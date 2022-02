Vorbörse: Wall Street mal wieder stark unter Druck – Dax vorbörslich noch im hauchdünn im Plus – Ölpreise fallen weiter

DEUTSCHLAND: – STABIL – Der Dax dürfte am Freitag trotz der Unsicherheiten rund um den Russland-Nato-Konflikt stabil starten. So stimmte der russische Außenminister Sergej Lawrow einem Treffen mit seinem US-Amtskollegen Antony Blinken in der kommenden Woche zu. Auf die Nachricht hin zogen die Futures am US-Aktienmarkt etwas an, was auch den Dax zunächst stützen dürfte. Rund eine Stunde vor Xetra-Beginn signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,08 Prozent auf 15 281 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitbarometer der Eurozone wird ebenfalls knapp im Plus erwartet. Börsenexperte Thomas Altmann von QC Partners sprach am Morgen von einem derzeit nervösen Hin und Her, bei dem auf eine Schwäche ein Erholungsversuch folgt, dann aber schnell wieder Gewinne realisiert werden. Angesichts des weiterhin hohen politischen Risikos und des US-Feiertages am Montag seien die Voraussetzungen im Tagesverlauf aber nicht besonders gut. „Es ist schwer vorstellbar, dass die Anleger vor dem langen Wochenende in den USA in großem Stil neue Risikopositionen eingehen“, so der Experte.

USA: – VERLUSTE – Neuerliche Sorgen vor einer russischen Invasion der Ukraine haben am Donnerstag den Handel an den US-Börsen überschattet. Der Dow Jones Industrial fiel um 1,78 Prozent auf 34 312,03 Punkte. Er rutschte zeitweise auf den tiefsten Stand seit fast drei Wochen.

ASIEN: – UNEINHEITLICH – Die anhaltenden Spannungen zwischen Russland und der Nato mit Blick auf die Ukraine haben die Anleger an den Börsen Asiens auch am Freitag verunsichert. In Tokio schloss der Leitindex Nikkei 225 mit Kursverlusten von 0,4 Prozent. Der Hang-Seng-Index in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong büßte zuletzt 0,5 Prozent ein, während der chinesische CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland 0,1 Prozent gewann.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 165,78 -0,18%

DEVISEN: Der Euro hat sich am Freitag stabil unter der Marke von 1,14 US-Dollar gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1368 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,1370 Dollar festgesetzt.

Etwas aufgehellt wurde die Stimmung am Devisenmarkt durch die Aussicht auf weitere Verhandlungen in der Ukraine-Krise. Laut Medienberichten wollen sich in der kommenden Woche die beiden Außenminister der USA und Russlands, Antony Blinken und Sergej Lawrow, treffen. Grundsätzlich bleibt die Lage an der ukrainisch-russischen Grenze angespannt. Russland hat nach wie vor viele Truppen zusammengezogen, bestreitet aber den Vorwurf einer geplanten Invasion des Nachbarlandes.

Konjunkturdaten stehen vor dem Wochenende nur wenige auf dem Programm. Für größeres Interesse dürften Äußerungen von Notenbankern aus den USA und der Eurozone sorgen. Die Geldpolitik steht an den Finanzmärkten neben der Ukraine-Krise derzeit im Mittelpunkt. In den USA wird angesichts der hohen Inflation eine zeitnahe Zinswende erwartet, in der Eurozone dürfte sie trotz einer ebenfalls hohen Teuerung deutlich später vonstatten gehen.

Euro/USD 1,1367 0,06%

USD/Yen 115,20 0,25%

Euro/Yen 130,95 0,31%

ROHÖL: Die Ölpreise haben am Freitag an ihre Abschläge vom Vortag angeknüpft. Sie entfernten sich damit weiter von ihren unlängst markierten Höchstständen seit dem Jahr 2014. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 92,79 US-Dollar. Das waren 18 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 33 Cent auf 91,43 Dollar.

Am Rohölmarkt stehen derzeit zwei Themen im Mittelpunkt: die Ukraine-Krise und das iranische Atomabkommen. Im Ukraine-Konflikt hat zuletzt die Aussicht auf weitere Verhandlungen für etwas Erleichterung gesorgt. Laut Medienberichten wollen sich die beiden Außenminister der USA und Russlands, Antony Blinken und Sergej Lawrow, in der kommenden Woche zu Gesprächen treffen. Grundsätzlich bleibt die Lage an der ukrainisch-russischen Grenze aber angespannt.

