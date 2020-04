Vorbörse: Wall Street liefert gute Vorgaben – Dax tritt auf der Stelle – Wirecard fährt vorbörslich schon wieder Achterbahn

DEUTSCHLAND: – STABIL ERWARTET – Nach dem starken Wochenauftakt zeichnet sich im Dax am Dienstag zunächst wenig Bewegung ab: Der Dax dürfte sich nach dem starken Wochenauftakt zunächst wenig bewegen. Knapp eine Stunde vor Beginn des Xetra-Handels am Dienstag signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex ein minimales Plus auf 10.669 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Börsenbarometer der Eurozone wird ebenfalls nahezu unverändert erwartet. Tags zuvor hatte er mit einem Sprung um über 3 Prozent das Erholungshoch der vergangenen Wochen von 10.820 Punkten wieder ins Visier genommen. Zunächst fehlt ihm jedoch weiterer Schwung. Die Hoffnung auf eine allmähliche Rückkehr zur Normalität in Zeiten der Corona-Pandemie wird beim Blick auf den Ölmarkt wieder gedämpft. Nach der jüngsten Stabilisierung gaben hier die Preise wieder kräftig nach.

Wirecard hat unterdessen den lang ersehnten Sonderbericht heute früh veröffentlicht. In einer ersten Reaktion sackte die Aktie vorbörslich um mehr als 4 Prozent ab. Mittlerweile scheinen die Anleger aber wieder mutiger zu werden und der Kurs ist ins Plus gedreht.

# DGAP-News: Wirecard AG: KPMG legt Bericht über Sonderuntersuchung vor (deutsch)

USA: – ANLEGER SETZEN AUF LOCKERUNGEN – Zuversichtlich sind Anleger in New York in die neue Handelswoche gegangen. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial baute die Gewinne am Montag im Verlauf des Handels immer mehr aus und schloss 1,51 Prozent höher auf 24.133,78 Punkten. Die Hoffnung auf eine allmähliche Rückkehr zur Normalität in Zeiten des Coronavirus hatte zuvor bereits die Aktienmärkte Asiens und Europas angetrieben. Dieser Trend setzte sich auch in New York fort.

ASIEN: – UNEINHEITLICH – Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Dienstag nach der Erholung zum Wochenstart keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 sank zuletzt leicht um 0,23 Prozent. In China legte der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen hingegen um 0,6 Prozent zu und der Hang Seng in Hongkong gewann 0,37 Prozent. Während die Hoffnung auf eine allmähliche Lockerung der Corona-Beschränkungen stützt, sorgt der erneute Ölpreisverfall bei Anlegern eher für Ernüchterung.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

DEVISEN: – WENIG BEWEGUNG – Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag nur wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0820 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,0852 Dollar festgesetzt.

Am Devisenmarkt richtet sich der Fokus zunehmend auf geldpolitische Beschlüsse führender Zentralbanken, die im Verlauf der Woche erwartet werden. Unter anderem beginnt die US-Notenbank an diesem Dienstag ihre zweitägigen Beratungen zur Zinsentscheidung, deren Ergebnisse am Mittwochabend veröffentlicht werden. Am Markt wird erwartet, dass die amerikanischen Währungshüter allenfalls Änderungen an einzelnen Krisenprogrammen vornehmen könnten. Am Donnerstag folgt dann die EZB mit ihrem Zinsentscheid.

Im Handelsverlauf am Dienstag könnten Konjunkturdaten für neue Impulse am Devisenmarkt sorgen. Auf dem Programm stehen am Morgen Kennzahlen zur Konsumlaune in Frankreich. Am Nachmittag folgen Daten zur Verbraucherstimmung in den USA. Bei den Kennzahlen für April wird wegen der Folgen der Corona-Krise jeweils mit einem kräftigen Einbruch gerechnet.

