Vorbörse: Wall Street tief im Minus – Dax ein Prozent tiefer erwartet – Ölpreise steigen weiter

DEUTSCHLAND: – KURSE BRÖCKELN WIEDER – Am Aschermittwoch dürfte es mit dem Ausverkauf am deutschen Aktienmarkt weitergehen. Nachdem es kurzfristig nach einer Stabilisierung aussah, bröckeln die Kurse wieder ab. Der FDax fällt mittlerweile unter die MArke von 14800 Punkte. Nach einem Kurseinbruch des Dax um fast vier Prozent am Vortag könnte es heute noch tiefer gehen. „Wir befinden uns in einer gefährlichen Abwärtsspirale“, sagt Markus Weingran, Redaktionsleiter von onvista. „Der Ukraine-Krieg drücke auf die Gemüter der Anleger und treibe den Ölpreis in immer neue Höhen. Damit würden die Inflationssorgen noch größer und die Fed könnte im März direkt mit einen großen Zinsschritt anfangen. Es gibt immer mehr Unsicherheiten in den Märkten und das mögen Anleger bekanntlich überhaupt nicht, so Weingran weiter. Sollte der Dax heute länger unter dem Tief von vergangenen Donnerstag weilen, dass bei ungefähr 14.800 Punkten lag, dann dürfte es noch ein weiteres Stück abwärts gehen.

Unterdessen geht Russland weiter aggressiv gegen die Ukraine vor. Aus mehreren ukrainischen Städten wurden in der Nacht zum Mittwoch Angriffe russischer Truppen und Kämpfe gemeldet. US-Präsident Joe Biden kündigte die Schließung des amerikanischen Luftraums für russische Flugzeuge an. Er beschwor einen harten Kurs gegen Russlands Aggression und Präsident Wladimir Putin.

Die Flucht der Anleger aus Aktien hatte zuletzt zu kräftig steigenden Kursen an den Anleihemärkten geführt. Auch der Ölpreis schnellt weiter hoch, was die Inflation weiter nach oben treiben könnte. Dies könnte noch größere Kreise ziehen und die ohnehin bereits durch Lieferkettenprobleme weltweit angespannte Lage der Unternehmen verschärfen. An den Börsen gerieten aus diesem Grund zuletzt immer mehr Branchen ins Abseits, während Rüstungskonzerne wie Rheinmetall und Hensoldt dank der Aufrüstung der Bundeswehr massiv aufwerten.

Zur Wochenmitte stehen nun noch einige Jahreszahlen im Blick. In den vergangenen hoch angespannten Börsentagen ließen sich die Anleger indes nur noch wenig allein von den Firmenbilanzen zu Käufen bewegen. Dafür mussten die Unternehmen schon wirklich überzeugende Perspektiven liefern.

Davon kann bei SMA Solar eher keine Rede sein, das Solarunternehmen verfehlte sein erst Mitte Januar gesenktes Ergebnisziel und enttäuschte mit einem mauen Ausblick. Die Aktie brach vorbörslich ein, auf der Handelsplattform Tradegate ging es im Vergleich zum Xetra-Schluss um rund 16 Prozent abwärts.

Auch im Fall der Shop Apotheke dürften die Anleger auf die weiteren Aussichten schielen, nachdem sich die Einführung des E-Rezepts zuletzt weiter verzögert hatte. Die Online-Apotheke rechnet aktuell mit einem beschleunigten Umsatzwachstum für das 2022. Im vergangenen Jahr war das Unternehmen wegen zeitweiser Engpässe in der Logistik auch operativ in die Verlustzone gerutscht. Laut einem Händler fiel das Ergebnis aber besser als gedacht aus. Zahlen haben die Anleger zudem auch vom Autovermieter Sixt zu verdauen.

