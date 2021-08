Vorbörse: Wall Street schaltet einen Gang zurück, Dax legt Rückwärtsgang ein und Ölpreise fallen

DEUTSCHLAND: – KAUM VERÄNDERT – Das Auf und Ab auf hohem Niveau am deutschen Aktienmarkt dürfte sich zur Wochenmitte fortsetzen. Nach dem leichten Anstieg des Leitindex Dax am Vortag werden am Mittwoch im frühen Handel überschaubare Abgaben erwartet. Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start um 0,16 Prozent niedriger auf 15 880 Punkte. Seit dem Rekordhoch von Mitte August bei über 16 000 Punkten bewegt sich der Dax unter starken Schwankungen um die Marke von 15 800 Zählern. Im Verlauf des Vormittags könnte der Ifo-Geschäftsklimaindex für den Monat August für Bewegung sorgen.

USA: – ERHOLUNG VERTEIDIGT – Die Anleger haben am Dienstag an den US-Börsen nach den Vortagsrekorden einiger Indizes nicht mehr so energisch zugegriffen. Im Tagesverlauf reichte es an der technologielastigen Nasdaq-Börse und dem S&P 500 aber dennoch für die nächsten Bestmarken, im Späthandel ließ der Schwung jedoch etwas nach. Das Interesse galt weiter stark der amerikanischen Geldpolitik. Der Nasdaq 100 brachte mit 15 357,68 Punkten ein Plus von 0,29 Prozent über die Ziellinie. Der marktbreite S&P stieg am Ende um 0,15 Prozent auf 4486,23 Zähler. Für den Leitindex Dow Jones Industrial ging es nur knapp um 0,09 Prozent auf 35 366,26 Punkte hoch. Ihm fehlt damit weiter ein gutes Stück zum Vorwochenrekord von 35 631 Punkten.

ASIEN: – WEITGEHEND STABIL – Die wichtigsten Aktienmärkte Asiens haben am Mittwoch zwar teilweise eine wenig nachgegeben, die Gewinne ihrer jüngsten Erholung aber dennoch weitgehend verteidigt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 war zuletzt mit minus 0,06 Prozent fast unverändert. Der Hang Seng in Honkong sank um 0,22 Prozent und der CSI-300-Index , der die Aktien der 300 größten börsennotierten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet, notierte 0,05 Prozent im Minus.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 176,77 +0,01%

DEVISEN: – DOLLAR ETWAS STÄRKER – Der Euro hat am Mittwoch im frühen Handel etwas schwächer tendiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1745 US-Dollar und damit etwas weniger als in der Nacht zuvor. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,1740 Dollar festgesetzt.

Der Euro bewegt sich damit knapp einen Cent über seinem vor wenigen Tagen markierten Neunmonatstief. Zuletzt hielten sich die Kursbewegungen am Devisenmarkt in engen Grenzen. Größere Impulse blieben aus.

Zur Wochenmitte dürften die Anleger auf neue Stimmungsdaten aus Deutschland schauen. In München veröffentlicht das Ifo-Institut sein monatliches Geschäftsklima. Die Umfrage in Unternehmen gibt Hinweise auf den Zustand der Konjunktur. Angesichts steigender Corona-Fallzahlen wird mit einer leichten Eintrübung gerechnet.

Euro/USD 1,1740 -0,14

USD/Yen 109,78 0,11

Euro/Yen 128,88 -0,03

ROHÖL: – RÜCKGANG – Die Ölpreise sind am Mittwoch im frühen Handel leicht gefallen. Damit wurde ein kleiner Teil der deutlichen Aufschläge seit Wochenbeginn abgegeben. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 70,94 US-Dollar. Das waren 11 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) sank um 19 Cent auf 67,35 Dollar.

Belastet wurden die Ölpreise zuletzt durch den etwas stärkeren US-Dollar, der das in der amerikanischen Währung gehandelte Rohöl für viele Investoren etwas verteuerte und damit die Nachfrage belastete. Die Bilanz am Ölmarkt seit Wochenbeginn ist aber dennoch klar positiv. Vor allem die gute Aktienmarktstimmung hat den Erdölpreisen Auftrieb verliehen.

