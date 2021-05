Vorbörse: Wall Street macht Großteil der Verluste wieder wett – Dax setzt zur Erholung an

DEUTSCHLAND: – ERHOLUNG – Nach dem Vortagskursrutsch wegen Inflationsbedenken dürfte der Dax sich am Donnerstag zunächst stabilisieren. Zwei Stunden vor dem Auftakt taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex 0,84 Prozent höher auf 15 257 Punkte. Am Mittwochnachmittag war der Dax kurz unter die 15 000 Punkte abgesackt, dort gab es laut dem Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners dann aber schon wieder „genügend Kaufinteresse“ seitens der Anleger. Am Donnerstag dürfte sich der Leitindex nun weiter vorarbeiten bis über die Marke von 15 200 Punkte – und damit zurück in die Mitte der Spanne, in der er sich seit Wochen bewegt. Am Dienstag hatte er bei 15 538 Punkten noch einen Rekord aufgestellt. Wie aus dem Protokoll der jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank Fed hervorgeht, hatten einige Teilnehmer bei vorsichtigem Optimismus für die konjunkturelle Entwicklung auch deutlich gemacht, dass bei künftigen Sitzungen an einem Plan für erste Anpassungen der extrem lockeren Geldpolitik gearbeitet werden könnte. „Die Gruppe derer, die geldpolitisch auf die Bremse treten wollen, wächst“, sagte Altmann. Der Experte glaubt aber auch, dass eine erste Zinserhöhung damit immer noch ein weites Stück in der Ferne liegt.

USA: – DOW SCHWÄCHER, NASDAQ STABIL – Der Dow Jones Industrial hat am Mittwoch seine jüngsten Verluste etwas ausgeweitet. Die Investoren trieb auch zur Wochenmitte die Sorge um, dass die Notenbank dem steigenden Inflationsdruck eher früher als später mit höheren Zinsen begegnen könnte. Dies würde Aktien im Vergleich zu festverzinslichen Wertpapieren in einem schlechteren Licht erscheinen lassen. Das im Handelsverlauf veröffentlichte Protokoll der Sitzung der US-Notenbank vom 27. bis 28. April konnte die Bedenken der Anleger nur zum Teil zerstreuen. Der Dow gab am Ende um 0,48 Prozent auf 33 896,04 Punkte nach, machte damit aber einen Großteil seiner zwischenzeitlichen Verluste von bis zu 1,7 Prozent wieder wett. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,29 Prozent auf 4115,68 Zähler nach unten. Der technologielastige Nasdaq 100 hingegen rettete sich ins Plus und legte um 0,15 Prozent auf 13 237,91 Punkte zu.

ASIEN: – UNEINHEITLICH – Die Anleger an den Börsen Asiens sind am Donnerstag vorsichtig geblieben. Investoren wägen weiterhin ab, ob der aktuelle Inflationsanstieg nur ein vorübergehendes Problem ist oder von Dauer sein wird. Das Protokoll der Sitzung der US-Notenbank Fed vom 27. bis 28. April konnte die Bedenken der Anleger schon an der Wall Street nur zum Teil zerstreuen. In Tokio legte der Leitindex Nikkei 225 um moderate 0,10 Prozent zu. Der CSI-300-Index mit den 300 größten Unternehmen an Chinas Festlandsbörsen war zuletzt kaum verändert. In Hongkong fiel der Hang-Seng-Index um 0,7 Prozent, allerdings war hier der Handel am Vortag wegen eines Feiertages ausgefallen. Deutlich erholt war indes der australischen Aktienmarkt, nachdem er zur Wochenmitte noch unter tristen Konjunturdaten und Sorgen um den Rohstoffhandel mit China gelitten hatte.

DEVISEN: – EURO ERHOLT SICH – Der Euro hat sich am Donnerstag im frühen Handel nach Verlusten am Vorabend stabilisiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,2180 US-Dollar und damit in etwa so viel wie in der Nacht. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,2212 Dollar festgesetzt.

Am Mittwochabend hatte der Dollar spürbar zugelegt. Auslöser war die Mitschrift zur jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank Fed. Darin deutet sich an, dass einige der Notenbanker in absehbarer Zeit über eine etwas weniger großzügige Geldpolitik diskutieren wollen. Allerdings müsse sich dazu die konjunkturelle Erholung von der Corona-Pandemie fortsetzen.

