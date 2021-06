Vorbörse: Wall Street nervös vor Inflationsdaten – Dax tastet sich etwas vor

DEUTSCHLAND: – LEICHTE GEWINNE ERWARTET – Der Dax dürfte am Donnerstag leicht im Plus eröffnen. Spannend wird dann die Entwicklung im Handelsverlauf – denn auf diesen Tag mit frischen Signalen der Europäischen Zentralbank (EZB) und der Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise fiebern die Marktteilnehmer bereits die ganze Woche hin. Beide Ereignisse stehen am Nachmittag an. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor Handelsbeginn rund 0,2 Prozent höher wieder knapp über die Marke von 15 600 Punkten.

USA: – SCHWÄCHER – Vor Zahlen zur Inflation in den USA haben sich die Anleger am Mittwoch nicht aus der Deckung gewagt. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 0,44 Prozent niedriger bei 34 447,14 Punkten. Am Donnerstag werden die Verbraucherpreise im Mai veröffentlicht. Im April hatte die Teuerung in den USA stark zugelegt. Experten erwarten, dass sich der Preisauftrieb zuletzt sogar noch einmal beschleunigt hat.

ASIEN: – HÖHER – Asiens Aktienmärkte tendieren am Donnerstag überwiegend höher. Japans Nikkei 225 legt um 0,32 Prozent zu, Hongkongs Hang Seng gewinnt 0,34 Prozent und Chinas CSI 300 legt um 1,13 Prozent zu. Marktbeobachtern zufolge profitieren die Aktien vom Einverständnis Chinas und der USA, sich stärker beim Handel und bei Investitionen zu vernetzen.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 175,41 +0,02%

DEVISEN: – DOLLAR STÄRKER – Der Euro ist am Donnerstag etwas schwächer in einen ereignisreichen Handelstag gestartet. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,2165 US-Dollar und damit etwas weniger als in der Nacht zuvor. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,2195 Dollar festgesetzt.

Am Donnerstag stehen gleich zwei Großereignisse auf dem Programm. In Europa entscheidet die EZB über ihre geldpolitische Ausrichtung. Hauptthema wird sein, in welchem Tempo die milliardenschweren Wertpapierkäufe des Corona-Krisenprogramms PEPP fortgeführt werden. Seit dem Frühjahr wurde das Tempo erhöht, um steigenden Kapitalmarktzinsen Einhalt zu gebieten. Eine Mehrheit von Analysten rechnet damit, dass das erhöhte Tempo im Sommer gehalten wird.

In den USA werden Inflationsdaten für den Monat Mai erwartet. Im April war die Teuerung überraschen deutlich auf mehr als vier Prozent angestiegen, das Inflationsziel der US-Notenbank Fed von zwei Prozent wurde klar übertroffen. Dadurch wurden bestehende Inflationsängste verschärft. Für Mai wird mit einem erneuten Anstieg der Inflationsrate gerechnet.

Euro/USD 1,2167 -0,11

USD/Yen 109,54 -0,09

Euro/Yen 133,27 -0,19

ROHÖL: – LEICHT SCHWÄCHER – Die Ölpreise haben am Donnerstag im frühen Handel moderat nachgegeben. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 71,75 US-Dollar. Das waren 47 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 43 Cent auf 69,53 Dollar.

Noch am Vortag hatten die Ölpreise mehrjährige Höchststände erreicht. Für grundsätzliche Zuversicht sorgt die entspanntere Corona-Lage vor allem in den USA, China und weiten Teilen Europa. Hintergrund sind die meist zügig verlaufenden Impfkampagnen, rückläufige Neuinfektionen und Lockerungen von Beschränkungen des öffentlichen Lebens.

Leichten Druck auf die Ölpreise übten allerdings neue Lagerdaten aus den USA aus. Die landesweiten Vorräte an Benzin und Destillaten sind in der vergangenen Woche nach Daten des Energieministeriums vom Mittwoch deutlich gestiegen. Die Entwicklung löste Sorgen über die Nachfrage nach Kraftstoffen aus. Eine anhaltend schwächere Entwicklung hätte negative Auswirkungen auf der Erdölnachfrage.