Ein ständiger Belastungsfaktor ist jedoch seit längerem die Ausbreitung der ansteckenderen Delta-Variante des Coronavirus. Zwar besteht die Hoffnung, dass in Ländern mit hohen Impfquoten größere Beschränkungen des öffentlichen Lebens ausbleiben. Vollends auszuschließen sind solche Restriktionen, die auch die Konjunktur und die Ölnachfrage belasten, aber nicht.

Brent 70,70 -0,35 USD

WTI 67,16 -0,38 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR VONOVIA AUF 69 (66) EUR – ‚BUY‘

– DEUTSCHE BANK HEBT PUMA SE AUF ‚BUY‘ (HOLD) – ZIEL 120 (92) EUR

– JPMORGAN HEBT GEA GROUP AUF ‚NEUTRAL‘ (UNDERWEIGHT) – ZIEL 36,00 (26,60) EUR

– DZ BANK HEBT FAIREN WERT FÜR TESLA AUF 790 (750) USD – ‚KAUFEN‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 LUX: Aroundtown S. A., Halbjahreszahlen

08:00 DEU: Sixt Leasing, Halbjahreszahlen

08:00 DEU: Douglas, Q3-Zahlen (Pk 11.00 h)

22:05 USA: Salesforce, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Geratherm, Q2-Zahlen

AUT: CA Immobilien Anlagen, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

07:00 JPN: Frühindikatoren 07/21 (endgültig)

08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 07/21 (endgültig)

08:00 DEU: Frühindikator für den Außenhandel (Exporte in Nicht-EU-Staaten,

vorläufige Ergebnisse) 07/21

08:00 DEU: Destatis: Erbschaft- und Schenkungsteuer, Jahr 2020

09:00 ESP: Erzeugerpreise 07/21

10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 08/21

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 07/21 (vorab)

15:00 BEL: Geschäftsklima 08/21

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

18:00 RUS: Industrieproduktion 07/21

SONSTIGE TERMINE

02:00 DEU: Ende des bundesweiten Lokführer-Streiks bei der Deutschen Bahn

08:00 DEU: Beiersdorf: Landgericht Düsseldorf verhandelt über eine Klage des Baby-Pflege-Herstellers Bübchen gegen den Nivea-Mutterkonzern Beiersdorf

09:00 DEU: Fortsetzung Prozess gegen den Ex-Chef des früheren Fahrradbauers Mifa Sangerhausen wegen Betrugs im besonders schweren Fall, Halle (Saale)

09:00 DEU: Fortsetzung der Tarifverhandlungen in der Bauwirtschaft (bis 26.08.)

09:30 DEU: Jahres-Pk Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft e.V. (online) zu Corona, Klimawandel und Bundestagswahl: Mittel- und Osteuropa als Partner der deutschen Wirtschaft

10:00 DEU: OLG Düsseldorf verkündet Entscheidung im Rechtsstreit zwischen der Nord Stream 2 AG und der Bundesnetzagentur, Düsseldorf

11:00 DEU: Pk zu Erntebericht 2021 des Bundeslandwirtschaftsministeriums

12:00 DEU: Sondersitzung des Bundestages

+ Regierungserklärung von Bundeskanzlerin Angela Merkel zur Lage in Afghanistan

+ erste Lesung des Gesetzes zum Wiederaufbaufonds für die Hochwassergebiete

+ Verabschiedung des Mandats für den Afghanistan-Evakuierungseinsatz der Bundeswehr

+ Verlängerung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite

14:00 DEU: Symposium „Demokratische Rente? – Von wegen!“ des Vereins der Direktversicherungsgeschädigten (DVG), Neustadt

DEU: Innovationen der Luftfracht: 6. Air Cargo Conference. Fachleute aus Praxis und Forschung diskutieren am Flughafen Frankfurt sowie online über Trends der Luftfracht-Branche.

DEU: Beginn Gamescom (online)

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

10.00 Uhr

Deutschland

Ifo-Umfrage August (Punkte)

Erwartungen 100,0 101,2

Aktuelle Lage 100,8 100,4

Geschäftsklima 100,4 100,8

15.00 Uhr

Belgien

Geschäftsklima August (Punkte) — 10,1

GROSSBRITANNIEN

— Keine marktbewegenden Daten erwartet —

USA

14.30 Uhr

Auftragseingang langlebige Güter, Juli

Monatsvergleich -0,3 +0,9

ex Transport

Monatsvergleich +0,5 +0,5