Am Donnerstag stehen vor allem zahlreiche Redebeiträge ranghoher Zentralbanker an. Unter anderem wollen sich EZB-Präsidentin Christine Lagarde und EZB-Chefökonom Philip Lane zu Wort melden. An Konjunkturdaten werden unter anderem die wöchentlichen Zahlen vom US-Arbeitsmarkt veröffentlicht.

ROHÖL: – AUFWÄRTS – Die Ölpreise haben sich am Donnertag etwas von ihren deutlichen Abschlägen vom Vortag erholt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 66,81 US-Dollar. Das waren 15 Cent mehr als am Mittwoch. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 37 Cent auf 63,73 Dollar.

Zur Wochenmitte waren die Erdölpreise erheblich unter Druck geraten. Ausgelöst wurde die Talfahrt durch die allgemein schlechte Stimmung an den Finanzmärkten. Rohöl gilt als riskante Anlageklasse, die von fallenden Aktienkurse mit nach unten gezogen wird.

Für zusätzliche Belastung sorgte der steigende Dollar. Aus der Mitschrift zur jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank Fed geht hervor, dass einige Zentralbanker über eine weniger großzügige Geldpolitik reden wollen, soweit sich die wirtschaftliche Erholung fortsetzt. Ein steigender Dollarkurs verteuert Erdöl für Investoren außerhalb des Dollarraums und lastet auf der Nachfrage von dort.

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– CITIGROUP NIMMT VOLKSWAGEN VORZÜGE MIT ‚BUY‘ WIEDER AUF – ZIEL 300 EUR

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR TRATON AUF 30 (28) EUR – ‚BUY‘

– UBS HEBT ZIEL FÜR K+S AUF 9,80 (8,30) EUR – ‚NEUTRAL‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR SIXT-STÄMME AUF 118 (110) EUR – ‚HOLD‘

– BERNSTEIN HEBT ANALOG DEVICES AUF ‚OUTPERFORM‘ (MARKET-PERFORM)

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR CISCO AUF 57 (55) USD – ‚OVERWEIGHT‘

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR ANALOG DEVICES AUF 183 (186) USD – ‚BUY‘

– BERENBERG SENKT BT GROUP AUF ‚HOLD‘ (BUY) – ZIEL 175 (165) PENCE

– RBC HEBT NATWEST AUF ‚OUTPERFORM‘ (SECTOR PERFORM) – ZIEL 240 (190) PENCE

– DZ BANK SENKT FAIREN WERT FÜR VODAFONE AUF 160 (170) PENCE – ‚KAUFEN‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Deutsche Telekom, Kapitalmarkttag (bis 21.05.) (10.00 h Pk mit CEO und CFO)

07:30 FRA: Bouygues, Q1-Zahlen

07:30 DEU: CTS Eventim, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Instone Real Estate, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Kingfisher, Q1-Umsatz

08:00 GBR: Easyjet, Halbjahreszahlen (detailliert)

08:00 GBR: National Grid, Jahreszahlen

09:30 DEU: Fortsetzung Prozess zu „Cum-Ex“-Aktiendeals vor dem Landgericht Wiesbaden

10:00 DEU: ZVEI, Jahreskongress (online) „Strom 4.0 – Die nächste Welle der Elektrifizierung“

10:00 DEU: Knorr Bremse, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: FMC, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Telefonica Deutschland, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Elmos Semiconductor, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: LPKF, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Norma Group, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Wüstenrot & Württembergische, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Südzucker, Jahreszahlen (Bilanz- und Analystenkonferenz)

10:30 DEU: AdCapital, Hauptversammlung (online)

12:00 DEU: Zooplus, Hauptversammlung (online)

13:00 DEU: Stratec Biomedical, Hauptversammlung (online)

13:00 DEU: Deutsche Bank, Sustainability Deep Dive (Web-Konferenz)

14:00 DEU: Daimler Truck AG, Online-Pk zur weiteren Entwicklung

18:00 FRA: Vallourec, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Bertrandt, Q2-Zahlen

FRA: Engie, Hauptversammlung

USA: Applied Materials, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Bundesfinanzministerium, Monatsbericht 05/21

01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 03/21

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 04/21

08:00 DEU: Erzeugerpreise 04/21

08:00 DEU: Umsatz im Gastgewerbe 03/21

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 03/21

11:00 DEU: Destatis Online-Pk zum Außenhandel im Q1/21

14:30 USA: Philly Fed Index 05/21

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: Frühindikator 04/21

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Treffen der EU-Handelsminister. Thema sind die Handelsbeziehungen zu den USA und China sowie die Bemühungen um eine Reform der Welthandelsorganisation (WTO).