USA: – DEUTLICHE KURSVERLUSTE – Der anhaltende Krieg in der Ukraine hat die US-Aktienmärkte auch am Dienstag im Würgegriff gehalten. Ungeachtet neuer westlicher Sanktionen verschärfte Russland seine Angriffe auf sein Nachbarland. Steigende Energiepreise heizten zudem die Inflationssorgen an, zumal Sanktionen gegen Russlands Energiesektor nach Angaben der US-Regierung weiterhin möglich sind. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Minus von 1,76 Prozent tiefer bei 33 294,95 Punkten.

ASIEN: – KURSVERLUSTE – Der Krieg in der Ukraine hat die wichtigsten Aktienmärkte in Asien am Mittwoch belastet. In Tokio schloss der Leitindex Nikkei 225 1,7 Prozent tiefer. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland notierte zuletzt 1,1 Prozent schwächer. Der Hang-Seng-Index in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong büßte 1,3 Prozent ein. Der kräftige Ölpreisschub drückt weiterhin auf die Stimmung.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 170,45 -0,09

DEVISEN: Der Euro hat am Mittwoch knapp über der Marke von 1,11 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1115 Dollar. Sie lag damit leicht über ihrem am Vorabend markierten Tiefstand seit Mitte 2020 von knapp 1,11 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,1162 Dollar festgesetzt.

Der Krieg Russlands gegen die Ukraine bleibt auch an den Finanzmärkten das bestimmende Thema. Der russische Rubel steht seit der Invasion unter Druck, erst recht seit den scharfen Sanktionen vieler Länder als Reaktion auf den Einmarsch. Im Offshore-Handel außerhalb Russlands mussten am Morgen für einen US-Dollar etwa 110 Rubel gezahlt werden. Das ist wesentlich mehr als vor Beginn des Krieges.

An Konjunkturdaten dürften Anleger am Mittwoch Inflationsdaten aus dem Euro-Währungsgebiet beachten. Die ohnehin hohe Inflation dürfte weiter steigen, auch als Folge des Ukraine-Krieges und weiter steigender Energiepreise. In den USA blicken die Marktteilnehmer auf Äußerungen von US-Notenbankchef Jerome Powell, der vor einem Ausschuss des Repräsentantenhauses auftritt.

Euro/USD 1,1115 -0,14

USD/Yen 115,0490 0,20

Euro/Yen 127,8745 0,05

ROHÖL: Die Ölpreise legen angesichts des Kriegs in der Ukraine weiter deutlich zu. Am Mittwoch markierten die beiden wichtigsten Erdölsorten Brent und West Texas Intermediate (WTI) erneut mehrjährige Höchststände. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete bis zu 111,72 US-Dollar und damit so viel wie zuletzt im Jahr 2014. Ein Fass der US-Sorte WTI wurde mit bis zu 110,14 Dollar gehandelt. Das ist der höchste Stand seit dem Jahr 2013. Zuletzt legte der Preis für WTI-Öl noch um 5,89 Dollar auf 109,16 Dollar zu, Brent verteuerte sich um 5,98 Dollar auf 110,94 Dollar.

Auslöser des Preisschubs am Rohölmarkt sind der Krieg Russlands in der Ukraine und die denkbaren Folgen für das Ölangebot. Einerseits halten es Fachleute für möglich, dass große Volkswirtschaften die Einfuhr russischen Erdöls sanktionieren, andererseits werden auch Gegensanktionen Russlands bis hin zu einem Ausfuhrstopp für möglich gehalten. Russland ist einer der größten Ölförderer und -exporteure der Welt.

Am Dienstag hatten die Mitgliedstaaten der Internationalen Energieagentur (IEA) die Freigabe von 60 Millionen Barrel Rohöl aus ihren strategischen Reserven beschlossen. Am Ölmarkt hat die Freigabe der vergleichsweise kleinen Menge nicht zu einer Beruhigung der Lage geführt.

Der Ölverbund Opec+ entscheidet am Mittwoch über seine kurzfristige Förderstrategie. Es wird damit gerechnet, dass der Verbund, dem auch Russland angehört, seinem Kurs einer nur schrittweisen, moderaten Förderausweitung treu bleibt.

Brent 109,83 4,84 USD

WTI 108,20 4,79 USD