Brent 71,81 -0,42 USD

WTI 65,56 -0,40 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR WACKER CHEMIE AUF 161 (131) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE TELEKOM AUF 21,30 (20) EUR – ‚BUY‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR PUMA SE AUF 110 (90) EUR – ‚BUY‘

– MORGAN STANLEY HEBT STRÖER AUF ‚OVERWEIGHT‘ (EQUAL-WEIGHT) – ZIEL 82 (75) EUR

– WDH/RBC HEBT ZIEL FÜR COMMERZBANK AUF 7 (6,50) EUR – ‚SECTOR PERFORM‘

– WDH/STIFEL SENKT KWS SAAT AUF ‚HOLD‘ (BUY) – ZIEL 82 (89) EUR

– BARCLAYS SENKT ORANGE AUF ‚UNDERWEIGHT‘ (EQUAL WEIGHT) – ZIEL 9,50 (11,50) EUR

– BERENBERG HEBT TELEFONICA SA AUF ‚BUY‘ (HOLD) – ZIEL 4,80 (4,20) EUR

– CREDIT SUISSE HEBT SOCIETE GENERALE AUF ‚OUTPERFORM‘ (NEUTRAL) – ZIEL 32(25)EUR

– CREDIT SUISSE HEBT UNICREDIT AUF ‚OUTPERFORM‘ (NEUTRAL) – ZIEL 12,50 (8,80) EUR

– CREDIT SUISSE SENKT INTESA SANPAOLO AUF ‚NEUTRAL‘ (OUTPERFORM) – ZIEL 2,60 EUR

– GOLDMAN SENKT AMADEUS IT AUF ‚NEUTRAL‘ (BUY) – ZIEL 65 EUR

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR INDITEX AUF 32 (30) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– SOCGEN HEBT ZIEL FÜR INDITEX AUF 36 (33) EUR – ‚BUY‘

– SOCGEN NIMMT TELEFONICA SA MIT ‚HOLD‘ WIEDER AUF – ZIEL 4,20 EUR

– GOLDMAN HEBT REMY COINTREAU AUF ‚BUY‘ (NEUTRAL) – ZIEL 190 (155) EUR

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR INDITEX AUF 33 (30,50) EUR – ‚NEUTRAL‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR VOESTALPINE AUF 40 (38) EUR – ‚NEUTRAL‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

09:00 DEU: Continental, „Tech Talk“ u.a. über Vernetzung und autonomes Fahren

10:00 DEU: HHLA, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: GFT, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Brenntag, Hauptversammlung (online)

10:00 LUX: SAF Holland, Hauptversammlung (online)

13:00 DEU: VDMA-Fachverband Robotik + Automation, Online-Pk zu Umsatz-Prognose 2021 und Branchenergebnis 2020

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Erzeugerpreise 05/21

07:00 FIN: Industrieproduktion 04/21

08:00 DNK: Verbraucherpreise 05/21

08:00 DEU: Insolvenzen 03/21 einschließlich Trendindikator Mai 2021

08:45 FRA: Industrieproduktion 04/21

09:00 CZE: Verbraucherpreise 05/21

09:30 SWE: Verbraucherpreise 05/21

10:00 ITA: Industrieproduktion 04/21

11:00 GRC: Industrieproduktion 04/21

11:00 GRC: Verbraucherpreise 05/21

12:00 IRL: Verbraucherpreise 05/21

13:45 EUR: EZB Zinsentscheid (14.30 h Pk mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde)

14:30 USA: Verbraucherpreise 05/21

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Digitaler Deutscher Mietertag des Deutschen Mieterbundes

+ 14.00 Eröffnung durch Lukas Siebenkotten, Präsident Deutscher Mieterbund

+ 14.25 Impulsvortrag Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD)

+ 15.00 Impulsvortrag Grünen-Vorsitzender Robert Habeck

+ anschl. interne Mitgliederversammlung

09:30 DEU: Fortsetzung Prozess im „Cum-Ex“-Verfahren gegen ehemalige Mitarbeiter der inzwischen insolventen Maple Bank, Frankfurt/M.

