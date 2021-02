Vorbörse: Wall Street tritt auf der Stelle – Dax höher erwartet – Ölpreise geben etwas nach

DEUTSCHLAND: – KURSGEWINNE ERWARTET – Der Dax dürfte zur Wochenmitte das Pendeln um die 14.000er-Marke fortsetzen. Nach dem Rekordhoch am Montag und dem darauf folgenden kleinen Rücksetzer zeichnen sich am Mittwochmorgen wieder Kursgewinne ab: Der X-Dax als Indikator für den deutschen Aktienindex lag knapp eine Stunde vor dem Xetra-Handel 0,44 Prozent höher bei 1. 074 Punkten. Auch für den Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 dürfte es zunächst aufwärts gehen.

„In Deutschland warten die Börsianer auf die Beschlüsse der Corona-Runde“, schrieb Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Am frühen Nachmittag berät Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten der Länder das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie. Eine erneute Verlängerung des Lockdowns gelte bereits als ausgemacht, so Altmann. Am spannendsten sei die Frage, ob die Politik Öffnungsperspektiven aufzeigt und wie diese aussehen. „Dann wird es an der Börse wieder mal um die beiden entscheidenden Fragen gehen, wie weit die wirtschaftliche Erholung nach hinten verschoben wird und ob das bereits in den Aktienkursen enthalten ist“.

Derweil geht die Berichtsaison der Unternehmen in eine neue Runde. So lässt der Bestellboom in der Corona-Pandemie die Kassen bei dem im Dax gelisteten Lieferdienst Delivery Hero weiter kräftig klingeln. Anleger reagierten dennoch verhalten: Die in der Pandemie bereits sehr gut gelaufenen Aktien notierten auf der Handelsplattform Tradegate lediglich 0,2 Prozent über dem Xetra-Schlusskurs vom Dienstag.

Für die Papiere des ehemaligen Dax-Mitglieds Thyssenkrupp ging es auf Tradegate um knapp fünf Prozent nach oben. Der kriselnde Industriekonzern erhöhte nach einem überraschend guten Jahresauftakt seine Prognose für das Geschäftsjahr 2020/21.

Die australische Hochtief-Tochter Cimic schockte die Investoren hingegen mit ihrer Gewinnprognose. Die Cimic-Aktien sackte um bis zu 19 Prozent ab. Die Anteilsscheine des Baukonzerns Hochtief knickten auf Tradegate um mehr als fünf Prozent ein.

USA: – DOW ETWAS SCHWÄCHER – Richtungslos und träge haben sich die US-Aktienmärkte am Dienstag präsentiert. Das Anlegerinteresse richtete sich erneut auf das geplante Konjunkturpaket der US-Regierung mit einem Volumen von 1,9 Billionen US-Dollar. Einige Ökonomen äußerten zuletzt die Befürchtung, dass das Paket zu einer höheren Inflation führen könnte. Tags zuvor hatten die Leitindizes weitere Rekordhochs markiert und mit dem sechsten Handelstag hintereinander im Plus die längste Gewinnserie seit August 2020 verzeichnet. Der Dow Jones Industrial schloss am Dienstag mit einem Minus von 0,03 Prozent.

ASIEN: – KURSGEWINNE – Die Aktienmärkte in Asien haben zur Wochenmitte fester tendiert. Insbesondere in China legten die Kurse am Mittwoch deutlich zu. Nicht ganz so stark präsentierte sich der Markt in Japan nach den jüngsten Kursgewinnen. In Japan schloss der Leitindex Nikkei 225 0,2 Prozent fester. Der chinesische CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der Börsen Shanghai und Shenzhen legte sogar um 1,76 Prozent zu und der Hang Seng in der Sonderverwaltungszone Hongkong gewann 1,69 Prozent.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

DEVISEN: – EURO STABIL – Der Euro hat am Mittwoch im frühen Handel stabil über der Marke von 1,21 US-Dollar gelegen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,2125 Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,2104 Dollar festgelegt.

Zur Wochenmitte blicken Analysten und Anleger vor allem auf US-Konjunkturdaten. Es werden Inflationsdaten erwartet, die derzeit besonders im Fokus stehen. Grund ist das geplante billionenschwere Konjunkturpaket, das die amerikanische Regierung auflegen will. Einige einflussreiche Ökonomen, die normalerweise nicht für Inflationsängste bekannt sind, warnen vor zu viel Konjunkturstimulus und daraus resultierenden Inflationsgefahren.

In den aktuellen Daten dürfte davon zwar noch nichts zu sehen sein. Allerdings rechnen Analysten ab März auch aus statistischen Gründen mit deutlicheren Preissteigerungen. Dies dürfte das ohnehin im Mittelpunkt stehende Thema zusätzlich befeuern.

