIA OFFICE AUF ‚EQUAL-WEIGHT‘ (OW) – ZIEL 17(15,50)EUR

– MORGAN STANLEY SENKT LEG IMMOBILIEN AUF ‚EQUAL-WEIGHT‘ (OW) – ZIEL 140 (125)EUR

– COMMERZBANK SENKT ADVA AUF ‚HOLD‘ (BUY) – ZIEL 15 EUR

– GOLDMAN SENKT ALSTRIA OFFICE AUF ‚NEUTRAL‘ (BUY) – ZIEL 18 (16,90) EUR

– STIFEL SENKT PVA TEPLA AG AUF ‚HOLD‘ (BUY) – ZIEL 33 (30) EUR

– STIFEL SENKT SIEMENS AUF ‚HOLD‘ (BUY) – ZIEL 155 (165) EUR

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR INDITEX AUF 34 (32) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– JPMORGAN SENKT DSM AUF ‚NEUTRAL‘ (OVERWEIGHT) – ZIEL 195 (166,50) EUR

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 FRA: Pernod Ricard, Jahreszahlen

10:00 DEU: Voltabox, Hauptversammlung (online)

Abends EUR: Index-Änderungen EuroStoxx 50 und Stoxx 50 Europe werden bekannt gegeben

DEU: Deutsche Börse, Handelssatistik 08/21

USA: Autodesk, Investor Day

USA: Kfz-Absatz 08/21

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Investitionen Q2/21

02:30 JPN. Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/21 (2. Veröffentlichung)

03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/21

08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 07/21

09:15 ESP: PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/21

09:45 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/21

09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/21 (2. Veröffentlichung)

10:00 GRC: PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/21

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/21 (2. Veröffentlichung)

10:00 ITA: Arbeitslosenquote 07/21

10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/21 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 07/21

11:00 BEL: Arbeitslosenquote 07/21

14:15 USA: ADP Beschäftigung 08/21

15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/21 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: Bauinvestitionen 07/21

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 08/21

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

09:45 DEU: Online-Pk der Monopolkommission zum 8. Sektorgutachten Energie „Wettbewerbschancen bei Strombörsen, E-Ladesäulen und Wasserstoff nutzen“

14:00 DEU: Online-Bundesbank-Symposium „Bankenaufsicht im Dialog“. Zu Themen wie Nachhaltigkeit, Digitalisierung und die Aussichten für die Banken nach der Coronapandemie. Unter anderem mit Bundesbankpräsident Weidmann, BDI-Hauptgeschäftsführer Lang und Christine Novakovi?, Vorstandsvorsitzende UBS Europe SE.

DEU: fvw-Kongress vom 31.08. – 02.09.21

DEU: OLG entscheidet über Vergaberechtsstreit zwischen österreichischer Softwarefirma und dem Land MV über die Beauftragung der „Luca-App“

DEU: Start der Fahrradmesse Eurobike, Friedrichshafen

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

08.00 Uhr

Deutschland

Einzelhandelsumsätze Juli

Monatsvergleich -1,0 +4,5

09.15 Uhr

Spanien

Einkaufsmanagerindex Markit

Industrie August (Punkte) 59,0 59,0

09.45 Uhr

Italien

Einkaufsmanagerindex Markit

Industrie August (Punkte) 60,1 60,3

09.50 Uhr

Frankreich

Einkaufsmanagerindex Markit

Industrie August (Punkte) 57,3 57,3*

09.55 Uhr

Deutschland

Einkaufsmanagerindex Markit

Industrie August (Punkte) 62,7 62,7*

10.00 Uhr

Eurozone

Einkaufsmanagerindex Markit

Industrie August (Punkte) 61,5 61,5*

11.00 Uhr

Eurozone

Arbeitslosenquote Juli 7,6 7,7

GROSSBRITANNIEN

10.30 Uhr

Markit-PMI Industrie, August 60,1 60,1* (in Punkten)

USA

14.15 Uhr

ADP Beschäftigungsbericht, Aug +625 +330 (in Tsd)

15.45 Uhr

Markit-PMI Industrie, Aug 61,2 61,2* (in Pkt)

16.00 Uhr

ISM-Index Industrie, Aug 58,5 59,5 (in Pkt)

Redaktion onvista / dpa-AFX

Foto: Curioso / shutterstock.com

