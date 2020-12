Vorbörse: Wall Street mit lahmen Handel – Dax tiefer erwartet – Euro weiter stark

DEUTSCHLAND: – LEICHTE VERLUSTE – Der Dax weitet seinen neuerlichen Rücksetzer am Freitag wohl zunächst etwas aus: Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund eine Stunde vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent tiefer auf 13.273 Punkte. Seit Wochen pendelt der Dax um die Marke von 13.300 Punkten. Sie wirkt wie ein Magnet – auch das Wochenhoch bei 13.454 Punkten hatte keinen Bestand. Der zuletzt belastend starke Euro nähert sich am Morgen wieder seinem jüngsten Höchststand zum US-Dollar seit Frühjahr 2018. Das bedeutete mit Blick auf die im Dax schwer gewichteten Exporteure Sorgenfalten.

USA: – WENIG BEWEGUNG – Die wichtigsten US-Aktienindizes haben sich am Donnerstag nach einem schwachen Beginn in unterschiedliche Richtungen entwickelt – wobei Tech-Werte die Nase vorn hatten. Insgesamt waren die Kursbewegungen überschaubar – neben den weiter rasant steigenden Corona-Infektionszahlen standen enttäuschende Daten vom Arbeitsmarkt im Fokus. Heraus stach allerdings der Apartment-Vermittler Airbnb, der ein noch furioseres Börsendebüt hinlegte als am Mittwoch der Essenslieferer Doordash. Der Dow Jones Industrial dämmte am Ende bei 29.999,26 Punkten sein Minus auf 0,23 Prozent ein.

ASIEN: – ÜBERWIEGEND SCHWÄCHER – Die asiatischen Aktienmärkte haben zum Wochenausklang überwiegend schwächer tendiert. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 0,4 Prozent schwächer. Der chinesische CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der Börsen Schanghai und Shenzhen sank mit 1,63 Prozent noch deutlicher, während der Hang Seng der Sonderverwaltungszone Hongkong um rund 0,2 Prozent zulegte. Die nach wie vor hohe Zahl an Corona-Neuinfektionen in Europa und den USA belastet.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

DEVISEN: – EURO WEITER STARK – Der Euro ist am Freitag gestiegen und hat damit an die Kursgewinne vom Vortag angeknüpft. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,2158 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vortag. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,2115 Dollar festgesetzt.

In der zweiten Wochenhälfte ist der Eurokurs um etwa einen Cent gestiegen. Für Auftrieb sorgte zuletzt der Durchbruch im Haushaltsstreit der Europäischen Union. Am Donnerstag war den 27 EU-Staaten beim Haushalt eine wichtige Einigung gelungen: Der Gipfel machte den Weg frei für das 1,8 Billionen Euro schwere Finanzpaket für die nächsten sieben Jahre.

ROHÖL: – RUHE – Die Ölpreise haben sich am Freitag kaum verändert. Im frühen Handel gaben die Notierungen geringfügig nach. Sie konnten damit die starken Gewinne vom Vortag vorerst nicht weiter fortsetzen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent kostete am Morgen 50,18 US-Dollar. Das waren sieben Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um einen Cent auf 46,77 Dollar.

Am Donnerstag hatte die Hoffnung auf eine baldige Normalisierung der Nachfrage mit der Einführung wirksamer Corona-Impfstoffe den Ölpreisen starken Auftrieb verliehen. Der Preis für Brent-Öl aus der Nordsee war erstmals seit Beginn der Corona-Krise im März wieder über die Marke von 50 Dollar je Fass gestiegen.

Außerdem stützte eine robuste Nachfrage nach Rohöl in China die Ölpreise. Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt konnte sich schnell vom Corona-Einbruch erholen und leidet derzeit nicht unter den Folgen einer zweiten Welle in der Corona-Pandemie.

Darüber hinaus hatte zuletzt auch die Kursentwicklung am Devisenmarkt für Auftrieb beim Ölpreis gesorgt. Der US-Dollar war im Handel mit wichtigen Währungen unter Druck geraten und hatte an Wert verloren. Damit wird das in Dollar gehandelte Rohöl in Ländern außerhalb des Dollar-Raums günstiger, was für eine stärkere Nachfrage sorgt.