Gegen Abend will sich US-Notenbankchef Jerome Powell zum Zustand des US-Arbeitsmarkts äußern. Für die Federal Reserve steht die Entwicklung des durch die Corona-Krise stark angeschlagenen Jobmarkts im Mittelpunkt. Inflationsgefahren macht sie derzeit nicht aus.

ROHÖL: – DURCHSCHNAUFEN – Die Ölpreise haben am Mittwoch ihre jüngste Anstiegsserie zunächst nicht fortgesetzt und sind leicht gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 60,94 US-Dollar. Das waren 24 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sank ebenfalls leicht auf 58,20 Dollar.

In den vergangen Tagen waren die Rohölpreise beständig gestiegen. Sie erreichten damit den höchsten Stand seit gut einem Jahr. Die jüngsten Verluste begründeten Händler mit einer typischen und unvermeidlichen Gegenbewegung nach einer Serie von Preisanstiegen. Starke Impulse gab es am Ölmarkt zunächst nicht.

Allerdings werden am Markt Stimmen lauter, die angesichts deutlicher Preiszuwächse vor einer Überhitzung warnen. Allein seit Anfang Februar ist Nordseeöl um gut zehn Prozent teurer geworden. Der Markt sei „deutlich überkauft“, heißt es in einem Rohstoffkommentar der Commerzbank. Es sei mit einer Preiskorrektur zu rechnen.

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR BAYER AUF 55 (50) EUR – ‚EQUAL WEIGHT‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR MERCK KGAA AUF 140 (130) EUR – ‚EQUAL WEIGHT‘

– BERENBERG STARTET MERCK KGAA MIT ‚HOLD‘ – ZIEL 150 EUR

– COMMERZBANK HEBT ZIEL FÜR TEAMVIEWER AUF 55 (53) EUR – ‚BUY‘

– DEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR KLÖCKNER & CO AUF 9,80 (8,70) EUR – ‚BUY‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SIEMENS AUF 154 (153) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR FRESENIUS SE AUF 50 (60,4) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR TEAMVIEWER AUF 60 (53) EUR – ‚BUY‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR LYFT AUF 75 (70) USD – ‚BUY‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR TWITTER AUF 64 (52) USD – ‚HOLD‘

– RBC HEBT ZIEL FÜR URBAN OUTFITTERS AUF 30 (28) USD – ‚SECTOR PERFORM‘

– JPMORGAN SENKT AKAMAI TECH AUF ‚NEUTRAL‘ (OVERWEIGHT) – ZIEL 117 (125) USD

– JPMORGAN HEBT FREEPORT-MCMORAN AUF ‚OVERWEIGHT‘ (NEUTRAL) – ZIEL 37 (20) USD

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR MATTEL AUF 22 (21) USD – ‚OVERWEIGHT‘

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR CISCO AUF 46 (41) USD – ‚NEUTRAL‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR LYFT AUF 55 (49) USD – ‚EQUAL WEIGHT‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR LYFT AUF 74 (44) USD – ‚BUY‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR TWITTER AUF 78 (55) USD – ‚BUY‘

– BARCLAYS HEBT ALFA LAVAL AUF ‚EQUAL WEIGHT‘ (UNDERWEIGHT) – ZIEL 260 (190) SEK

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR AMS AUF 19 (17) CHF – ‚UNDERWEIGHT‘

– BARCLAYS SENKT SKF AUF ‚UNDERWEIGHT‘ (EQUAL WEIGHT) – ZIEL 205 (250) SEK

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR LONZA AUF 690 (410) CHF – ‚BUY‘

– GOLDMAN HEBT ENDESA AUF ‚BUY‘ (NEUTRAL) – ZIEL 26,50 (25) EUR

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR KONE AUF 70 (72) EUR – ‚NEUTRAL‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR VINCI AUF 99 (97) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR ROCHE AUF 310 (345) CHF – ‚NEUTRAL‘

– RBC SENKT ZIEL FÜR TOTAL SA AUF 42 (44) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– DZ BANK SENKT FAIREN WERT FÜR SWISSCOM AG AUF 410 (430) CHF – ‚VERKAUFEN‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR TOTAL SA AUF 46 (42) EUR – ‚BUY‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SANTANDER AUF 3,10 (2,50) EUR – ‚NEUTRAL‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Thyssenkrupp, Q1-Zahlen (Call 9.00 h)

07:00 FRA: Societe Generale, Jahreszahlen

07:00 NLD: Heineken, Jahreszahlen

07:00 NLD: ABN Amro, Jahreszahlen

07:15 DEU: Dic Asset, Jahreszahlen

07:20 FRA: Air Liquide, Jahreszahlen

07:30 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Q3-Zahlen (Call 10.00 h)