09:30 EUR: EuGH-Gutachten zum Streit über Stickoxid-Messungen bei Euro-6-Motoren. 2018 gab das Gericht der EU einer Klage der Städte Paris, Brüssel und Madrid teilweise statt, die sich gegen zu hohe Grenzwerte zur Prüfung der Stickoxidemissionen bei Euro-6-Motoren richtete. Deutschland, Ungarn und die EU-Kommission legten Rechtsmittel ein und zogen vor den Europäischen Gerichtshof. Der zuständige Generalanwalt stellt heute sein Schlussgutachten vor.

LUX: Mündliche EuGH-Verhandlung zum rückwirkenden Entzug von Luftverkehrszertifikaten

10:00 DEU: Jahresversammlung des ifo-Instituts (online): „Wirtschaftspolitische Herausforderungen in der Post-Merkel-Ära“. Podiusmdiskussion mit ifo-Präsident Clemens Fuest, BMW-Vorstandschef Oliver Zipse, Soziologie-Prof. Armin Nassehi (LMU München) , Prof. Lisandra Flach (ifo-Institut).

10:00 DEU: Online-Wirtschaftskonferenz „Apotheken zwischen Jahresbilanz und Zukunftsperspektive“ des Deutschen Apothekerverbandes (DAV)

DEU: Weitere Entwicklung in der Corona-Pandemie

+ 12.00 Pressekonferenz zum digitalen Impfnachweis „CovPass“ mit Gesundheitsminister Jens Spahn, Prof. Dr. Lothar H. Wieler, Präsident Robert Koch-Institut und Ronald Fritz, CovPass-Projektmanager IBM

+ Stiko will Empfehlung zu Kinder-Impfungen veröffentlichen

EUR: Corona international

+ Britischer Gesundheitsminister Matt Hancock sagt vor den Unterhaus-Ausschüssen für Gesundheit und Wissenschaft aus

+ 11.00: Online-Pk der WHO Europa. WHO-Regionaldirektor Hans Kluge gibt auf seiner regelmäßigen Pressekonferenz einen Überblick über die derzeitige Corona-Lage in Europa. Außerdem werden Empfehlungen vor der Fußball-EM und für die anstehende Sommerzeit erwartet.

DEU: Ministerpräsidentenkonferenz

+ 15.00 Beginn der Beratungen mit Merkel

+ im Anschluss Pk mit Merkel, Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller (SPD) und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) (Einlass ab 16.30 Uhr)

+ Themen u.a.: Umsetzung der Energiewende, Digitalisierung, Entwicklungszusammenarbeit

GBR: Vor dem G7-Gipfel in Cornwall

+ Der britische Premierminister Boris Johnson empfängt US-Präsident Joe Biden

+ 16.30 Pk in Paris mit Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron vor G7-Gipfel

EUR: EU-Umweltminister tagen

Die Ministerinnen und Minister sprechen laut der vorläufigen Agenda u.a. über den Vorschlag für eine Verordnung über Batterien und Altbatterien, die neue EU-Strategie für die Anpassung an den Klimawandel und das Null-Schadstoff-Ziel der Kommission.

+ 17.15 Pk mit EU-Umweltkommissar Virginijus Sinkevicius

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

08.45 Uhr

Frankreich

Industrieproduktion April

Monatsvergleich +0,6 +0,8

Jahresvergleich +44,9 +13,7

10.00 Uhr

Italien

Industrieproduktion April

Monatsvergleich +0,3 -0,1

Jahresvergleich

arbeitstäglich bereinigt +72,2 +37,7

unbereinigt — 40,9

13.45 Uhr

EZB-Zinsentscheidung

Hauptrefinanzierungssatz 0,00 0,00

Spitzenrefinanzierungssatz 0,25 0,25

Einlagenfazilität -0,50 -0,50

GROSSBRITANNIEN

— keine entscheidenden Daten erwartet —

USA

14.30 Uhr

Erstanträge Arbeitslosenhilfe 370 385 (Vorwoche, in Tsd)

Verbraucherpreise, Mai

Monatsvergleich +0,4 +0,8

Jahresvergleich +4,7 +4,2

Kernrate gg VJ +3,5 +3,0