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– COMMERZBANK HEBT ZIEL FÜR HELLOFRESH AUF 71 (66) EUR – ‚BUY‘

– COMMERZBANK HEBT ZIEL FÜR SILTRONIC AUF 135 (130) EUR – ‚HOLD‘

– GOLDMAN HEBT ALSTRIA OFFICE AUF ‚BUY‘ (NEUTRAL) – ZIEL 16,80 (13,40) EUR

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR AROUNDTOWN AUF 6,90 (5) EUR – ‚NEUTRAL‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE WOHNEN AUF 38,50 (37,20) EUR – ‚NEUTRAL‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR GRAND CITY PROPERTIES AUF 24,80 (24) EUR – ‚BUY‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR LEG IMMOBILIEN AUF 166,30 (135,90) EUR – ‚BUY‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR VONOVIA AUF 82,80 (79,60) EUR – ‚CONVICTION BUY LIST‘

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR AIRBUS AUF 143 (146) EUR – ‚CONVICTION BUY LIST‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR BMW AUF 75 (65) EUR – ‚HOLD‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR DAIMLER AUF 70 (60) EUR – ‚BUY‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR VOLKSWAGEN VORZÜGE AUF 160 (145) EUR – ‚HOLD‘

– JPMORGAN HEBT HELLOFRESH AUF ‚NEUTRAL‘ (UNDERWEIGHT) – ZIEL 55 (35) EUR

– MORGAN STANLEY SENKT EON AUF ‚UNDERWEIGHT‘ (EQUAL-WEIGHT) – ZIEL 9 (11) EUR

– WBAADER BANK SENKT DEUTSCHE EUROSHOP AUF ‚REDUCE‘ (ADD)

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 11/20

07:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Jahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Verbraucherpreise 11/20 (endgültig)

08:00 DEU: Durchschnittserlöse der Energieversorgungsunternehmen bei der Abgabe und Strom und Gas, Jahr 2019

08:00 DEU: Stromeinspeisung Q3/20

08:30 DEU: Bundesbank veröffentlicht Konjunkturprognose

09:00 ESP: Verbraucherpreise 11/20 (endgültig)

10:00 ITA: Industrieproduktion 10/20

14:30 USA: Erzeugerpreise 11/20

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 12/20 (vorläufig)

EUR: Fitch Ratingergebnis Schweiz, Spanien

EUR: S&P Ratingergebnis Slowenien, Serbien

EUR: Moody’s Ratingergebnis Norwegen, Luxemburg

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Online-Pressegespräch Bundesbank zu den Vorbereitungen für das im Aufbau befindliche Zentrum für digitale Finanzinnovationen

DEU: Bundestag – Abschluss Haushaltswoche

11:00 (ca.) Abstimmung über den Bundeshaushalt 2021

EUR: Abschluss Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

08.00 Uhr

Deutschland

Verbraucherpreise HVPI November

Monatsvergleich — -1,0*

Jahresvergleich — -0,7*

Verbraucherpreise November

Monatsvergleich — -0,8*

Jahresvergleich — -0,3*

09.00 Uhr

Spanien

Verbraucherpreise HVPI November

Monatsvergleich +0,1 +0,1*

Jahresvergleich -0,9 -0,9*

10.00 Uhr

Italien

Industrieproduktion Oktober

Monatsvergleich +1,0 -5,6

Jahresvergleich -4,3 -5,1

GROSSBRITANNIEN

(Keine marktbewegenden Daten erwartet.)

USA

14.30 Uhr

Erzeugerpreise, November

Monatsvergleich +0,1 +0,3

Jahresvergleich +0,7 +0,5

Kernrate +1,5 +1,1

16.00 Uhr

Konsumlaune

Uni Michigan, Dezember 76,0 76,9 (in Pkt.)

Redaktion onvista / dpa- AFX

Foto: Curioso / dpa-AFX