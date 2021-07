Vorbörse: Wall Street legt Ruhetag ein – Dax steckt fest – Euro tritt ebenfalls auf der Stelle

DEUTSCHLAND: – KAUM VERÄNDERT ERWARTET – Auch zu Beginn der neuen Woche zeichnet sich für den Dax zunächst wenig Bewegung ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Montag rund zweieinhalb Stunden vor dem Handelsbeginn wenige Punkte tiefer auf 15 645 Punkte. Seit dem leichten Rückschlag vom Rekordhoch Mitte Juni bei 15 802 Punkten pendelt der Dax richtungslos um seine 21-Tage-Linie. Das Barometer für den kurzfristigen Trend steht aktuell bei 15 622 Punkten. Dabei gab der US-Arbeitsmarktbericht am Freitag eigentlich eine gute Vorlage. Die Marktstrategen der Credit Suisse sprachen nach den Jobdaten vom für den Aktienmarkt idealen „Goldlöckchen“-Szenario: Die Erholung der US-Wirtschaft bleibe stark, sei aber auch nicht so dynamisch, um die US-Notenbank in Handlungszwang für eine straffere Geldpolitik zu zwingen, hieß es. In den USA wird nach dem Unabhängigkeitstags-Feiertag am Sonntag am heutigen Montag nicht gehandelt.

USA: – GEWINNE – Angesichts einer starken Arbeitsmarkterholung in den Vereinigten Staaten haben die US-Börsen am Freitag Höchststände erklommen. Zudem gingen im Mai im Vergleich zum April bei der Industrie etwas mehr Aufträge ein als erwartet. Das verhalf dem marktbreiten S&P 500 als auch den technologielastigen Nasdaq-Indizes zu neuen Bestmarken. Der Dow Jones Industrial hinkte zwar weiter hinterher, holt aber zunehmend auf. Der Dow ging letztlich mit einem Plus von 0,44 Prozent auf 34 786,35 Punkte aus dem Handel. Der S&P 500 rückte am Freitag um 0,75 Prozent auf 4352,34 Punkte vor. Der Technologieindex Nasdaq 100 stieg am Freitag um 1,15 Prozent auf 14 727,63 Punkte.

ASIEN: – UNEINHEITLICH – Die Anleger an den wichtigsten Börsen Asiens haben sich Montag zurückgehalten. Der CSI-300-Index , der die Aktien der 300 größten börsennotierten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet, fiel zuletzt um 0,24 Prozent und der Hang Seng in Hongkong sank um 0,49 Prozent. Der japanische Leitindex Nikkei 225 büßte zuletzt um 0,54 Prozent ein.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 173,12 -0,03%

DEVISEN: Der Euro hat sich am Montag trotz leichter Kursverluste deutlich über der Marke von 1,18 US-Dollar gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1860 Dollar und damit etwas weniger als in der Nacht zuvor. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,1823 Dollar festgesetzt.

Der Euro rangiert derzeit in der Nähe des niedrigsten Stands seit etwa drei Monaten. Ein Grund dafür sind zunehmend auseinanderklaffende Erwartungen an die Geldpolitik der Eurozone und der USA. Während in den Vereinigten Staaten perspektivisch eine etwas weniger großzügige Ausrichtung erwartet wird, macht die EZB bisher keine Anstalten, an ihrer lockeren Linie etwas zu ändern. Die Aussicht treibt den Dollar und lastet auf dem Euro.

Zu Wochenbeginn werden in der Eurozone wichtige Konjunkturdaten erwartet. Die Marktforscher von Markit veröffentlichen die Ergebnisse ihrer Unternehmensumfrage für die Dienstleister. Der Sektor hat lange Zeit stark unter den Corona-Beschränkungen gelitten und profitiert jetzt deutlich von den schrittweisen Lockerungen.

Euro/USD 1,1856 -0,07%

USD/Yen 111,14 0,10%

Euro/Yen 131,77 0,03%

ROHÖL:

Brent 76,07 -0,10 USD

WTI 75,07 -0,09 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR HELLOFRESH AUF 73 (62) EUR – ‚NEUTRAL‘

– UBS HEBT ZIEL FÜR BRENNTAG AUF 80 (55) EUR – ‚NEUTRAL‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR BHP GROUP AUF 2500 (2150) PENCE – ‚OVERWEIGHT‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR RIO TINTO AUF 6150 (5550) PENCE – ‚EQUAL WEIGHT‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR VOLVO B AUF 284 (274) SEK – ‚CONVICTION BUY LIST‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR PERNOD RICARD AUF 210 (200) EUR – ‚BUY‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SIGNIFY AUF 46 (45) EUR – ‚NEUTRAL‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 ESP: Repsol, Q2-Umsatz DEU: KBA / VDA / VdIK, Kfz-Neuzulassungen 06/21

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 06/21 (2. Veröffentlichung)

03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 06/21 08:45 FRA: Industrieproduktion 05/21

09:15 ESP: PMI Dienste 06/21

09:45 ITA: PMI Dienste 06/21

09:50 FRA: PMI Dienste 06/21 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: PMI Dienste 06/21 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Dienste 06/21 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: PMI Dienste 06/21 (2. Veröffentlichung)

10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 07/21

SONSTIGE TERMINE DEU: Fortsetzung Prozess gegen zwei ehemalige Verantwortliche des insolventen Goldhändlers PIM, Darmstadt

11:00 DEU: Online-Übergabe des Abschlussberichts der Zukunftskommission Landwirtschaft an Bundeskanzlerin Angela Merkel durch Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner

17:30 DEU: Pk Bundeskanzlerin Angela Merkel nach dem „Gipfel des Berliner Prozesses zum Westbalkan 2021“ FRA/ITA: Frankreichs Präsident Macron empfängt Italiens Präsident Mattarella USA: Rede von US-Präsident Joe Biden anläßlich des US-Nationalfeiertags

HINWEIS USA: Feiertag, Börse geschlossen

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

09.15 Uhr Spanien Markit-Einkaufsmanagerindex Dienste, Juni 60,6 59,4 (in Pkt.)

09.45 Uhr Italien Markit-Einkaufsmanagerindex Dienste, Juni 56,2 53,1 (in Pkt.)

09.50 Uhr Frankreich Markit-Einkaufsmanagerindex Dienste, Juni 57,4 57,4* (in Pkt.)

09.55 Uhr Deutschland Markit-Einkaufsmanagerindex Dienste, Juni 58,1 58,1* (in Pkt.)

10.00 Uhr Eurozone Markit-Einkaufsmanagerindex Dienste, Juni 58,0 58,0* Gesamt 59,2 59,2* (in Pkt.)

10.30 Uhr Eurozone Sentix-Investorenvertrauen, Juli 30,0 28,1 (in Pkt.)

GROSSBRITANNIEN

— keine entscheidenden Daten erwartet —

USA

— Feiertag —

