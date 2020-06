Vorbörse: Wall Street legt zu nachdem Trump twittert, dass der Handelsdeal weiterhin besteht – Dax im Plus erwartet

DEUTSCHLAND: – ERHOLUNG ERWARTET – Der Dax dürfte sich am Dienstag den Kursgewinnen aus Übersee anschließen: Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund eine Stunde vor dem Xetra-Start fast ein halbes Prozent höher auf 12 330 Punkte. Damit könnte ein weiterer Test der Hürde rund um 12.400 Punkte möglich sein, die den Dax seit einer Woche mehrfach ausgebremst hat.

Für Verwirrung und auch kurzzeitige Verluste in Asien hatte in der Nacht Peter Navarro gesorgt, Berater des US-Präsidenten Donald Trump. Nach einem Interview kamen Zweifel auf, dass der Handelssdeal mit China noch steht. Aber sowohl Navarro als auch Donald Trump machten sich sofort nach Veröffentlichung von Auszügen von dem Interview ans Werk zu dementieren. Der US-Präsident wie gewohnt auf Twitter: „Das Handelsabkommen mit China ist vollständig intakt. Hoffentlich werden sie weiterhin die Bedingungen der Vereinbarung erfüllen!“

Werbung Knock-Outs zum DAX Kurserwartung DAX-Index wird steigen DAX-Index wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

Navarro erklärte US-Medien zufolge, seine Äußerungen seien aus dem Kontext gerissen worden.

USA: – KURSGEWINNE – Die Anleger an der Wall Street haben sich zu Beginn der neuen Woche ein Stück weit aus der Deckung gewagt. Der Leitindex Dow Jones Industrial drehte nach schwachem Start ins Plus und kehrte über die Marke von 26 000 Punkten zurück. Am Ende notierte er 0,59 Prozent im Plus bei 26.024,96 Punkten. Über die Ziellinie ging er unweit seines Tageshochs.

ASIEN: – FREUNDLICH – Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Dienstag Kursgewinne verzeichnet. Bemerkungen von Peter Navarro, dem wirtschaftspolitischen Berater von US-Präsident Donald Trump hatten nur kurzzeitig für Abschläge gesorgt. In Shanghai stieg der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen zuletzt um 0,42 Prozent. In Hongkong legte der Hang Seng mit 1,05 Prozent noch etwas deutlicher zu. Der japanische Leitindex Nikkei 225 gewann rund eine Stunde vor Handelsende 0,85 Prozent.

DAX -0,55% 12262,97

XDAX +1,20% 12344,30

EuroSTOXX 50 -0,84% 3241,69

Stoxx50 -0,98% 3019,91

DJIA +0,59% 26024,96

S&P 500 +0,65% 3117,86

NASDAQ 100 +1,22% 10130,33

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future -0,04% 175,88

DEVISEN: – DOLLAR GIBT AB – Der Euro hat sich am Dienstagmorgen von einem abrupten Kurseinbruch über Nacht erholt. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,1265 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,1213 Dollar festgesetzt.

In der Nacht auf Dienstag war der Euro um etwa einen halben Cent abgesackt. Auslöser waren Bemerkungen von Peter Navarro, dem wirtschaftspolitischen Berater von US-Präsident Donald Trump. Navarro hatte den Handelsdeal zwischen den USA und China im amerikanischen Fernsehen als beendet bezeichnet. Trump dagegen stellte wenig später in einem Tweet klar, dass die Vereinbarung „vollständig intakt“ sei.

An Konjunkturdaten stehen am Dienstag die Einkaufsmanagerindizes des britischen Instituts IHS Markit im Mittelpunkt. Es werden die ersten Ergebnisse der Unternehmensumfrage für Juni erwartet. Die Umfrage gilt normalerweise als gute Richtschnur für die tatsächliche Konjunkturentwicklung. Aufgrund der Corona-Verwerfungen gilt der Indikator unter Analysten jedoch als weniger aussagekräftig.

Euro/USD +0,02% 1,12623

USD/Yen +0,23% 107,1475

Euro/Yen +0,26% 120,6875

ROHÖL: – ERHOLUNG – Die Ölpreise haben sich am Dienstag von spürbaren Abschlägen über Nacht überwiegend erholt. Auslöser war die Befürchtung, der Handelsdeal zwischen den USA und China könnte beendet sein. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 42,87 US-Dollar. Das waren 21 Cent weniger als am Montag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 34 Cent auf 40,39 Dollar.

