Vorbörse: Wall Street setzt ein deutliches Zeichen – Dow über 5 Prozent im Plus und der der Dax versucht es erneut mit einer Gegenbewegung

DEUTSCHLAND: – ERHOLUNG – Nach dem turbulenten Wochenauftakt dürfte der Dax am Dienstag einen weiteren Stabilisierungsversuch starten: Der Broker IG taxierte den Dax knapp zwei Stunden vor dem Xetra-Handelsstart 0,6 Prozent höher auf 11.933 Punkte. Auftrieb gibt vor allem die kräftige Erholung der Wall Street vor dem „Super Tuesday“ im Rennen um die US-Präsidentschaftskandidatur. Nachdem der Dax in der vorigen Woche belastet durch die Furcht vor einer Coronavirus-Pandemie mit schweren Folgen für die Weltwirtschaft um 12,5 Prozent abgesackt war, erholte er sich am Montag im frühen Handel zunächst um fast 2 Prozent auf 12.121 Punkte. Die Unsicherheit setzte sich jedoch schnell wieder durch, und trieb den Leitindex mit 11.624 Punkten auf einen weiteren Tiefststand seit August 2019. Bis zum Handelsende schmolzen die Verluste erneut zusammen. Die Anleger an der Wall Street hofften auf koordinierte Gegenmaßnahmen der G7-Notenbanken, die sich am Dienstag beraten sollen, erklärte Analyst David Iusow von IG. Kursgewinne in den US-Indizes von bis zu 5 Prozent im Dow Jones Industrial. „Ob das Ganze nachhaltig ist, bleibt abzuwarten“, schränkte er allerdings ein.

USA: – ERHOLUNG – Starker Wochenbeginn für die Wall Street: Nach dem Ausverkauf in der Vorwoche mit einem Wochenverlust von mehr als 12 Prozent ging es am Montag ebenso dynamisch in die andere Richtung. Anleger griffen kräftig zu und trieben den US-Leitindex Dow Jones Industrial um 5,09 Prozent nach oben auf 26.703,32 Punkte. Seit seinem Freitagsschluss hat das Barometer damit mit einem Schlag fast 1.300 Punkte gut gemacht. Es war für den Dow der stärkste Tagesgewinn seit Jahren.

ASIEN: – DURCHWACHSEN – Die wegen des Ausbruchs des neuartigen Coronavirus triste Stimmung an den Börsen Asiens bleibt angeschlagen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 konnte anfängliche Gewinne nicht halten und schloss letztendlich mehr als ein Prozent im Minus mit 21.082,73 Punkten. Für den Hang Seng in Hongkong ging es zuletzt um 0,05 Prozent nach unten. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörsen büßte einen Teil seiner Gewinne ein und notierte zuletzt noch 0,20 Prozent im Plus. In Australien legte der Leitindex etwas deutlicher zu, nachdem die Notenbank des Landes den Leitzins gesenkt hatte, um die wirtschaftlichen Folgen der Virusepidemie zu mildern.

DAX 11 857,87 -0,27%

XDAX 12 054,62 +0,54%

EuroSTOXX 50 3338,83 +0,28%

Stoxx50 3074,89 +0,49%

DJIA 26 703,32 +5,09%

S&P 500 3090,23 +4,60%

NASDAQ 100 8877,978 +4,92%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 177,69 +0,20%

DEVISEN: – DOLLAR SCHWÄCHELT – Der Euro hat sich am Dienstag trotz leichter Kursverluste über der Marke von 1,11 US-Dollar gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1150 Dollar und damit etwas weniger als am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,1122 Dollar festgesetzt.

Zurzeit notiert der Euro zum Dollar auf einem zweimonatigen Höchststand. Allerdings handelt es sich eher um eine Dollar-Schwäche als um eine Euro-Stärke. Auslöser sind heftige Spekulationen auf Zinssenkungen der amerikanischen Notenbank Fed zur Eindämmung der Folgen der Corona-Krise. Zwar hat auch die EZB am späten Montagabend ihre Handlungsbereitschaft signalisiert. Jedoch hat die Fed aufgrund des höheren Zinsniveaus mehr Spielraum. Der Dollar verliert, nachdem ihn die höheren US-Zinsen lange gestützt haben.

Bereits gehandelt hat die australische Zentralbank. Sie reduzierte ihren Leitzins am Dienstagmorgen auf ein Rekordtief von 0,5 Prozent. Notenbankchef Philip Lowe begründete den Schritt mit den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise. Australien ist über den Handel eng mit China verbunden, wo das neuartige Virus ausgebrochen war. Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt ist nach wie vor am stärksten von den Folgen betroffen.

Euro/USD 1,1146 +0,10%

USD/Yen 107,75 -0,63%

Euro/Yen 120,11 -0,5%

ROHÖL: – ERHOLUNG – Die Ölpreise haben am Dienstag ihren am Montag begonnen Erholungskurs fortgesetzt. Am Markt wurde auf die Hoffnung staatlicher und geldpolitischer Hilfen in der Coronavirus-Krise verwiesen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 52,49 US-Dollar. Das waren 49 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte WTI stieg um 70 Cent auf 47,45 Dollar.

Riskantere Anlageformen, zu denen auch Rohstoffe gehören, haben seit Wochenbeginn von der Hoffnung auf Finanzhilfen in der Corona-Krise profitiert. Es werden sowohl staatliche Ausgabenprogramme als auch geldpolitische Lockerungen für möglich gehalten. Die großen Zentralbanken haben ihre Handlungsbereitschaft signalisiert, Australien hat seinen Leitzins bereits am Dienstagmorgen mit Verweis auf die Folgen des Ausbruchs des neuartigen Coronavirus auf ein Rekordtief reduziert.