ROHÖL: – PREISVERFALL GEHT WEITER – Die Ölpreise haben am Dienstag nach dem Preissturz vom Wochenstart weiter nachgegeben. Neben dem seit Mitte März anhaltenden Druck durch Nachfrageschwäche und Angebotsschwemme, belasten sinkende Lagerkapazitäten und Verkäufe großer Ölfonds die Notierungen. Der Preis für US-Öl fiel daher im asiatischen Handel zeitweise unter die Marke von 11 Dollar. Vor einer Woche war der Preis für US-Öl zum Kontraktwechsel zeitweise in den Negativbereich gerutscht.

Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 19,22 Dollar. Das waren 77 Cent weniger als am Montag. Der Preis für die US-Sorte WTI sank um 1,67 Dollar auf 11,11 Dollar je Barrel.

Die Lage am Rohölmarkt ist unverändert kritisch. Einer wegen der Corona-Pandemie wegbrechenden Nachfrage steht ein viel zu hohes Angebot gegenüber. Dies hat zur Folge, dass immer mehr Erdöl in die verbliebenen freien Lager fließt. Medienberichte deuten jedoch auf rasch knapper werdende Kapazitäten hin. Laut mit der Sache vertrauter Personen sind die für die kommerzielle Nutzung bestimmten Öllager in Südkorea bereits ausgebucht.

Den besonders starken Preisdruck auf amerikanisches Rohöl begründen Marktkenner vor allem mit zwei Entwicklungen. Zum einen wird US-Leichtöl im amerikanischen Cushing (Oklahoma) ausgeliefert, weshalb die dort angespannte Lagersituation besonders schwer wiegt.

Zum anderen steigen große Ölfonds derzeit vermehrt aus Ölterminkontrakten mit Fälligkeit in naher Zukunft aus. Das verstärkt den Preisdruck am Ölmarkt. Hintergrund ist, dass in der vergangenen Woche der Preis eines mittlerweile ausgelaufenen Terminkontrakts deutlich gesunken und sogar unter die Nulllinie gefallen war. Offenbar wollen die Erdölfonds eine Wiederholung dieser Situation vermeiden.

onvista Mahlzeit: Dax kommt stark aus dem Wochenende – Adidas, Bayer, Deutsche Bank und Wirecard lässt auf sich warten

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR HANNOVER RÜCK AUF 120,30 (120,60) EUR – ‚UNDERWEIGHT‘

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR HELLOFRESH AUF 40 (30) EUR – ‚BUY‘

– BERENBERG SENKT ZIEL FÜR METRO AG AUF 8,40 (13,90) EUR – ‚HOLD‘

– CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 188 (199) EUR – ‚UNDERPERFORM‘

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 250 (265) EUR – ‚BUY‘

– MORGAN STANLEY SENKT SOFTWARE AG AUF ‚EQUAL-WEIGHT‘ (OVERWEIGHT) – ZIEL 28 EUR

– RBC SENKT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 230 (245) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 215 (220) EUR – ‚NEUTRAL‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR MICROSOFT AUF 200 (175) USD – ‚BUY‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SANOFI AUF 85 (80) EUR – ‚EQUAL WEIGHT‘

– BERENBERG HEBT MORRISON SUPERMARKETS AUF ‚BUY‘ (HOLD) – ZIEL 213 (200) PENCE

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR AHOLD DELHAIZE AUF 20,20 (19,60) EUR – ‚HOLD‘

– BERENBERG SENKT SAINSBURY AUF ‚SELL‘ (BUY) – ZIEL 170 (250) PENCE

– BERENBERG SENKT ZIEL FÜR CARREFOUR AUF 14,80 (17,80) EUR – ‚HOLD‘

– CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR CREDIT SUISSE AUF 14,3 (13,5) CHF – ‚BUY‘

– CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR NOKIA AUF 3,65 (4,10) EUR – ‚NEUTRAL‘

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR TELEFONICA SA AUF 5,20 (5,50) EUR – ‚NEUTRAL‘