+/- 08.50 Doorstep Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier

09:30 DEU: Creditreform e.V., Online-Pk zu Unternehmensinsolvenzen in Europa im Jahr 2020

DEU: 23. WDR Europaforum – Erste Diskussion der drei Kanzlerkandidatinnen und -kandidaten im Fernsehen

+10.30 Ursula von der Leyen

+12.10 Angela Merkel

+13.05 Diskussionsrunde mit Katarina Barley, Nicola Beer, Daniel Caspary, Sven Giegold, Jörg Meuthen, Martin Schirdewan

+14.00 Diskussionsrunde mit Annalena Baerbock, Armin Laschet, Olaf Scholz

+15.15 Diskussionsrunde mit David Maria Sassoli und Wolfgang Schäuble

10:00 DEU: Röchling-Gruppe, Bilanz-Pk (online)

10:00 DEU: Online-Pk Bundesverband eMobilität zu „Bundestagswahl 2021: Neue Mobilität effizient und intelligent gestalten“ u.a. mit BEM-Präsident Kurt Sigl

10:30 DEU: Informelle Videokonferenz der EU-Gesundheitsminister. Die Minister und Ministerinnen beraten über den Stand im Kampf gegen die Corona-Pandemie und die gemeinsame Beschaffung von Corona-Impfstoffen für die Jahre 2022 und 2023.

+ 13.45 Pk

10:30 DEU: Online-Pk des Versicherungsombudsmanns mit Vorstellung des Jahresberichts 2020

ERU: Corona international

+ 11.00, Kopenhagen: Corona-Pk der WHO Europa. WHO-Regionaldirektor Hans Kluge wirft auf der regelmäßig stattfindenden Online-Pressekonferenz einen Blick auf die Corona-Lage in Europa und beantwortet Fragen.

12:00 DEU: Online-Pk Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL) e.V. zur Öffnung von Lkw-Mautdaten für Kontrollzwecke

13:00 DEU: Pk zu Potenzialatlas Grüner Wasserstoff u.a. mit Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU)

14:00 DEU: Digitaler Deutscher Ingenieurtag 2021 des Vereins Deutscher Ingenieure (VDI) zur Umsetzung des 1,5-Grad-Klimaziels

+ 14.30 Keynote Grünen Parteichef Robert Habeck

15:00 DEU: Konferenz „Future Finance Forum“ des „Tagesspiegels“ über die dritte Säule der Bankenunion der Europäische Union, der Einlagensicherung.

DEU: Abschluss IX. „Adenauer-Konferenz“ zu Rolle Deutschlands in der internationalen Sicherheitspolitik online

+ 11.00 Fachdebatte zu Afghanistan 20 Jahren nach 9/11

+ 13.00 Fachdebatte zu transatlantischen Beziehungen und Erwartungen der USA an Deutschland

18:00 DEU: Online-Informationsveranstaltung zum Erdwärme-Projekt „GeoHardt“ von EnBW und MVV

18:00 DEU: Online-Programmkonferenz der CSU mit Parteichef Markus Söder und Grußwort von CDU-Chef und Kanzlerkandidat Armin Laschet

GBR: Virtuelles Treffen der G7-Umweltminister

Großbritannien richtet virtuelle Gespräche der G7-Umweltminister aus. Thematisch geht es unter anderem um Klimaschutz und Biodiversität. Bundesumweltministerin Svenja Schulze und Staatssekretär Jochen Flasbarth nehmen teil.

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

08.00 UhrDeutschlandErzeugerpreise AprilMonatsvergleich +0,8 +0,9Jahresvergleich +5,1 +3,7

10.00 UhrEurozoneLeistungsbilanzMärz (Mrd Euro) —- 25,9

GROSSBRITANNIEN

— keine marktbewegenden Daten erwartet —

USA

14.30 UhrErstanträge Arbeitslosenhilfe 450 473 (Vorwoche, in Tsd)

Philly-Fed-Index, Mai 41,0 50,0 (in Pkt)

16.00 UhrSammelindex Frühindikatoren, April +1,3 +1,3

