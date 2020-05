Vorbörse: Wall Street schließt deutlich tiefer - Dax startet wohl rot - Ölpreise fallen wieder - Euro tritt auf der Stelle

DEUTSCHLAND: – SCHWACH – Der Dax kommt in dieser Woche weiter nicht in die Gänge: Am Mittwoch rund eine Stunde vor dem Start des Xetra-Handels taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex 1,4 Prozent tiefer auf 10.670 Punkte. Seit Freitag hätte er damit über zwei Prozent verloren. Von der bereits erfolglos getesteten Marke von 11 000 Punkten entfernt sich der Dax weiter. Der Markt bleibt in der Corona-Krise weiter im Zwiespalt zwischen Lockerung und Vorsicht. Am Vorabend warnte auch der prominente US-Immunologe und Regierungsberater Anthony Fauci vor übertrieben schneller Rückkehr zur Normalität. „Das könnte wirklich ernste Konsequenzen haben“, sagte Fauci am Dienstag in einer Video-Anhörung des Senats. Angesichts der verheerenden wirtschaftlichen Folgen der Pandemie treibt Präsident Donald Trump derweil Lockerungen voran. Obendrein ist der Handelsstreit zwischen den USA und China wieder in den Köpfen der Anleger präsent.

USA: – SCHWACH – Die Warnung des prominenten Immunologen und Regierungsberaters Anthony Fauci vor frühen Lockerungen in der Corona-Krise haben den US-Aktienmärkten am Dienstag einen gehörigen Dämpfer verpasst. Der anfangs noch im Plus notierende Dow Jones Industrial sackte im späten Handel deutlich ab und schloss mit einem Minus von 1,89 Prozent bei 23.764,78 Punkten. Der marktbreite S&P 500 fiel um 2,05 Prozent auf 2.870,12 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 2,01 Prozent auf 9.112,45 Punkte.

ASIEN: – DURCHWACHSEN – Die Anleger an den wichtigsten Börsen Asiens haben sich am Mittwoch zurückgehalten. In Tokio fiel der Nikkei-225 zuletzt um fast ein halbes Prozent. In China sank der Leitindex CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen um 0,3 Prozent und in Hongkong trat der Hang Seng nahezu auf der Stelle. Nach der deutlichen Erholung der internationalen Aktienmärkte seit Mitte März fehlte zuletzt die Kraft für weitere Gewinne. Aktuell sorgen sich Anleger vor einer zweiten Welle in der Corona-Pandemie und möglichen deren Folgen für die Wirtschaft.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

DEVISEN: – GEWINNE GEHALTEN – Der Euro hat sich am Mittwoch wenig bewegt und damit die Kursgewinne vom Vortag gehalten. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,0848 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,0858 Dollar festgesetzt.

Am Vortag konnte der Euro noch von einer Dollar-Schwäche profitieren und war zeitweise bis auf 1,0885 Dollar gestiegen. Am Markt wurde auf eine weitere Lockerung der Geldpolitik der US-Notenbank Fed spekuliert, wobei mittlerweile auch negative Leitzinsen in den USA für möglich gehalten werden. Allerdings hatten mehrere US-Notenbanker negativen Zinsen eine Absage erteilt.

Im weiteren Handelsverlauf dürften Konjunkturdaten stärker in den Fokus rücken. Auf dem Programm stehen unter anderem Kennzahlen zur Industrieproduktion der Eurozone im März. Wegen der Corona-Krise wird mit einem drastischen Einbruch gerechnet.

ROHÖL: – TIEFER – Die Ölpreise haben im asiatischen Handel am Mittwoch nachgegeben. Am Markt überwog die Sorge, dass zu frühe Lockerungen der Ausgangsbeschränkungen eine neue Corona-Infektionswelle zur Folge haben könnten. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent lag am Morgen bei 29,51 US-Dollar. Das waren 47 Cent weniger als am Dienstag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI sank um 19 Cent auf 25,59 Dollar.

In einigen asiatischen Staaten wie China und Südkorea waren die Fallzahlen in der Corona-Krise erneut gestiegen, auch in Deutschland wurden die gesetzten Grenzwerte für Neuinfektionen in einigen Regionen zuletzt wieder überstiegen. Auch der US-Immunologe Anthony Fauci hatte am Dienstag während einer per Video übertragenen Aussage vor einem US-Senatsausschuss vor zu schnellen Lockerungen gewarnt, dies könne ernste Konsequenzen haben.

Eine neue Infektionswelle könnte die langsame Erholung der Weltwirtschaft bedrohen. Laut US-Energieminister sei die nationale Ölindustrie auf dem Weg aufsteigenden Ast, während der Interessenverbands American Petroleum Institute (API) am Dienstagabend sinkende Rohöllagerbestände am Hauptumschlagplatz für US-Öl in Cushing meldete. Sollte die US-Regierung bei der Veröffentlichung der offiziellen Lagerdaten am Nachmittag diese Entwicklung bestätigen, wäre es der erste Rückgang der Reserve in in Cushing seit Februar.