Mit Blick auf den Iran spekulieren Marktteilnehmer auf zusätzliches Erdöl aus dem Opec-Land. Hintergrund sind die laufenden Verhandlungen über die Wiederbelebung des Atomabkommens mit dem Iran, aus dem die USA vor einigen Jahren ausgestiegen sind. Zurzeit scheinen die Chancen für eine Erneuerung des Abkommens nicht schlecht zu stehen. Ein neues Abkommen könnte die Rücknahme von US-Sanktionen gegen den Ölsektor des Landes nach sich ziehen.

Brent 92,73 -0,24 USD

WTI 91,35 -0,41 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BERENBERG STARTET NEMETSCHEK MIT ‚HOLD‘ – ZIEL 87 EUR

– BOFA HEBT ZIEL FÜR AIRBUS AUF 165 (164) EUR – ‚BUY‘

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR RWE AUF 40,50 (39) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR PVA TEPLA AUF 39 (47) EUR – ‚BUY‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR GERRESHEIMER AUF 72 (80,20) EUR – ‚NEUTRAL‘

– UBS HEBT ZIEL FÜR AIRBUS AUF 139 (132) EUR – ‚BUY‘

– UBS SENKT ZIEL FÜR DELIVERY HERO AUF 70 (110) EUR – ‚BUY‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR NUTRIEN AUF 92 (84) USD – ‚OVERWEIGHT‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR ORANGE AUF 10 (9,80) EUR – ‚UNDERWEIGHT‘

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR ABN AMRO AUF 16,70 (17,20) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR RECKITT AUF 8800 (9400) PENCE – ‚OVERWEIGHT‘

– BERENBERG HEBT ALFEN AUF ‚BUY‘ (HOLD) – ZIEL 88 (85) EUR

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR NUTRIEN AUF 90 (83) USD – ‚BUY‘

– BERENBERG SENKT ZIEL FÜR RECKITT AUF 7480 (7525) PENCE – ‚BUY‘

– BERENBERG STARTET AVEVA GROUP MIT ‚BUY‘ – ZIEL 3550 PENCE

– BERENBERG STARTET DASSAULT SYSTEMS MIT ‚BUY‘ – ZIEL 50 EUR

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR KERING AUF 825 (775) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR ORANGE AUF 11,50 (11) EUR – ‚NEUTRAL‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR KERING AUF 934 (892) EUR – ‚CONVICTION BUY LIST‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR KERING AUF 800 (770) EUR – ‚HOLD‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR ORANGE AUF 12,50 (12) EUR – ‚NEUTRAL‘

– UBS HEBT ZIEL FÜR KERING AUF 855 (854) EUR – ‚BUY‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: BB Biotech, Jahreszahlen

07:15 FRA: Renault, Jahreszahlen

07:30 FRA: EdF, Jahreszahlen

07:45 ITA: Eni, Jahreszahlen

08:00 FRA: Hermes, Jahreszahlen

08:00 GBR: Natwest, Jahreszahlen

08:30 DEU: Allianz, Jahreszahlen Pk online (14.00 h Analysten-Call)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Bayer, Nubeqa Investoren-Webinar Februar 2022

CHE: Sika AG, Jahreszahlen

PRT: EDP, Jahreszahlen

USA: Deere & Co, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:30 JPN: Verbraucherpreise 01/22

06:30 NLD: Verbrauchervertrauen 02/22

07:30 FRA: Arbeitslosenzahlen Q4/21

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 01/22

08:00 DEU: Außenhandel Deutschlands nach den wichtigsten Handelspartnern und

Handelsgütern, Jahr 2021

08:45 FRA: Verbraucherpreise 01/22 (endgültig)

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 12/21

10:00 POL: Industrieproduktion 01/22

10:00 POL: Erzeugerpreise 01/22

11:00 BEL: Verbrauchervertrauen 02/22

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 02/22 (vorab)

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 01/22

16:00 USA: Frühindikator 01/22

EUR: Fitch Ratingergebnis Frankreich, Dänemark, Polen

EUR: S&P Ratingergebnis Frankreich, Estland

EUR: Moody’s Ratingergebnis Zypern, Island

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

08.45 Uhr

Frankreich

Verbraucherpreise HVPI Januar

Monatsvergleich +0,1 +0,1*

Jahresvergleich +3,3 +3,3*

10.00 Uhr

Eurozone

Leistungsbilanz

Dezember (Mrd Euro)

Saisonbereinigt — 23,6

16.00 Uhr

Eurozone

Verbrauchervertrauen Februar (Punkte) -8,0 -8,5

GROSSBRITANNIEN

08.00 Uhr

Einzelhandelsumsätze Januar

Monatsvergleich +1,2 -3,7

Jahresvergleich +9,4 -0,9

USA

16.00 Uhr

Verkäufe bestehender Häuser, Jan -1,3 -4,6

Sammelindex Frühindikatoren, Jan +0,2 +0,8