07:30 DEU: Delivery Hero, Trading Update Jahr 2020

07:35 DEU: Jenoptik, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 DEU: Deutsche Beteiligungs AG, Q1-Zahlen (detailliert)

08:00 DNK: A.P. Moller-Maersk, Jahreszahlen

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

10:00 DEU: Siemens Energy, Hauptversammlung (online)

10:00 GBR: Shell Strategy Day

10:00 LUX: Stabilus, Hauptversammlung

11:00 DEU: Frankfurter Volksbank, Bilanz-Pk (online)

11:30 DEU: Digitales FDP-Pressegespräch zum Untersuchungsausschuss Wirecard-Skandal mit Florian Toncar, finanzpolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion

12:55 USA: Coca-Cola, Q4-Zahlen

12:55 USA: Under Armour, Q4-Zahlen

13:00 USA: CME Group, Q4-Zahlen

13:30 USA: General Motors, Q4-Zahlen

17:45 FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Jahreszahlen

18:30 DEU: Metro AG, Q1-Zahlen

19:00 DEU: Deutsche Börse, Jahreszahlen

22:05 USA: Zynga, Q4-Zahlen

22:05 USA: Uber Technologies, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

AUS: Cimic, Jahreszahlen

DNK: Vestas, Jahreszahlen

DNK: DSV Panalpina, Jahreszahlen

JPN: Toyota Motor, 9Monatszahlen

NLD: Adyen, Jahreszahlen

NLD: Euronext, Jahreszahlen

NOR: DNB ASA, Jahreszahlen

NOR: Equinor, Jahreszahlen

NOR: Storebrand, Jahreszahlen

USA: Altice USA, Q4-Zahlen

USA: International Flavors & Fragance, Q4-Zahlen

USA: iRobot, Q4-Zahlen

USA: Sonos, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Erzeugerpreise 01/21

02:30 CHN: Verbraucherpreise 01/21

02:30 CHN: Erzeugerpreise 01/21

08:00 GBR: Industrieproduktion 12/20

08:00 GBR: Handelsbilanz non-EU 12/20

08:00 GBR: BIP Q4/20 (vorläufig)

08:00 DEU: Verbraucherpreise 01/21 (endgültig)

08:00 DEU: Bauhauptgewerbe (Umsatz und Beschäftigte) 11/20

08:45 FRA: Industrieproduktion 12/20

09:30 SWE: Riksbank, Zinsentscheid

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Verbraucherpreise 01/21

14:30 USA: Realeinkommen 01/21

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 12/20

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

09:00 EUR: Entscheidung des Europaparlaments zu 672,5 Milliarden Euro des Corona-Aufbauplans

09:00 EUR: Entscheidung des Europaparlaments zur Kreislaufwirtschaft

10:00 DEU: TU München stellt Studie zu schwach ausgeprägtem Gründergeist unter Deutschlands Forschern vor (Online-Pk)

10:00 DEU: Landgericht München verhandelt Burda-Klage gegen Gesundheitsportal des Bundes auf Google

10:00 DEU: Deutsche Automobil Treuhand (DAT) veröffentlicht den „DAT Report 2021“

10:00 DEU: ifo-Präsident Clemens Fuest stellt Jahresbericht der European Economic Advisory Group zur europäischen Wirtschaft vor

11:00 DEU: Online-Pressekonferenz zur Branchenstudie „Fahrradwirtschaft in Deutschland“. Das Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie hat die Untersuchung im Auftrag von Branchenverbänden erstellt.

14:00 DEU: Weitere Entwicklung in der Corona-Pandemie – Videokonferenz Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten der Länder

DEU: Verhandlungsauftakt – Gewerkschaft Verdi fordert in der Privaten Energiewirtschaft Baden-Württemberg Gehaltssteigerungen von fünf Prozent

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

08.00 Uhr

Deutschland

Verbraucherpreise HVPI Januar

Monatsvergleich +1,4 +1,4*

Jahresvergleich +1,6 +1,6*

Verbraucherpreise Januar

Monatsvergleich +0,8 +0,8*

Jahresvergleich +1,0 +1,0*

08.45 Uhr

Frankreich

Industrieproduktion Dezember

Monatsvergleich +0,4 -0,9

Jahresvergleich -1,7 -4,6

GROSSBRITANNIEN

— keine entscheidenden Daten erwartet —

USA

14.30 Uhr

Verbraucherpreise, Jan

Monatsvergleich +0,3 +0,4

Jahresvergleich +1,5 +1,4

Kernindex gg VJ +1,5 +1,6

16.00 Uhr

Großhandelsbestände, Dez +0,1 +0,1