Auch in China zogen die Preise für einige Ölsorten zuletzt stark an. Grund war laut Marktbeobachtern die wieder anlaufende Produktion in den Raffinerien. Laut Händlern werde dieser Trend ohne eine weitere Erholung der Margen und sinkende Lagerbestände jedoch schwer durchzuhalten sein.

„Der gesamte Markt jagt momentan seinen Schwanz. Wir befinden uns in einem Flip-Flop Markt“, hieß es von Jeffrey Halley, Marktanalyst beim Handelshaus Oanda. Für weitere Fortschritte beim Ölpreis, müsse man solide Beweise für eine steigende Nachfrage sehen, während die Volkswirtschaften wieder hochfahren.

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR HENKEL AUF 86 (79) EUR – ‚EQUAL WEIGHT‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR MORPHOSYS AUF 105 (100) EUR – ‚EQUAL WEIGHT‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR STRÖER AUF 60 (47,50) EUR – ‚EQUAL WEIGHT‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR TEAMVIEWER AUF 45 (35) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR TEAMVIEWER AUF 51 (50) EUR – ‚BUY‘

– BERENBERG SENKT ZIEL FÜR RATIONAL AUF 590 (645) EUR – ‚BUY‘

– CITIGROUP SENKT STRÖER AUF ‚NEUTRAL‘ (BUY) – ZIEL 65 (55) EUR

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR BRENNTAG AUF 49 (42) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR EON AUF 9,30 (9,20) EUR – ‚SELL‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR TEAMVIEWER AUF 50 (44) EUR – ‚BUY‘

– HÄNDLER: MAINFIRST STARTET MEDIGENE MIT ‚BUY‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE POST AUF 36 (34) EUR – ‚BUY‘

– JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR THYSSENKRUPP AUF 10 (10,5) EUR – ‚BUY‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR HELLOFRESH AUF 50 (45) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR STRÖER AUF 85 (74) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BAADER BANK SENKT COMPUGROUP MEDICAL AUF ‚REDUCE‘ (ADD) – ZIEL 67 EUR

– CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR THYSSENKRUPP AUF 11 (12) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR BAYER AUF 74 (76) EUR – ‚BUY‘

– MAINFIRST HEBT K+S AUF ‚HOLD‘ (SELL) – ZIEL 6,80 EUR

– RBC HEBT ZIEL FÜR TEAMVIEWER AUF 50 (47) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– HSBC HEBT LIBERTY GLOBAL AUF ‚BUY‘ (HOLD) – ZIEL 28 (22) USD

– HSBC SENKT BBVA AUF ‚HOLD‘ (BUY) – ZIEL 3,10 (5,60) EUR

– HSBC SENKT SANTANDER AUF ‚HOLD‘ (BUY) – ZIEL 2,30 (4,20) EUR

– HSBC SENKT ZIEL FÜR INTESA SANPAOLO AUF 2,10 (2,30) EUR – ‚BUY‘

– HSBC SENKT ZIEL FÜR UNICREDIT AUF 10 (12,50) EUR – ‚BUY‘

– HSBC SENKT ZIEL FÜR VALEO AUF 20 (32,50) EUR – ‚HOLD‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR NOVO NORDISK AUF 480 (460) DKK – ‚OVERWEIGHT‘

– MORGAN STANLEY HEBT ENGIE AUF ‚OVERWEIGHT‘ (EQUAL-WEIGHT) – ZIEL 12 (14) EUR

– DZ BANK HEBT VODAFONE AUF ‚KAUFEN‘ (HALTEN) – FAIRER WERT 150 (160) PENCE

– GOLDMAN HEBT INFORMA AUF ‚BUY‘ (NEUTRAL) – ZIEL 515 (499) PENCE

– JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR AMADEUS IT AUF 54 (60) EUR – ‚BUY‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Commerzbank, Q1-Zahlen (Call 10.30 h) und Hauptversammlung (12:00 h online)

07:00 DEU: Deutsche Wohnen, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Bauer, Q1-Zahlen

07:00 DEU: 1&1 Drillisch, Q1-Zahlen

07:00 DEU: United Internet, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Leoni, Q1-Zahlen (Call 8.30 h)

07:00 DEU: TUI, Q2-Zahlen (Call 8.00 h) mit „Statusbericht“ zu den Folgen der Corona-Krise auf das Unternehmen und die Tourismusbranche

07:00 NLD: ABN Amro, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Jenoptik, Q1-Zahlen (detailliert) (Call 10.00 h)