In der Nacht auf Dienstag hatten die Ölpreise abrupt nachgegeben. Auslöser waren Bemerkungen von Peter Navarro, dem wirtschaftspolitischen Berater von US-Präsident Donald Trump. Navarro hatte den Handelsdeal zwischen den USA und China im amerikanischen Fernsehen als beendet bezeichnet. Trump dagegen stellte wenig später in einem Tweet klar, dass die Vereinbarung „vollständig intakt“ sei. Die USA und China sind die weltweit größten Ölverbraucher.

Grundsätzlich hat sich die Lage am Ölmarkt stabilisiert. In der Corona-Krise waren die Erdölpreise wegen eines Nachfrageeinbruchs massiv abgestürzt. Hinzu kam ein mittlerweile beendeter Preiskampf zwischen den beiden Ölgiganten Saudi-Arabien und Russland. Große Förderländer beschränken ihr Angebot und stabilisieren damit die Preise. Darüber hinaus haben die USA als dritte große Macht am Ölmarkt ihre Produktion zurückgefahren. Grund ist eine geringere Profitabilität der amerikanischen Produzenten aufgrund der zeitweise stark gefallenen Rohölpreise.

Brent -0,11 USD 42,97

WTI -0,20 USD 40,53

Keine Folge mehr verpassen? Einfach den onvista YouTube-Kanal abonnieren!

PS: Das Musterdepot und die Watchlisten von Redaktionsleiter Markus Weingran können Sie auch kostenlos abonnieren und haben Sie damit noch besser im Blick – auch mobil. Legen Sie noch heute gratis Ihren my.onvista-Account an und probieren Sie es aus! >> my.onvista.de

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR BAYER AUF 86 (82) EUR – ‚BUY‘

– BAADER BANK SENKT ZIEL FÜR HEIDELBERGER DRUCK AUF 0,70 (1,35) EUR – ‚ADD‘

– SOCGEN HEBT HEIDELBERGCEMENT AUF ‚BUY‘ (HOLD)

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR RECKITT BENCKISER AUF 9000 (7900) PENCE – ‚OVERWEIGHT‘

– CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR CREDIT SUISSE AUF 15,50 (14,30) CHF – ‚BUY‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ENDESA AUF 20,50 (18,50) EUR – ‚SELL‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ENEL AUF 8,95 (8,20) EUR – ‚CONVICTION BUY LIST‘

– JPMORGAN HEBT BOUYGUES AUF ‚OVERWEIGHT‘ (NEUTRAL) – ZIEL 35 (30) EUR

– SOCGEN SENKT CRH AUF ‚HOLD‘ (BUY)

– SOCGEN SENKT SAINT-GOBAIN AUF ‚HOLD‘ (BUY)

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 25. Kalenderwoche

10:00 DEU: Sixt Leasing, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Bijou Brigitte, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Zalando, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: SHW, Hauptversammlung (online)

12:00 DEU: Wirtschaftsweise geben Konjunkturprognose für 2020 und 2021

15:30 DEU: Online-Pk der Allianz Deutschland zu Versicherungsangebot „Privatschutz“

DEU: BGH verhandelt im Streit zwischen Facebook und dem Bundeskartellamt wegen der Sammlung von Nutzerdaten

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 06/20 (vorläufig)

09:15 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 06/20 (vorläufig)

09:30 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 06/20 (vorläufig)

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 06/20 (vorläufig)

10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 06/20 (vorläufig)

15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 06/20 (vorläufig)

16:00 USA: Neubauverkäufe 05/20

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Webkonferenz Union Investment: „Nachhaltigkeit in Zeiten von Corona“ u.a. mit dem Thema: „Virtuelle Hauptversammlungen: Fluch oder Segen?“

11:00 DEU: Vorstellung Verfassungsschutzbericht 2019 mit Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und dem Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV), Thomas Haldenwang

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

09.15 Uhr

Frankreich

Einkaufsmanagerindex Juni (Punkte)

Industrie 46,0 40,6

Dienstleistungen 45,2 31,1

09.30 Uhr

Deutschland

Einkaufsmanagerindex Juni (Punkte)

Industrie 42,5 36,6

Dienstleistungen 42,3 32,6

10.00 Uhr

Eurozone

Einkaufsmanagerindex Juni (Punkte)

Industrie 45,0 39,4

Dienstleistungen 41,5 30,5

Gesamt 43,0 31,9

VEREINIGTES KÖNIGREICH

10.30 Uhr

Einkaufsmanagerindex Juni (Punkte)

Industrie 45,0 40,7

Dienstleistungen 40,0 29,0

USA

15.45 Uhr

Markit-PMI Industrie, Juni 51,5 39,8

Markit-PMI Dienste, Juni 48,0 37,5 (vorläufig, in Pkt)

16.00 Uhr

Verkäufe neuer Häuser, Mai +2,7 +0,6

Redaktion onvista /dpa-AFX

Foto: H-AB / shutterstock.com