Für Auftrieb sorgt am Erdölmarkt zudem das anstehende Treffen großer Ölproduzenten. Am Donnerstag und Freitag wollen sich das Opec-Kartell und verbündete Staaten wie Russland im Rahmen des Verbunds Opec+ treffen. Erwartet wird eine zusätzliche Reduzierung der bereits gedeckelten Förderung. Hintergrund ist die Corona-Krise, die die Rohölpreise in der vergangenen Woche abstürzen ließ.

Brent 52,76 +0,86 USD

WTI 47,69 +0,94 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR TAG IMMOBILIEN AUF 24 (23) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BERENBERG HEBT COVESTRO AUF ‚HOLD‘ (SELL) – ZIEL 34 EUR

– BERENBERG SENKT ZIEL FÜR RHÖN-KLINIKUM AUF 18 (19,75) EUR – ‚HOLD‘

– COMMERZBANK HEBT ZIEL FÜR RHÖN-KLINIKUM AUF 18 (16) EUR – ‚HOLD‘

– COMMERZBANK SENKT ZIEL FÜR DEUTSCHE POST AUF 37 (38) EUR – ‚BUY‘

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR EON AUF 12 (10,70) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– JEFFERIES STARTET INSTONE REAL ESTATE MIT ‚BUY‘ – ZIEL 32 EUR

– JEFFERIES STARTET SIEMENS MIT ‚BUY‘ – ZIEL 126 EUR

– BAADER BANK HEBT COMPUGROUP MEDICAL AUF ‚ADD‘ (REDUCE) – ZIEL 67 (54) EUR

– COMMERZBANK HEBT QSC AUF ‚BUY‘ (HOLD) – ZIEL 2,00 (1,70) EUR

– JPMORGAN HEBT DEUTSCHE BÖRSE AUF ‚OVERWEIGHT‘ (NEUTRAL) – ZIEL 155 EUR

– JEFFERIES STARTET ABB MIT ‚UNDERPERFORM‘ – ZIEL 18,50 CHF

– JEFFERIES STARTET ALSTOM MIT ‚HOLD‘ – ZIEL 45 EUR

– JEFFERIES STARTET SCHNEIDER ELECTRIC MIT ‚HOLD‘ – ZIEL 97 EUR

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD AUF 128 (145) EUR – ‚NEUTRAL‘

– RBC HEBT VINCI AUF ‚OUTPERFORM‘ (SECTOR PERFORM) – ZIEL 107 EUR

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR SCHNEIDER ELECTRIC AUF 76 (70) EUR – ‚SELL‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR HSBC AUF 570 (600) PENCE – ‚UNDERWEIGHT‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: Oerlikon, Jahreszahlen

07:00 CHE: Lindt & Sprüngli, Jahreszahlen

07:00 CHE: VAT, Jahreszahlen

07:00 DEU: Kion, Jahreszahlen

07:05 DEU: Ströer, Jahreszahlen

07:30 DEU: Beiersdorf, Jahreszahlen

07:30 AUT: Zumtobel, Jahreszahlen

08:00 GBR: Direct Line Insurance Group, Jahreszahlen

09:15 DEU: BMW Telefon-Pk mit Unternchmenschef Zipse (Ersatzveranstaltung für ausgefallene Automesse in Genf)

10:20 DEU: Daimler Telefon-Pk mit Unternehmenschef Källenius (Ersatzveranstaltung für ausgefallene Automesse in Genf)

22:05 USA: Hewlett Packard Enterprise, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: HelloFresh, Jahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

06:00 JPN: Verbrauchervertrauensindex 02/20

07:45 CHE: Seco BIP Quartalsschätzungen Q4/19

09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 02/20

10:00 ITA: Arbeitslosenquote 01/20 (vorläufig)

11:00 EUR: Erzeugerpreise 01/20

11:00 EUR: Verbraucherpreise 02/20 (vorläufig)

11:00 BEL: Arbeitslosenquote 01/20

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 01/20

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

09:00 LUX: EuGH entscheidet über Klage von Google gegen ungarische Werbesteuer

09:00 LUX: EuGH urteilt über Rechtmäßigkeit einer Sondersteuer für multinationale Unternehmen in Ungarn

11:00 DEU: Jahres-Pk des Modeverbandes Deutschland GermanFashion, Düsseldorf

11:00 DEU: Diskussionsveranstaltung des Sachverständigenrats Gesundheit zu Chancen und Risiken digitaler Gesundheitsdaten für Versorgung und Forschung

+ 1210 Rede Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU)

+ 1415 Pk

11:00 DEU: Debeka-Versicherungsgruppe, Jahres-Pk, Koblenz

USA: „Super Tuesday“ – Wichtige Wegmarke bei den Vorwahlen im US-Präsidentschaftsrennen

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

11.00 Uhr

Eurozone

Erzeugerpreise Januar

Monatsvergleich +0,5 0,0

Jahresvergleich -0,4 -0,7

Eurozone

Verbraucherpreise Januar

Monatsvergleich +0,2 -1,0

Jahresvergleich +1,2 +1,4

Kernrate

Jahresvergleich +1,2 +1,1

Eurozone Arbeitslosenquote

Januar 7,4 7,4

VEREINIGTES KÖNIGREICH

10.30 Uhr

Markit-Einkaufsmanagerindex

Industrie, Februar (Punkte) 51,7 51,9*

USA

— keine entscheidenden Daten erwartet —