07:30 DEU: Salzgitter, Q1-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Sixt SE, Q1-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: PBB, Q1-Zahlen (detailliert) (Call 9.00 h)

07:30 DEU: MVV Energie, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Medigene, Q1-Zahlen

08:00 AUT: Verbund, Q1-Zahlen

08:00 DNK: A.P. Moller-Maersk

08:00 DEU: Deutsche Beteiligung, Halbjahreszahlen (detailliert)

08:00 DEU: PNE, Q1-Zahlen

08:00 JPN: Sony, Jahreszahlen

08:00 JPN: Suzuki, Jahreszahlen

10:00 DEU: CropEnergies, Jahreszahlen (detailliert)

11:00 DEU: Encavis, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: CompuGroup Medical, Hauptversammlung (online)

13:00 ITA: Pirelli, Q1-Zahlen

14:00 DEU: Adva Optical, Hauptversammlung (online)

17:55 DEU: Patrizia, Q1-Zahlen

18:00 FRA: Vallourec, Q1-Zahlen

22:05 USA: Cisco Systems, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Leifheit, Q1-Zahlen

GBR: Aston Martin, Q1-Zahlen

GBR: Sage Group, Halbjahreszahlen

LUX: SAF-Holland, Q1-Zahlen

NLD: Euronext, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 03/20

08:00 GBR: BIP Q1/20 (1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Industrieproduktion 03/20

08:00 GBR: Handelsbilanz 03/20

11:00 EUR: Industrieproduktion 03/20

11:30 DEU: Anleihe / Laufzeit: 30 Jahre / Volumen 1 Mrd EUR

14:30 USA: Erzeugerpreise 04/20

15:00 USA: Fed-Chef Jerome Powell Teilnahme am Webinar

16:30 USA: EIA Energieministerium, Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Weitere Entwicklung in der Coronavirus-Krise

+ 0930 Kabinettssitzung

+ 1300 Bundespressekonferenz

+ 1300 Bundestag, Regierungsbefragung Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU)

+ Debatte über Grenzöffnung

+ 1400 Digitale Veranstaltungsreihe «One click to Europe» zu «Coronakrise – Wie geht es unseren französischen Nachbarn?» mit der französischen Botschafterin I.E. Frau Anne-Marie Descôtes

10:00 DEU: Banken-Konferenz der „Börsen-Zeitung“ zum Privatkundengeschäft („Retail-Bankentag“) als Digitalkonferenz u.a. mit Joachim Schmalzl (DSGV) und Bernd Geilen (ING Deutschland)

11:00 DEU: Gemeinsame Online-Pk VDMA Baumaschinen und Baustoffanlagen und des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie zur aktuellen Situation in der Bau- und Baumaschinenindustrie

13:00 EUR: Videoschalte der EU-Landwirtschaftsminister

Die Minister wollen über mögliche neue Maßnahmen zur Unterstützung des Landwirtschafts- und Fischereisektors in der Corona-Krise beraten. Thema ist zudem eine Bestandsaufnahme der Maßnahmen, die bisher ergriffen wurden.

+ 1700 Online-Pk

13:30 DEU/FRA: Sitzung des Französischen Verbands der Luftfahrtindustrie und des Bundesverbands der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie. Es geht um die aktuelle Lage der deutschen und französischen Luft- und Raumfahrt in der Corona-Virus-Krise. Im Anschluss an die Sitzung gibt es eine Video-Pressekonferenz.

14:00 CHE: Pk IATA (Dachverband der Fluggesellschaften) zu Coronavirus-Folgen

EUR: Europaparlament debattiert über EU-Gipfel und Corona-Wiederaufbaufonds. Die Abgeordneten debattieren am Mittwochnachmittag (ab ca. 16.00 Uhr) mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratschef Charles Michel über die Pläne zur wirtschaftlichen Erholung der Europäischen Union nach der Corona-Krise.

16:00 DEU: Videokonferenz Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) mit Bundesverband der Lebensmittelkontrolleure

EU: Fortsetzung: Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien über die künftigen Beziehungen

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

11.00 Uhr

Eurozone

Industrieproduktion März

Monatsvergleich -12,0 -0,1

Jahresvergleich -10,9 -1,9

VEREINIGTES KÖNIGREICH

08.00 Uhr

Bruttoinlandsprodukt Q1

Quartalsvergleich -2,6 0,0

Jahresvergleich -2,2 +1,3

Industrieproduktion März

Monatsvergleich -5,6 +0,1

Jahresvergleich -9,1 -2,8

USA

14.30 Uhr

Erzeugerpreise, April

Monatsvergleich -0,5 -0,2

Jahresvergleich -0,4 +0,7

Kernindex gg VJ +0,8 +1,4°