– GOLDMAN STARTET WIZZ AIR MIT ‚BUY‘ – ZIEL 3410 PENCE

– JEFFERIES SENKT FERRARI AUF ‚UNDERPERFORM‘ (HOLD) – ZIEL 100 (130) EUR

– RBC HEBT ZIEL FÜR NESTLE AUF 79 (75) CHF – ‚UNDERPERFORM‘

– UBS HEBT ZIEL FÜR ROCHE AUF 380 (350) CHF – ‚BUY‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 CHE: Bucher, Q1-Umsatz

06:00 GBR: HSBC Holdings, Q1-Zahlen

06:45 CHE: ABB, Q1-Zahlen

06:45 CHE: UBS, Q1-Zahlen

06:50 ESP: Banco Santander, Q1-Zahlen

07:00 CHE: Novartis, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 17. KW

07:00 DEU: Siltronic, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Delivery Hero, Q1 Umsatz (Call 8.00 h) und Geschäftsbericht

07:00 DEU: Kion, Q1-Zahlen

07:00 FRA: Capgemini, Q1 Umsatz

07:30 DEU: Symrise, Q1 Trading Update

07:30 DEU: Comdirect, Q1-Zahlen (detailliert)

07:30 SWE: Skanska, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Cancom, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 DEU: Washtec, Q1-Zahlen

08:00 DNK: Royal Unibrew, Q1-Zahlen

08:00 GBR: BP, Q1-Zahlen

08:15 DEU: DMG Mori, Q1-Zahlen

10:00 DEU: Bayer, Hauptversammlung (Online-Veranstaltung)

10:30 DEU: Hochtief, Hauptversammlung (Online-Veranstaltung)

12:00 USA: Pepsico, Q1-Zahlen

12:30 USA: Caterpillar, Q1-Zahlen

12:30 USA: 3M, Q1-Zahlen

12:45 USA: Merck & Co, Q1-Zahlen

12:45 USA: Pfizer, Q1-Zahlen

13:00 USA: UPS, Q1-Zahlen

17:45 FRA: Carrefour, Q1 Umsatz

22:03 USA: Alphabet, Q1-Zahlen

22:05 USA: Mondelez International, Q1-Zahlen

22:05 USA: Starbucks, Q2-Zahlen

22:05 USA: Ford Motor, Q1-Zahlen (detailliert)

22:15 USA: AMD, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Gesco, Bilanz-Pk und Analystenkonferenz

DEU: PSI Software, Q1-Zahlen

NOR: Telenor, Q1-Zahlen

USA: Harley-Davidson, Q1-Zahlen

USA: Corning, Q1-Zahlen

USA: Blue Apron Holdings, Q1-Zahlen

USA: Southwest Airlines, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

JPN: BoJ Zinsentscheid

01:30 JPN: Arbeitslosenquote 03/20

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 04/20

09:00 ESP: Arbeitslosenquote 03/20

09:30 SWE: Riksbank Zinsentscheid

12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 03/20

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 03/20 (vorläufig)

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 04/20

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 04/20

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

09:30 LUX: EuGH-Gutachten zum Stickstoffausstoß von Dieselfahrzeugen, Luxemburg

15:00 DEU: Verkündung der Entscheidung zur Kündigungsschutzklage einer ehemaligen Führungskraft gegen Volkswagen AG, Braunschweig

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

Frankreich

Verbrauchervertrauen

April (Punkte) 80 103

VEREINIGTES KÖNIGREICH

— keine entscheidenden Daten erwartet —

USA

15.00 Uhr

Case-Shiller-Hauspreisindex, Feb

Monatsvergleich +0,3 +0,3

Jahresvergleich +3,2 +3,1

16.00 Uhr

Verbrauchervertrauen Conf. Board, Apr 88,0 120,0 (in Pkt)°

Redaktion onvista / dpa-AFX

Zur Anmeldung ->>>>>